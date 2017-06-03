Сирия, ИГИЛ, последние новости 03 июня 2017

Сирийская армия продолжила широкомасштабное наступление на востоке провинции Алеппо в пятницу, нацелившись на последние позиции ИГИЛ на стратегической равнине Маскана, которая расположена у границы провинции Ракка.

Минувшим вечером Армия Сирии перерезала шоссе Маскана — Табка, выйдя к Евфрату. Таким образом, группировка ИГИЛ, пытавшаяся сдерживать наступление Tiger Force в направление Ракки была расчленена, а часть бандгрупп оказалась в котле в районе Маскана (там находятся несколько сотен террористов с бронетехникой и пикапами.

Опираясь на авиаудары ВКС России, САА освободила 12 населенных пунктов, которые более трех лет находились под оккупацией ИГИЛ.

Во главе со штурмовой дивизией «Тигр» Сирийская арабская армия начала день, штурмуя юго-западные районы на равнинах Маскана. Это привело к освобождению от боевиков двух поселков — Аль-Хамру и Джубб аль-Хаммам.

Затем армейцы освободили еще 6 селений: Аль-Калита, Аль-Савания, Кавас, Аль-Мезз, Аль-Аджузия, Аль-Васития.

Сирийская арабская армия также захватила мост Файсал после короткого боя с террористами.

После освобождения этих населенных пунктов и объектов САА вернула контроль над еще полдюжиной других деревень на равнине Маскана, пробившись с боями к дороге Ракка — Маскана, которая считается основным маршрутом поставок ИГИЛ в восточной части Алеппо.

По мере того, как «Тигры» продвигались к упомянутой автотрассе, боевики ИГИЛ были вынуждены оставлять свои позиции и отступать на юго-восток в сторону Ракки, чтобы избежать окружения и уничтожения.

С последним достижением Сирийской Арабской Армии на юго-востоке Алеппо, подразделения САА должны добраться до ключевого города Масканы в течение следующих нескольких суток.

В это же время к востоку от шоссе Ханассер подразделение палестинской бригады «Лива аль-Кудс» («Иерусалимская бригада») освободило большой холм Тал Аль-Алама, заставив «игиловцев» бросить свои позиций вблизи важнейшего правительственного маршрута поставок в г. Алеппо.

Вооруженные силы САР и ВКС РФ в настоящее время концентрируется на очистке оставшихся территорий, расположенных вдоль оси Ханассер — Маскана.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.