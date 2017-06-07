Украина разработала хитрый план возвращения Крыма

Украинцы не только разработали план возвращения Крыма под свою юрисдицию, но и назвали точные сроки, когда это произойдет. Киеву не удалось вернуть Крым ни блокадами, ни угрозами, и тогда возник хитрейший план…

Оптимальный план по возвращению Крыма должен обязательно сработать, считают в Киеве. Напомним, сам по себе крымский вопрос возник в 1954 году, когда указом президиума Верховного Совета СССР полуостров был передан в подчинение Украинской ССР.

Глава СССР Никита Хрущев в свое время обещал советским людям, что через 20 лет они будут жить при коммунизме. Отличный план: заявление яркое, проверить его в ближайшей перспективе нельзя, поэтому верится в него легко, сообщает портал rusnewstoday24.ru.

Такого же плана придерживаются и в Киеве. В украинских СМИ уже появилось заявление, что через 30 лет Крым гарантированно вернется Украине! Современные украинские политики таких обещаний и планов не боятся: спросить точно будет не с кого…

http://argumenti.ru/politics/2017/06/537670?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com