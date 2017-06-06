«Ельцин-центр» «прячет» финансовую отчетность, а регион может начать продавать имущество для его «спасения»

По уставу и федеральному закону «Ельцин-центр» должен был до 1 июня опубликовать бухгалтерскую отчетность за 2016 г., однако этого так и не случилось, хотя документы гласят:

«До 1 июня года, следующего за отчетным периодом, годовой отчет Центра подлежит обязательному опубликованию, а также размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В 2016 г. отчетность за 2015 г. была опубликована на сайте музея уже в конце мая, однако, вероятно, в связи с «тяжелой финансовой ситуацией «ЕЦ», о чем говорил губернатор Свердловской области в апреле, соответствующая отчетность так и не была опубликована.

Пресс-секретарь президентского центра Елена Волкова так прокомментировала Накануне.RU эту информацию:

«Оказывается, главный бухгалтер была в отпуске, отчетность готова, в течение пары дней появится на сайте. Никто ничего не прятал, отчетность была готова, просто была небольшая задержка из-за отпуска главного бухгалтера».

Депутат ЗакСО Вячеслав Вегнер считает, что «ЕЦ» просто продолжает политику 90-х:

«Не исключено, что как Ельцин творил беззаконие, так и все, что сейчас творит «Ельцин-центр» – это тоже некое беззаконие. Это и вопрос, связанный с кредитом, который они области не возвращают, это вопрос и неоплаты процентов в течение ряда лет».

По его словам, он намерен обратиться в прокуратуру по поводу отчетности.

Как ранее писало Накануне.RU, «Ельцин-центр» до сих пор остается должен бюджету Свердловской области более 2 млрд руб., которые он, по договоренности с властями региона, планирует вернуть в декабре текущего года. Однако, исходя из того, что возврат переносился уже как минимум два раза, складывается впечатление, что и в декабре 2017 г. долг не будет возвращен.

В связи с этим, как рассказывает депутат, проценты постоянно набегают, а невозврат средств бьет по казне:

«У нас сегодня на заседании будет обсуждение того, что мы вынуждены будем передавать собственность распорядительной дирекции МУГИСО для того, чтобы они продали нашу областную собственность и компенсировали убытки [долги] от «Ельцин-центра». Долг перед областью у них [«Ельцин-центра»] уже 2,4 млрд руб., плюс новые убытки [долги]. Представляете, до чего дошло?»

Напомним, общая сумма бюджетных расходов на строительство «ЕЦ» составила 7 млрд руб., кроме того, в федеральном бюджете на каждый год заложено около 130-140 млн руб. на субсидирование «ЕЦ». В отчетности за 2015 г. Накануне.RU заметило много интересных трат.