ПОДВИГИ И ПАМЯТНИКИ

Ко дню вествования

Николая Викторовича Левашова

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,

К нему не зарастет народная тропа…

А. С. Пушкин





Александру Сергеевичу Пушкину в каком-то смысле было проще: богатство литературного наследия и мастерство владения русским языком, который 257 лет ждал столь талантливого его популяризатора , не оставляют никаких сомнений в сказанном о народной тропе.

Значение книг Николая Викторовича Левашова ещё только предстоит оценить человечеству, но никаких сомнений в том, что и к ним не зарастёт народная тропа, лично у меня нет, ибо слишком глубоко их многоуровневое содержание. И соответствующее признание – всего лишь производная количества людей, которые смогут достигнуть этих уровней, и, естественно, времени. Так что отдать должную дань памяти Великому Русскому учёному, подобную памяти Великого Русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, сегодня, увы, даже русы в основной своей массе не могут. Слишком сильны оковы прошлого и далеко не окончена борьба с вмененными шаблонами, стереотипами и знаниями, которые ПРОШЛИ УЖЕ МЫ.



« Большинство людей не имеют возможности достичь фазы собственно человека, потому что паразитическая система делает всё возможное и невозможное, чтобы основные массы никогда не смогли преодолеть фазы разумного животного (когда инстинкты управляют человеком), ибо только при таком раскладе они в состоянии управлять и контролировать эти массы» - диагноз, поставленный нам Николаем Викторовичем («Зеркало моей души»). Истоки такого заключения особенно понятны тем, кто продолжает изучать Труды Великого Русского учёного, пытаясь проникнуть в суть сказанного и пока ещё сокрытого от подавляющего большинства даже читателей, не говоря уже о «прочитателях», «сквозняках» или тех, кто книги его и в руки не брал. Но до этого момента тропа зарасти НЕ ДОЛЖНА и НЕ ЗАРАСТЁТ как бы не пытались засадить её сорняками лжи и неправды «прочитатели» и простые завистники чужого таланта. Ведь помимо нерукотворного, Н. В. Левашов оставил Человечеству столько сделанного своими руками, что даже осознание его наследия потребует ещё много времени.

Очередной день вествования Н. В. Левашова — хороший повод прополоть и расчистить «тропу». Ведь «похоронная команда» наследия Великого Русского учёного трудится не покладая рук. Одни зорко стоят на страже «чистоты рядов», пытаясь превратить учение в монумент, застывший с уходом Николая Викторовича. Другие продолжают голословно отрицать свершенное им. Не получится. Дело Н. В. Левашова успешно продолжается. Труды его никуда не пропали и продолжают приносить пользу людям. Как, например, созданный им генератор «пси-поля». Вот он. «Потрогайте», кто сможет.

А мы тем временем присмотримся к сделанному им чуточку повнимательнее. Ведь сам Николай Викторович поведал о свершённом им и его верной спутницей – Светланой – очень скромно. Давайте вспомним.

« Причинами гибели предшествующих Больших Вселенных были действия паразитических систем, которые, не имея возможности вертикального развития, паразитировали на захваченных светлых иерархах и иерархиях. В результате этого они, часто не понимая природы полученных паразитическим способом возможностей, пытались применить их в своих целях. Рано или поздно, наступал момент, когда подобные действия приводили к неустойчивости всего пространства, и Большая Вселенная погибала, чтобы возродиться вновь в другой форме. Паразитические системы всегда выступали в роли «раковой опухоли», которая, рано или поздно, «убивала» своего носителя, будь то организм человека или сама Вселенная... Для того чтобы как-то попытаться решить эту проблему или хотя бы «нащупать» пути её решения, я и был отправлен в те пространства, из которых мы только что прорвались со Светланой» .

