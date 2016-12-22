Либерал-центр. Почему Михалков заявил, что Ельцин Центр разрушает национальное самосознание

Источник: Столетие

В канун столетнего юбилея Русской революции, когда мы задумываемся о ее причинах и последствиях, вопросы развития национального самосознания приобретают особую актуальность. Бурная дискуссия вспыхнула сейчас вокруг заявления президента российского Фонда культуры, известного кинорежиссера Никиты Михалкова, который в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации резко осудил деятельность Ельцин Центра, указав, что она «разрушает национальное самосознание сотен детей каждый день». По его мнению, это происходит из-за того, что там представлена необъективная оценка истории России. «На сегодняшний день в Екатеринбурге существует центр, в котором ежедневно происходит инъекция разрушения национального самосознания детей», — указал Никита Михалков. Он также подчеркнул, что можно было бы скорректировать программу Ельцин Центра для того, чтобы показать и другую точку зрения на историю.

Ранее Михалков в своей авторской телепередаче «Бесогон» подверг жёсткой критике анимационный ролик центра, в котором представлена история реформ в России со времён Ивана IV до новейшего времени.

«Как в течение нескольких минут показана наша с вами история? Что это за люди? Что это вообще за история? Что за люди творили эту историю? Рабы и звери», – возмутился режиссер. «Мразь и мерзость, рабство и кровь, зависимость и страх… Но это же неправильно, но это же неверно», – негодует Никита Сергеевич.

Из Центра тут же последовал ответ. «Режиссер Никита Михалков, раскритиковавший деятельность Ельцин Центра в Екатеринбурге, ни разу в нем не побывал», – заявила представитель центра Елена Волкова. «Такого рода критика вписывается в известную традицию: «Я Пастернака не читал, но осуждаю». «Деятельность Ельцин Центра полностью соответствует уставным задачам и российскому законодательству», — провозгласила Волкова.

С осуждением заявления Михалкова выступила вдова бывшего президента Наина Ельцина. «Ельцин Центру уже год, он живет своей активной, насыщенной жизнью, – пишет она. – За год только Музей Ельцина посетили более четверти миллиона человек, а всего, вместе с многочисленными мероприятиями и событиями, в Президентском центре побывали больше полумиллиона посетителей. Центр стал любимым местом екатеринбуржцев, в него с радостью идут и молодые, и пожилые, каждый находит для себя что-то важное и интересное. Вот, например, сейчас в Центре готовится большая новогодняя программа, чтобы доставить радость детям разного возраста. Будут елки, Дед Мороз, театральные постановки… Это что – «инъекция разрушения национального самосознания»? Только в воспаленном воображении Михалкова может возникнуть такая интерпретация всего того, что делает Ельцин Центр», – считает Наина Иосифовна.

Однако, во-первых, критикуя деятельность Центра, Михалков говорил вовсе не о елках и не о Деде Морозе, а о том, в каком виде в его экспозиции представлена история России. А во-вторых, дело тут вовсе не в одном только Михалкове и не в том, был он сам в центре или не был. Многие из тех, кто все-таки «Пастернака читал», т.е. в Центре побывал, с возмущением дают его экспозиции такую же резко негативную оценку, как и Михалков.

Побывал в Ельцин Центре и пришел, по его словам, в ужас известный телеобозреватель Владимир Соловьев. Он заявил, что ролик про историю России, который он там увидел, привел его «в состояние не просто удивления. Это уровень возмущения, который нельзя описать».

«В самом музее Ельцина нет, – считает Соловьев. – Это не Ельцин Центр, а либерал-центр. В худшие годы советской пропаганды столь однобокого взгляда на историю, как в Ельцин Центре, не было». По словам журналиста, выходя из центра, он сдерживал в себе «дикое чувство ненависти», а главный вопрос, который, по мнению журналиста, должен возникнуть в голове побывавшего в Центре: «Какой ужас, в какой стране я живу?».

В самом Екатеринбурге уже не раз проходили различные акции протеста против Центра. Так в августе активисты устроили перформанс в годовщину августовского путча на набережной у Ельцин Центра. В рамках шоу несколько катеров с баннерами «Эпоха Ельцина. Эпоха позора» выехали на середину реки Исеть. Акцию сопровождали голос Бориса Николаевича и одна из его крылатых фраз «Я ухожу», которая доносилась из колонок.

