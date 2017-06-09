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В Литве отреагировали на идею компенсировать России 72 млрд долларов за советский период

18:34. 9 июня 2017 Просмотров - 103 Нет комментариев Опубликовал:

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Заявления российского посла в Вильнюсе Александра Удальцова о том, что Литве следует выплатить России 72 млрд долларов за вклад Советского Союза в развитие этой республики, являются «абсурдными», заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
 
Линкявичюс заявил, что это «абсурдное заявление». «Оно в определенном смысле и огорчает, и вызывает негодование, потому что оно сделано практически накануне Дня скорби и надежды, дня оккупации и геноцида, который мы отмечаем», – приводит его слова Delfi.
 
Глава МИД Литвы считает неправильным со стороны России «говорить о таких вещах после общепризнанной оккупации нашей страны, после лишения независимости, после того ущерба, который причинен людям и государству».
Накануне Удальцов заявил о «глубинной русофобии» Литвы, добавив, что не Москва должна возмещать ущерб от «советской оккупации», а Литве следует выплатить России 72 млрд долларов. Он сообщил, что за 1940–1990 годы на развитие литовской экономики было направлено 65 млрд долларов капитальных вложений, в результате чего там были созданы химическая и нефтехимическая отрасли промышленности, построены наиболее крупные предприятия.
 
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в Литве была разработана специальная методика подсчета ущерба от «советской оккупации».
 
В свою очередь Рига ранее оценила «ущерб от советской оккупации» в 185 млрд евро. Россия как правопреемница СССР категорически не согласна с такой постановкой вопроса. Между тем в Эстонии отказались от намерения требовать от России какие-либо компенсации.
 

 

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Метки: политика, экономика
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