Для «детского сада» эту ситуацию разжевал Ф. Д. Шкруднев : «Наверху» собрались ХОРОШИЕ «дяди» для того, чтобы принять решение о нецелесообразности продолжения враждебного эксперимента, который эбры проводили на Земле и планировали победоносно «закончить» к декабрю 2012 года. Среди этих «дядь» находится и Сущность, которую зовут (условно) Иллиан (Illian). Был выработан некий план прекращения этого эксперимента, но нужны люди, которые будут реализовывать этот план на Земле. Нужна ПЕРЕДАЧА информации, чтобы она «превращалась» в Знания тех, кто её получил и воспринял. Это нужно для того, чтобы люди поняли происходящее, постигли НОВОЕ и приняли активнейшее участие во всех актуальных событиях. Встаёт вопрос – кто пойдёт?...».

А вот с этого момента, как говорится, давайте поподробнее. Кто «пойдёт»…? Именно в кавычках, потому как речь идет не о походе за насущным в магазин через улицу… Уточним ситуацию, кажущуюся и без того достаточно понятной, но тем не менее… Сущность Иллиана живёт и развивается в условиях Цивилизации другого матричного пространства с явно очень высоким коэффициентом эволюционного развития. Что предлагается «дядями» (см. рис. 1 )? Всего лишь ДОБРОВОЛЬНО «спуститься» по ступенькам Золотого пути вниз (зеленая стрелочка) в другое матричное пространство, в глубине которого прячется начало этого самого Золотого Пути и начать всё Развитие сначала, пытаясь противодействовать при этом мощной паразитической системе ЭБРов, глубоко пустившей корни на Земле и головах людей. В общем, пойди туда, знаю куда, сделай то, знаю что,

вот только как - совсем не понятно. На ум так и просится Л. Н. Толстой: « Было гладко на бумаге, да забыли про овраги , а по ним — ходить » . Только д ля «сквозняков»: н а этом реальном пути — бездна — «санитарный кордон» между матричными пространствами, «зараженными» паразитами, и здоровыми цивилизациями, переход в другое матричное пространство с меньшей мерностью, паразиты, захватившие Мидгард-Землю и лишь немногочисленные друзья, которых ещё надо найти…

Да как пробраться? Врата Междумирья не работают, вайтмару вполне могут уничтожить, хотя таким путем и приходил на Землю Ладаад. Это, в принципе, в условиях интервенции тоже подвиг, но задача у Николая Викторовича была другая - попасть на тонкие уровни Земли и достаточно высокие, соответствующие коэффициенту эволюционного развития Иллиана, чтобы потом появиться на ней обычным путём. Так что, видимо, попасть можно было только в нематериальном виде отдавая при движении по Большому Космосу магнитные частоты и электрические потенциалы, насыщая его додекаэдрально-икосаэдральные решетки с нулевым потенциалом, обрамленными кубической структурой из нейтрино и антинейтрино , то есть, очевидно, теряя наработанные тела. «… моя сущность добровольно перешла через эту чёрную бездну, и при этом, у неё во время прохода сгорело много тел и структур, которые уже были наработаны до момента перехода», — вспоминает сам Николай Викторович .

А теперь посчитайте, каковы шансы не только на то, чтобы пробраться, но ещё чтобы дождаться гармоничного всплеска, чтобы воплотиться в той генетике, которая соответствует раскрытию её возможностей, чтобы правильно пройти начальные пути развития, чтобы, чтобы… Общая вероятность всех «чтобы» в таком случае, к сожалению, — результат умножения отдельных возможностей. Допустимый итог — «запыхаться», наматывая штрафные круги эволюционного биатлона, «запутаться» в эбровских антиэволюционных ловушках, да и просто погибнуть. Так что подобная задача по плечу только тем, кому она по плечу и выше? Ниже – никак. Наверное, недаром наш народ иногда говорит про тех, кто не может выполнить серьезную задачи: «кишка тонка». Она ведь там, значительно ниже, эта тонкая кишка…

Да, конечно, помогли: и родителей с нужной генетикой «свели», и за ноги подержали когда надо. Но весь остальной путь — самостоятельно и всё достигнутое — результат огромного собственного труда и заложенной генетики. В общем, иначе как ПОДВИГОМ поступок Николая Викторовича Левашова назвать нельзя. И наше признание и память об этом — лучшая награда Великому Русскому учёному.

