Порошенко в Вашингтоне — жди очередной «поддержки»

Слухи о том, что Порошенко уже получил отступные от американцев в размере 5 млрд. долларов и сматывается сначала в Испанию, а потом на собственный остров, заблаговременно прикупленный для этих целей, циркулируют больше месяца. Паника в рядах верных майдановцев становится все заметнее, а предложения «новых» сценариев «мирного урегулирования» звучат из Киева все чаще. Оригинального ничего не предлагают: либо голодом заморить непокорные территории, но это возможно только, если Россия присоединится к блокаде ЛДНР, либо военная операция, но желательно чужими руками, и чтоб Россия не вмешивалась.

Дни режима сочтены, вне зависимости от того, сбежит ли шоколадный Петя с кассой, пока еще есть возможность сбежать, или будет президентствовать до последнего, чтобы недавние соратники могли обменять его жирную тушку на что-нибудь полезное лично для себя. В том, что они наперебой кинутся сдавать и продавать прежних хозяев, чтобы договориться с новыми — сомнений нет. Соратники по Майдану ничего другого делать не умеют. Но не все смогут убежать, если у президентов еще есть какой-то шанс остаться в живых, то негодяев рангом пониже ждет показательный трибунал и бежать им некуда — выдадут. Обратный отсчет времени для режима уже запущен.

С одной стороны русины Закарпатья напирают:

http://pravosudija.net/article/leto-obeshchaet-byt-zharkim-osen-goryachey

А с другой, – из Крыма торопят, грозят УССР восстановить:

https://cont.ws/@galtuv/549761

ДЕКЛАРАЦИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ УССР

Сразу оговорюсь, публикация не новая, но в свете последних событий тема восстановления УССР обретает второе дыхание.

Вот на этой «радостной» ноте Петюня и отбыл в Вашингтон.

http://iz.ru/608295/2017-06-20/petr-poroshenko-zaiavil-chto-dovolen-podderzhkoi-ssha?utm_source=smi2

(20 июня 2017) Украинский лидер Петр Порошенко отметил мощную поддержку, которую его страна получает от Соединенных Штатов. В своем официальном аккаунте Twitter украинский лидер выражает чрезвычайную радость от того, что он будет принят в Белом доме раньше Путина. Кроме того, стало известно, что 19 июня Порошенко вылетел в Вашингтон, его встреча с вице-президентом США Майком Пенсом уже подтверждена. Российские СМИ подтверждают, что к ним на некоторое время присоединится и президент Дональд Трамп. «Очень важно, что моя встреча в Белом доме состоится раньше, чем встреча Путина», — добавил Порошенко. Также лидер соседнего государства отметил, что Украина имеет серьезную поддержку обеих партий в Конгрессе США и приветствовал законопроект Сената об ужесточении санкций против России.

Важно, конечно, что Порошенко встретится с Трампом раньше Путина, тем более, что не Путин же в Испанию с кассой бежать собирается. Путин может Трампа и в Москве подождать, если Трамп времени не найдет, то его преемник сподобится.

Кстати, американцы попробовали недавно посильнее надавить на Россию санкциями, но что-то пошло не так. Европейцы больше за американские санкции платить не готовы.

https://eadaily.com/ru/news/2017/06/20/berlin-nelzya-ispolzovat-sankcii-dlya-zameny-gaza-iz-rossii-amerikanskim?utm_source=smi2(20 июня 2017)

Берлин: Нельзя использовать санкции для замены газа из России американским Ответственность за то, что до сих пор не удавалось достичь реально действующего перемирия на Украине несут обе стороны — Киев и Москва. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, пишет журнал Focus. По его мнению, санкции могут быть ослаблены, если будет достигнут прогресс в мирном урегулировании ситуации на Украине. В то же время политик в очередной раз выступил с критикой планов сената США ввести новые санкции в отношении России. Как отмечает Focus, эти штрафные меры могут коснуться также европейских предприятий, сотрудничающих с российским государственным концерном «Газпром». «Нельзя, чтобы санкции сейчас использовались в корыстных целях, чтобы вытеснить российский газ и получить возможность продавать американский. Смысл санкций не в этом», — заявил Габриэль. С его точки зрения, в вопросе санкций речь должна идти о том, чтобы сохранить единство позиций Европы и США в отношении к России. «Я надеюсь, что утвердится позиция американского госсекретаря, призывавшего к смягчению в США», — отметил немецкий министр иностранных дел.

По сложившейся традиции российско-американских отношений, не пролезло с санкциями — жди провокаций. Вот уже и Парубий встрепенулся, а ему бежать некуда, Порошенко его на свой тихий остров не возьмет, ему там маньяки без надобности.

