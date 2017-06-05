Сирия, ИГИЛ, последние новости 05 июня 2017
- 12:41 Катарский кризис.
- 10:51 «Военная приемка в Сирии. База Хмеймим. Часть 1».
- 10:39 Беженцы рассказали, как террористы превращали сирийских детей в агрессивных фанатиков.
- 10:16 В Казахстане подтвердили встречу по Сирии в Астане 12-13 июня.
- 09:51 Истребители Су-35С доработают с учетом опыта, полученного в Сирии.
- 09:07 Клинтон знала о связях Катара с ИГИЛ — Wikileaks.
- 08:41 Ответственный за ИГИЛ: арабские государства разорвали дипотношения с Катаром.
- 07:46 Великий стрелочник.
- 07:41 «Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракты в Лондоне.
- 05:30 Опубликованы кадры, как спецназ США готовит боевиков на новой базе в Сирии (ФОТО).
- 04:30 Кадры боев: Армия Сирии и ВКС РФ делают большой рывок к Дейр эз-Зору из Пальмиры (ВИДЕО).
- 04:00 Зачем Москве нужно перемирие в центральной Сирии?.
- 01:36 Дейр-эз-Зор. 05.06.2017.
Катарский кризис
Кризис вокруг Катара http://colonelcassad.livejournal.com/346
1. Катар уже прервал авиасообщение с Абу-Даби и Каиром. На очереди, полное прекращение авиасообщение с большинством стран Персидского залива.
2. Ливия в лице Хафтара и марионеточное правительство Йемена, так же разорвали дипломатические отношения в Катаром. Объявлено о прекращении участия Катара в интервенции против Йемена.
3. Посол Египта в Алжире прямо обвинил Катар в поддержке международного терроризма. В целом, риторика такова, что не удивлюсь, если за разрывом отношений, последуют санкции, а то и интервенция + госпереворот.
4. В Саудовской прессе вовсю муссируются слухи о скором государственном перевороте в Катаре и приходе к власти "правильных людей". Доху обвиняют в тайном сговоре с Ираном и прямой поддержке ИГИЛ.
5. Вашингтон занял двусмысленную позицию в стиле "ребята давайте жить дружно, но если что, проблемы с Катаром не повлияют на наши операции против ИГ". При желании, можно расценивать как отмашку "Мы мешать не будем".
6. Иран достаточно обтекаемо выступил в защиту Катара, "мол, текущий накат на Катар, не решит существующих проблем". В России заявили, что "будут внимательно следить за ситуацией", держа в уме ожидаемое повышение цен на нефть.
7. Сам Катар официально отвергает все обвинения и продолжает придерживаться линии, что его контакты с Ираном ничего серьезного из себя не представляют, но выглядит так как будто "Лаврентий Берия вышел из доверия".
8. Высылка из Катара высокопоставленных функционеров ХАМАС, так же не повлияла на нарастающий кризис вокруг текущего руководства Катара. Дело конечно не в них, а в политическом курсе проводимом Катаром.
В целом, из еще недавно "рукопожатного партнера" по свержению различных неудобных автократических режимов и заигрыванию с джихадистами, сейчас лепят такого себе "маленького сатану", при этом все упорно делают вид, что про делишки Катара никто раньше и не догадывался. Про свое участие во всем, в чем обвиняют Катар, многие из обвинителей понятное дело не вспоминают. Двойные стандарты цветут и пахнут, но подобное лицемерие уже давно не удивляет.
UPD: Из совсем свежего
1. Мальдивские острова так же разорвали отношения с Катаром. Всем на них наплевать, но формально коалиция врагов Катара пополнилась.
2. Биржевые индексы катарских кампаний продолжают падение. В среднем они упали за несколько часов на 7-8%.
И в качестве напоминания – фрагмент переписки Хиллари Клинтон https://wikileaks.org/podesta-emails/ema
Президент США жмет руку "главному спонсору ИГИЛ".
UPD: У "Аль-Джазиры" отзывают лицензию на вещание в Саудовской Аравии http://www.rbc.ru/rbcfreenews/593524719a
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«Военная приемка в Сирии. База Хмеймим. Часть 1»
На этот раз программа «Военная приёмка» впервые отправляется в Сирию – туда, где Российская армия оказывает помощь сирийскому народу в борьбе с международной террористической организацией ИГИЛ, запрещенной в России.
Вместе со съемочной группой зрители побывают на авиабазе Хмеймим и узнают, как готовят к опасным заданиям фронтовые бомбардировщики и истребители. Мы расскажем, как впервые испытания войной проходят новейшие броневики «Тайфун-К», самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» и уникальные беспилотные разведчики «Орлан-10» и «Форпост».
