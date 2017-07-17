Новости Украины и Новороссии 17 июля 2017

«Склоняем головы перед 298 невинными жертвами», — крокодильи слезы Порошенко

Сегодня, в третью годовщину крушения рейса МН17 на Донбассе президент Украины Петро Порошенко цинично «склоняет головы перед невинными жертвами» и говорит о «российской агрессии». Соответствующий пост Порошенко разместил на своей официальной странице в одной из соцсетей. «Сегодня, зажигая свечи памяти, мы склоняем головы перед 298 невинными жертвами рейса МН17. Страшная трагедия невыразимой болью прозвучала в сердцах родных и близких, в каждом из нас… Дерзкое преступление, которое могло и не произойти, если бы не российская агрессия, российская установка и российская ракета, завезенные с территории России. Наша ответственность и перед погибшими, и перед будущими поколениями — доказать агрессору-террористу неизбежность ответственности за все совершенные преступления. Именно поэтому, не колеблясь ни секунды, в первые дни после трагедии мной было принято решение о передаче расследования Нидерландам. Так же не колеблясь, согласно предоставленным мной полномочиям, несколько дней назад мы подписали Соглашение между Украиной и Нидерландами, которым подтверждено избрание механизма привлечения к уголовной ответственности виновных в этом преступлении. Читайте также: Малайзийский Boeing MH17 — три года тотальной лжи вместо расследования Это наш общий ответ на геополитические амбиции тех, кто пытается сорвать установление истины на самом высоком международном уровне. Убежден, что объективность и беспристрастность нидерландского правосудия завершат этот путь. Это наш общий долг перед памятью тех, чьи биения сердец ровно три года назад оборвала российская ракета», – утверждает президент «незалежной». Читайте также: Недоплатили: пилот, подозреваемый по делу малазийского «Боинга», уволился из ВВС Украины

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Гетман Скоропадский в комиксах

Когда в реальности не получилось, остается помечтать о флоте и Великом Гетманате в комиксах.Можно только порадоваться, что хотя бы в комиксах украинская подводная лодка наконец поплыла. http://chervonec-001.livejournal.com/193 5151.html – цинкСамое занятное, что подобный опус не сильно отличается от того псевдоисторического треша, который под видом истории с 90х преподают в украинских школах. Просто одни опусы называают комиксами, а другие – "учебниками истории", хотя с фактологической точки зрения и те и другие весьма далеки от реальности.

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Гитлерюгенд на Украине: получите и распишитесь

На Украине, конечно, фашизма нет.

Ну, в самом-то деле, где вы видели фашизм? Неужели фольклорные казаки в шароварах, рассказывавшие в 1991 году, что «сало украинцев съели москали», фашисты? Они просто историю любят. Или зигующие под «волчьим крюком» отморозки в балаклавах? Они же дети! А разве пытки, тысячи политических заключенных, тайные тюрьмы – это фашизм? Украина просто национальную безопасность защищает. А тотальный запрет русского языка, фильмов, артистов, СМИ и социальных сетей – это развитие украинской культуры. Поражение в правах жителей Донбасса, это тоже нисколько не связано с фашизмом. Государство таким образом прививает уважение к великой украинской нации.

Современное украинское государство, возникшее в 1991 году, с первых дней своего существования базировалось на нацистских принципах. Вначале фашизм был робким и стесняющимся. Шароварщина, сказки о древней украинской государственности, прославление УНР и Запорожской сечи, псевдоинтеллектуальные труды на тему «Украина – не Россия». Затем – фиксация в двуязычной стране украинского языка, как единственного государственного, вытеснение русского из официальной сферы, извращение истории. После «оранжевого» переворота В.Ющенко открыл «Окно Овертона», присвоив звание Героя Украины польскому террористу и гитлеровскому коллаборанту С.Бандере. Вместе с ним героями стали и убийцы из УПА*, на руках которых кровь более 300 тыс. поляков, евреев, русских и советских специалистов.

Хотя на официальном уровне нацизм не был представлен, а де-юре Украина до сих пор остается демократическим государством, параллельные незаконные силовые структуры у неонацистов существовали всегда. При полном поощрении политиков, правоохранителей и спецслужб. Достаточно вспомнить, что ни один украинский наемник из УНА-УНСО* и подобных структур, воевавший в Чечне, Абхазии, Осетии и Приднестровье, не понес наказания. На территории Украины и за границей спокойно работали лагеря подготовки нацистских боевиков, которые своим присутствием чтило даже руководство СБУ в лице В.Наливайченко. Нынешний «Азов», ранее «Патриот Украины», завалил весь Интернет фотографиями тренировок будущих боевиков майдана по штурмовому альпинизму, ножевому бою, стрельбе и городским боям. Т.е. монополию на насилие Украина потеряла уже давно, имея хорошо подготовленные отряды неприкасаемых нацистов. И «демократическим» ЕС и США, которые сами же и финансировали украинский неонацизм, как-то не пристало сейчас брезгливо морщить носики и упрекать киевскую власть в неумении справиться с вольницей атаманов.