С инициативой объявить Ельцин Центр иностранным агентом выступили руководители свердловского отделения ЛДПР. «Ельцин Центр работает против интересов России, его цель направлена на ликвидацию Российского государства, которую поставили США», – заявил в интервью «Русской народной линии» депутат Государственной Думы Евгений Федоров.

Появилась даже петиция, авторы которой потребовали от президента РФ Владимира Путина и генпрокурора Юрия Чайки закрыть Ельцин Центр «за пропаганду либерального фашизма». «Реабилитация изменников Родины и пропаганда ценностей, чуждых и традиционно русской, и советской цивилизации — основная задача данного центра, в который, по сообщениям СМИ, насильно загоняют школьников. В Ельцин Центре формируется общественное мнение, связанное с разжиганием ненависти к целым социальным категориям», — написал в тексте петиции её автор Алексей Богачев из Санкт-Петербурга.

Повод для создания петиции Богачев нашел в публичном выступлении замдиректора центра по научной работе Никиты Соколова, заявившего о готовности к реабилитации власовцев, боровшихся на стороне Гитлера с оружием в руках.

Автор петиции утверждает, что Ельцин Центр ведет пропаганду, направленную на разжигание в обществе розни и проповедует идеологию предательства.

Аналогичные отзывы о «пропагандистской» работе Центра в Екатеринбурге оставляют и его простые посетители. Так, например, пользователь Татьяна написала в Интернете: «Была на днях в этом Центре, в шоке: на огромном экране просто и доходчиво в стиле комиксов, беспрерывно идет фильм об истории России, дается краткая характеристика каждого царя – тиран, убийца, для пущей наглядности почти каждый стегает несчастных людишек плетью. В финале встает солнце и является миру Ельцин-освободитель! Привели школьников… Под стать и книжный магазин, в продаже: Хилари Клинтон, книга о якобы издевательствах над евреями в России, а в серии «Жизнь ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ (!!!) людей” издания о Блюмкине, Азефе, Парвусе!».

Ельцин Центр открыли в Екатеринбурге в ноябре 2015 года. Он был создан в соответствии с законом 2008 года «О центрах исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий» — для сохранения, изучения и публичного представления наследия первого президента РФ «в контексте новейшей истории отечества, развития демократических институтов и построения правового государства». Многие проекты центра инициированы образованным в 2000 году частным Фондом Ельцина во главе с дочерью первого президента Татьяной Юмашевой.

Строительство Ельцин Центра влетело налогоплательщикам в копеечку. Из бюджета было выделено 7 миллиардов рублей. Только для завершения постройки здания центра в Екатеринбурге власти Свердловской области выделили кредит в 2 млрд рублей, который центр не смог отдать в срок. При этом Свердловская область сама имеет очень большой государственный долг, который с 1 мая 2012 года по 1 мая 2016 года вырос более, чем в три раза (с 21 млрд до 66 млрд руб.).

Кстати, созданием экспозиции музея занималось американское Агентство музейного дизайна Ральфа Аппельбаума ,сдавшее в том числе под ключ Национальный конституционный центр и Президентскую библиотеку в США, а также работало в России над Еврейским музеем в Москве.

Но не только проектировщики Ельцин Центра – из США. Из-за океана приехала и его нынешний директор Ирина Евдокимова. Она училась в Вашингтоне и в Нью-Йорке, а потом долго работала в Музее современного искусства, знаменитом MoMA.

Что же тогда получается? Проектировали экспозицию центра американцы, структуру его и программы разрабатывали тоже они, да и руководит центром дама, обученная и хорошо подготовленная за океаном.

Стоит ли после этого удивляться, что история России в этом крупнейшем на Урале центре культуры скроена по западным лекалам?