Помимо этого, вы узнаете, как наши бойцы участвуют в гуманитарной операции по оказанию помощи мирному населению. Одним из главных ее координаторов является российский Центр по примирению враждующих сторон. О специфике работы этой организации также расскажет «Военная приемка».
Подробности на http://tvzvezda.ru
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Беженцы рассказали, как террористы превращали сирийских детей в агрессивных фанатиков
Официальный Дамаск потребовал от Совбеза ООН осудить удары коалиции по Сирии. От этих атак с воздуха регулярно гибнут мирные жители, и никакой военной помощи такие операции не приносят. Тем временем, правительственные войска развивают наступление на боевиков. Из рук террористов вырвали крупный город на севере страны — Мескену. Боевики держали там в плену и заставляли воевать на своей стороне больше тысячи человек.
Пыль с дороги застилает глаза, дышать свободно практически невозможно, но солдаты сирийской армии все равно занимаются важным делом: тщательно досматривают каждого, кто пришел сюда с востока провинции Алеппо. Там уже несколько недель не стихают кровопролитные бои.
Люди на грузовиках, на мотоциклах, на автомобилях, с детьми, нагруженные всевозможными вещами, бегут с территории, занятой террористической группировкой ИГИЛ (запрещена в РФ).
Яхия Аль-Тажер бежал из под власти ИГИЛ вместе со всей семьей. Других вариантов не было: если бы Яхия оставил родню, их бы убили сразу, как только стало известно, что глава семейства покинул дом. Путь у беженцев был весьма запутанный. Сначала они перебрались в места компактного проживания курдов и только потом двинулись в Алеппо.
«Да, мне пришлось сотрудничать с ИГИЛ, но я не держал в руках оружия. Таких как я использовали для рытья окопов, строительства укреплений. В пути я услышал о законе об амнистии, который подписал президент Сирии. Поэтому я здесь и надеюсь попасть в Алеппо, чтобы там ко мне применили этот закон. Я призываю всех моих родственников и друзей воспользоваться этим моментом», — рассказывает Яхия Аль-Тажер.
Тогда огромные массы мирного населения стали покидать кварталы, занятые группировкой «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), как только почувствовали, что ее власть ослабла. Сейчас слабнет ИГИЛ и покинуть их вотчину, вероятно, пожелает, еще больше народа. Есть только одна проблема. Буквально каждого мирного ИГИЛ рассматривает, как ценный ресурс для своей организации и насильственно вовлекает в сотрудничество. Которое, как и в случае с «Нусрой», строго наказывается по закону.
Доверия к группе мужчин, которые признаются в сотрудничестве с террористами, конечно, нет. Всех досматривают с особой тщательностью, но затем хлопают по плечу и поздравляют с возвращением на Родину. Невдалеке ждет автобус, который везет кандидатов на амнистию в город.
Амнистия работает очень просто: у всех, кто хочет попасть под нее, изымают документы и несколько дней проверяют по специальным спискам. Если человек не замешан в убийствах солдат и мирных граждан, его отпускают на волю по решению суда. С этой поры он волен жить где угодно, устроиться на работу. Жизнь под ИГИЛ остается в его памяти как страшный сон.
Среди кандидатов на амнистирование – бывшие сирийские чиновники, учителя, предприниматели. Одним словом все те, кто почувствовал: настала пора навсегда попрощаться с террористами, которые чуть было не сгубили их жизнь на корню.
«Детей забирали в военные лагеря и уже через две недели мы не узнавали их. Это были агрессивные фанатики, готовые немедленно, по первому призыву идти на смерть. Поэтому мы старались всеми возможными способами переправить своих детей через линию фронта», — рассказал беженец Яхия Аль-Тажер.
Каждый принимает решение бежать тайно, в кругу близких. В одну ночь семья снимается с места и совершает марш-бросок по пустыне, чтобы затем оказаться на блокпосту с сирийскими флагами. Именно здесь, на страшной жаре, в пыли и суматохе происходит переход из тьмы в свет — важное событие в жизни каждого беженца.
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В Казахстане подтвердили встречу по Сирии в Астане 12-13 июня
Представители России информировали министерство иностранных дел Казахстана о намерении провести международную встречу в Астане по урегулированию ситуации в Сирии 12-13 июня.
Об этом сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, пишет ТАСС.
