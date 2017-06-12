Сирия, ИГИЛ, последние новости 12 июня 2017
- 10:41 Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии.
- 07:30 Миссия российских военных в сирийской Латакии — репортаж РВ (ФОТО).
- 04:29 Страшные кадры: Огромная колонна техники ИГИЛ движется на штурм Дейр эз-Зора из Ракки (ВИДЕО).
- Вчера 21:39 Иранский коридор к Средиземному морю.
Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии
Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала три нарушения, Турция — два, большинство из них — в районах, которые находятся под контролем террористических организаций «Исламское государство»* и «Джебхат Ан-Нусра» (запрещены в России).
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 3 случая стрельбы в провинции Дамаск. Турецкой частью представительства зафиксировано 2 нарушения в провинции Деръа», — говорится в документе, опубликованном на сайте оборонного ведомства.
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Миссия российских военных в сирийской Латакии — репортаж РВ (ФОТО)
Российские военные продолжают оказывать помощь нуждающемуся мирному населению Сирии.
Об этом в небольшом фоторепортаже «Русской Весны».
10 июня 2017 г. военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон оказали гуманитарную помощь жителям населенного пункта Бейт-Рихан, расположенного в провинции Латакия.
В ходе этой гуманитарной акции было выдано 1 тонна и 200 кг продовольственного груза (300 продовольственных наборов), в т. ч. мясные консервы, мука, сахар и рис.
Сирийские дети как всегда были рады увидеть своих российских защитников и сфотографироваться с ними.
Офицеры ЦПВС регулярно посещают различные населенные пункты в разных частях Сирии, оказывая гуманитарную, медицинскую и другую помощь нуждающимся мирным жителям.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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Страшные кадры: Огромная колонна техники ИГИЛ движется на штурм Дейр эз-Зора из Ракки (ВИДЕО)
На днях медиа-крыло ИГИЛ опубликовало видео с огромной колонной террористов, которая движется в сторону города Дейр эз-Зор.
На протяжении всех 5-ти минут ролика камера снимает автомобили, проезжающие по пустынной местности. В кадр попадают около 100 грузовиков, пикапов, внедорожников, микроавтобусов и седанов, наполненных жестокими убийцами .
Среди машин можно увидеть и грузовые автомобили с гаубицами в кузовах. Общая численность боевиков в этой колонне вполне может достигать 500 – 700 вооруженных исламистов.
Сообщается, что эти силы едут в качестве подкрепления в г. Дейр эз-Зор, который, по имеющимся данным, главари могут превратить в новую столицу группировки.
Наиболее вероятно, что всем этим машинам позволила выехать из Ракки возглавляемая США коалиция. Теперь же сотни боевиков направляются в районы контролируемые Сирийской армией.
Несмотря на множество американских и курдских беспилотников, круглосуточно парящих над Раккой и контролирующих весь периметр поля битвы, огромный конвой остался полностью нетронутым авиаударами коалиции США и артиллерией курдов.
Это является косвенным свидетельством того, что террористы заключили сделку с американской коалицией.
Ранее «Русская Весна» публиковала кадры другого большого конвоя, который был разгромлен точными ударами ВКС России.
Около года назад в арабских СМИ проходила информация, что коалиция США позволила тысячам боевиков ИГИЛ бежать из Мосула в ноябре 2016 г., чтобы захватить древний сирийский город Пальмиру.
Кадры огромных конвоев техники боевиков ИГИЛ, спасающихся из Ракки, военные эксперты связывают с повышающимся давлением террористической группировки на подконтрольные правительству САР районы города Дейр эз-Зор, где Армия Сирии изо всех сил пытается удержать свои позиции под мощным натиском врага.
В то же время, поддерживаемые США курдские силы, в эти дни захватили три пригорода Ракки с относительной легкостью.
В прошлом месяце американская коалиция США подтвердила сделку с ИГИЛ в Табке, что позволило сотням окруженных джихадистов покинуть окруженный город в западной части Ракки.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Иранский коридор к Средиземному морю
Майская статья в немецком издании, которая предвосхитила то, что сейчас происходит в юго-восточной Сирии (гонку к границе, авиаудары по иранским "прокси", регулярные атаки на Дейр-эз-Зор).
Иран хочет создать коридор через Сирию к Средиземному морю.
Недавняя атака коалиции США на шиитскую автоколонну в Сирии может быть связана с этой иранской стратегией. Иран хочет проложить маршрут своего наземного коридора по своей территории и по территории Сирии до Средиземного моря. Определяющим для этого решения Тегерана является усиленное военное присутствие США на северо-востоке Сирии, которое блокирует запланированный маршрут иранцев.Новый коридор должен быть теперь смещен на 140 миль к югу, чтобы обойти американские войска на северо-востоке Сирии.
Центральным элементом должен стать город Маядин, который в настоящее время оккупирован ИГИЛ. Ранее иранцы прославляли курдские районы на севере Сирии как потенциально основной коридор и поддерживали курдов. Однако этот так называемый "курдский коридор" к Средиземному морю удерживается пока что американскими, российскими и турецкими войсками. Приказ о переносе коридора с северо-востока Сирии на юг был отдан командующим бригадами "Эль-Кудс" Касемом Сулеймани и Хайдером эль-Амери, командующим шиитско-иракскими ополчениями "Хашд эль-Шаби" (PMU). С начала международной борьбы с террористической группой ИГИЛ Иран пытается расширить свое влияние в Ираке и Сирии. С этой целью Иран поддерживает многочисленные военизированные формирования на Ближнем Востоке, включая шиитскую "Хизболла".