За что боролись украинские «демократы» и их западные кураторы, то они и получили. Как и в отношении созданного Западом же исламского терроризма, на свою голову. И лишь когда возникла прямая угроза, что «безвизовые» нацистские отморозки начнут резать поляков, российских туристов, евреев, арабов и немцев непосредственно на улицах стран ЕС, Запад «прозрел». Озаботились правами человека ООН и организация «Международная амнистия», Forbes просит не принимать бандитов в НАТО, упрекает в политических репрессиях DW, резко вспомнили о преступлениях ОУН поляки. Надо полагать, раньше, когда тренировали на свои средства нацистов, о Волынской резне польские спецслужбисты не знали.

Теперь благодаря помощи Европы и США, Украина стала настоящим нацистским государством. Даже система воспитания детей скопирована с Третьего рейха: пятиминутки ненависти к России, рисунки для «героев АТО» и даже аналог гитлерюгенда. На днях на канале NBC вышел фильм о подготовке «Азовом» юных нацистов. Между тренировками по военному делу дети изучают речевки «Мы — дети Украины! Пусть Москва лежит в руинах, нам на это начхать! Мы завоюем весь мир! Смерть, смерть москалям!», «Вы москаля складайте трупы», «Вернем Крым, затем Кубань и прогоним московскую срань!»

Помнится, конгресс США запрещал органам власти финансировать «Азов». Но почему-то не прекратились ни поставки снаряжения украинским войскам, ни работа с ними западных инструкторов. Не объявлены персонами нон-грата ни непосредственный куратор «Азова» А.Аваков, ни его шеф А.Турчинов, ни глава «Народного фронта», куда входит Аваков, А.Яценюк. А главарь «Азова», народный депутат А.Билецкий, входит в состав парламентских групп дружбы с США, Британией, Израилем (!) и Польшей (!).

Воистину, лицемерие Запада не знает границ. Могу только напомнить, что украинские нацисты не жалуют и «либеральный» Запад. Потому никакой гарантии, что теракты, что ныне в Донбассе, не повторятся в Польше, Израиле или Британии, нет.

* * *

Как заметил президент РФ В.Путин, война на Украине закончится тогда, когда иссякнет терпение украинского народа. В том числе, и по отношению к западным «друзьям».

*организации запрещены в РФ

Ольга Сухаревская, «Одна Родина»

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Великобритания увеличивает помощь ВСУ: британские инструкторы будут учить украинских военных

Британское издание The Daily Mirror сообщает о планах Великобритании расширить помощь, оказываемую украинской армии «в борьбе с агрессией России». Теперь британские инструкторы будут учить украинских военных не только способам обнаружения мин и оказания первой помощи в боевых условиях, но и борьбе со снайперами и бронетехникой противника. До недавнего времени в рамках миссии под кодовым названием Operation Orbital новобранцев в основном учили обнаруживать мины и самодельные взрывные устройства и оказывать медицинскую помощь в полевых условиях. Кроме того, в рамках программы изучалось также планирование материально-логистического обеспечения. «Мы продолжаем поддерживать наших украинских друзей перед лицом российских военных действий и агрессии, — заявил по этому поводу министр обороны Великобритании Майкл Фэллон. — Эта подготовка, оборонительная по своей сути, поможет украинским войскам в борьбе с угрозами, с которыми они сталкиваются каждый день». Кроме того, по мнению Фэллона, расширение тренировочных программ пошлёт чёткий сигнал, что «Великобритания поддерживает народ Украины и содействует сохранению её суверенитета, независимости и территориальной целостности». Министр обороны сделал это заявление спустя ровно три года после того, как 298 человек погибли в пассажирском самолёте, сбитом над Восточной Украиной. Это происшествие случилось в то время как «поддерживаемые Россией сепаратисты» вели бои с украинскими силовиками в Донбассе, напоминает издание. На прошлой неделе Фэллон сообщил, что в рамках Operation Orbital Великобритания подготовила более 5 тыс. военнослужащих Украины, причём эта программа продлится как минимум до начала 2018 года. Читайте также: Боевики «Азова» получают космические зарплаты, — телеведущий

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Новый рекорд Украины: гигантский портрет Шевченко из риса (ФОТО)