«В настоящее время страны-гаранты — Российская Федерация, Турецкая Республика, Исламская Республика Иран — проводят активные и интенсивные консультации между собой для того, чтобы окончательно определить даты очередного раунда встречи астанинского процесса по сирийскому урегулированию. В предварительном плане наши российские партнеры информировали нас о том, что они собираются предложить своим партнерам собраться в Астане 12-13 июня», — рассказал Абдрахманов.
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Истребители Су-35С доработают с учетом опыта, полученного в Сирии
Истребители Су-35С будут доработаны в 2017 году с учетом опыта боевого применения в Сирии. Об этом заявил заместитель министра обороны России Юрий Борисов.
«Самолеты этого года будут доработаны с учетом всех недостатков и сирийского опыта. Мы может быть даже попридержим приёмку самолёта до того как испытаем и убедимся, что все недостатки устранены», — сказал Борисов при посещении Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Гагарина.
Как уточнил замглавы Минобороны, на первых порах самолет засасывал сор со взлетно-посадочной полосы, были проблемы с фонарем, экранами, затем эти недостатки были устранены. По его словам, с заводом заключен договор по поставке десяти самолетов ежегодно до 2020 года.
«По отзывам наших летчиков, которые работают в Сирии, это один из самых лучших самолетов в мире на сегодняшний день по своим лётно-техническим характеристикам, по номенклатуре и радиусу действия авиационных средств поражения.
Они искренне считают, что равных в бою этому самолёту сегодня нет. Именно по этой причине к самолёту всё более присматриваются инозаказчики», — добавил Борисов.
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Клинтон знала о связях Катара с ИГИЛ — Wikileaks
Международная организация Wikileaks опубликовала письмо Хиллари Клинтон, написанное в 2014 году, в котором кандидат в президенты США открыто заявляет, что знает о поддержке террористов ИГИЛ (запрещена в РФ) и других радикальных организаций в регионе со стороны Катара и Саудовской Аравии.
В письме Клинтон говорит о необходимости «оказать давление на правительства Катара и Саудовской Аравии, которые оказывают финансовую и логистическую поддержку ИГИЛ».
Отметим, что ранее Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ заявили о разрыве дипломатических связей с Катаром.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Ответственный за ИГИЛ: арабские государства разорвали дипотношения с Катаром
Четыре арабских государства — Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ — разорвали дипломатические отношения с Катаром.
Первым о разрыве отношений с соседней страной заявило островное королевство Бахрейн. В сообщении, которое распространило официальное агентство страны, отмечается, что на такой шаг Манама пошла из-за продолжающейся политики Дохи по «раскачиванию ситуации с безопасностью и стабильностью в королевстве Бахрейн и вмешательстве в ее дела, в продолжении эскалации и провоцировании в СМИ и поддержки террористической деятельности».
Бахрейн отвел катарским дипломатам сорок восемь часов на то, чтобы они покинули территорию королевства.
Кроме того, Манама приостановила авиа- и морское сообщение с Дохой и запретила гражданам Катара посещать Бахрейн. Также власти ввели запрет для своих граждан на посещение Катара.
Через несколько минут после заявления Бахрейна о разрыве дипломатических отношений с Катаром, об аналогичных шагах заявили в Эр-Рияде, Каире и Абу-Даби.
Саудовская Аравия и Египет также приостановили наземное, авиа- и морское сообщение с соседней страной.
«Правительство Арабской Республики Египет приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Катаром по причине продолжения катарскими властями враждебного поведения в отношении Египта», — заявил официальный представитель египетского МИД.
В свою очередь командование арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией объявило о прекращении участия Катара в военной операции в Йемене «из-за поддержки Дохой незаконных группировок, „Аль-Каиды“* и ИГИЛ*».
Конфликт между Катаром и его соседями произошел спустя неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское агентство новостей разместило речь от имени эмира страны в поддержку выстраивания отношений с Ираном. При этом на самой встрече саудовские власти от имени всех гостей осудили Тегеран за его «враждебную политику» и пригрозили адекватным ответом.
Позднее официальный представитель МИД Катара заявил, что сайт агентства был взломан, и речь от имени эмира опубликовали хакеры. Однако Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн сочли это опровержение неубедительным и продолжают настаивать, будто слова о нормализации отношений с Тегераном действительно принадлежат эмиру.
Госминистр ОАЭ по иностранным делам Анвар Гаргаш призвал Катар изменить свою политику и не повторять прежних ошибок, чтобы восстановить отношения с соседями.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация
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Великий стрелочник
Главным ответственным за Халифат назначен Катар.
