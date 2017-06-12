О взаимодействии магнитов с заряженными телами и потоком электромагнитных излучений

(Эксперименты и размышления на заданную тему)

Парадигма современной физики о фотоне и электроне исходит из того, что фотон электрически нейтрален, распространяется волнообразно в пространстве с максимально возможной для физического объекта скоростью, а электрон обладает свойством отталкиваться или притягиваться к заряду противоположного знака [1].



В статье рассматриваются явления, противоречащие этим устоявшимся представлениям в области физики: постоянный магнит, притягивает к себе заряженное тело. Это явление было открыто А.А. Лучиным и им же дано его объяснение. Проведены эксперименты, подтверждающие открытие Лучина А.А. и то, что любое заряженное тело притягивается к магниту, вокруг проводника с током возникает магнитное поле, взаимодействующее с заряженным телом. Дополнительно исследовано воздействие потока фотонов на постоянный магнит без заряда, и с зарядом. Фотон, по представлениям Лучина А.А. - это электрическая материя, при этом радиус фотона rф ~ 10-18м. Однако до сих пор нет четкого представления что представляет собой заряд и почему в физику введены представления о положительно и отрицательно заряженных частицах.

В физике, когда рассматривается взаимодействие этих объектов, делается акцент на преобладающую роль электрона. Считается что именно электрон «поглощает» фотон. А фотон, как бы «растворяясь» в электроне прекращает свое существование. Известно, что:

1.​ Фотоны не имеют электрического заряда и, следовательно, не подвержены влиянию дальнодействующих кулоновских сил. Поэтому при прохождении через вещество фотоны сравнительно редко сталкиваются с электронами и ядрами, но зато при столкновении, как правило, резко отклоняются от своего пути, т.е. практически выбывают из пучка;

2. Фотоны обладают нулевой массой покоя и, следовательно, не могут иметь скорости, отличной от скорости света. А это значит, что в среде они не могут замедляться. Они либо поглощаются, либо рассеиваются, причем в основном на большие углы. При этом фотоны не притягиваются и не отталкиваются от электронов, т.е. они нейтральны к ним. В крайнем случае они могут быть поглощены электронами. Такова общая оценка свойств фотонов.

В отличие от фотона электрон обладает свойством отталкиваться от себе подобного и притягиваться к заряду с противоположным знаком. Однако до сих пор нет четкого представления что представляет собой заряд и почему в физику введены представления о положительно и отрицательно заряженных частицах. Чем они отличаются друг от друга?

Можно теоретически рассчитать вероятность возникновения статического электричества, для этого используется Трибоэлектрическая шкала приведенная выше).

Эксперимент, который проводят практически во всех школах, вузах на лабораторных занятиях по физике при демонстрации поведения стеклянной или пластмассовой палочки в электростатическом поле показывает: палочка или притягивается к другой заряженной палочке или отталкивается от неё (в зависимости от знака заряда). А что будет, если на заряженное тело воздействовать магнитным полем? За всё время после открытия свойств магнита и статического электричества ответы на вопросы о природе электричества и магнетизма так и НЕ ДАНЫ. Все принимают устоявшуюся парадигму, как истину.

Никто за это время, кроме А.А. Лучина, не провел аналогичный опыт с магнитным полем [2]. Тем более, кроме того, что это очень интересно и меняются наши представления об электричестве и магнетизме. Важно и то, что проведение этого опыта изначально будет противоречить устоявшимся представлениям так, как описывает его в своих книгах А.А. Лучин, а этого официальная наука не любит.

Учитывая свой печальный опыт при изучении свойств материалов, обладающих термомеханической памятью формы, когда пишущие статьи и делающие на основе теоретических выкладок на бумаге изобретения, уводили исследователей и изобретателей от реального положения дел. Это было вызвано тем, что эти авторы никогда «вживую» не имели дело с реальными материалами, а имели лишь ложные представления об их свойствах. С тех пор при любой возможности стараюсь проверить написанное… Этим и просто любопытством вызваны эти эксперименты, которые показали, что одним любопытством здесь дело не кончится…

Но, несмотря на то, что А.А Лучин относится к тем исследователям и ученым, которые прекрасно владеют научной методологией, вытекающей из диалектического материализма и его продолжения – энергоинформационной диалектики, а также является практиком, было решено провести описанный Лучиным А.А. эксперимент, а также - дополнительные исследования по взаимодействию магнитного поля со статическим электричеством, проводником с током, и, обязательно с электромагнитным излучением в виде потока фотонов (света) с разной длиной волны (в оптическом диапазоне, ультрафиолетовом) и разной интенсивности потока (обычное излучение фонарика и лазерный луч), а также воздействие СВЧ излучением, чтобы своими глазами удостовериться, что существующая научная парадигма не верна.

