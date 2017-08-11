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Кому Россия подарила государственность

12:45. 11 августа 2017 Просмотров - 300 2 коммент. Опубликовал:

Один финский обозреватель Veikko Когhоnеn в своем фейсбуке решил разобраться в вопросе, скольким странам Россия подарила государственность. Результаты его немало удивили: неожиданно для себя он обнаружил, что половина государств Европы и часть государств Азии получили государственность из рук России (или СССР, что, в общем-то, одно и то же).

Давайте вспомним, кто же именно:

  • Финляндия в 1802 и 1918 гг. До 1802 г. Финляндия никогда не имела собственного государства.
  • Латвия, Эстония в 1918 г. (до 1918 г. никогда не имели собственного государства).
  • Литва восстановила государственность в 1918 г. тоже благодаря России. В 1938 году именно Советский Союз не дал её оккупировать полякам, желавшим сделать с Литвой то, что Гитлер сделал с Австрией. В октябре 1939 года СССР передал Литве Вильнюс (Вильно) и Виленский край, а после окончания Второй мировой вернул литовцам Клайпеду (Мемель) и некоторые другие территории. Как государство – мирным путем возродилось де факто в 1991 году.
  • Польша восстановила государственность с помощью России дважды, в 1918 и 1944 гг.
  • Румыния родилась в результате русско-турецких войн, а суверенной страной стала по воле России в 1877-1878 гг.
  • Болгария, как государство, родилась в результате победы русского оружия в русско-турецкой войне 1877-1878 гг., которая и имела это своей целью. В качестве благодарности государство Болгария в двух мировых войнах участвовала в составе антирусских коалиций. Сейчас Болгария — член НАТО, и на её территории размещены базы США. А вот после 1945 года на её территории не было ни одного русского солдата.
  • Сербия, как суверенное государство, тоже родилась в результате той войны России с турками, получив независимость 13 июля 1878 года.
  • Армения, Грузия сохранились физически в Российской империи и возродились как государства после гибели СССР.
  • Азербайджан, Туркмения, Киргизия, Казахстан, Монголия никогда не были отдельными государствами и сформированы только в составе СССР.
  • Молдавия была освобождена от турок и вошла в состав Российской империи в начале 19 века, выделившись из состава СССР, стала независимым государством мирным путем.
  • Белоруссия и Украина также впервые обрели государственность как следствие Великой Октябрьской революции 1917 года, что было позже зафиксировано их статусом республик в составе СССР. А в 1991 году они получили полную независимость.
  • Израиль был создан Сталиным, несмотря на сопротивление Великобритании и США.
  • Дважды за последние два века Россия дарила независимость большинству европейских стран, перемалывая армии Наполеона и Гитлера.

(Например, в 1945 году освобождение Австрии от нацистов, с последующим восстановлением её независимости. Освобождение и восстановление целостности Чехословакии в 1945 году, которую Гитлер ранее поделил на Словакию и Протекторат Богемии и Моравии).

Большинство колоний Западной Европы получили свою независимость благодаря мировому движению деколонизации после Второй мировой войны, главную роль в котором играл СССР.

Можно ещё учесть роль России — СССР в рождении и становлении таких государств как Китайская Народная Республика, Монголия, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, КНДР, Индия. Грецию у турок отбила Россия в далёком 1821 году. Независимость Швейцарии отвоевана у Франции Суворовым.

Позиция России позволила в 1990 году объединиться Германии…

И наверняка мы ещё много кого забыли…

Источник: nstarikov.ru

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