Утром в понедельник Бахрейн разорвал дипломатические связи с Катаром, обвинив соседнее государство во вмешательстве в свою внутреннюю политику. Об этом сообщает Reuters.
Бахрейн закроет транспортное, морское и воздушное сообщение с Катаром в течение 24-х часов, а гражданам этой страны дается 14 дней на то, чтобы покинуть Бахрейн. Кроме того, всем дипломатам Катара дается 48 часов на возвращение на родину, отмечает Al Arabiya.
Катар также обвиняется в эскалации напряженности в СМИ и финансировании вооруженных террористических группировок, что может угрожать безопасности Бахрейна. В Манаме (столица Бахрейна) такие действия сочли «грубым нарушением международного права, не считаясь с моральными ценностями и принципами добрососедства».
Вслед за Бахрейном дипломатические отношения с Катаром разорвала и Саудовская Аравия, которая примет точно такие же меры в отношении Катара, как и Бахрейн. К ним присоединился Египет, а затем и Объединенные арабские эмираты (ОАЭ), отмечает Reuters.
Каир разрывает дипломатические отношения с Катаром, обвинив страну в поддержке террористических группировок. Египет закрывает свои порты и аэропорты для транспорта Катара.
ОАЭ обвинили Катар в «поддержке и финансировании террористов, экстремистов и сектантских организаций». Абу-Даби закрывает сообщение с Катаром и дает дипломатам страны 48 часов на возвращение на родину.
Исламская военная коалиция (в ней состоят Египет, Бахрейн, ОАЭ и др. страны) под предводительством Эр-Рияда прекратила участие Катара в операции против «Исламского государства» (организация запрещена в России), сообщает Al Arabiya. По данным телеканала, Катар обвиняется в поддержке ИГ и группировки «Аль-Каида» (запрещена в России).
http://www.rbc.ru/politics/05/06/2017/59
PS. С одной стороны, вроде бы и не поспоришь – Катар принимал самое прямое участие в финансировании и поддержке различных радикальных джихадистских группировок по всему Ближнему Востоку и Северной Африке. Многократно всплывали вещественные, документальные и иные свидетельства, доказывающие связь Катара с поддержкой международного терроризма в период его активной агрессии против Ирака и Сирии. Но это лишь часть правды, на которой посчитали нужным акцентировать внимание.
Данное обвинение было бы полностью корректным, если только забыть о роли США в поддержке тех же самых организаций, в поддержке которых обвиняется Катар. И уже тем более нельзя забывать про роль Саудовской Аравии в этой же самой поддержке. Но ларчик на мой взгляд просто открывался – ИГ, в том виде, в котором оно сейчас существует в Сирии и Ираке, его прежним спонсорам уже не нужно. Как террористическая группировка ИГ конечно никуда не денется (эта проблема на годы или даже десятилетия, чтобы тот же Дутерте там не слишком расслаблялся), но с квази-государственными структурами боевиков в Сирии и Ираке принято твердое решение кончать. Соответственно, надо под будущий триумф над ИГ, предварительно почистить заляпаные одежды "борцов с терроризмом". Кого-то надо обвинить в том, что ИГ творило на Ближнем Востоке, ибо все понимают, что это движение не само по себе появилось. Гегемону по статусу не положено быть главным виновником, а саудиты судя по всему договорились с Трампом, что претензии к ним времен Обамы (который как раз Саудовскую Аравию хотел обвинить в пособничестве терроризму, на что саудиты угрожали вывести деньги из американской экономики) будут забыты в обмен на огромные вливания саудовских денег в американскую оборонку. Эрдогану конфликт с Москвой несколько вправил мозги и он теперь публично рассказывает, что он всегда был против ИГ, даром, что среди трофеев захваченных у "черных", регулярно всплывало турецкое оружие, а основной поток рекрутов в армию Халифата проходил как раз через Турцию, не говоря уже о серых схемах связанных с нефтью Халифата.
Ну и тут на сцену выходит Катар, с которым никто ни о чем не договаривался и которому мозги никто так и не вправил, поэтому теперь эта страна внезапно превратилась в официального спонсора "Аль-Каиды" и ИГИЛ. Скорее всего, это решение было принято после официальных консультаций между Саудовской Аравией и США во время визита Трампа, а так же под давлением Египта, который уже давно обвиняет Катар в поддержке "Братьев-мусульман" и вилаята Синай. Расстрел автобуса с детьми в Египте судя по всему стал последней каплей, после чего было принято решение валить все на Катар. А ведь смешно сказать, чуть более года назад Саудовская Аравия и Катар рука об руку снабжали боевиков в Сирии и угрожали совместной интервенцией в Сирию. Эдак получается, что Эр-Рияд угрожал Асаду нападением на его страну совместно с главным спонсором ИГИЛ. Самое смешное, что Катар, как "главный спонсор ИГИЛ" формально участвовал в операции против ИГИЛ, но если США причастные к созданию ИГ, ныне его уничтожают, то чем Катар хуже. Такие вот высокие отношения в стане спонсоров "борьбы за демократию в Сирии и Ираке". Таким заявлениям наверное немало обрадовались в Тегеране, ибо теперь лавры "главного спонсора терроризма на Ближнем Востоке" (по версии США, Израиля и компании) теперь у Катара.