Отсюда вытекала и цель исследования: подтвердить истинность парадигмы А.А Лучина и выявить ещё не выявленные сопутствующие физические явления или эффекты, а также увязать его парадигму с парадигмами Левашова Н.В. и Хатыбова АМ.

Вначале было решено провести качественные эксперименты, чтобы убедиться в верности подхода, а затем произвести измерения и расчеты.

Существуют две формы полей [2, 3, 4]: Статическая(поля постоянного магнита, постоянного тока и заряженного электрическим зарядом шара) и кинетическая – корпускулярные потоки электрических частиц — фотонов и магнитных частиц биполярной структуры (электромагнитные поля высоких и сверхвысоких частот (СВЧ)). Благодаря биполярности, жгутики (толщина ~ 10-30м.) стационарных магнитных полей замкнуты и приближаются по форме к частям окружности. Фотон представляет собой ядро из электрической материи, а вокруг него по радиусам расходятся жгутики «силовых линий». Радиус фотона r ~ 10-18 м., а радиус его поля R = 10-13м. В фотоне и его жгутиках, толщиной ~10-30 м., находится только электрическая материя. В электромагнитных полях кроме электрической материи (фотонов) находятся ещё и магнитные частицы.

Для проведения экспериментов был собран стенд, который несколько видоизменялся при расширении поля поиска неизвестных свойств пары: магнитное поле – электрические заряды; магнитное поле – поток фотонов электромагнитного поля, магнитное поле проводника с током (постоянным или переменным) – электрические заряды, магнитное поле – СВЧ излучение.

1. Взаимодействие статических полей: магнитного и электрического

Для проведения эксперимента использовался стенд (рис. 1), включающая стойку, к кронштейну которой прикреплена нить СО, второй конец которой привязывался к средине пластмассовой палочки. Она заряжалась, например, трением о шерстяную ткань или о собственные волосы с одной стороны, а после и с двух. В качестве магнита использовался мощный магнит (размером 4х4х2,5 мм) на основе редкоземельных элементов. Далее к ней поочередно подносится магнит снизу, сверху и сбоку. При этом палочка с зарядами на ней притягивалась к магниту в каждом случае, что подтверждало парадигму Лучина А.А.

1.​ Эксперименты показали, что каждый раз, когда магнит подносился к заряженной палочке, она притягивалась к магниту, причем независимо от его положения его полюсов по отношению к заряженной палочке, что отражено на рисунке 1, поз. б) и в). Согласно существующей парадигме магнит не должен притягивать наэлектризованную палочку, но эксперимент показывает, что он притягивает её. Возникает противоречие: чтобы притягивать палочку, свободные электроны на ней должны иметь частицы, которые притягиваются и к магниту, и не должны иметь таких частиц согласно существующей парадигмы. Это было бы возможно в том случае, если бы и электрон, и фотон состояли из частиц, которые притягивались друг к другу. Для устранения этого противоречия нужно уйти от старой модели и придумать новую, в которой эти свойства существуют (Урок 1, приём 9: Чтобы избавиться от противоречия, нужно совместить в одном объекте противоречащие друг другу свойства, присущие разным объектам, но проявляющиеся одновременно в данном объекте, а затем придумать новую модель объекта: пусть объект, проявляя свойства С, присущие объекту А; и свойства не-С, присущее объекту Б, является объектом В). Магнит имеет биполярные магнитные частицы, следовательно, и электрон должен их иметь.

