В Госдуму внесен законопроект о запрете анонимайзеров

Законопроект о запрете в России информационных систем и программ для просмотра заблокированных сайтов внесен в Госдуму. Его авторами стали единоросс Максим Кудрявцев, справедливоросс Николай Рыжак и коммунист Александр Ющенко.

Авторы законопроекта хотят заставить анонимные прокси- и VPN-сервисы блокировать сайты, находящиеся в реестре запрещенных.

В пояснительной записке к документу говорится, что его цель — пресечь распространение информации, запрещенной или незаконно распространяемой на территории России, а также обеспечить исполнение установленных законом требований.



Чтобы заставить анонимайзеры выполнять закон, авторы хотят установить меры административного принуждения. Если в течение 30 дней анонимайзер не заблокирует запрещенные сайты, то Роскомнадзор заблокирует его самого.

Этот механизм не исключает возможность обжалования таких решений в судебном порядке, отмечают авторы законопроекта. Кроме того, в документе устанавливается обязанность для операторов поисковых систем прекращать выдачу ссылок на заблокированные в России сайты.

Одновременно в том же документе содержится предложение отменить закон, согласно которому блогеров, у которых более 3 тысяч подписчиков, начали вносить в специальный реестр и фактически приравнивать к СМИ. По мнению авторов нынешнего законопроекта, тот закон оказался неэффективным.

Собеседник Русской службы Би-би-си, близкий к руководству Госдумы, сообщил, что вероятность принятия законопроекта высока.

"Ведомости" ранее со ссылкой на собственный источник сообщали, что реальным автором законопроекта является Роскомнадзор. Один из названных авторов законопроекта — коммунист Александр Ющенко — ранее вносил другие инициативы по регулированию интернета и СМИ, которые принимала Госдума.

Так, он был соавтором закона о 20-процентном ограничении иностранного участия во владении российскими СМИ. А в мае он внёс поправки о запрете анонимности в мессенджерах, поддержанные "Единой Россией" и Роскомнадзором.

В мае Украина решила заблокировать на своей территории крупнейшие российские сайты, такие как "ВКонтакте", Mail.ru, "Одноклассники" или "1С". После этого канал "Россия 24" рассказал в эфире, как обойти блокировку сайтов.



Интернет-омбудсмен назвал «безумием» предложение запретить анонимайзеры

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в интернете Дмитрий Мариничев в разговоре с РБК назвал «безумием» законопроект о запрете технологий для просмотра заблокированных сайтов.

«Всё это идет вразрез со здравым смыслом. В законопроекте говорится о технологиях, которые позволяют обходить блокировку. В первую очередь это VPN и анонимайзеры. Как они будут отделять VPN, который используется в коммерческих целях, от VPN, который используется для обхода блокировок? Это невозможно определить», — заявил он.

По его словам, технически запретить использовать VPN на конечных устройствах можно, но «это будет просто преследование собственных граждан в собственной стране». Также Мариничев сравнил введение предлагаемого запрета с запретом российским гражданам «вставлять в двери замки». «Ключи нужно сдать, а с окон снять шторы и занавески, чтобы было видно, как граждане живут», — добавил он.

Представители трех фракций днем 8 июня внесли законопроект, который запрещает использование технологий, позволяющих обойти блокировку запрещенных интернет-сайтов. В документе отмечается, что, если провайдеры в течение 30 дней самостоятельно не ограничат доступ к сайтам, которые позволяют обойти блокировку, то этим займется Роскомнадзор.

В середине апреля «Ведомости» сообщали, что законопроект разрабатывался в Роскомнадзоре по инициативе Совета безопасности. Источники газеты указали, что техническую часть документа создавали юристы Медиа-коммуникационного союза. Их задачей было запретить доступ на сайты с пиратским контентом, на которые пользователи попадали с помощью специальных программ.

rbc.ru/rbcfreenews/59393b4e…

Интернет-омбудсмен: запрет анонимайзеров смогут легко обойти

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в разговоре с RT сообщил, что законопроект о запрете анонимайзеров нанесёт стране большой экономический ущерб. При этом запрет подобных технологий в России можно будет обойти, используя купленный за рубежом за $20 виртуальный компьютер.

«Обойти смогут достаточно простыми способом — покупкой виртуальных машин у любого хостинг-провайдера в любой стране — США, Германии, Франции или другой. Подписка на неё стоит около $20 в месяц. Это обычный персональный компьютер, только виртуальный. Если запретить покупку такого рода устройств, то нужно будет запретить и покупку компьютеров. И такое устройство можно использовать в том числе для обхода блокировок», — сказал Мариничев.

Он также усомнился, что законопроект о запрете анонимайзеров будет принят, поскольку это нанесёт стране большой экономический ущерб.

«Законопроект не примут, поскольку он находится за гранью здравого смысла. Он нанесёт большой экономический удар по бизнесу в России. Поскольку под этот закон, помимо анонимайзеров, попадут все частные виртуальные сети. Предоставление ключей от этих сетей ставит под сомнение секретность передаваемой информации, в частности экономической. Это управление банковскими счетами, взаимоотношениями между хозяйствующими субъектами. Можно сказать, что всё это будет в открытом незашифрованном виде», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что на рассмотрение Госдумы внесён законопроект о запрете использования в России технологий для просмотра сайтов, доступ к которым ограничен.

https://russian.rt.com/russ…

Источник: nnm.me