Избранные работы звезды советской фотографии Владимира Ролова

«Я снимаю людей, потому что люблю их. Редкая банальность, знаю. И рад бы сказать по-другому, но нет иных слов, эти — самые верные, как ни крути, — пишет в своей книге «Фотографии с рассказами из 80-х» один из лучших фотохудожников позднего СССР Владимир Ролов.

— Все до единого герои этой книги — золотой фонд российской нации, хотя большинство из них без титулов, да и вообще не известны никому. Вот они-то и есть настоящие русские люди, в которых сосредоточены такие человеческие качества, которые Европе и не снились; а там народ, поверьте, очень даже неплохой».

Ролов родился в 1953 году на Урале. Поначалу работал фотокорреспондентом в местной прессе, а в 1985 году перебрался в Москву, став заведующим отделом иллюстрации крупной газеты «Советская Россия». На этом посту он познал все тяготы и лишения жизни журналиста: «Твое существование как человека не признается в принципе. Болен или влюблен, распадается семья или нет денег на жизнь — газету это не интересует. Есть текущий номер. Принцип простой — умри, но сделай».

«Самое важное, что дарит журналистика своим адептам, — встречи. Причем каждая из них на какую-то толику изменяет тебя, шлифует или вообще заново формирует миропонимание. Каждый, кто серьезно относится к своему ремеслу, подтвердит, сколь сильно влияют на нас наши же фотографии. Каждый снимок, которому фотограф отдает себя, всегда целая история».

«Снимал я однажды двух бабушек. Как только наведу на них объектив, их как подменяют. С древности сидит у них в голове штамп: если фотографироваться, то “сурьезно” и чтобы рука на плече. Без камеры общаться — замечательные бабушки, хохотуньи, остроумные. А как начнешь фотографировать — обе стекленеют. Господи, что делать? Взял в отчаянии и сказал: “Бабушки, поговорите, что ли, о дедушках!” Бабах! И сделал этот снимок».

«Фотография, как и другие виды искусства, — это послание художника зрителю. Он силится что-то сказать о накипевшем, а зритель должен догадаться, о чем не спится фотографу. Чем выразительнее снимок, тем отчетливее это послание. То есть должна присутствовать пара вещей, чтобы оно дошло до адресата: внятный язык, чтобы поняли, и чтоб было за душой хоть что-нибудь сказать».

В 1990 году Ролов уехал, так сказать, на курсы повышения квалификации в Германию. Да так там и остался. Начал публиковаться в видных европейских изданиях, одержал победу в престижном фотоконкурсе, а потом взялся и за написание книг.

Источник: nashaplaneta.su