Лучин А.А. считает, что именно из таких частиц и состоят электрон и фотон: электрон состоит из электрических и магнитных частиц, а магнитное поле - только из магнитных частиц [5]. При этом электрон создает электрическое поле, «жгутики» (силовые линии) которого распространяющиеся на расстояние R = 1010r (r – радиус электрона) (см. рисунок 3, поз. а) и б)). Данный эксперимент подтверждает идею А.А. Лучина о том, что электрон является делимой частицей, т.к. состоит из магнитных и электрических частиц. Иначе этот эффект не объяснить, т.к. мы имеем дело со стационарными полями: статические заряды не создают магнитного поля, которое могло бы быть причиной этого притяжения и не электризовали бы сам магнит зарядом противоположного знака.

2. Взаимодействие проводника с током со статическим электрическим полем

Далее был проведен эксперимент, цель которого проверить взаимодействие проводника с током (постоянным и переменным) со стационарным электрическим полем.

Для проведения этого эксперимента использовался стенд (рис. 2).

К пластмассовой палочке (рис. 2, поз. а.) подносился провод, в котором не было постоянного электрического тока. Пластмассовая палочка никак не реагировала на провод. Затем палочка заряжалась и к ней подносился проводник с постоянным электрическим током (рис. 2. поз. б.). При этом палочка с зарядами на ней притягивалась к проводнику с током в каждом случае, что противоречит устоявшимся представлениям. Далее менялось положение проводника с током, палочка также реагировала на него. Аналогичная реакция была при расположении спирали из проводника (рис. 2, поз. в), палочка вновь притягивалась к спирали по правилу правой руки силой Ампера.

Затем вместо постоянного тока, использовался переменный, реакция палочки была аналогичной.

Отсюда следует, что электроны имеют в своём составе нечто, что способно притягиваться к магнитному полю. Этим НЕЧТО могут быть только «магнитные частицы», входящие в состав электрона.

Это еще раз подтвердило верность подхода Лучина А.А. к проблеме поля, и, естественно, к материи из которой они состоят [6, 7].

Как показали дальнейшие эксперименты, наэлектризованная палочка отталкивается другой – не наэлектризованной, за счет поляризации второй - первой. Больше того, она притягивается и к металлической палочке, а также к фольге (изолированной и не изолированной). Из последнего следует также, что металлическая палочка и фольга являются носителями «магнитных частиц» из-за наличия в них носителей заряда.

Отсюда вывод 1: К магниту или материалам, в которых имеются источники магнитных частиц, должны притягиваться любые немагнитныематериалы, имеющие электрические частицы, т.е. наэлектризованные. Это также подтверждает и то, что в металлической палочке и фольге присутствуют магнитные частицы, также, как и в электроне, т.е. в них имеются свободные носители заряда.

Вывод 2: Магнитное поле проводников с током (постоянным или переменным) также взаимодействует с неподвижными зарядами, содержащими магнитные частицы.

По Лучину А.А. электрон = фотоны + магнитные частицы, позволяющие получить эффект притяжения или отталкивания, обеспечивая равновесие сил. У фотона есть «щупальцы», которые притягивают магнитные частицы любого полюса [4]. Структура «щупальцев» или силовой линии электрического и магнитного полей представлена на рис. 3.

Фотоны и магнитные частицы находятся в «полости» электрона в количестве 3х1010 шт. Радиус магнитной частицы ~10-23 м. Фотон - Электрическая материя, радиус фотона rф ~ 10-18 м; радиус его поля R= 10-13 м. Имеет массу покоя. Масса фотона равна 0,3х10-40 кг. Фотон — носитель электрической (обладающей отталкивающим свойством) материи (а не заряда) и магнитная частица, носитель магнитной материи и обладающая свойством притяжения электрической материи любым из полюсов. Фотон – это и первичная материя (ПМ) в виде электромагнитных колебаний определенной октавы или мерности [7, 8].

3.​ Взаимодействие магнита с лучом света - потоком фотонов

Исходя из того, что фотон состоит из электрической материи, которая должна реагировать на магнитную в виде магнитного поля, дополнительно был проведен эксперимент по взаимодействию луча света с магнитным полем постоянного магнита и обнаружено следующее: луч света (потока фотонов) взаимодействует с магнитным полем постоянного магнита (рис. 4.). Поток фотонов электромагнитного поля, если рассматривать шкалу электромагнитных волн, – это кинетическое поле, содержащее две составляющие – электрическую и магнитную. Тепловые волны и радиоволны – это образования чисто электрической природы, рентгеновское и гамма-излучение – это чисто магнитные образования. Фотоны из электрической материи имеют ядро, вокруг которого расходятся «жгутики» силовых линий. А магнитные частицы представляют собой «маленькие» магнитики, вокруг которых образуются замкнутые силовые линии магнитного поля, распространяющиеся на небольшое расстояние от центральной части. Фотоны эти волны потеряли при торможении электронов, которые легко отражаются от непрозрачных тел, а магнитные частицы проникают в него на большую глубину – что и наблюдается на практике использования рентгеновских лучей.

