В Литве отреагировали на идею компенсировать России 72 млрд долларов за советский период

Заявления российского посла в Вильнюсе Александра Удальцова о том, что Литве следует выплатить России 72 млрд долларов за вклад Советского Союза в развитие этой республики, являются «абсурдными», заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.

Линкявичюс заявил, что это «абсурдное заявление». «Оно в определенном смысле и огорчает, и вызывает негодование, потому что оно сделано практически накануне Дня скорби и надежды, дня оккупации и геноцида, который мы отмечаем», – приводит его слова Delfi.

Глава МИД Литвы считает неправильным со стороны России «говорить о таких вещах после общепризнанной оккупации нашей страны, после лишения независимости, после того ущерба, который причинен людям и государству».

Накануне Удальцов заявил о «глубинной русофобии» Литвы, добавив, что не Москва должна возмещать ущерб от «советской оккупации», а Литве следует выплатить России 72 млрд долларов. Он сообщил, что за 1940–1990 годы на развитие литовской экономики было направлено 65 млрд долларов капитальных вложений, в результате чего там были созданы химическая и нефтехимическая отрасли промышленности, построены наиболее крупные предприятия.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в Литве была разработана специальная методика подсчета ущерба от «советской оккупации».

В свою очередь Рига ранее оценила «ущерб от советской оккупации» в 185 млрд евро. Россия как правопреемница СССР категорически не согласна с такой постановкой вопроса. Между тем в Эстонии отказались от намерения требовать от России какие-либо компенсации.

https://vz.ru/news/2017/6/9/873922.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com