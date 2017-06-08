«Протон» успешно стартовал с Байконура (ФОТО, ВИДЕО)

8 июня в 06:45 (мск) со стартовой площадки № 81 космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М».

«Протон» выводит на орбиту космический аппарат «ЭкоСтар-21» — американский спутник связи.

В «Роскосмосе» уточнили, что 3 часа назад произошло отделение орбитального блока от третьей ступени ракеты-носителя. Орбитальный блок в составе аппарата «ЭкоСтар-21» и разгонного блока «Бриз-М» выведен на суборбитальную траекторию.

Отделение «ЭкоСтар-21» от разгонного блока намечено на 15:58 (мск). Он станет шестым по счету аппаратом орбитальной группировки EchoStar, выведенным с помощью российской ракеты «Протон».

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