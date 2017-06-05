Нужна ли нам такая «демократия»

Либералы нам любят кивать на якобы существующую на Западе демократию. Эта демократия – процедура, говорят нам они. На минуту согласимся. Есть Запад, есть ЕС и это все «царство демократии». А что такое демократия? Это плюрализм, это свобода слова, возможность отстаивать свою точку зрения и свободно доносить её до общественности.



Так при честном анализе ситуации, сразу становится понятно, что она, эта самая демократия, существует только … в России. Причем назвать существование такого «плюрализма» во власти назвать достижением язык не поворачивается.

Судите сами.

Бывший министр финансов А. Кудрин, уволенный со своего поста ещё в бытность президента Медведева, выступил с предложением, подкупающим своей откровенностью и «новизной» — продать все самое ценное госимущество:

«Российский нефтяной сектор должен быть полностью приватизирован за ближайшие семь-восемь лет. Об этом заявил на панельной дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. По его словам, российская «нефтянка» способна справляться с проблемами в отрасли без государственного участия. «Там не нужно нам сегодня государственных компаний. Государственный статус скорее приносит вред этим компаниям, чем положительный эффект», — заявил Кудрин».

Итак, бывший министр имеет возможность высказывать свою точку зрения и её немедленно разносят все СМИ. То, что подобное предложение раньше называлось «вредительством», а сейчас «приватизацией» — вопрос отдельный. Продав свои ценные активы, государство разово получит деньги, истратит их за год, а уже на следующий год будет испытывать ещё больший дефицит бюджета. Ведь доходов от «нефтянки», которая поступала туда более не будет. Будет лишь малая часть былого – НАЛОГИ от доходов уже теперь ЧАСТНОЙ компании. Она, кстати, может быть с регистрацией в оффшорах и тогда налогов не будет от слова «совсем». Но эти детали господин Кудрин не озвучивает и в общественном поле они не обсуждаются.

И вот высказался Кудрин.

На следующий день ему отвечает пресс-секретарь Путина Песков.

«Правительство не планирует приватизировать все нефтяные компании в России, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, комментируя соответствующее предложение председателя Совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина».

Ну, демократия же полная! Одна точка зрения, другая точка зрения. Дискуссия. Все? Нет, не все.

После заявления Пескова демократия просто переваливает через край. Можно сказать – бьет фонтаном. Потому, что на следующий день следует ещё одно заявление. На этот раз вице-премьера Шувалова, который хоть и является членом правительства, но видимо, озвученную точку зрения этого самого правительства, которую озвучил пресс—секретарь главы государства, не разделяет. У него, как бы… свое правительство. Отдельное. Вместе с такой же отдельной точкой зрения:

«Шувалов также отметил, что не исключает возможность приватизации «Роснефти» и «Газпрома» в течение семи-десяти лет».

Вот это демократия! У каждого своя точка зрения. Обсуждается она открыто, перед камерами, а не в тиши кабинетов. И если даже вырабатывается единая платформа, о чем недвусмысленно сказал Песков, говоря ОБО ВСЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ, то вице-премьер Шувалов «в лучших традициях демократии» может тут же ОПЯТЬ высказать иной взгляд. И ничего ему за это не будет. Премьер Медведев промолчит, и не будет нарушать «каноны демократии», хотя Кудрина когда-то в отставку все же отправил.

То ли дело в Европе. Эстония ведь у нас Европа? Европа. В ЕС? В ЕС.

Так вот в Эстонии, во власти люди отчего-то не могут говорить, все, что им в голову лезет и не нести никакой ответственности за свои слова.

Несмотря на анекдоты про медлительных эстонцев, тут все происходит очень быстро — за один день.

Утром эстонский министр говорит, что не считает целесообразным нахождение Эстонии в Нато:

«Министр государственного администрирования Михаил Корб на встрече с ветеранами Хаапсалу заявил, что он не поддерживает членство Эстонии в НАТО, передает Lääne Elu. »Возможно скажу с точки зрения эстонцев неприятную фразу, но я не поддерживаю членство в НАТО», — сказал Корб».

Через полдня тот же министр уже извиняется за свои слова: «Министр государственного администрирования Михаил Корб заверил, что поддерживает основополагающие принципы оборонной политики Эстонии. По его словам, Эстония должна быть активным членом НАТО, и вносить лепту в альянс, потому как единый сильные союз — важная основа обороноспособности Эстонии».

Ещё через несколько часов, все тот же министр, после встречи с премьер-министром Эстонии написал заявление об отставке: «Премьер-министр Юри Ратас вызвал к себе министра государственного администрирования Михаила Корба в связи с его заявлениями о том, что он не поддерживает членство Эстонии в НАТО. После встречи Корб сообщил, что покидает должность министра».

Вот вам и вся демократия. Быстро и эффективно. За один день. Сказал то, что власть считает вредной для страны глупостью – попытался сохранить лицо – не получается – ушел в отставку.

Никто не спорит. Никаких ненужных разговоров и дискуссий в прессе по важнейшим вопросам, которые должны обсуждаться на закрытых совещаниях.

Иногда мне кажется, что у нас в России все время пытаются построить НЕ СУЩЕСТВУЮЩУЮ БОЛЕЕ НИГДЕ экономику. С невидимой рукой рынка, где все конкуренция да конкуренция, никакого политического вмешательства государства.

И демократию пытаются строить такую же НИГДЕ НЕ СУЩЕСТВУЮЩУЮ, когда в одной власти есть несколько диаметрально противоположных точек зрения. Одну из которых, поддерживает 84% народа, а другую несколько процентов либералов.

Такая ситуация делает российскую власть слабой и уязвимой. Власть должна быть едина. Решение должно вырабатываться с учетом разных мнений, но потом решение принимается и все следуют в в одном фарватере. Не согласен – в отставку. Не понимаешь, что своими заявлениями подрываешь основы общественного спокойствия – в отставку.

Вот так и работает настоящая современная система, что в сегодняшнем Западе зовется демократией. И работает там, надо сказать, весьма эффективно.

Вот и нам надо брать за основу не «экспортный» вариант демократии, который сам Запад у себя не применяет и который ведет к ослаблению стран и государств, а тот вариант власти, который позволяет избегать социально-политических потрясений.

Источник: nstarikov.ru