При освещении магнита пучком света, магнит ведет себя несколько странно: вначале притягивается к источнику света, а затем отталкивается от него, что еще раз подтверждает, что свет состоит из электрических и магнитных частиц. Чтобы магнит притягивался к световому потоку, в нем должны быть магнитные частицы, связанные с источником света или от магнита должны исходить «жгутики» из магнитных частиц, цепляющиеся за источник света (т.к. фотоны летят с огромной скоростью в сторону магнита и бомбардируют его своими импульсами Pф = mфc), что невозможно, т.к. магнитные силовые линии состоят из биполярных магнитных частиц и замкнуты. Иначе говоря, между источником света и магнитом должны быть биполярные магнитные частицы, и их не должны быть, т.к. магнитные силовые линии замкнуты. Это противоречие попробуем устранить разведением противоречивых свойств в пространстве: от источника света образуются длинные цепочки жгутиков, которые цепляются за силовые магнитные линии, притягиваясь к магниту, но цепочки жгутиков непрочны, поэтому быстро рвутся и поверхность магнита покрывается фотонами со жгутиками из электрической материи, образующими из себя защитную «шубу», препятствующую проникновению к телу магнита самих фотонов, как электрической материи, и, которая, взаимодействуя с фотонами, отталкивается от луча.

Очевидно «жгутики» фотонов, цепляются за магнит, создавая временный слой из электрической материи, что и приводит к отталкиванию от поступающих в луче света фотонов. Однако данный эксперимент требует дополнительного исследования.

Последние эксперименты показали, что при расположении фонарика на расстоянии порядка 3-4 см от гантели с магнитами на концах, перпендикулярный луч света (к оси гантели) начинает отталкивать магнит, при этом, следуя за гантелью, было совершено 4 полных оборота вокруг оси нити. Затем, благодаря энергии закрученной нити, гантель стала раскручиваться в обратном направлении. При расположении луча перпендикулярно одному из полюсов магнита (т.е. оси гантели), гантель останавливалась, т.е. сила упругости нити компенсировалась силой отталкивания, создаваемой лучом.

Лучше всего эта операция происходила с лучом света от обычного фонарика, а не лучом лазера. Скорее всего это было вызвано тем, что в фонарике свет создает нагретая спираль, которая излучает не только свет, но и электроны (тормозящие стеклом лампочки фонарика и выбрасывающие всепроникающие фотоны, и магнитные частицы), имеющие жгутики, состоящие из электрической материи и магнитной, способные «дотянуться» до магнитного поля магнитов или.

Отмечены и такие наблюдения: во время эксперимента несколько дней лил дождь, поэтому атмосферы была очень влажной и заряды с заряженной палочки быстро «стекали», поэтому эффект отталкивания палочки от магнита, а также магнита от потока фотонов был значительно меньше, чем в сухую погоду.

По Лучину мир представляется делимыми корпускулярными частицами, которые участвуют в статических и быстротекущих кинетических процессах, проявляя электрические или кинетические свойства – магнетизм.

При освещении магнитов белым или монохроматическим потоком фотонов, фотоны, как электрические частицы, цепляются за магнитные и формируют поверхностный слой из отрицательной материи, который при взаимодействии с прибывающим потоком фотонов, приводит к отталкиванию магнитов, что ранее не наблюдалось исследователями.

Дополнительно был проведен эксперимент, связанный с заряжанием «гантели» из магнитов с помощью заряженной палочки (рис. 5). В данном случае эффект отталкивания проявлялся более активно. Вначале магниты притягивались к лучу света, а потом происходило отталкивание в противоположную сторону, и вращение вокруг оси СО, если луч света двигался за магнитом, оставаясь перпендикулярным всё время к оси гантели.

Данный эксперимент также подтвердил выдвинутую гипотезу Лучина А.А. о причинах поведения магнита.

