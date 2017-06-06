Таможенник Верещагин, он же штабс-капитан Михаил Поспелов

Прообразом таможенника Верещагина был реальный человек – офицер-пограничник Михаил Дмитриевич Поспелов.

Прообразом таможенника Верещагина был реальный человек – офицер-пограничник Михаил Дмитриевич Поспелов. Сценаристы списали с него героя, а режиссер сделал даже внешне похожим.

Поручик Поспелов

Михаил Поспелов родился в 1884 году в Орле. Получил домашнее образование. Отличался вольнодумством, за что с треском вылетел из реального училища. Михаил этому не очень расстроился и поехал попытать счастья в Тифлисское военное училище. Там желание молодого человека стать военным восприняли благосклонно: образован, смышлен, что касается здоровья – юноша разгибал подковы и мог ломом подпоясаться, кулаки имел размером с горшок. Отличный будет офицер, а вольнодумство… ну кто не грешил этим в молодости?

Поспелов окончил училище и получил назначение в Либавский пехотный полк. Потянув немного лямку гарнизонного офицера (тоска смертная!), добился перевода в пограничную стражу на среднеазиатскую границу (вот уж где точно скучно не будет!) Получив назначение, Поспелов прибыл в Асхабад (так тогда называлась нынешняя столица Туркмении).

В то время как офицеры стремились закрепиться в губернском или хотя бы уездном городе, поручик Поспелов выхлопотал себе должность начальника богом забытого в горах Копет-Дага Гермабского пограничного поста на самой границе с Персией. Счастливый отбыл он к месту несения службы вместе с женой и двумя малолетними дочерьми.

«Красный шайтан Поспел»

Гермабский пограничный отряд контролировал участок в 100 верст. Через границу контрабандными тропками и тропинками шли караваны, везли чай, сахар, ковры, ткани, перегоняли скот. Полудикие разбойничьи шайки нападали на туркменские поселения, разоряли их, уводили девушек и молодых женщин для продажи в гаремы.

Но все чаще на пути контрабандистов и бандитов как из под земли появлялся «Красный шайтан Поспел» (такое прозвище получил Михаил за свои роскошные рыжие усы), который создал среди местного населения разветвленную агентурную сеть, простиравшуюся не только по эту, но и по ту сторону границы. «Меня в этих краях каждая собака знала: вот так всех держал», - именно таким и был настоящий Верещагин – Михаил Поспелов.

Под стать себе подбирал и воспитывал Поспелов и бойцов. Сам он прекрасно стрелял, был превосходным наездником, имел шесть императорских призов за стрельбу и вольтижировку (искусство верховой езды), этому учил и своих пограничников, добиваясь от них виртуозной джигитовки, владения шашкой и стрелковым оружием.

Пограничный пост Поспелов превратил в настоящий оазис: на его территории росли яблони, грецкие орехи, абрикосы, вишни, груши, алыча, был и рукотворный пруд, в котором правда плавали не осетры, а всего лишь карпы, и по подворью разгуливали не павлины, а индюки.

Революционное безвременье

1917 год Поспелов встретил штабс-капитаном. Власть слабела, это чувствовали и контрабандисты и члены всевозможных банд. Участились налеты на приграничные русские и туркменские поселения, все более кровавыми становились схватки пограничников с нарушителями границы.

Видя это, в марте 1917-го Поспелов уехал в Ашхабад и вернулся с оттуда пулеметом «льюис», ручными гранатами и невиданным доселе бомбометом (прототип миномета, стрелявший на 200-300м.) Но главная опасность подстерегала его не со стороны контрабандистов.

После октябрьских событий государственная машина развалилась вконец. Солдаты и вахмистры начали уходить домой делить землю. Уходили офицеры-пограничники, кто домой, кто к Деникину, кто за кордон. Опустели казармы, на Гермабском посту остались лишь его начальник с семьей и один из переводчиков.

Михаил был единственным офицером 30-й Закаспийской бригады пограничной стражи, кто остался на границе. Он перенес в дом все имевшееся на посту оружие, проверил, как жена стреляет из винтовки и метает гранаты, укрепил ставни и двери, натянул на окна противогранатные сетки, поставил у окна пулемет, у дверей бомбомет и занял оборону. Несколько раз к дому подходили банды, но штурмовать «крепость» не решился никто.

Сам «начальник гарнизона» глушил самогонку и мрачно посылал представителей всевозможных «армий» и «республик», звавших его «послужить родине и отечеству». Не ушел он и в Персию, как предлагали некоторые. На вопросы, чего он еще ждет, отвечал: «Границу охранять буду, когда время придет» «А оно придет?» - с ехидцей спрашивали его «доброжелатели». «Придет», - уверенно отвечал Поспелов.

Под красным знаменем

К середине 1919 года в Туркестане наконец-то появилась настоящая власть: в июле Красная Армия взяла Ашхабад и начала наводить какой-никакой порядок. Поспелов воспрянул духом. Не дожидаясь, пока новая власть доберется до его медвежьего угла, он поехал по окрестным аулам и селам и стал набирать добровольцев в пограничный отряд: неужели жители не устали от набегов разбойничьих шаек?

Набрав 50 человек, Поспелов начал обучать их владению оружием и азам несения пограничной службы. Кормил отряд Поспелов за свой счет, продав для этого в Персии (уж ему-то не знать контрабандных троп!) купленные еще в царские времена дорогие ручной работы ковры.

Когда в декабре 1919 года из Ашхабада прибыл комиссар с целью восстановления Гермабской погранзаставы, его встретили блестящие чистотой казармы, оружие, стоящее в пирамидках, а на плацу дымилась походная кухня с борщом.

Поспелов доложил, что гермабский погранотряд несет охрану государственной границы, происшествий нет и предоставил приемо-сдаточную ведомость, в которой было перечислено все имеющееся на посту оружие и имущество вплоть до последней подковы. Пораженный комиссар решил ничего не менять и назначил бывшего штабс-капитана командиром пограничного батальона.

Снова Красный шайтан

В 1921 году Поспелов стал командиром пограничного полка и отвечал уже за всю советско-персидскую границу. На контрабандистов теперь Поспелов смотрел как на мелких хулиганов, главной задачей для него стало борьба с басмачами и недопущения прорыва из-за кордона на территорию РСФСР вооруженных банд. Поспелов начал создавать летучие кавалерийские отряды и теперь уже по всей линии персидско-советской границы бандиты взывали к Аллаху, чтобы тот покарал Красного шайтана и его джигитов-пограничников.

В 1923 году его вызвало руководство: «Сдайте полк». К горлу подкотил комок: «За что?» Обида не успела ударить в голову: «Вы назначаетесь начальником только что образованной учебно-пограничной школы. Поздравляем Вас, Михаил Дмитриевич». Это была одна из первых военных школ в Туркменистане, готовившей начальников погранзастав и их заместителей.

В 1925 году Поспелов ушел в бессрочный отпуск по достижению предельного возраста, но принимал активное участие в разгроме басмаческих банд Ибрагим-бека и Энвер-паши. Его миновали лихолетья 30-х годов, в это время он трудился в управлении пожарной охраны Узбекской ССР. В 1941 году ему исполнилось 57 лет и он уже не подлежал призыву по возрасту. Умер персональный пенсионер УзССР полковник М. Поспелов в Ташкенте в 1962 году.

Klim Podkova

http://zavtra.ru/blogs/tamozhennik_vereshagin_on_zhe_shtabs-kapitan_mihail_pospelov?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com