В целом, это еще одно существенное последствие тех стратегических изменений на Ближнем Востоке, которые произошли после активного вступления России и Ирана в сирийскую войну. Старые стратегии в отношении региона рухнули, планы Вашингтона, Анкары и Эр-Рияда пошли прахом, поэтому карты сейчас пересдают и вырабатывают новые стратегии адаптированные к новой реальности, где надо учитывать активные действия российско-иранской коалиции. Катар, судя по всему, в эти планы пока не вписывается и на него списывают текущие издержки. Впрочем, не думаю, что эту страну стоит сильно жалеть, учитывая ее роль в разрушении Ливии и Сирии. Но хотелось бы, чтобы и роль других организаторов "Арабской весны" не осталась забытой.
Теперь осталось узнать – отделается ли Катар "общественным порицанием", или его ждет более суровое наказание за грехи всех остальных.
Будет забавно, если катарские заправилы по примеру Эрдогана, побегут договариваться в Москву и Тегеран.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
«Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракты в Лондоне
Террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за теракт, произошедший в Лондоне, передает Reuters.
В ночь на 4 июня в районе Лондонского моста автомобиль совершил наезд на пешеходов. Затем стало известно о нападении с использованием холодного оружия на расположенном поблизости рынке Боро-маркет. По предварительных данным 7 человек погибли, а около 50 пострадали.
*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.
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Опубликованы кадры, как спецназ США готовит боевиков на новой базе в Сирии (ФОТО)
США создали новую базу для боевиков исламистской группировки «Магавейр Аль-Таура» в районе Аль-Загиф на юго-востоке Сирии и начали подготовку новых сил этого бандформирования.
Как видно на картинках, американские спецназовцы уже вовсю тренируют боевиков «Новой сирийской армии» на этом военном объекте.
Новая база расположена в 70 км к северо-востоку от иракского пограничного перехода Ат-Танф и примерно в 130 км к югу от города Аль-Букамаль в провинции Дейр-эз-Зор, оккупированного ИГИЛ.
Медиа-крыло «Магавейр Аль-Таура» («Стражи революции») заявляет, что этот военный объект предназначен для усиления борьбы с ИГИЛ.
Но известно, что США и их союзники исламисты не хотят терять контроль над сирийско-иракской границей и открытие этого лагеря способствует их закреплению на приграничных территориях.
Интересно, что создание нового лагеря в юго-восточной Сирии совпало с недавним заявлением представителя другой проамериканской группировки «Сирийские демократические силы» (SDF), в котором он утверждал, что SDF «не позволит военизированным группам шиитов входить в Сирию из Ирака».
Данное заявление адресовано сирийским союзникам из Ирака, местные шиитские ополченцы «Хашд аль-Шааби» помогают Дамаску перекрыть границу с Ираком, чтобы перерезать снабжения и линии коммуникаций ИГИЛ*.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Кадры боев: Армия Сирии и ВКС РФ делают большой рывок к Дейр эз-Зору из Пальмиры (ВИДЕО)
При поддержке ВКС РФ Сирийская армия и «Хезболла» в минувшие выходные сделали большой рывок к городу Дейр эз-Зор из пустыни Хомса.
Кадры с боями из этого региона обнародовало Минобороны САР.
САА, ливанские бойцы «Хезболлы» и иракско-афганские ополченцы из «Ливаа Аль-Фатемиюн» продолжили продвижение вдоль шоссе Пальмира — Дейр эз-Зор.
Во главе с подготовленным Россией 5-м армейским корпусом, Сирийская Арабская армия и ее союзники сумели освободить значительные территории вдоль трассы Пальмира — Дейр эз-Зор, оказавшись в субботу менее чем в 6 км от стратегического города Арак в восточной части провинции Хомс.
Арак расположен между Пальмирой и оплотом ИГИЛ — городом Сухнэ, взятие Арака необходимо сирийскому верховному командованию из-за его близости к этой цитадели террористов.