Механизм магнитного притяжения (по Лучину А.А.)

При соударении электронов с электронами оболочек атомов, из соударяющихся электронов выбрасывается начинка, состоящая из фотонов и частиц магнитной массы, до тех пор, пока не наступит динамическое равновесие между этими процессами.

Фотон — электрическая частица (шарик), у которой щупальца электрического поля располагаются по радиусам от центра на расстояние R

R = 105r

где r — радиус фотона. Его масса — 0,3 х 10-40 кг [3]

Такая конструкция поля позволяет фотону легко отражаться от электрических атомарных полей поверхностей тел. Оказавшись в полости металла, фотон в нормальных условиях не может преодолеть потенциальный барьер поверхности металла и создает внутри металла значительный электрический потенциал. Без внешнего магнитного поля внутри магнита создается хаос из этих двух частиц.

При воздействии внешнего магнитного поля в создавшемся хаосе образуется организующее начало, которое формирует из магнитных частиц нити и выбрасывает их из магнита по направлению действия организующего поля. Выброшенная нить (жгутик) перемещается от магнита до тех пор, пока сила притяжения фотонов к магниту не остановит это движение, а силы поля противоположного полюса не повернут этот жгутик к другому концу магнита и замкнут с полем фотонов.

Силовой жгутик становится короче, и силы фотонного поля втягивают его обратно в магнит, т. е. идет притяжение. Это удержание жгутика силами поля фотонов постоянно по величине. Но если длина жгутика изменилась, стала меньше, что принципиально, тогда сила, с которой он пытается оторваться от материнской массы, делается меньше, и фотонное поле затягивает его внутрь, стараясь уменьшить возникшую напряжённость.

О первичных материях

Согласно парадигме Левашова Н.В. [с. 150, 8], первичные материи являются электромагнитными волнами, спектр которых охватывает достаточно широкий диапазон, связанный коэффициентом квантования γi и перепадом мерности Δλ = 0,020203236 или конкретной октавой. Тогда как, согласно парадигме, Лучина А.А., электромагнитное поле состоит из фотонов (электрической материи) и магнитных частиц (магнитной материи). При этом магнитная материя имеет плотность на 4-5 порядков больше плотности фотона, а структура ее силовых линий поля такая же, как у постоянного магнита, она способна притянуть к себе щупальца электрического поля фотона. Она может организовывать различные структуры в силу своей биполярности (рис. 6).

Но следует различать электромагнитные волны по их энергии и массе (в данном случае мерности). Тепловые и радиоволны – это потоки фотонов, скорость которых значительно меньше световой, а жесткое излучение, рентгеновское и гамма-излучения – это потоки магнитной материи, скорость распространения которой значительно выше скорости света.

При взаимодействии электрической и магнитных материй при соответствующем перепаде мерности или октаве возможен синтез материй, отличающихся друг от друга свойствами. Об этом достаточно подробно изложено в парадигме Левашова Н.В.

Планетарный перепад мерности формирует направленные потоки первичных материй к центру планеты и каждый атом попадает под их «напор». Возникает «эффект паруса» — первичные материи в виде фотонов (электрического поля) притягиваются магнитными частицами вещества планеты, «обволакивают» (эффект электризации) их, и, выставляя «щупальца» своих силовых линий перед собой, противодействуя потоку фотонов, которые «давят» на каждый атом поверхности вещества (внутрь они не могут проникнуть) своим электрическим полем отталкивания, заставляя атом двигаться в том же направлении, что и они сами. Этому способствует и магнитное поле Земли, которое притягивает к себе наэлектризованные тела. Поток первичных материй вместе с магнитным полем Земли как бы «заставляет» атом двигаться в заданном направлении - к центру зоны деформации. Встречный перепад мерности, создаваемый атомом (силовыми щупальцами электронов, находящихся на внешних «оболочках» атома), направлен от центра зоны деформации к её границам, противодействует потоку фотонов (антигравитация), давящих на атом, частично нейтрализуя первичный перепад мерности макропространства на уровне микропространства (внутренний эффект парусности).

В результате, давление первичных материй на «поверхность» атома частично нейтрализуется антигравитацией, порождённой самим атомом. Здесь можно предположить, что первичные материи охватывают спектр электромагнитных излучений от «жёстких» (материя А) до «мягких» (материя G).