Присмотримся к тому, чем еще, помимо раскручивания раскритикованной Михалковым русофобской «исторической» экспозиции, занимается Ельцин Центр? Об этом рассказывается на сайте самого центра. Там, оказывается, периодически проходят лекции. Например, лекция экс-министра внутренних дел ФРГ Герхарта Баума (известного западного либерала). Так называемые авторские экскурсии проводят одиозный Николай Сванидзе, сестра олигарха Прохорова Ирина Прохорова, либерал Георгий Сатаров, Андрей Макаревич, отличившийся своими концертами перед киевскими карателями, председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев и другие. Желанные гости в нем Виктор Шендерович и Михаил Касьянов. Словом, вся либеральная рать.

О чем они там говорят? Вот, например, выступает в Центре известный либеральный экономист Евгений Ясин и вещает: «Кризис, который мы сейчас переживаем, – он во многом связан с тем, что Владимир Путин в некотором смысле изменил политику, которую ему оставил в наследство Борис Ельцин».

Другими словами, Ельцин всех облагодетельствовал, а пришел Путин, и все испортил. Вот чему учат в Ельцин Центре…

Периодически проводятся в центре различные кинофестивали: фестиваль российского документального кино «Артдокфест» (которым руководил режиссер-русофоб Виталий Манский, сбежавший недавно на ПМЖ в Латвию), фестиваль американского документального кино, фестиваль фильмов о музыке и новой культуре «Beat Weekend» (пропагандирующий самые уродливые образцы западной поп-культуры) и прочие. Симпатичный наборчик персоналий и мероприятий для «просвещения» уральской молодежи, не так ли?

Внимательно проанализировал деятельность Центра, особенно то, какой он изображает историю России, известный петербургский историк и писатель Николай Стариков, который, кстати, тоже «Пастернака читал». «Ельцин Центр, – пишет он, – это скопище всех возможных либеральных мифов. Это Зазеркалье, где добро подается злом, а зло одевается в одежды добра. И все это на потрясающем техническом уровне».

«Сказать, что »искажают» историю, – продолжает Стариков, – это будет очень мягко сказано. Нагло врут – в самый раз. Первое, что показывают посетителю – фильм по истории России, сделанный в «мультяшном» варианте. С содержанием фильма согласиться невозможно: история России показана исключительно в негативном ключе. В этом смысле авторы фильма, точнее, авторы идеи, двигались в логике большевистских историков, которые всех царей рисовали черной краской и историю России показывали исключительно, как борьбу её народа с царским режимом. Вот больше ничем народ не занимался, века эдак с – цатого занимался «борьбой за свободу» и больше ничем. Вот здесь – то же самое. Все подается с точки зрения современного либерала. Начинается разговор об Иване Грозном. Используются все возможные визуальные эффекты, чтобы напугать зрителя. Особенно – ребенка. Царь Иван страшный, надвигается, давит людей, огромный, разрастающийся. С историей это не имеет ничего общего. Подтасовки совершенно наглые. Говорят: Иван Грозный ввел опричнину, показывают страшных людей, которые саблями всех рубят. Потом – следующее предложение: результатом чего стала гражданская война в стране. Я на секунду задумался: что за гражданская война при Иване Грозном, из-за того, что он ввел опричнину? Оказывается, речь идет о Смутном времени, которое началось через много лет ПОСЛЕ смерти Грозного царя и никакого отношения к его действиям не имела…

Петра I показывают злым тираном. Он хотел прорубить окно в Европу, и не считался ни с какими потерями. Показывают кадр: Петр I рубит дерево, оно распадается на осколки, они летят и убивают людей. Рубит налево – упали люди, махнул топором направо – дерево упало на осколки, опять люди падают замертво. Вот она российская власть! Вся на крови и душегубстве!

…Ленин показан более или менее нейтрально. Либералы его никогда не ругают. Понятно, что Сталин – ужас, там мультяшные персонажи всех мучают и убивают… Дальше идет Великая Отечественная война. Тут тоже мимоходом все время негатив. Что они говорят? Народ-победитель заплатил за Победу такую цену, которую никто никогда не платил в истории. Это – правда, но подается это с той точки зрения, что это плохо. Вроде, народ-то и не хотел бы платить эту цену, да заставили.

После Сталина мимоходом Хрущев – положительный персонаж. Реформатор. Далее мимолетно Брежнев с оттенком негатива (застой). Потом Горбачев-молодец. И вершина всей этой «пищевой цепочки» – Борис Николаевич Ельцин. Как самый великий политик в истории России.