В воскресенье армейцы освободили еще несколько холмов вдоль шоссе Пальмира — Дейр эз-Зор.
Арак и Сухнэ являются последней линией обороны ИГИЛ на пути Вооруженных сил САР и их союзников в восточную провинцию Дейр-эз-Зор, потому главари боевиков отдали приказ своим отрядам на отчаянное сопротивление при защите их крепостей.
Помимо своего географического расположения, район Арака богат запасами нефти и газа, которые поступают из соседних месторождений углеводородов.
Если Сирийские войска смогут взять под свой контроль Арак, они приблизятся к Сухнэ впервые за последние 3 года.
На том участке фронта сирийцам активно помогают российские военные советники, подробнее в материале: Кадры боя: Российские и сирийские военные заманили в засаду и уничтожили бронегруппу ИГИЛ (+ФОТО).
САА и ВКС начинают операцию по освобождению газовых месторождений Шаер
Сирийская армия также возобновила наступательную операцию на северо-востоке провинции Хомс в воскресенье, атаковав позиции ИГИЛ вблизи стратегических газовых месторождений Аль-Шаер.
При поддержке авиаударов ВКС РФ 5-й армейский корпус и 18-я танковая дивизия САА сумели освободить ряд территорий вблизи газовых месторождений Аль-Шаер.
В ходе этой атаки были убиты и ранены десятки террористов ИГИЛ. Армейцы взяли под контроль высоты 943 и 1005 в горах Аль-Шаер.
После захвата этих точек Сирийская арабская армия, скорее всего, предпримет еще одну попытку занять газовые месторождения Аль-Шаер и соответствующий горный хребет в ближайшие дни.
Как сообщала «Русская Весна», ИГИЛ потеряла свой последний бастион в восточной части провинции Алеппо, когда штурмовая дивизия «Тигры» при поддержке ВКС РФ вернули город Маскану на западном берегу реки Евфрат.
Читайте также: Впечатляющие кадры: Танки Т-90, Армия Сирии и ВКС РФ прорывают оборону ИГИЛ в пустыне у Пальмиры (+ФОТО, ВИДЕО)
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Зачем Москве нужно перемирие в центральной Сирии?
4 июня истекает срок установления границ «зон безопасности» в центральных районах Сирии.
Но даже если в воскресенье Россия, Турция, Сирия и Иран не предоставят широкой общественности карту с кружочками, ничего страшного не произойдет — это та история, где важен скорее процесс, а не результат.
Турецкий дух
Месяц назад в Астане Россия, Турция, Иран, Сирия, а также вменяемая часть сирийской оппозиции договорились о создании «зон безопасности» на некоторых территориях, ныне подконтрольных противникам Асада.
Речь идет о зонах в западной части страны — провинция Идлиб, части провинции Латакия, Хомс, Дераа. Предполагалось, что в этих зонах будет установлен режим перемирия и сохранения статус-кво до окончательного политического урегулирования сирийской гражданской войны, а гарантами этого режима станут иностранные войска.
Изначально было понятно, что реализовать этот план будет очень сложно. Слишком уж много вопросов, особенно касательно того, кто именно будет контролировать ситуацию в «зонах безопасности»? Чьи именно войска там будут гарантировать режим прекращения огня?
В Идлибе, возможно, это будут турки (по данным Анкары, такое предложение ей уже было сделано). Однако, по мнению некоторых экспертов, Турция уже привязывает к себе подконтрольные ей земли Сирии через экономико-гуманитарные рычаги, а когда ей будет разрешено ввести туда войска для гарантии безопасности, то оттуда их уже будет не убрать ни военным, ни дипломатическим методом.
Да, эти страхи все-таки несколько преувеличены. Причина проста — Турция сейчас просто не в том положении для того, чтобы проводить новую операцию «Аттила» (так называлось вторжение на Кипр в 1974 году).
Анкара находится в международной изоляции, ее отношения с Европой требуют уже не косметического ремонта, а капитального (который не нужен ни Эрдогану, стремящемуся уничтожить проевропейскую оппозицию в стране, ни Европе, которая рассматривает президента-султана как угрозу ЕС), а в отношениях с американцами не удается вынуть курдскую «занозу».
Единственной из великих держав, с которой у Анкары остаются хорошие рабочие отношения, является Россия, и портить эти отношения Эрдогану не с руки.
К тому же оккупация части Сирии вызовет серьезный конфликт Эрдогана уже с рядом арабских стран (где тамошние власти, не желающие оказаться в турецкой зоне влияния, с радостью будут разжигать воспоминания османского периода, о владычестве Турции над арабским миром и о тех многочисленных страданиях, которые арабы тогда испытывали).