На Украине продолжают ставить рекорды: так, вслед за гигантским трезубцем из сала в Херсонской области высеяли портрет Тараса Шевченко из риса с темными, почти черными листьями. Портрет был немедленно внесен в Книгу рекордов Украины. В сертификате, выданном авторам работы, достижение звучит следующим образом «Наибольший портрет Шевченко, созданный посевом риса с черным листом». Размеры портрета — 34,15 метра на 40 метров. Создатели портрета утверждают, что изображение видно из космоса. «Рисовый» портрет Шевченко на поле под Скадовском останется до сентября — до момента сбора урожая. Как сообщала «Русская Весна», 1 июля 200 киевских полицейских исполнили одновременно гимн Европейского Союза, установив при этом рекорд Украины — исполнение гимна ЕС стало наиболее многочисленным в истории Украины. Читайте также: «Протон» успешно стартовал с Байконура (ФОТО, ВИДЕО)

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«Раз пошла такая пьянка»: Порошенко пошел вразнос

В четверг, 13 июля, евробюрократы сообщили президенту Украины, что он не должен рассчитывать на новые подачки и «поддержку» — и уже в пятницу, 14 июля, Петр Порошенко, решив, что терять теперь нечего, усилил атаку на оппозиционные СМИ до невиданных ранее масштабов По центру столицы ездят бронетранспортеры, в торговый центр вбегают вооруженные люди в масках, а несколько десятков людей блокируют в одном из офисов и не выпускают наружу. Это — картинки из пятничного Киева. Что случилось — ловят опасных террористов? Нет, всего лишь пришли с обыском в редакцию оппозиционного издания «Вести». Сюжетная линия, впрочем, началась днем раньше. Саммит Украина-ЕС в Киеве завершился, мягко говоря, полным провалом. Петр Порошенко еще пытался по инерции что-то говорить про европейский выбор своей страны и про охрану восточного рубежа от нашествия Путина, но слушали его плохо. По итогам саммита не появилось вообще никакого общего заявления, то есть стороны не смогли достичь никаких компромиссов. ЕС больше ничего не хочет обещать Порошенко. Безвизовый режим — это ладно, выслушивать порошенковские глупости — это тоже ладно, но давать еще больше денег, открывать свои рынки для украинских товаров и рабочих рук, или, упаси Господи, открывать сам Евросоюз для нынешней Украины — таких дураков в Брюсселе нет. Слишком уж велика такая цена за его, Порошенко, нехитрый труд — создавать, ценой крушения Украины, постоянную проблему для России. Говорят, в президентской резиденции до самого утра не гасили свет. А утром Петр Порошенко и его команда решили нанести ответный ассиметричный удар. В администрации президента, метафорически выражаясь, решили, что «раз пошла такая пьянка, режь последний огурец». Или, если угодно, «пропадай моя телега, все четыре колеса». Логика была проста: если в ЕС нас все равно не берут, то внутри страны можно делать все что угодно. Например, отправить БТРы и начать маски-шоу в одном из двух влиятельнейших оппозиционных СМИ. Они там в Европах и так-то закрывали глаза на майданные шалости, а теперь — тем более. Второе влиятельнейшее оппозиционное издание Украины, «Страна», тоже находится под давлением. На главного редактора завели уголовное дело по подозрению в вымогательстве взятки у одного из депутатов Верховной рады. Сам депутат путается в показаниях даже при ответе на вопрос, видел ли он когда-нибудь этого главного редактора. Реальная причина давления на два этих СМИ, разумеется, в содержании их материалов. К примеру, в пятницу вечером на главных страницах «Вестей» и «Страны» можно было прочитать и о массовых самоубийствах в украинской армии, и о подозрениях в совершении преступлений главами правоохранительных органов, и об Олесе Бузине, и об израильских протестах против «проспекта Шухевича»… Свободные СМИ несвободной страны. Обвинение и доказательная база в отношении «Вестей» столь же «убедительны», как в случае со «Страной». Осознавая, что все это звучит глупо, майданные правоохранители начинают называть оппозиционных журналистов «агентами Путина». Логика проста: если вы против действующей власти, то вы играете на руку Путину, следовательно вы агент Путина, следовательно против вас можно применять любые методы, потому что на войне все средства хороши. Никто не скрывается: атакой на «Вести» руководит главный военный прокурор (персонаж недавнего интереснейшего расследования этого самого СМИ), и до всяких судебных разбирательств говорит, что газета будет закрыта. Нет ни полутонов, ни второго дна. Победителям майдана нужно любой ценой удержаться у власти, потому что, потеряв власть, они в полном соответствие с законодательством Украины потеряют сначала деньги, а потом и свободу. Казалось бы, политическое поле зачищено от сколько-нибудь опасных конкурентов. Но что-то пошло не так. Бороться с журналистами, как выяснилось, даже сложнее, чем с политиками. Каждый новый бой подтверждает наглость и неадекватность власти, подолгу обсуждается в «Фейсбуке» и добавляет власти все новых противников. И уж где-где, а на Украине отлично помнят, к чему может привести потеря властью адекватности плюс объединение пострадавших от ее неадекватности. Но интеллектуальный уровень майдана не позволяет ему пользоваться какими-либо иными инструментами, кроме молотка. Поэтому и его финиш, плюс-минус детали, тоже известен. Сергей Гуркин Читайте также: «Ранен в дупу»: ВСУ опозорили нардепа-карателя Дейдея

