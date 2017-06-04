Керченский мост. Июнь 2017
13:42. 4 июня 2017 Просмотров - 4 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Прогресс строительства Керченского моста к началу июня 2017 года.
Началось строительство фарватерных опор Керченского моста. Подробнее здесь http://www.kerch.com.ru/articleview.aspx?i
К началу лета забито уже 5100 свай из необходимых 7500. Подробнее здесь http://www.kerch.com.ru/articleview.aspx?i
Начато строительство путепровода, который пройдет над федеральной трассой "Таврида" в районе Керчи. Подробнее здесь http://www.kerch.com.ru/articleview.aspx?i
"Керченский мост не будет построен" (с) украинский эксперт
PS. Так же стоит отметить, что согласно заявлению Козака, ввод в эксплуатацию Севастопольской ТЭС ожидается с опережением графика, в начале 2018 года. Ранее ожидалось, что ее запустят летом 2018 года. Вот и славно.
PS2. Плюс с оказией – читатель прислал ролик про Краснодар снятый с воздуха.
Источник: colonelcassad.livejournal.com