Представители украинской прокуратуры собираются подсчитать экологический ущерб при помощи иностранных специалистов, после чего наказать участников строительства моста в Крым.

«Нести ответственность». Украина зовет НАСА на борьбу с Керченским мостом

Представители украинской прокуратуры собираются подсчитать экологический ущерб при помощи иностранных специалистов, после чего наказать участников строительства моста в Крым.

На Украине в последнее время звучат грозные заявления, согласно которым власти страны намерены помешать строительству Керченского моста.

Так называемая прокуратура Автономной Республики Крым, созданная в Киеве ради демонстрации своих претензий на российский полуостров, завела уголовное дело по факту строительства моста в Крым.

«В рамках расследования будем привлекать NASA»

На совещании 27 июня, как сообщает сайт прокуратуры, были «озвучены основные направления, в которых проводятся следственные действия в этом производстве и отмечена их активизации, в том числе, с целью недопущения уничтожения редких видов живых организмов, занесенных в Красную книгу».

Среди основных направлений: проведение всех необходимых экспертиз; определение убытков, причиненных Украине в результате строительства объекта, который вызывает серьезную опасность экологии Черного и Азовского морей, а также сбор доказательств нарушения норм международного морского права для дальнейшего их рассмотрения в международных судебных инстанциях.

«Учитывая особенности нашей работы, в рамках расследования уголовного производства мы будем привлекать не только украинских специалистов в сфере охраны окружающей природной среды и экологической безопасности, а обращаться и к иностранным организациям, таким как Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и другим. Несогласованное строительство моста не должно уничтожить уникальную флору и фауну Черного и Азовского морей. В свою очередь, субъекты хозяйственной деятельности, которые причастны к возведению моста, должны нести ответственность за свои действия», — приводит сайт слова так называемого прокурора АР Крым Гюндуза Мамедова.

Керченский мост губит дельфинов?

Заявления о том, что строительство Керченского моста наносит ущерб экологии, звучат не в первый раз.

Эксперт Института водных проблем и мелиорации НАН Украины заявил, что по данным его специалистов, ориентировочные убытки, причиненные окружающей среде Черного и Азовского морей при строительстве Керченского моста, при необходимости крепления морских берегов составят не менее 10 миллиардов гривен.

Обвиняют Керченский мост и в том, что его строительство приводит к массовой гибели дельфинов. Действительно, специалисты отметили в мае 2017 года значительное количество погибших млекопитающих, чего не было в предыдущие годы. Однако основная масса погибших дельфинов была обнаружена на черноморском побережье в районе Новороссийска, в то время как у побережья Крыма таких случаев значительно меньше.

Местные жители и туристы сообщают, что дельфины по-прежнему в массовом количестве находятся в районе Керченской переправы и строящегося моста, и, судя по поведению, отлично себя чувствуют.

Экопрограмма моста в Крым: планируется восстановить популяцию осетров

В рамках проекта строительства моста была принята специальная экопрограмма, в рамках которой, например, планируется увеличить естественную популяцию осетровых в Азово-Черноморском бассейне.

Как сообщает официальный сайт проекта «Крымский мост», в рамках экопрограммы на днях 500 тысяч мальков русского осетра выпущено в водоемы Кубани. В свободное плавание отправлены особи весом не менее 1,5 грамма, готовые к самостоятельной жизни в естественной среде.

Всего же планируется выпустить в естественную среду 1,5 миллиона мальков осетра. Выпущенные мальки спустятся по реке Кубань в Азовское море, а после взросления вернутся в речной бассейн на нерест.

Программа экологического сопровождения проекта Крымского моста была проработана еще на этапе проектирования объекта. Она включает компенсационные мероприятия, а также регулярный экологический мониторинг на стройплощадке и прилегающих территориях.

В Керченском проливе проводится мониторинг состояния 300 видов ихтиофауны и биоресурсов, по трассе моста и на компенсационных участках выполняются мониторинговые исследования 45 видов птиц, в том числе 8 видов, относящихся к редким и исчезающим. Отчеты об этих работах публикуются ежеквартально.

Впрочем, объективные данные украинскую сторону давно не интересуют.

Стройка идет своим чередом. НАСА подтвердит.

В свою очередь, участников строительства не интересуют измышления киевских прокуроров. Стройка продолжает идти своим чередом.

Основные работы по подготовке арки железнодорожного моста, которая будет установлена над судоходной частью пролива, приближаются к завершению. В свою очередь, активизировались работы по сборке арки автомобильного моста, готовность которой превысила 80 процентов. Предполагается, что операция по транспортировке арок и установке их на фарватерные опоры будет проведена в установленные сроки.

Свайные работы в целом по проекту выполнены уже более чем на 80 процентов. При этом по автомобильному мосту, который должен вступить в эксплуатацию в декабре 2018 года, этот показатель превысил 97 процентов. Из 595 опор железнодорожного и автомобильного мостов, в настоящее время построены более 330, то есть более чем 55 процентов от проекта. Работы по созданию опор автомобильной части моста на грунте завершены, и сейчас активность сосредоточена на морском участке, где уровень готовности приближается к 50 процентам.

Украинские прокуроры во время, свободное от совещаний, могут сами оценить темпы строительства моста при помощи НАСА.

http://www.aif.ru/politics/world/nesti_otvetstvennost_ukraina_zovet_nasa_na_borbu_s_kerchenskim_mostom