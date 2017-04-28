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Главный таможенник России

15:28. 28 апреля 2017 Просмотров - 80 Один комментарий Опубликовал:

Несколько дней назад исполнилось 90 лет со дня рождения Павла Луспекаева, исполнителя роли таможенника Верещагина в фильме «Белое солнце пустыни»

Главный таможенник России

Павел Луспекаев в роли начальника таможни Верещагина. Кадр из фильма «Белое солнце пустыни», 1970 г.


Мы, восхищаясь русским богатырем Верещагиным, даже не представляем, каких титанических усилий стоил актеру каждый шаг и каждое движения!

«Меня каждая собака знает», — говорил начальник таможни Верещагин, и самого актера Павла Борисовича Луспекаева, который сыграл эту роль, хорошо знает и помнит любой, кто хоть раз посмотрел фильм «Белое солнце пустыни».

Главный таможенник России

Я мзду не беру! За державу обидно!



Луспекаев родился 20 апреля 1927 года в Луганске, родителями его были армянин и донская казачка. Такое смешение кровей не могло не отразиться на характере Паши, с детства он был отчаянным сорванцом.

Уже в 15 лет ушел добровольцем на фронт и воевал в составе партизанского отряда. Зимой, во время одного из разведывательных рейдов, он сильно обморозил ноги, позже это обморожение даст о себе знать, стопы придется ампутировать, и двадцать лет жизни Луспекаев будет мучиться от ужасных болей.

Но пока Госпожа удача будет сопутствовать ему, после войны он, не имеющий даже среднего образования, поступил в Щепкинское театральное училище. Остаться в Москве помешал южный акцент, Павел Борисович, вместе с женой Инной Кирилловой и дочкой, — он женился во время учебы на студентке «Щепки», переезжают сначала в Тбилиси, а потом в Киев. В это время актер играл в театре, снимался в кино – «Они спустились с гор» (1954) и «Тайна двух океанов» (1955).

В Киеве талантливого актера заметил Кирилл Лавров, приехавший навестить отца, и посоветовал ему перебраться в Ленинград. После официального предложения режиссера Большого драматического театра Георгия Товстоногова Луспекаев перебирается в северную столицу.

Несмотря на то, что во время игры на сцене актер постоянно импровизировал и несколько вольно обращался с текстом пьесы, успех его был огромным.

В это же время он снимается в фильмах «Капроновые сети» (1962), «Республика ШКИД» (1966), «Три толстяка» (1966). Но главный успех к нему приходит после фильма Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни».

Прежде чем появиться в своем главном фильме, Луспекаеву пришлось через многое пройти, его в очередной раз порезали хирурги – отняли теперь уже полностью стопы, от длительного приема обезболивающих препаратов образовалась наркотическая зависимость, от которой нужно было немедленно избавляться.


Главный таможенник России


«Начинаю курс лечения от наркомании, дай Бог как-нибудь излечиться от этой гадости», — записал в своем дневнике Павел Борисович.

Курс лечения состоял в волевом терпении, из вспомогательных средств были только семечки, которых он, чтобы отвлечься, щелках мешками.

Сильные наркотики оказались слабее воли Луспекаева. А вскоре ему дали прочесть сценарий фильма «Спасите гарем» (рабочее название фильма). Режиссер Владимир Мотыль предлагал ему маленькую, почти эпизодическую роль таможенника Верещагина – ветерана Первой мировой войны и Георгиевского кавалера.

Актер, находившийся на инвалидности, поставил режиссеру условие – никаких дублеров и никаких костылей, и Владимир Мотыль согласился.

Для Луспекаева съемки были самыми изнурительными в жизни.

Мы, восхищаясь русским богатырем Верещагиным, даже не представляем, каких титанических усилий стоил актеру каждый шаг и каждое движения!

Но Луспекаев не только блестяще сыграл, он «расширил» участие своего героя в фильме. Верещагин, который на экране должен был появиться эпизодически, с приходом Луспекаева стал полновесной фигурой фильма, наряду с товарищем Суховым.

Триумфальный выход фильма на экран – только в первый год его посмотрело 50 миллионов зрителей, стал победоносным и для Павла Борисовича, он приобрел поистине всенародную славу, а таможенник, которому «за державу обидно», стал культовым персонажем.

Главный таможенник России

Но Госпожа удача отвела Луспекаеву всего 42 года жизни, 17 апреля 1970 года Павел Борисович скончался.



Кирилл Брагин

Источник: nnm.me

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