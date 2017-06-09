«Роснефти» по ошибке выделили часть экономической зоны Японии

Часть Центрально-Татарского участка, выданного «Роснефти» в феврале 2016 г., оказалась в исключительной экономической зоне Японии. Теперь Роснедра в экстренном порядке готовят распоряжение правительства об изменении границ участка, сообщает «Интерфакс».

Как отмечает агентство, решение о выдаче лицензии с точными координатами границ участка было согласовано со всеми заинтересованными ведомствами, включая ФСБ, Минобороны, Росрыболовство. При этом «Роснефть» в конце 2016 г. подписала соглашение об основных условиях сотрудничества по разведке, разработке и добыче на Центрально-Татарском участке с консорциумом японских компаний в составе Marubeni Corporation, Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (JOGMEC) и INPEX Corporation.

«В ходе оформления лицензии на право пользования Центрально-Татарским участком недр в Японском море была допущена техническая ошибка в координатах угловых точек, в связи с чем южная часть участка заходит на исключительную экономическую зону Японии», - приводит «Интерфакс» выдержку из пояснительной записки к проекту распоряжения правительства. Из-за изменения географических координат площадь участка уменьшится на 735 кв. км - с 29 803 кв. км до 29 068 кв. км.

Прогнозные ресурсы нефти на Центрально-Татарском участке составляют 16,5 млн т нефти по категории D1 локализованные, 3,1 млн т - по D1 и 31 млн т - по D2. Ресурсы газа - 86,2 млрд куб. м по категории D1 локализованные, 6,5 млрд куб. м - по D1 и 68,1 млрд куб. м - по D2.