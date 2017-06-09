Второй смысловой ряд сказки про Буратино

Два года нет с нами основателя проекта "Концептуал" Виталия Антипина. Нам ощутимо не хватает его как человека, друга, брата и делового партнёра. Нам недостаёт его полной независимости в суждениях и его целостности как личности. Он видел мир не плоским, а в объёме, имел на все своё мнение и не боялся его высказывать вслух.

У него были сотни идей, которыми он умел зажигать сердца. Он мечтал, что мир станет лучше и отдавал этому все свои силы. Уйдя из материального мира, он остаётся в наших сердцах и мыслях.

Весной 2014 года Виталий Антипин снял небольшой просветительский фильм, где весьма тонко и убедительно представил экранизацию сказки "Буратино" как модель современной цивилизации. В своё время по техническим причинам мы не смогли опубликовать данный фильм на канале "Концептуал-ТВ". Делаем это сейчас – в память о нашем друге.

Приятного вам просмотра и успеха в благих начинаниях!

Источник: ss69100.livejournal.com