Однако образовавшийся хаос в Сирии и сложная боевая обстановка делает все более трудным для Ирана проведение надежного коридора до Средиземного моря. Для правительств в Тегеране и Ираке является несомненным, что сосредоточение американских войск в Сирии и их сотрудничество с курдами служит для того, чтобы отпугнуть иранцев и помешать осуществлению их амбиций. "В качестве ответа на это они пытаются сделать все, что в их силах, чтобы создать этот коридор как можно скорее. Это означает – как можно скорее освободить Баадж, Маядин и Дейр-Эззор от ИГИЛ. Это должно произойти до того, как это сделают американцы", – сказал один высокопоставленный иракский чиновник газете "Гардиан".
Иракский город Баадж особенно важен для создания иранского коридора, так как он образует точку соединения между Ираком и Сирией. В прошлые выходные шиитские проиранские военизированные формирования начали наступление на Баадж. В последние семь месяцев эти формирования были расквартированы в городе Таль-Афар. Так как ИГИЛ все больше теряют присутствие в Ираке и вынуждены отступать, то интерес сторон конфликта направлен в регионе на сирийские Дейр-Эззор и Ракку. Если американцам вместе с курдскими отрядами народной самообороны удастся захватить Дейр-Эззор у иранцев и их военизированных формирований, то тогда американцы нанесут решающий удар по запланированному иранскому коридору к Средиземному морю.
К началу сирийского конфликта в 2011 году имелось два потенциальных маршрута для этого коридора. Основной маршрут начинается в Тегеране и дальше проходит через Бакуба, Ширкат, Таль-Афар, Маядин, Дейр-Эззор, Дамаск, Хомс и Латакию.
В качестве второй альтернативы возможно ответвление в сторону Таль-Афар. Оттуда маршрут может пройти в сторону Синджара, Рабия, Камишли, Кобани, Алеппо, Идлиба, Хомса и затем в Латакию. Эта альтернатива, с иранской точки зрения, стала бы маршрутом "курдского коридора", который больше невозможно реализовать. В этой связи все группы – Отряды народной самообороны, шиитские вооруженные отряды, "Хизболла", РПК и наемники – служат для сторон конфликта инструментом, чтобы либо проложить коридор к Средиземному морю, либо чтобы воспрепятствовать конкурирующему коридору.
По данным иракских правительственных чиновников, новый иранский коридор должен протянуться от Дейр-Эззора в сторону Сухна и Пальмиры, а оттуда – дальше к Дамаску и до ливанской границы. На границе с Ливаном должна затем сыграть снова решающую роль "Хизболла", чтобы проложить путь к Средиземному морю. В качестве альтернативы предполагается также маршрут из Дамаска в Латакию, что привело бы к созданию иранского пути снабжения к морю. Тегеран мог бы в таком случае обойти нестабильный Персидский залив как путь снабжения.
Турецкий аналитик и журналист Фаик Булут еще в 2003 году в интервью с Bianet объяснил цель США в регионе: "Сирия и Ливан – это две страны, которые находятся под европейским влиянием и поддерживают отношения с Россией. США поставили под свой контроль Ирак и теперь должны найти путь к Средиземному морю. Это возможно в том случае, если Сирию удалить с поля как страну. Если американцам удастся взять под контроль и Средиземное море, то они создадут тогда коридор от Средиземного моря через Сирию и до самого Ирана. Если планы США будут реализованы, то тогда и европейцы могут быть отрезаны от этого региона".
При более близком рассмотрении выясняется: бои между наемниками и правительственными войсками в Сирии происходят только там, где, в частности, проходят или запланированы важные трубопроводы. Россия, западные державы и государства Персидского залива борются за лучшую позицию вывода газовых и нефтяных поставок на европейский рынок. Если рассматривать именно с этой точки зрения, то каждая сторона конфликта заинтересована в создании коридора к Средиземному морю, чтобы выводить энергоносители региона контролируемым образом на мировой рынок. Для европейского энергетического снабжения лучшим вариантом было бы создание Ираном коридора к Средиземному морю. Потому что тогда у стран ЕС была бы возможность создать симбиоз между иранскими энергоносителями и европейскими технологиями и инвестициями. Из этого возник бы альянс.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини сказала иранскому новостному агентству Tasnim 16 апреля 2016 года во время своего визита в Тегеран: "Мы те, кто ранее являлся первым партнером Ирана в области экономики, торговли и инвестиций, и мы хотим снова ими быть (…). Так как мы расширяем наше торговое и инвестиционное сотрудничество с Ираном, то нам также нужны наши банки, чтобы сопровождать эти процессы. Не только с иранской стороны, но и с европейской стороны это воспринимается как очень важная тема, которая считается приоритетом".
Один бывший высокопоставленный иранский дипломат, который говорил в мае 2016 года с Al-Monitor на условиях анонимности, сказал, что развитие отношений стало "необходимостью" для Тегерана и ЕС. "Экономическое сращивание с Европой выгодно Ирану с прицелом на развитие, и оно вызывает [меньше] вопросов, чем отношения с Соединенными Штатами", по словам дипломата. Отношения ЕС с Ираном связаны прежде всего с энергетической безопасностью Европы. У Европы нет лучшего выбора, чтобы гарантировать энергетическую безопасность посредством иранских нефтегазовых ресурсов. Кроме того дипломат сказал, что доступ на европейские рынки и привлечение европейских передовых технологий имеет исторические корни и является экономическим выбором.
http://perevodika.ru/articles/1194871.ht
Как не трудно заметить, существует и третий вариант создания сухопутного моста, который реализуется сейчас, в обход Маядина и Дейр-эз-Зора.
Впрочем, американцы наверняка попытаются создать иранцам дополнительные трудности, учитывая ранее имевшиеся активные планы связанные с операциями в Юго-Восточной Сирии.
PS. На фото ниже, американский спецназ вместе с подконтрольными джихадистами в передовом лагере к северу от Ат-Танфа.
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