Парубий, как человек, которому некуда бежать, может рассчитывать только на защиту НАТО, но тут тоже незадача — НАТО упорно не хочет вводить войска на Украину официально, да и не может по Уставу. Парубий объявил, что, соглашение по безопасности, которое может быть подписано, предусматривает размещение американских военных резервов на территории Украины.

http://gordonua.com/news/politics/parubiy-soglashenie-po-bezopasnosti-s-ssha-predusmatrivaet-razmeshchenie-amerikanskih-voennyh-rezervov-v-ukraine-193846.html

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что у него есть “осторожный оптимизм” по поводу предоставления США Украине летального оборонительного оружия, и отметил, что соглашение по безопасности с США, которое может быть подписано, предусматривает размещение американских военных резервов на территории Украины. Об этом он сообщил в эфире программы “Свобода слова” на телеканале ICTV. “Оно предусматривает проведение специальных операций, проведение совместных научно-технических разработок и даже размещение на территории Украины военных резервов Соединенных Штатов Америки. Оно выводит на новый уровень сотрудничество Украины и США”, – подчеркнул он. Спикер добавил, что практика похожих соглашений давно используется в США и подобные документы подписаны с Японией, Австралией и Израилем.

Мечты, мечты…

Следует ожидать провокации — уж очень в Киеве все сложно…

Провокация возможна только на море, одна попытка уже была предпринята с заходом американского эсминца «Дональд Кук» в акваторию Черного моря:

http://pravosudija.net/article/sgoreli-vse-po-nedorazumeniyu-voyna-do-poslednego-evropeyca

http://pravosudija.net/article/zachem-aborigeny-napugali-kuka

Технология исполнения следующей провокации может незначительно отличаться, например, американский военный корабль может спровоцировать столкновение на море с каким-либо судном под флагом РФ. Недавнее столкновение с контейнеровозом под филиппинским флагом, учитывая противостояние президента Филиппин беспрецедентному американскому давлению, наводит на определенные подозрения.

https://topwar.ru/118269-stolknovenie-konteynerovoza-s-amerikanskim-esmincem-uss-fitzgerald.html

(17 июня 2017)

Информационное агентство Рейтер публикует сообщение об инциденте с американским военным кораблём. К юго-западу от японского города Йокосука американский эсминец USS Fitzgerald столкнулся с торговым судном (контейнеровозом) ACX Crystal. Сообщается, что ACX Crystal – японское судно, шедшее под филиппинским флагом. В результате столкновения ранения получили четверо членов экипажа эсминца ВМС США, включая командира экипажа. По последним данным, неизвестна судьба ещё семи американских моряков. Ведётся поисковая операция. …На данный момент нет данных о судьбе членов экипажа японского контейнеровоза и о причинах столкновения. Контейнеровоз ACX Crystal имеет длину более 220 м. По некоторым данным, произошла частичная потеря перевозимого груза.

ACX Crystal

https://www.gazeta.ru/army/2017/06/18/10726451.shtml#page1

Представитель военно-морского флота США вице-адмирал, командир 7-го флота Джозеф Окоин на пресс-конференции на военно-морской базе Йокосука в воскресенье, 18 июня, сообщил, что на нижней палубе эсминца USS Fitzgerald, столкнувшегося с филиппинским контейнеровозом ACX Crystal, обнаружены тела семи погибших матросов. «Мы нашли останки нескольких наших пропавших товарищей. Мы выражаем самые глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших моряков», — сказал военный. Он также заявил, что уже начато расследование для выяснения причин произошедшего. «Мы обязаны выяснить причину аварии и рассказать об этом семьям погибших и руководству ВМФ. Я лично буду следить за ходом расследования», — цитирует вице-адмирала издание The Guardian. По его словам, команда эсминца совершила «героические действия для поддержания корабля на плаву». При этом он отметил, что пока неясно, имел ли возможность экипаж судна предвидеть и предотвратить столкновение. …Авария двух судов произошла 16 июня в Тихом океане в 100 км от побережья японского города Йокосука. В результате столкновения военного корабля массой 8,5 тыс. тонн и длиной 154 метра с грузовым судном весом 29 тыс. тонн и длиной 222 метра эсминец получил пробоину и оказался частично подтоплен. У американского корабля было повреждено машинное отделение и радиокомната. По информации военных, эсминец получил пробоины чуть ниже ватерлинии, а также возле киля. …В то время как официальных сообщений о причинах аварии пока нет, японская общественная вещательная компания NHK заявила, что ACX Crystal совершил неожиданный резкий поворот непосредственно перед столкновением. Эта версия позже была опровергнута шкипером корабля. «Мы плыли в том же направлении, что и эсминец США, а затем столкнулись», — сказал он. Сейчас японские и американские официальные лица обсуждают, как будет вестись расследование. Следователи из Японии могут быть допущены к мероприятиям, поскольку столкновение произошло в их водах, но в соответствии с соглашением о статусе вооруженных сил США, именно американские представители имеют основные юридические полномочия в отношении инцидентов, связанных с такими судами, как USS Fitzgerald. Сотрудники японской береговой охраны и американского военно-морского флота планируют опросить членов экипажа грузового судна и могут квалифицировать данное столкновение как возможный случай препятствования движению эсминца, вызванный непрофессионализмом и халатностью экипажа, пишет Kyodo. Отставной контр-адмирал ВМС США Джон Кирби заявил, что ожидает наказания чиновников после того, как флот завершит свое «тщательное» и «предметное» расследование. «Это должны быть не просто взыскания в отношении руководства ВМФ. Карьеры нескольких человек будут разбиты. Люди будут наказаны. Военные корабли не должны неожиданно среди ночи топиться контейнеровозами», — сказал военный.