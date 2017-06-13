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Половина стран Европы и Азии получила государственность из рук России!

20:11. 13 июня 2017 Просмотров - 160 Один комментарий Опубликовал:

Источник: Русское Агентство Новостей
Итак, кто получил государственности из рук России?

Финляндия в 1802 и 1918 гг. До 1802 г. никогда не имела собственного государства

.— Латвия в 1918 г. (до 1918 г. никогда не имела собственного государства).

— Эстония в 1918 г. (до 1918 г. никогда не имела собственного государства).

— Литва восстановила государственность в 1918 г. тоже благодаря России.

— Польша восстановила с помощью России дважды, в 1918 и 1944 гг. Раздел Польши между СССР и Германией — это лишь короткий эпизод!

— Румыния родилась в результате русско-турецких войн, а суверенной стала по воле России в 1877–1878 гг.

— Молдавия как государство родилась внутри СССР

.— Болгария как государство родилась в результате победы русского оружия в русско-турецкой войне 1877-1878 гг., которая и имела это своей целью. В качестве благодарности государство Болгария в двух мировых войнах участвовала в составе антирусских коалиций. Сейчас Болгария – член НАТО, и на её территории размещены базы США. После 1945 года на её территории не было ни одного русского солдата…

— Сербия как суверенное государство родилась тоже в результате этой войны.

— Азербайджан как государство оформился впервые только в составе СССР.

— Армения сохранилась физически и возродилась как государство только в составе СССР.

— Грузия сохранилась физически и возродилась как государство только в составе СССР.

— Туркмения никогда не имела государственности и сформировал её только в составе СССР.

Киргизия никогда не имела государственности и сформировала её только в составе СССР.

— Казахстан никогда не имела государственности и сформировала её только в составе СССР.

— Монголия никогда не имела государственности и сформировала её только с помощью СССР.

— Белоруссия и Украина также впервые обрели государственность как следствие Великой Октябрьской революции в составе СССР. А в 1991 году полную независимость. Также нужно учитывать роль России-СССР в рождении и становлении таких государств как КНР, Вьетнам, КНДР, Индия, Грецию у турков отбила Россия в далёком 1821 году, Алжир, Куба, Израиль, Ангола, Мозамбик и т.д…

— Независимость Швейцарии отвоеванная у Франции Суворовым 217 лет назад. С тех пор она ни разу (!) не воевала;

— Освобождение Австрии от Третьего рейха 1945 г.;

— Освобождение Чехословакии от Третьего рейха 1945 г.;

— Позиция Екатерины II в 1780 с созданием Лиги вооруженного нейтралитета и фактическая поддержка Северо-американских Соединённых штатов содействовала поражению Англии и обретению независимости США;

— Дважды за последние 2 века Россия дарила независимость большинству европейских стран перемалывая армии диктаторов Наполеона и Гитлера;

— Позиция Сталина в переговорах с США и Англией дала Германии возможность сохранить государственность после поражения Третьего рейха в 1945г.;

— Позиция Горбачева позволила без проблем в 1990 г. повторно объединиться Германии;

— Без помощи СССР Египет не смог бы выстоять и закрепить свою независимость в войне с Израилем, Британией, Францией в 1956-57 гг., в 1967 г. вмешательство СССР остановило войну Израиля с Египтом, фактически спасла арабов от разгрома в двух войнах в 1967-74 годах.

— Ангола завоевала свою независимость к 1975 г. только благодаря СССР;

— Большинство колоний Западной Европы получили свою независимость благодаря мировому движению деколонизации после второй мировой войны, главную роль в котором играл СССР.

Вся история России говорит о том, что она была последовательна при любой власти в отстаивании принципов независимости и самоопределения наций и народов, всячески помогала созданию многополярного мира в любую эпоху. И очень часто, к сожалению, при этом жертвовала своими интересами как государства так и своего населения. Если бы наша политика была аналогична Британской, то сейчас полмира было бы в Российском Императорском Содружестве наций, а русский народ купался бы в роскоши, как шейхи Саудовской Аравии, за счет освобожденных от других колонизаторов стран.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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Один комментарий»

  • 16125 5413
    Люся 13 июня 2017 в 20:49 Ссылка Пометить
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    Увы,как были неразвитыми,с не сформированным государственным мышлением на глобальном уровне,так и плетутся в хвосте процесса развития,как были рабами в сознании,так и остались ими.

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