А для себя ещё раз вернёмся к уже использованной картинке (см. рис. 2), чтобы оценить пройденный Николаем Викторовичем путь Развития. И опять воспользуемся его воспоминаниями: « Я даже специально для большей объективности, попросил посчитать число тел у моей сущности другого человека… Надеешься, что их уже достаточно, но, в то же самое время, волнуешься о том, как бы их не оказалось черезчур мало! И каково же было моё удивление, когда при подсчёте их тогда у меня оказалось СЕМНАДЦАТЬ ! ». Попробуем перенести эти семнадцать тел на нашу картинку.

Увы, не поместились, ведь максимальное количество тел для нашего лепестка шестилучевика — 14. То есть, таким образом подтверждается, что в начале 1991 года Николай Викторович в своём развитии «вышел» за его пределы (хотя сам он говорит о «выходе» за его пределы ещё в 1988 году в период решения проблемы антиматерии и гармонизации пространств-лепестков)!

« … в нашей Вселенной есть Золотой Путь Духовного Восхождения, ведущий вверх и именуемый — Сварга, по которому расположены Гармоничные Миры...». И начинается он на нашей Мидгард-земле! Вопрос о неслучайности этого подробно разобран в соответствующем труде Н. В. Левашова, который любой желающий после решения Омского суда может лишь самостоятельно найти на просторах интернета. Жизнь Николая Викторовича – свидетельство того, что может достичь Человек, двигаясь по этому пути.

Те же, кто не имел возможности вертикального развития, выбирали другой путь: « Причинами гибели предшествующих Больших Вселенных были действия паразитических систем, которые, не имея возможности вертикального развития, паразитировали на захваченных светлых иерархах и иерархиях. В результате этого они, часто не понимая природы полученных паразитическим способом возможностей, пытались применить их в своих целях. Рано или поздно, наступал момент, когда подобные действия приводили к неустойчивости всего пространства, и Большая Вселенная погибала, чтобы возродиться вновь в другой форме. Паразитические системы всегда выступали в роли «раковой опухоли», которая, рано или поздно, «убивала» своего носителя, будь то организм человека или сама Вселенная ».

И это «рак» Николай Викторович тоже победил, решив одну из главных задач своего появления на Мидгард-Земле – найти «щупальца» Вселенской паразитической системы и понять их силу (оказались созданными из материи предпоследней погибшей Вселенной). Чтобы глубоко осознать другие победы, надо прочно овладеть оставленными Н. В. Левашовым нам знаниями, пройдя при этом по грани между догматизмом и ревизионизмом.

Возьмём простые и кажущиеся понятными первичные материи и образование Вселенных в парадигме Н. В. Левашова. Как хорошо известно из его книги «Неоднородная Вселенная», в матричном пространстве с непрерывно изменяющейся мерностью при взаимодействии с формами материи возникают слои с тождественной мерностью – пространства вселенные. Они образуют «единую систему, как слоёный пирог, каждый слой которого качественно отличается от другого. При этом каждый соседний слой этого пирога имеет в своей «мозаике» на один «кубик» больше или меньше». Для нашей Вселенной сказанное может выглядеть так:

Где A , B , C , D , E . F , G – первичные материи, образовавшие нашу Вселенную.

Легко предположить, что нижестоящая Вселенная, будет иметь вот такой набор первичных материй:

А такой состав первичных материй может иметь Вселенная на следующем нижестоящем уровне:

Ещё более низкий уровень может включать вот такие три первичные материи:

Дальше вниз – Вселенная с двумя такими первичными материями:

И из одной (естественно, Вселенная условна):

Ну и вся картинка нижележащих Вселенных может быть представлена таким рисунком:

Логично попытаться построить аналогичную последовательность для Вселенных, лежащих выше нашей. Полный буквенный ряд первичных материй для нашего матричного пространства с точки зрения «алфавитного подхода» выглядит следующим образом: A , B , C , D , E , F , G , H , K , L , M , N , P , Q .

