В Сенате США договорились о новых санкциях в отношении России

Эти инициативы будут оформлены в виде поправки к законопроекту о новых ограничениях в отношении Ирана, который уже прошел процедурное голосование

ВАШИНГТОН, 13 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Члены Сената Конгресса США в понедельник вечером договорились о новых мерах, призванных оказать давление на Россию, законодатели хотят лишить Белый дом права самолично снять действующие санкции и даже законодательно закрепить некоторые из них. Об этом журналистам сообщил председатель сенатского комитета по иностранным делам республиканец Боб Коркер.

"Думаю, мы это сделали. Сейчас мы дорабатываем текст, но соглашения мы достигли", - сказал он. По его словам, новые меры точно включают в себя обязательное рассмотрение вопроса снятия санкций с РФ до того, как это захочет сделать Белый дом.

Эти инициативы будут оформлены в виде поправки к законопроекту о новых ограничениях в отношении Ирана, который уже прошел процедурное голосование, что позволит сенаторам не тратить время на внесение отдельного законопроекта. В аппарате верхней палаты Конгресса корреспонденту ТАСС также подтвердили, что "поправка по России представлена" к этому законопроекту. Он может быть принят уже на этой неделе.

Новые наборы санкций

Поправка, о которой идет речь, предусматривает введение санкций против лиц, которые проводят кибератаки, часто приписываемые Вашингтоном Москве. Кроме этого, ограничения могут коснуться лиц, причастных к поставкам вооружений правительственным силам президента Сирии Башара Асада, а также сотрудников российской разведки и оборонного сектора.

Сенаторы также собираются законодательно закрепить санкции, введенные предыдущей администрации исполнительными указами и позволить уже действующей применять карательные меры в отношении секторов российской экономики.

Как с Ираном

Члены верхней палаты решили применить к российским санкциям тот же механизм, что был использован летом 2015 года во время согласования с Конгрессом международного соглашения по ядерной программе Ирана - тогда законодатели фактически обязали руководившего в тот момент страной президента-демократа Барака Обаму представить им соглашение на утверждение, в противном случае Конгресс мог запретить снятие санкций с Исламской Республики, как того требовал Совместный всеобъемлющий план действий.

Изначально с идеей не дать Белого дому единолично ослабить антироссийские санкции выступили старший демократ комитета по иностранным делам Бен Кардин и сенатор-республиканец Линдси Грэм. Согласно их предложению, президент США Дональд Трамп должен будет представить Конгрессу четкий перечень лиц, с которых планируется снять санкции, а также заверить законодателей, что Россия изменила свою политику по ряду направлений, в том числе, по Сирии и Украине. После изучения представленных материалов в течение 30 дней обе палаты должны будут высказать свое мнение посредством принятия резолюции.

"Существует обеспокоенность насчет того, что Россия и Соединенные Штаты могут сегодня вести обсуждение конкретно вопроса ослабления санкций", - сказал Кардин журналистам в понедельник, указав также на возможное возвращение РФ дипломатической собственности. "Это станет неправильным сигналом. Мы хотим добиться того, что (действующие меры) не ослабнут, пока не придет понимание того, что был достигнут реальный прогресс", - пояснил законодатель.

Слово за Палатой представителей

Данная инициатива - законопроект по Ирану с поправкой о санкциях против России - в Сенате имеет все шансы на успешное прохождение, в ее поддержку уже высказался лидер сенаторов-демократов Чак Шумер.

Однако после этого аналогичный текст должна принять и Палата представителей, там такой же проект закона пока никто не вносил. Как признал сам Кардин, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, он не общался на эту тему со своими коллегами-конгрессменами.

Белый дом свою позицию пока не озвучил.

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