Как известно, матричное пространство неоднородно, в нём при определенных условиях синтезируется физически плотная материя, оно содержит слои первичных материй с соответствующими коэффициентами квантования γi.,отличающихся друг от друга на небольшую величину – квант мерности. Таких слоев может быть любое количество. В нашем матричном пространстве с мерностью 3,00017, их семь [8]. Но каждое матричное пространство неоднородно по мерности и все они имеют различную качественную структуру, поэтому не имеют прямого контакта между собой. Это, как несмешивающиеся разноцветные жидкости в сосуде, расположенные слоями. Но при этом они имеют общие качества – качественный состав параллельных матричных пространств отличается друг от друга только на одну первичную материю, что и создает перепад мерности на величину коэффициента квантования данных первичных материй γi. Для каждого коэффициента γi существует «своя» группа совместимых между собой первичных материй, состоящих из электрической и магнитной материй в виде электрических и магнитных частиц разных по размеру и массе. При этом магнитные частицы обладают свойством проникать сквозь любое материальное тело. Здесь коэффициент квантования аналогичен определенному «размеру», под который подходят первичные материи данного типа. В итоге, взаимодействия друг с другом, первичные материи структурируют пространство.

На основании проведенных экспериментов и размышления над полученной информацией, представляется, что много ответов на интересуемые нас вопросы лежат в «чёрной дыре», в представлениях о ней.

Из концепции Хатыбова А.М. известно, что при температуре свыше 10 миллиардов градусов остаётся только «гравитационный» атом – остальные оболочки сбрасываются или поглощаются «чёрной дырой», т.е. «при образовании «чёрной дыры» происходит разрушение электронной оболочки атома, при этом вектор гравитации направлен к центру атома. При этом на электронной оболочке происходит разрушение магнитного и гравитационного полей, оставшиеся «продукты» поглощаются чёрной дырой» (Шкруднев Ф.Д. гл. 11. Атомы по одному не собираются [10]). В неё имеют «доступ» только «электроны», как «бывшие» носители электрической и магнитной материй. Можно предположить, что электроны имеют помимо электрической и магнитной материй нечто нейтральное – то, что и попадает в центр «чёрной дыры», способствуя в дальнейшем – при взрыве звезды в новом пространстве, - формировать Новое вещество. И это «нейтральное» также должно состоять из той же материи, что и электроны, но они должны иметь свои особенности, например, не должны вращаться вокруг своей оси или по спирали и т.п. Природа не изобилует сложностями.

Таким образом, Чёрная дыра – это средоточие магнитной материи и ещё какой-то нейтральной, её мерность – искривление – наличие большего числа разных, но квантованных магнитных частиц - основа для собирания других квантованных магнитных и электрических частиц, необходимых для образования всего многообразие химических элементов при синтезе исходных материй в ФПВ. Сама! черная дыра» - это «котёл» по переработке материи, поступающей в неё, и, затем выходящая в новом пространстве в виде многообразия первичных материй (ПМ) при взрыве звёзд, которого начинается новый виток эволюции образующихся при взрыве метавселенных.

Как известно из концепции Н.В. Левашова, после формирования планеты и «ликвидации» неоднородности, которая образовалась после взрыва звезды, первичные материи (которых огромное множество в космосе), спокойно проходят сквозь Землю, никак не взаимодействуя с ней, т.к. уже не имеют того, перепада мерности, который нужен для синтеза ФПМ. При этом все физически плотные тела покрыты ворсом щупальцев фотонов (не пропускающих электрическую материю вглубь), взаимодействующих только с той, которая взаимодействуя с гибридной (из 6-ти ПМ), создает ФПВ. А все полюса магнитных частиц замкнуты жгутиками и не притягивают проходящие сквозь тело магнитные частицы первичных материй (электромагнитных «волн»). И только одна – материя G, которой нет во второй - шестой сферах, взаимодействует с физически плотной сферой (т.к. в ней есть компоненты материи G) в виде электрической материи - фотонов), пусть и в синтезированном с другими материями виде). Она-то и создает эффект парусности из-за притягивания магнитным полем Земли фотонов, окутавших физически плотное вещество и выставивших свои щупальца навстречу потоку фотонов материи G. В результате получается то, что называют гравитацией. Очевидно насекомые и жуки «научились» в процессе эволюции управлять материей G, поэтому они «нарушают» законы физики, поднимая свой вес вопреки её законам. При блокировке магнитного поля или управлении этой материей, можно создать эффект антигравитации. На Эфирном и других уровнях гравитации нет. Материя G в составе физически плотной материи, содержащей магнитные частицы, и является «тормозом» «(т.к. отзывчива» на «чистую» материю G) для прохождения свободных потоков этой материи (фотонов) через физически плотное вещество, создавая эффект паруса, т.е. гравитацию. Все остальные материи с другим коэффициентом квантования свободно проходят через синтезированную материю, не взаимодействуя с ней в силу того, что у них нет уже общих качеств и нужного перепада мерности.