Берём нашу 7-ми материальную Вселенную и добавляем один кубик. Но с какого конца. По «буквенной» (и догматической) логике – с правого, то есть вот так:

Но тогда следующие «кубики» тоже будут увеличивать ряд справа. Получится, что развитие Вселенных нашего матричного пространства будет ограничено материей типа А, и будет осуществляется за счет всё более «низкочастотных» первичных материй. Ерунда, не правда ли?! Не «вписывается» в известную из трудов Ф. Д. Шкруднева структуру атома:

Ведь атомная структура — это « додекаэдрально-тетраэдрально-кубическая структура . Центральный кубик — это система из октаэдров и икосаэдров, вложенных друг в друга (16 вложений). Базой для построения центрального кубика являются октавы (привезены эбровской системой и ненавязчиво внедрены): 16 (материя G ), 22, 28, 32, 50, 54, 64, 66, 68, 72, 78, 88, 96, 112, 118, 122, 124, 128. Структура додекаэдра с вложенным икосаэдром уникальна — любое вложение этой структуры друг в друга можно рассчитать. Число вложений — 44. Каждое следующее вложение увеличивает октаву вчетверо, исходное значение =128 ».

Да и концепция А. А. Лучина, «достоверность» которой уже подтверждает практическими опытами И. М. Кондраков , «против». «Потенциал развития» электромагнитных волн – в магнитной составляющей (условно более высокочастотной)

То есть получается, что «набор кубиков» для Вселенной, стоящей уровнем выше нашей должен выглядеть следующим образом:

Тогда вся «конструкция» вышестоящих Вселенных, построенная по этому принципу, может быть представлена вот так:

Не очень красиво и удобно с точки зрения «буквенной грамоты», но очень показательно: буквы – это одно, а смысл, стоящий за ними, – совсем другое.

Не менее наглядно эту ситуацию демонстрирует и другой подход к обозначению первичных материй (такой же формальный, как и использованный в книге «Последнее обращение к человечеству» при котором первичная материя A для каждой Вселенной – материя с наивысшей частотой. Выглядит такой подход следующим образом:

Картинка значительно «алфавитнее» предыдущего варианта, но в текстовом варианте необходимость каждый раз указывать какая из первичных материй «высшая», а какая – «низшая», как представляется, способна запутать любого читателя. Это особенно касается материи G , которая, в зависимости от «уровня», может оказаться любой из букв алфавита.

Таким образом, ещё раз необходимо подчеркнуть, что формальный подход Николая Викторовича к отображению физического смысла происходящих процессов потребует принятия единых решений в отношении обозначения первичных материй. В любом случае буквы – это одно, а смысл, стоящий за ними, – совсем другое. И понимать его в любом случае надо. Сегодняшние «алфавитные» проблемы – только «семечки», настоящие «орехи начнутся при выходе на ленту Мёбиуса и далее, когда никакого алфавита уже не хватит.

И так, самая «младшая» (низкочастотная, низшая) материя нашего шестилучевика в парадигме Н.В. Левашова – материя G с октавой немного выше октавы твердого вещества (16-32) и на сегодняшнем уровне знаний эта же первичная материя, вероятно, самая низкочастотная в масштабах Большого Космоса. Это объясняет одинаковую мерность по оси шестилучевика (мерность Большого Космоса), создаёт одинаковые условия для проявления некоторых физических законов на других планетах как минимум нашего шестилучевика, например, антигравитации.

Источник материи, - Большой Космос, физику процесса её образования надо искать в теории А. А. Лучина. Не стоит сбрасывать со счетом и теорию Суперпобъединения В. С. Леонова. Но это - тема для другого исследования.

Если справедливо ступенчатое повышение октав, то можно попытаться нарисовать такой рисунок соответствия «октава – наименование» первичной материи (для перевода октав в число полных колебаний в секунд или частоту повторения волн можно воспользоваться работой О. Максагина «Сведение концепций Левашова и Хатыбова. Что такое октава?»):

Движение по Золотому Пути Духовного Возрождения – наработка тел, «резонирующих» с возрастающими по частоте первичными материями. Их основное отличие, помимо частоты, - рост скорости и, вероятно, уменьшение общего количества. Но всё это опять же – темы для другого исследования, начало которому положено концепцией А. А. Лучина и её подтверждениями в результате опытов И. М. Кондракова.





А.Никонович