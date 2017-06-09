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В Китае родители продали ребёнка чтобы купить смартфоны

09:49. 9 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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Мировые СМИ сообщают шокирующую новость: в Китае родители продали ребёнка, чтобы купить себе мобильные телефоны. За малыша “горе-родители” получили 2,8 тысячи долларов, которые, действительно, потратили на мобильные и одежду.
 
Инцидент произошёл в городе Ганьчжоу провинции Цзянси. Молодая супружеская пара (обоим по 20 лет) выставила через социальные сети на торги своего ребёнка, которого обещали отдать за наиболее привлекательную цену. Ей оказались 19 тысяч юаней (примерно 159 тысяч рублей). Полиция обратила внимание на эти ужасные торги благодаря заявлениям китайских граждан, которые были возмущены подобным “предложением” рынка. Вычислив молодых людей правоохранители наведались к ним в гости и были неприятно удивлены: родители действительно продали своего ребёнка, а часть из полученных денег уже успели потратить на мобильные телефоны и одежду. Свой поступок парень и девушка аргументировали бедностью, которая и спровоцировала их на это преступление.
 

 

Источник: https://vistanews.ru/incident/srime/148695 ©
Метки: Китай, невероятное, Новости
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