Поэтому оккупировать север Сирии Эрдоган не будет, и уйдет тогда, когда ему предложат нормальную «компенсацию». Например, право воевать с сирийскими курдами. Однако готовы ли сирийцы платить компенсацию?
AFP 2017 / Bulent Kilic
Турецкая бронетехника на границе с Сирией
Израильское «нет»
С южной зоной тоже много вопросов. Кто будет контролировать ситуацию на юге, в районе Голанских высот? До позиций турецкой армии оттуда слишком далеко. Иранцы? Израиль будет категорически против и не раз выразит свою оппозицию через авиаудары по позициям иранских войск (израильтяне это умеют и любят).
Тель-Авив, напомним, выступает категорически против любого иранского военного присутствия в любых южных регионах Сирии, а уж в районе Голанских высот и подавно. У израильтян есть стойкое убеждение (подкрепленное высказываниями некоторых иранских генералов) в том, что после окончания сирийской гражданской войны иранские военные примутся за возвращение под контроль Дамаска Голанских высот.
Американцы? Да, Кремль уже подключил США к созданию зоны безопасности в Южной Сирии (переговоры об этом идут в Иордании). Да, американцы пытаются поставить под контроль боевиков в этом регионе, вплоть до того, что бомбят проиранские формирования, пытавшиеся освободить некоторые районы там.
Однако уж слишком много сил Москва, Тегеран, Дамаск, да и сам Дональд Трамп приложили к тому, чтобы не допустить широкомасштабного американского военного присутствия в Сирии, чтобы не усиливать американскую ответственность за ситуацию в этой стране.
Трампу более чем достаточно курдской карты, при помощи которой он решает тактические задачи (берет Ракку, дабы получить лавры победителя над ИГИЛ*), а также стратегические — через курдов и их влияние на процесс принятия решений в послевоенной Сирии можно оказывать влияние на ситуацию не только в самой Сирии, но и Турции, а также Ираке.
Остаются лишь россияне. Но надо ли это России? На протяжении почти двух лет операции Москвы в Сирии многие эксперты говорили, что самый большой риск от этой операции — это слишком сильно втянуться в сирийскую гражданскую войну, получить новый Афганистан.
На протяжении почти двух лет операции Москва не втягивалась в нее, ограничивая помощь Асаду и борьбу с терроризмом лишь авиаударами, военной помощью, докторами и военной полицией.
РИА Новости / Михаил Воскресенский
Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
Главное, что не мешают
Учитывая все эти разногласия, не исключено, что стороны не успеют к 4 июня решить все спорные вопросы. Плохо это? Отнюдь, ведь во всей этой истории с зонами безопасности России важнее процесс, а не результат. Москве нужны не столько эти зоны, сколько временное прекращение огня в центральных районах Сирии для того, чтобы освободить восточные.
Напомним, что сирийская армия (вот уже шестой год ведущая гражданскую войну) сильно потрепана, и у нее попросту не хватает сил для того, чтобы вести войну одновременно на несколько фронтов.
Сейчас, безусловно, приоритетным фронтом является ИГИЛ — группировка резко ослабла, и уже неспособна так эффективно, как раньше, защищать свои территории, поэтому сирийцам нужно успеть отхватить как можно большой кусок восточных провинций страны.
И главным препятствием для этих попыток были даже не обороняющиеся войска ИГИЛ, а стремление «рукопожатной оппозиции» из центральных районов страны воспользоваться концентрацией сирийских войск на восточном фронте для того, чтобы отжать себе новые земли в провинциях Хомс, Латакия, Идлиб.
И тогда сирийской армии приходилось приостанавливать наступление в той же провинции Алеппо, перебрасывать войска на центральные фронты и возвращать отжатое.
Если же с «рукопожатной оппозицией» будет достигнуть сколь-нибудь вменяемое соглашение о перемирии, то это позволит армии и российским ВКС концентрировать усилия на борьбе против ИГИЛ, деблокировать Дейр-эз-Зор, а потом уже вернуться к вопросу о том, что делать с теми, кто окопался в «зонах безопасности».
Первый пункт плана уже реализуется — пользуясь затишьем в центральных районах, сирийская армия наступает вдоль Ефрата по направлению к Табге, и готовит серьезное наступление у Пальмиры по направлению к Дейр-эз-Зору, а также зачищает южные районы страны.