Отсюда также можно сделать вывод, что мерность структурированного пространства связана со взаимодействием электрической и магнитной материй, вот поэтому потоки ПМ направлены от большей мерности к меньшей, связанной с магнитными материями, находящихся в физически плотном веществе.

Магнитные частицы, т.е. магнитные поля или излучения и ответственны за синтез тяжелых элементов, вот почему ядро планеты всегда тяжелее верхних слоем. При синтезе «работает» шкала электромагнитных излучений, представленная выше.

Материя G, как и другие, представляет собой «мягкие» электромагнитные излучения, т.е. состоящие из электрических частиц в виде фотонов и магнитных частиц [8], соответствующие спектру значений коэффициента квантования пространства γi, т.е. колебания определенной частоты или октавы. Например, жесткое - рентгеновское излучение до гаммы излучения имеют от 54,375 до 60-й октавы, т.е. это частота ~ 1016 -1018 Гц. Солнечный свет – 48 октава или 1014 Гц. Именно, приведенные выше рассуждения дают основание считать, что именно G материя и является носителем электрических частиц, которые и притягиваются магнитным полем Земли, создавая эффект притяжения или гравитации.

Действительно, например, при синтезе семи ПМ образуется физически плотная материя (ФПМ), которая в отличие от других образований (сфер: эфирной, астральной и четырех ментальных) имеет «гравитацию» - эффект парусности (своего рода сбой»), проявляющийся за счет воздействия материи «G» на ФПМ. С позиций парадигмы Лучина А.А. при движении ПМ «G» (потоков фотонов) от большей мерности к меньшей, т.е. к центру Земли (в нашем случае), они сталкиваются с атомами ФПМ и с их электронами, выбивая из них магнитные частицы, проявляющие свойства инерции [5]. Иначе говоря, как пишет Лучин А.А. в своей статье «О кризисе в физике и о гравитации»: «…все тела на земле хорошо наэлектризованы ее электрическим полем, потому они притягиваются магнитным полем Земли, что ранее люди назвали гравитацией. И это все!» Факт притяжения одного тела другим наступает, как только силовые щупальца статического поля одного тела коснутся силовых щупальцев поля другого тела. Теперь, если эти электрические частицы нейтрализовать или блокировать магнитное поле, то можно устранить «гравитацию». Это и происходит в хитиновом слое летающих жуков и других насекомых.

Как известно из концепции А.М. Хатыбова, изучать материю следует в следующей последовательности, чтобы сформировать правильное мировоззрение: «Строго организованная плазма → материальные структуры (газообразное → жидкое → твёрдое тело), то есть последовательность октав ((128) → (126 – 74) → (72 – 66)) → (64) → (62 – 34) → (32 – 28) – (24 – 26) → (22 – 16) [9]. Если ряд октав перевести в «обычные» частоты, то получим следующий спектр: 1038 – 105 Гц. Рентгеновский участок спектра соседствует с ультрафиолетовым. Частоты рентгеновских излучений лежат в пределах от 6•1015 до 3•1019 герц, что соответствует волнам от 493 до 0,1 ангстрема. Опять мы имеем дело с электромагнитными полями во всем диапазоне частот, формирующих наш мир, и состоящих из электрической и магнитной материй. Причем, волнообразность излучений мы используем с целью упрощения понимания всех процессов, происходящих в излучаемом атоме. Это математический прием, а не отображение истинной природы процесса. На самом деле, например, атом излучает квант света - это единичный акт, но следующее за этим новое излучение – уже модулированный процесс, который можно представить в виде колебания. Основными характеристиками света как волнового процесса являются частота ν длина волны λ. Корпускулярные свойства света характеризуются фотонами, т.е. частицами. Очевидно здесь нужно наводить порядок понятиями: что привнесено из математики, а что из опыта.

