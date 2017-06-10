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Штабные карты устарели! Обе колоды!

17:36. 10 июня 2017 Просмотров - 113 Нет комментариев Опубликовал:

То ли чиновники мстили Игорю Ивановичу за что-то, то ли честно ошиблись. Не могли же ошибиться одновременно в ФСБ, Минобороны, Роснедрах и в аппарате правительства. Или могли?

https://tvrain.ru/news/na_shelfe-436739/(8.06.2017)

Правительство по ошибке отдало «Роснефти» принадлежащий Японии участок на шельфе

Роснедра поменяет границы Центрально-Татарского участка «Роснефти» в Японском море из-за ошибки, которая была допущена при обозначении координатов деятельности компании в экономической зоне Японии. Об этом сообщает  «Интерфакс».

В пояснительной записке к проекту распоряжения правительства, которую приводит «Интерфакс», отмечается, что в ходе оформления документов была допущена техническая ошибка в координатах угловых точек, в связи с чем южная часть участка «заходит на исключительную экономическую зону Японии».

Как отмечает агентство, лицензия была согласована с ФСБ, Минобороны и другими ведомствами в 2016 году. В свою очередь, «Роснефть» заключала контракт об условиях работы на участке с консорциумом японских компаний в составе Marubeni Corporation, Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (JOGMEC) и INPEX Corporation.

В тексте пояснительной записки также говорится, что совещание по поводу корректировки южной границы участка было проведено в 2016 году. В результате корректировки границы, площадь участка уменьшится на 735 квадратных километров: с 29,803 тыс. кв. км до 29,068 тыс. кв. км.

Центрально-Татарский участок недр федерального значения расположен в Японском море и имеет площадь 29,803 тыс. кв. км.

Источник: pravosudija.net

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