AP Photo / Virginie Nguyen Huang, File
Боец Свободной Сирийской Армии
Нужен компромисс
Однако рано или поздно все-таки придется возвращаться к вопросу о судьбе оппозиции. И тут будет как минимум два варианта решения. Первый — военный.
Чисто теоретически после того, как сирийские войска разберутся с подразделениями ИГИЛ и смогут сконцентрировать все наличные штурмовые силы в центральных районах страны, они получат возможность прорвать эшелонированную оборону боевиков и вернуть Гуту, Идлиб и другие земли Сирии под контроль Дамаска, тем самым прекратив гражданскую войну.
Возможно, именно на это рассчитывают в Тегеране и в самом Дамаске.
Да, у этого плана есть одно слабое место — иностранные войска. Если будет достигнуто соглашение о том, что безопасность этих территорий гарантируют находящиеся там иностранные войска, и если в рамках этого соглашения в том же Идлибе на легальном основании окажутся турецкие вооруженные силы, то возвращать эту территорию силой будет очень непросто.
Да, турки должны будут когда-то уйти из Идлиба, но если они уйдут без политического решения (то есть бросят своих союзников на произвол судьбы), то имидж Эрдогана как сильного лидера серьезно пострадает, в том числе и в глазах турецкого населения.
А значит, наиболее вероятен второй вариант — политическое урегулирование, причем скорее на условиях Асада (как наиболее сильной стороны). Возможно, Дамаск и Тегеран будут не слишком довольны компромиссом, но это ровно то, что надо Москве.
И не только потому, что в некоторых вопросах Москва думает о Сирии больше, чем сирийское руководство (например, о том, как восстанавливать страну и откуда брать деньги в том случае, если Асад и Роухани демонстративно откажутся соблюдать достигнутые с Турцией и Западом договоренности, а также уважать их интересы), но и потому, что Москве нужна не только военная победа для выхода из сирийской войны, но и дипломатическая.
В Сирии Кремль может показать, что умеет не только выиграть войну, но и выиграть мир, сконструировать новую реальность с учетом и уважением всех заинтересованных сторон. То есть действовать как настоящая держава-регулятор, один из ключевых центров силы в многополярном мире.
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Геворг Мирзаян
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Дейр-эз-Зор. 05.06.2017
К ночи с 4 на 5 июня резко осложнилась ситуация в Дейр-эз-Зоре. Начавшееся вчера очередное наступление на рассеченный анклав, в очередной раз создает критическую ситуацию. Противник сконцентрировав силы (в том числе и за счет выведенных из Ирака), атаковал позиции армии в районе 137-й армейской базы и базы Панорама. У последней боевикам удалось добиться существенных успехов, заняв часть позиций в районе базы и на самой базе, что создает угрозу всему комплексу обороны северного анклава. Со второй половины дня авиация наносит интенсивные удары по боевикам, но риски для анклава по-прежнему серьезные.
В текущих условиях, гарнизону анклава конечно не до воссоединения с отрезанной авиабазой, свое бы удержать.
Помощь скорее будет оказана путем интенсивных авиаударов, а так же переброской дополнительных подкреплений пехоты через авиабазу в Камышли.
https://twitter.com/i/web/status/8714258
В целом, командование Халифата остается верным себе. В глухую стратегическую оборону оно уходить не собирается и при первой возможности, накопив более менее существенные силы, боевики стремятся переходить к активным действиям.
Другой вопрос, что Дейр-эз-Зор уже давно является костью в горле у боевиков, ибо анклав уже отразил несколько штурмов, а потери при их провале у "черных" были существенными. В нынешней ситуации, когда рушится фронт в Алеппо и Ракке, а шииты занимают северо-западные районы Ирака, новое наступление на Дейр-эз-Зор конечно не улучшит стратегическое положение Халифата, но может позволить ему в случае удачного развития событий, напоследок громко хлопнув дверью. Плюс, в случае успеха, занятие Дейр-эз-Зора позволит сделать город полноценным заменителем Ракки и Мосула в качестве временной столицы Халифата, а также позволит высвободить несколько тысяч человек и десятки единиц бронетехники для операций на других фронтах. У САА в Дейр-эз-Зоре расклад более простой и одновременно более сложный с практической точки зрения. Они должны выстоять, иначе они гарантировано покойники. В плен здесь давно не берут, бежать некуда, так что держаться надо до упора, что гарнизон анклава с успехом проделывает уже несколько лет. Но вполне понятно, что всегда есть риск, что оборона не выдержит многолетнего воздействия и случится непоправимое.
Сирийцам удачи и мужества в предстоящих боях.
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