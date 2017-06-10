Презентация на Красной площади
Первая презентация моей новой книги «Война. Чужими руками» состоялась на Красной площади. В самом сердце нашей страны. В рамках Книжной ярмарки, 4 июня 2017 года.
Хронометраж:
00:00:44 — О новой книге «Война. Чужими руками»
00:03:15 — Россию пытаются втянуть в войну
00:06:15 — В чем разница между нами и Западом
00:13:55 — В основе книги «Война. Чужими руками» — малоизвестные страницы истории
00:14:43 — Почему Гитлер так быстро захватил Францию
00:16:50 — Как Запад помогал нам во Второй мировой, помощи не оказывая
00:21:08 — Сколько территорий США отобрали у Мексики
00:22:33 — Какие книги Вы рекомендуете читать?
00:26:20 — На моих встречах можно задать любые вопросы.
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P.S. Гуляя по Красной площади, я встретил В.Р. Соловьева, которому подарил свою книгу.
В соседнем шатре проводил встречу министр культуры В.Р. Мединский, которому я также подарил «Войну. Чужими руками».
Источник: nstarikov.ru