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Керченский мост. Июнь 2017

13:42. 4 июня 2017 Просмотров - 4 Нет комментариев Опубликовал:


Прогресс строительства Керченского моста к началу июня 2017 года.













Началось строительство фарватерных опор Керченского моста. Подробнее здесь http://www.kerch.com.ru/articleview.aspx?id=66347
К началу лета забито уже 5100 свай из необходимых 7500. Подробнее здесь http://www.kerch.com.ru/articleview.aspx?id=66426
Начато строительство путепровода, который пройдет над федеральной трассой "Таврида" в районе Керчи. Подробнее здесь http://www.kerch.com.ru/articleview.aspx?id=66402

"Керченский мост не будет построен" (с) украинский эксперт

PS. Так же стоит отметить, что согласно заявлению Козака, ввод в эксплуатацию Севастопольской ТЭС ожидается с опережением графика, в начале 2018 года. Ранее ожидалось, что ее запустят летом 2018 года. Вот и славно.

PS2. Плюс с оказией – читатель прислал ролик про Краснодар снятый с воздуха.



Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Видео, инфраструктура, керченский мост, керчь, Краснодар, крым, севастополь, транспорт
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