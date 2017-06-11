Запрет анонимайзеров: Чтобы Россия не превратилась в Украину, — мнение

Либеральные СМИ готовы впасть в медийную истерику практически по любому поводу. А если ещё их последователей, поклонников и адептов заставляют соблюдать законы Российской Федерации — то либеральным слоям населения кажется, что рядом взорвался Везувий, падает с неба огненный дождь да и вообще настал последний день Помпеи.

Столь яркие эмоции им обеспечил внесённый в Госдуму законопроект, который запрещает сервисам-анонимайзерам обеспечивать россиянам доступ к запрещенным сайтам. Законопроект был внесён на рассмотрение представителями сразу трёх фракций — Максимом Кудрявцевым («Единая Россия»), Николаем Рыжаком («Справедливая Россия») и Александром Ющенко (КПРФ). Что в целом показывает, это не случайное, а вполне обдуманное, разумное и прагматичное решение власти.

Тем более, что законопроект направлен по сути своей совсем не против анонимайзеров. А против того, что некоторые индивиды, по непонятной причине считающие себя выше закона, распространяли и использовали запрещённую информацию и экстремистские материалы.

Роскомнадзор неоднократно пытался найти общий язык с владельцами сервисов анонимайзеров и VPN, чтобы ими блокировался контент, запрещённый по закону в России.

Но буйное, инфантильно-либеральное сетевое племя решило, что закон для них не существует, делать они могут, что хотят, когда хотят и где хотят. Им абсолютно всё равно, какой вред может нанести та или иная информация — хоть экстремистского, хоть просто опасного для мирных людей (и в частности детей) содержания. Им важна свобода — от закона, от совести, от здравого смысла.

В текущий момент ведётся откровенная информационная война против России. Применяются различные инструменты — от распространения экстремистских материалов до инструкций детям, как лучше всего совершить суицид.

И радует, что государство реагирует на вызовы — и с той или иной эффективностью противодействует деятельности «западных партнёров и друзей».

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Удивительно, согласитесь. Либеральные слои общества, и особенно либеральные лидеры мнений, ведущие, блогеры, артисты неоднократно требуют — запрещать, запрещать, запрещать. Запретить многие эпизоды истории Советского Союза, запретить Сталина, запретить Ленина — в этом они так схожи с представителя «свидомой» патриотической общественности Украины.

И в то же время они требуют разрешить всё, что может причинить реальный вред государству и гражданам Российской Федерации.

Что это, потаённая ненависть к своей же стране и своему народу? Или просто глупость на уровне «назло мамке отморожу уши»?

И довольно странно получается, что как только возникает один лишь вопрос сверху, а не пора ли отвечать за свои слова и действия, как сразу же либеральные представители совести нации поднимают крик, от которого лопаются стёкла и качаются верхушки тополей.

Ведь это очень логично, просто и правильно — ответственность. Отвечать за свои слова, отвечать за свои действия. Не заходить на запрещённые законом сайты. Не распространять экстремистские и опасные для мирных людей материалы. Просто соблюдать закон.

На этом строится государство, когда гражданин обладает не только правами, но и обязанностями, а вместе с ними и ограничениями. Наша свобода, как бы мы её не любили, заканчивается там, где начинается свобода другого человека.

И когда в Государственную Думу был внесён законопроект, направленный на то, чтобы анонимайзеры действовали в рамках законодательства Российской Федерации, сразу же раздался рёв раненого либерального зверя. Точнее более похожий на истошный визг кабана, застрявшего в колючих зарослях терновника.

И почему-то сей законопроект настолько сильно ударил по либеральному мировоззрению, что они начали на ходу подменять понятия и дошли уже до того, что «люди просто хотят обеспечить себе право на тайну переписки, что, к слову, гарантировано Конституцией», а проект этот отнимает последние права.

Шаг за шагом, искажая смысл законопроекта, играя в «испорченный телефон», похоже, они уже построили внутри себя образ «Северной Кореи», которая окружает их с каждым часом.

Осталось им только взяться за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке — и свято хранить наиболее выдающиеся примеры экстремистских материалов под подушкой, передавая друг другу на плохо пропечатанных самиздатовских листиках.

Хотя законопроект, повторюсь, направлен исключительно на то, чтобы исполнялось российское законодательство.

И это абсолютно логично. Есть закон, он исполняется — государство существует. Нет закона, его исполнение необязательно — и государство дрейфует к таким странным территориальным образованиям, как Украина или ещё более беспокойные и нестабильные африканские страны.

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Даже удивляет целенаправленная мечта российских либералов превратить Россию в Украину. Казалось бы, пример под боком. Там нет законности, там нет защиты простейших прав человека. И всё это началось, как раз именно из-за того, что началось игнорирование и разрушение закона. Но нет. Почему-то российским либералам даже в таком простом и логичном вопросе, как законопроект об анонимайзерах, хочется разрушить хоть часть законности российского государства.

Страсть к законодательному нигилизму к хорошему не приводит. Пример расположился прямо на границах России.

Возможно, либеральным экспертам, певцам, политологам, блогерам, журналистам и представителям СМИ предстоит привыкать к тому, что закон един для всех, западные инструменты, к которым они так привыкли за последние десятилетия, будут изыматься у них один за другим, да и вообще пора отказываться от сетевого инфантилизма и превращаться в граждан. В настоящих граждан государства — которые ответственны не только за себя, но и за других.

Дмитрий Дзыговбродский, специально для «Русской Весны»