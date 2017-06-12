Сирия, ИГИЛ, последние новости 12 июня 2017

На днях медиа-крыло ИГИЛ опубликовало видео с огромной колонной террористов, которая движется в сторону города Дейр эз-Зор.

На протяжении всех 5-ти минут ролика камера снимает автомобили, проезжающие по пустынной местности. В кадр попадают около 100 грузовиков, пикапов, внедорожников, микроавтобусов и седанов, наполненных жестокими убийцами .

Среди машин можно увидеть и грузовые автомобили с гаубицами в кузовах. Общая численность боевиков в этой колонне вполне может достигать 500 – 700 вооруженных исламистов.

Сообщается, что эти силы едут в качестве подкрепления в г. Дейр эз-Зор, который, по имеющимся данным, главари могут превратить в новую столицу группировки.

Наиболее вероятно, что всем этим машинам позволила выехать из Ракки возглавляемая США коалиция. Теперь же сотни боевиков направляются в районы контролируемые Сирийской армией.

Несмотря на множество американских и курдских беспилотников, круглосуточно парящих над Раккой и контролирующих весь периметр поля битвы, огромный конвой остался полностью нетронутым авиаударами коалиции США и артиллерией курдов.

Это является косвенным свидетельством того, что террористы заключили сделку с американской коалицией.

Ранее «Русская Весна» публиковала кадры другого большого конвоя, который был разгромлен точными ударами ВКС России.

Около года назад в арабских СМИ проходила информация, что коалиция США позволила тысячам боевиков ИГИЛ бежать из Мосула в ноябре 2016 г., чтобы захватить древний сирийский город Пальмиру.

Кадры огромных конвоев техники боевиков ИГИЛ, спасающихся из Ракки, военные эксперты связывают с повышающимся давлением террористической группировки на подконтрольные правительству САР районы города Дейр эз-Зор, где Армия Сирии изо всех сил пытается удержать свои позиции под мощным натиском врага.

В то же время, поддерживаемые США курдские силы, в эти дни захватили три пригорода Ракки с относительной легкостью.

В прошлом месяце американская коалиция США подтвердила сделку с ИГИЛ в Табке, что позволило сотням окруженных джихадистов покинуть окруженный город в западной части Ракки.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.