Думаю, что Лучин А.А. не случайно написал:

1. Электромагнитных волн в природе нет. Есть корпускулярные модулированные процессы.

2. Радио, тепловые и световые процессы реализуются фотонами с разными скоростями движения. Это — электрические излучения.

3. Рентгеновское излучение, γ-излучение с большой проникающей способностью реализуется магнитными частицами с разными скоростями движения. Это — магнитные излучения.

4. Магнитные излучения имеют сильные биологические и химические воздействия.

5. Мир создан из двух «элементарных» частиц фотона — носителя электрической материи (материи, а не заряда) и магнитной частицы, обладающей свойством притяжения электрической материи любым из полюсов.

6. Уже сейчас есть магнитные генераторы, способные сделать магнитными любые предметы и даже влиять на погоду. В течение минут можно вызвать дождь и грозу.

7. Магнитная частица, обладая собирательным свойством, является основой построения тел и веществ. Она же может их и разрушить.

8. Обе эти частицы имеют неограниченную долговечность в нашем частном образовании мира.

1.​ Родителем полевых частиц является электрон, в котором их содержится ~3•1010шт., являющихся структурными образованиями нашего частного Мира.

Последнюю мысль как бы подтверждают САВ:

Некогда, вернее тогда,

когда еще не было времен,

не было Миров и Реальностей,

нами, людьми, воспринимаемых, был,

не воплощаясь, один только Великий Ра-М-Ха7.

Он проявился в Новую Действительность…

********

…и от восприятия Новой

Безкрайней Безконечности

озарился Великим Светом Радости.

И тогда появилась

Безконечная Новая Вечность

в Новой Действительности родившаяся,

и безконечное число её проявлений появилось.

Так появилось то, что мы, люди,

как пространства Миров

Яви, Нави и Прави воспринимаем.

В тот самый миг,

Когда отошел не менее чем

На одну мирную долю линии

От Величайшего Источника Инглии,

То Первозданный Живой Свет

Перестал быть частью того,

Кого мы, люди, именуем Великий Ра-М-Ха,

Как свет от Ярилы-Солнца

или лучины горящей

не является Ярилой-Солнцем или лучиной.

Чтобы возник матричный мир, в котором мы находимся, изначально в пространство должны быть были вброшены одни электроны, несущие свет (фотоны электрической материи) и всепроникающую магнитную материю, из которых потом формировались электромагнитные излучения и далее мир Яви – видимый мир.

То, что появилось стало самостоятельной частью от целого. Получается, что некто Ра-м-Ха что-то выпустил в пространство и далее началось…

Выводы:

1. К магниту или материалам, в которых имеются источники магнитных частиц, должны притягиваться любые материалы, не имеющие магнитных частиц, но имеющие электрические частицы.

2.​ Магнитное поле проводников с током (постоянным или переменным) взаимодействует с неподвижными зарядами, содержащими магнитные частицы.

3.​ Дополнительные эксперименты показали, что магнитное поле постоянного магнита взаимодействует с пучком света (потоком фотонов) – электрической материей. Это еще раз подтверждает электрическую природу фотонов.

4.​ Парадигма Лучина А.А. подтверждается экспериментально и может быть основой для наведения мостов между парадигмами Новых знаний.

5.​ Рассмотрены три научные парадигмы, в которых исследуемый объект анализируется с применением разных инструментов и подходов: Лучин А.А. рассматривает объект диалектически в его инерционном представлении с точки зрения классической физики; Левашов Н.В. – диалектически с основ – первичной материи в виде электромагнитных колебаний, имеющих разную мерность и имеющих возможность при определенных условиях синтезировать материи, как в инерционном, так и в неинерционном состояниях; Хатыбов А.А. – диалектически как суперпозицию электромагнитных колебаний разных октав в виде инерционной и неинерционной составляющих. Подходы авторов вызваны необходимостью на основе известных знаний показать иной – Новый и значительно ближе к истине взгляд.

РНТО

Кондраков И. М.

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