Константин Никифоров. Независимый Курдистан — вопрос решенный?

На прошедшем Петербургском международном экономическом форуму были подписаны ряд контрактов и соглашений о сотрудничестве. Интересно вот это, на мой взгляд.

https://ria.ru/economy/20170602/1495686355.htm(l2 июня)

“Роснефть” и правительство Иракского Курдистана подписали ряд юридически обязывающих соглашений о расширении сотрудничества в сфере разведки и добычи углеводородов, коммерции и логистики, говорится в пресс-релизе компании.

Стороны подписали инвестиционное соглашение, в рамках которого взяли на себя обязательства развивать сотрудничество в области разведки и добычи, договорились о монетизации проекта по эксплуатации экспортного нефтепровода на территории Иракского Курдистана, а также заключили ряд соглашений о разделе продукции.

“Подписанные документы фиксируют основные условия проекта, который предполагает создание совместного предприятия для реализации долгосрочного контракта в отношении инфраструктурного проекта в Иракском Курдистане. “Роснефть” получает доступ к управлению крупной региональной транспортной системой, мощностью 700 тысяч баррелей в сутки с планируемым расширением до уровня более 1 миллиона баррелей до конца 2017 года”, — отмечает компания.

Кроме того, стороны взяли на себя обязательства по вступлению в силу подписанных в рамках форума соглашений о разделе продукции в отношении пяти блоков с существенным геологическим потенциалом, а также обозначили перспективы по другим направлениям сотрудничества в области разведки и добычи, в том числе в газовой отрасли” ( конец цитаты).

Президент РФ В.В. Путин не оставил без внимания о это событие.

https://ria.ru/politics/20170602/1495707642.html2 июня.

“Президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Курдского автономного района Ирака Нечирваном Барзани не обсуждали военные вопросы и поставки оружия, заявил журналистам на ПМЭФ пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

“Нет, вообще, речи об этом не было”, — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждались ли военные вопросы, в частности, поставки оружия.



“Обсудили в русле того, что подписал (глава “Роснефти” Игорь) Сечин, а он подписал ряд документов на поставку нефти, на другие виды сотрудничества с курдами. Оно (сотрудничество) будет продолжаться… В целом позитивно воспринимается возможность взаимодействия, в том числе по линии “Роснефти”, которая уже ведет предметный разговор”, — добавил он” ( конец цитаты).

Небольшое дополнение

https://teknoblog.ru/2017/06/02/78729#.WTOrJIG_njU.twitter

«Новые соглашения позволяют говорить о полноправном вхождении «Роснефти» в один из наиболее перспективных регионов развития глобального энергетического рынка с ожидаемыми извлекаемыми запасами на уровне 45 млрд баррелей нефти и 5,66 трлн кубометров газа», – говорится в сообщении крупнейшей в России нефтяной компании.

Ранее «Известия» сообщали, что Иракский Курдистан собирается попросить Россию в ходе Петербургского международного экономического форума инвестировать в свои нефтегазовые объекты. В этом плане Иракский Курдистан рассчитывает не только на сотрудничество с США, но и с Россией.

В настоящее время Курдская автономия Ирака самостоятельно экспортирует нефть в объеме примерно по 500 тыс. баррелей в сутки.

Ирак и автономия пока не заключили новый договор насчет раздела нефтяных доходов. Несколько лет между Иракским Курдистаном и Багдадом действовало соглашение, по которому автономия передавала центру не менее 250 тыс. баррелей нефти в сутки, получая взамен 17% доходов госбюджета. Но затем стороны перестали соблюдать договор, обвинив друг друга в его нарушении.

На данный момент Ирак и Иракский Курдистан экспортируют свою нефть самостоятельно, не делая друг другу никаких отчислений. Ситуация осложняется тем, что курдские войска контролирует большую часть нефтяной провинции Киркук на севере страны, хотя номинально она в состав автономии не входит№ ( конец цитаты).

Не всё так гладко. Четыре фракции в парламенте Южного (Иракского) Курдистана в субботу в совместном заявлении подвергли критике долгосрочное соглашение, подписанное между правительством Южного Курдистана и Роснефтью по разведке нефти, торговле и добыче углеводородов.

http://riataza.com/2017/06/04/chetyire-kurdskie-fraktsii-vozrazhayut-protiv-sdelki-s-rosneftyu-podpisannoy-bez-odobreniya-parlamenta/

“По их мнению, без наблюдения законодательных органов сделка не должна была быть подписана

Движение за Перемены (Горран), Исламский союз Курдистана (ИСК), Исламская группа Курдистана (ИГК) и Исламское движение Курдистана (ИДК) в совместном заявлении подчеркнули, что «на кону будущее Южного Курдистана в соответствии с нефтяными соглашениями»

В заявлении говорится: «Соглашение с Роснефтью не должно было подписываться в отсутствие наблюдения и интерпретации соглашения парламентом

Неизвестно, какую скидку на цены на нефть Южный Курдистан сделал для Роснефти? Неизвестно, каким образом Роснефть станет партнером или обладателем этих пяти нефтяных месторождений и сколько лет сделка будет в силе?»

Стороны также попросили сообщить о прогрессе и выплатах в отношении первоначальной сделки, заключенной между правительством Южного Курдистана и Роснефтью в феврале. Российский нефтяной гигант Роснефть и курдское правительство подписали ряд документов, направленных на расширение сотрудничества между двумя сторонами «в разведке и добыче углеводородов, торговле и логистике»

В заявлении, опубликованном в пятницу днем Роснефтью, говорится, что документы подписали генеральный директор Роснефти Игорь Сечин и министр природных ресурсов правительства Южного Курдистана д-р Ашти Хаврами перед встречей между курдским премьер-министром Нечирваном Барзани и президентом России Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме



…Четыре оппозиционные партии, которые вместе занимают 41 место в курдском парламенте, заявили в своем совместном заявлении, что подписание сделки между правительством Южного Курдистана и российским гигантом Роснефть является продолжением соглашений, которые привели к тяжелой ситуации в Курдистане. Четыре курдские фракции в парламенте Южного Курдистана назвали соглашение «политическим»

Они также утверждают, что часть соглашения касается нефти из спорной провинции Киркук. «Обсуждали ли они этот вопрос с центральным правительством? Если центральное правительство создаст проблему, как с этим справиться?» — говорится в совместном заявлении

Нефтяное соглашение также обеспокоило некоторых иракских политиков. «Я считаю, что негативные последствия этой нефтяной сделки — это больше, чем ее преимущества» — заявил ИА Rudaw один из основателей Исламской партии Дава Галиб аль-Шабандар. Он выразил удивление, что Россия относится к Южному Курдистану как к независимой стране.

«Я думаю, что Россия будет чутко реагировать на этот вопрос и не примет легких решений»

В настоящее время Южный Курдистан экспортирует около 650 000 баррелей нефти в день и, как ожидается, увеличит свой экспорт, главным образом в турецкий порт Джейхан” ( конец цитаты).

Вопросы заданы правильно. Что, Россия признала суверенитет Южного Курдистана до проведения референдума о независимости ( намечен на август- сентябрь этого года)? Распад Ирака- вопрос решенный? И как к этому отнесутся Иран и Турция?