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Украину не должны строить иностранцы, — Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о необходимости привлечения украинских специалистов в госуправление, назвав тенденцию привлечения иностранных специалистов «злоупотреблением». «Я думаю, мы когда-то в определенный период времени начали этим злоупотреблять. Я считаю, что Украину должны строить украинцы. Не без того, что мы можем приглашать тех или иных специалистов, которые являются известными. Но по большому счету мы должны построить свой собственный дом самостоятельно, и это очень важно. Да, мы будем ошибаться, так мы можем что-то сделать не так, как это делали другие страны, но я глубоко убежден, что все, что мы должны сделать, мы должны пропустить через свое сердце — тогда мы будем это ценить», — заявил премьер. При этом он подчеркнул, что в каждой стране есть свой уникальный опыт, и в Украине должен быть свой: «Очень важно, что за эти три года мы начали накапливать свой собственный опыт». Читайте также: Олег Царев: На Украине возможен президент-гей

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Власть Украины будет придумывать новую «евроморковку» для манипулирования массовым сознанием — Золотарев

Финал очередного саммита Украина-ЕС, закончившегося без совместного заявления, свидетельствует о том, что Европа не намерена что-то еще давать украинцам. А то, что уже дала, обошлось Украине слишком дорого. Об этом сказал на пресс-конференции в РИА Новости Украина политолог, руководитель Аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

Очередной 19-й саммит Украина-ЕС 12-13 июля прошел в Киеве. По информации администрации президента Украины, основными темами повестки дня были конфликт в Донбассе, реализация реформ в стране, поддержка Киева со стороны Евросоюза, а также имплементация соглашения об ассоциации с ЕС.

По результатам саммита не было принято традиционного для таких мероприятий совместного заявления, в котором стороны декларируют дальнейшие планы по сотрудничеству. Причина в том, что некоторые европейские страны возразили против предложений Киева включить в текст пункт о поддержке ЕС европейских устремлений Киева (речь идет о перспективе вступления Украины в ЕС).

«То, что мы видим сейчас на поверхности, это жирная точка в истории евроромантизма. Да и сам этот евроромантизм, который стал краеугольным камнем выстраиваемой властью мифологии, он напоминает открытки с моделями «ню» на стенах матросского кубрика… разница в том, что не несколько матросов, а вся страна занималась непонятно чем», — сказал Золотарев.

По его словам, возникает вопрос о балансе: что потеряла страна, а что получила в результате? «Да, в принципе, никто не возражает – меньше барьеров, больше возможностей, которые дала ассоциация… Но, если возьмем экономические аспекты, что Украина потеряла, что выиграла, здесь – посчитали, прослезились. Это раз. Два – потеря территорий, потеря человеческих жизней, продолжающийся конфликт. Не кажется ли вам, что этот баланс выглядит крайне отрицательно с точки зрения интересов страны, с точки зрения интересов общества?» — сказал политолог.

Власть будет теперь придумывать новую «евроморковку» для манипулирования массовым сознанием, но успех тут очень сомнителен, считает Золотарев.

Перспективы, конечно, есть, но не совсем те, о которых трубили с трибун. Украина пустеет.

«Благо, получили безвиз. Но здесь вполне прикладной, ясный для власти аспект: безвиз выполняет роль такого социального клапана, стравливая социальное напряжение. И, как я и прогнозировал, Украина превращается в страну массовой эмиграции. Плюс, на фоне разговоров о введении визового режима (с Россией – Ред.), биометрии – что даже промайданный политолог Андрей Окара прямо сказал, что это дичайшая глупость, которая обернется тем, что Украина потеряет еще один миллион своих граждан. Я думаю, скоро по российскому ТВ будут показывать гору украинских паспортов, это все впереди», — сказал в заключение эксперт.

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