В Ельцин Центре на таких абстрактных понятиях ведется пропаганда разрушения страны в 90-е годы».

«Память о президентах, безусловно, должна храниться, нравятся они нам или нет, но это – государственные деятели. Такие музеи нужны, – делает вывод Стариков. – Но они не должны быть местом пропаганды разрушительных реформ и предательских действий. Расскажите про Ельцина. Не забудьте поподробнее про войну в Чечне, про наркотики и застывшие города, про преданных им русских в бывших республиках СССР. Это, по сути, музей не Ельцина, а разрушения России под соусом красивых слов о свободе. А Ельцин – ширмочка или повод этот музей открыть. Вы там увидите фотографии всех «демократов»: они и на фото, и на видео, и на мерцающих экранах, везде, со всех сторон улыбаются, начиная с Чубайса, заканчивая Немцовым. Тут все деятели медийного пространства либерального толка. Мне кажется, они использовали первого президента России как повод собраться вместе в каком-то пространстве и постараться оказать давление на общественное мнение».

Неудивительно, что за критику Ельцин Центра на Михалкова сразу же дружно ополчились либералы. Пренебрежительно прокомментировал его выступление мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. «У него (Михалкова) на лбу барометр, а на носу флюгер. За ним не поспеть», — пояснил Ройзман в Twitter свою позицию.

«Разрушительный и деструктивный у нас Михалков, – заявила Ирина Хакамада, – потому что он уперся в свое прошлое, развернул голову обратно. Человек от искусства, в прошлом очень талантливый, который постоянно вещает о политике, ничего в этом не понимая, преследует свои интересы. А что касается Ельциновского центра, он великолепный. Он фактически делает то же самое, что и Музей толерантности в России в Москве (еврейский). То есть, есть идея продвижения демократии…»

«Совершенно очевидно, что Ельцин Центр — это замечательный проект, созданный на основе современных технологий, – заявил другой либеральный активист Лев Пономарев.

Но одного Екатеринбурга им уже мало – деятельность разлагающего национальное самосознание либерального центра расширяется. В Москве (снова за государственный счет) создается филиал фонда «Президентский центр Б.Н. Ельцина» (Ельцин Центр), наподобие екатеринбургского. Он разместится в самом центре, в усадьбе Долгоруковых—Бобринских на Малой Никитской улице — памятнике федерального значения. Стоимость нового грандиозного проекта – 1,33 млрд руб.

Председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин направил в столичную мэрию запрос с предложением обсудить открытие филиала Ельцин Центра с москвичами путем референдума. «Я уже неоднократно обращался с просьбой провести проверки этого центра-гиганта в Екатеринбурге, но это наглость – открытие ещё одного помпезного центра в Москве, где Ельцин стрелял из танков по собственному парламенту, считаю это недопустимым, – отметил Максим Сурайкин.

«Сегодня нам необходимы проекты, объединяющие народ, консолидирующие.

«Ельцин Центры» в Екатеринбурге и в Москве народ не объединяют и не примиряют меня ни с Борисом Николаевичем, ни с результатами его правления, – заявил в интервью Regions.ru. епископ Среднеуральский Евгений, викарий Екатеринбургской епархии.

«Возможно, имя Ельцина очень дорого его соратникам, друзьям, членам семьи, или тем, кто в период правления этого человека заработал свои капиталы. Но мне кажется, что им и не нужно объединяться, в их жизни и так все хорошо. Ну, а я считаю этот проект бессмысленным и неполезным», – пояснил епископ.

Никто, конечно, не спорит, сам по себе Центр нужен, но все дело в том, что творится за его стенами. Как все это соотносится с подписанной недавно президентом Владимиром Путиным Доктриной информационной безопасности России? Разве грубое искажение истории России, преподносящейся в виде сплошной череды кровавых и ужасных событий, показ её руководителей исключительно как диких деспотов и палачей, а русского народа – стадом покорных рабов, – разве это не подрыв основ национальной безопасности нашего государства?

100 лет назад мы это уже проходили.

Николай Петров

Специально для «Столетия»

Источник: nstarikov.ru