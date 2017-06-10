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Презентация на Красной площади

09:28. 10 июня 2017 Просмотров - 52 Нет комментариев Опубликовал:

Первая презентация моей новой книги «Война. Чужими руками» состоялась на Красной площади. В самом сердце нашей страны. В рамках Книжной ярмарки, 4 июня 2017 года.

Хронометраж:

00:00:44 — О новой книге «Война. Чужими руками»

00:03:15 — Россию пытаются втянуть в во­йну

00:06:15 — В чем ра­зница между нами и Западом

00:13:55 — В основе книги «Война. Чужими руками» — малоизве­стные страницы истор­ии

00:14:43 — Почему Гитлер так быстро зах­ватил Францию

00:16:50 — Как Запад помогал нам во Вто­рой мировой, помощи не оказывая

00:21:08 — Сколько территорий США отобр­али у Мексики

00:22:33 — Какие кн­иги Вы рекомендуете чита­ть?

00:26:20 — На моих встре­чах можно задать любые вопросы.

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P.S. Гуляя по Красной площади, я встретил В.Р. Соловьева, которому подарил свою книгу.

В соседнем шатре проводил встречу министр культуры В.Р. Мединский, которому я также подарил «Войну. Чужими руками».

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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