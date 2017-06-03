Сирия, ИГИЛ, последние новости 03 июня 2017
- 07:30 ИГИЛ в котле: «Тигры» и ВКС РФ расчленили группировку боевиков, освободив 12 поселков на пути к Ракке (ФОТО, КАРТА).
- 06:30 Штурм центра православия в Сирии: Как «Аль-Каида» захватила христианский город, осквернила храмы и похитила монахинь (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 23:37 Вечерний котел.
- Вчера 21:15 Су-35 открыл огонь из пушки, заставляя боевиков США покинуть сирийско-иракскую границу (ВИДЕО).
ИГИЛ в котле: «Тигры» и ВКС РФ расчленили группировку боевиков, освободив 12 поселков на пути к Ракке (ФОТО, КАРТА)
Сирийская армия продолжила широкомасштабное наступление на востоке провинции Алеппо в пятницу, нацелившись на последние позиции ИГИЛ на стратегической равнине Маскана, которая расположена у границы провинции Ракка.
Минувшим вечером Армия Сирии перерезала шоссе Маскана — Табка, выйдя к Евфрату. Таким образом, группировка ИГИЛ, пытавшаяся сдерживать наступление Tiger Force в направление Ракки была расчленена, а часть бандгрупп оказалась в котле в районе Маскана (там находятся несколько сотен террористов с бронетехникой и пикапами.
Опираясь на авиаудары ВКС России, САА освободила 12 населенных пунктов, которые более трех лет находились под оккупацией ИГИЛ.
Во главе со штурмовой дивизией «Тигр» Сирийская арабская армия начала день, штурмуя юго-западные районы на равнинах Маскана. Это привело к освобождению от боевиков двух поселков — Аль-Хамру и Джубб аль-Хаммам.
Затем армейцы освободили еще 6 селений: Аль-Калита, Аль-Савания, Кавас, Аль-Мезз, Аль-Аджузия, Аль-Васития.
Сирийская арабская армия также захватила мост Файсал после короткого боя с террористами.
После освобождения этих населенных пунктов и объектов САА вернула контроль над еще полдюжиной других деревень на равнине Маскана, пробившись с боями к дороге Ракка — Маскана, которая считается основным маршрутом поставок ИГИЛ в восточной части Алеппо.
По мере того, как «Тигры» продвигались к упомянутой автотрассе, боевики ИГИЛ были вынуждены оставлять свои позиции и отступать на юго-восток в сторону Ракки, чтобы избежать окружения и уничтожения.
С последним достижением Сирийской Арабской Армии на юго-востоке Алеппо, подразделения САА должны добраться до ключевого города Масканы в течение следующих нескольких суток.
В это же время к востоку от шоссе Ханассер подразделение палестинской бригады «Лива аль-Кудс» («Иерусалимская бригада») освободило большой холм Тал Аль-Алама, заставив «игиловцев» бросить свои позиций вблизи важнейшего правительственного маршрута поставок в г. Алеппо.
Вооруженные силы САР и ВКС РФ в настоящее время концентрируется на очистке оставшихся территорий, расположенных вдоль оси Ханассер — Маскана.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Штурм центра православия в Сирии: Как «Аль-Каида» захватила христианский город, осквернила храмы и похитила монахинь (ФОТО, ВИДЕО)
Маалюля — древний сирийский христианский город, жители которого до сих пор говорят на арамейском языке. Маалюля является одним из главных православных центров Сирии, она расположена в 55 км северо-восточнее Дамаска.
Город стал широко известен миру после захвата его боевиками «Аль-Каиды»* и союзных ей группировок.
Глава администрации н. п. Маалюля, Мухаммад Наджиян Уахби рассказал «Русской Весне» о страшных временах террористической оккупации.
«Главой администрации являюсь с 2012 г. по настоящее время. В начале марта 2013 г. террористы заняли районы вокруг н. п. Маалюля, обосновавшись в гостинице «Сапфир Маалюля». Они разрушили монастырь Святого Георгия, который находится рядом с гостиницей. Террористы выгнали священника и всех монахов. Такое положение дел сохранялось до сентября 2013 г.
Вид из Маалюли на отель «Сафир» на горе, в 2013 г. в нем укрепились сотни боевиков, держа город под огневым контролем, фото «Русской Весны»
Полгода террористы занимались захватом заложников с целью получения выкупа. Проводили захваты земли, домов и другой частной собственности. Боевики перекрыли дорогу в сторону г. Ябруд. Также они постоянно осуществляли обстрелы мирного населения.
Чаще всего обстрелам подвергалась хлебопекарня рядом с монастырём Такла.
Штурм Маалюли: смертник и «бармалеи»
4 сентября 2013 г. примерно в 5.30–6.00 утра состоялось наступление боевиков на Маалюлю. С помощью «джихад-мобиля», за рулем которого был смертник — иорданец, был уничтожен блокпост сирийской армии. Наступление продолжалось по трём направлениям, и мы своими глазами увидели террористов. Они были одеты в длинные накидки (плащи) и носили длинные бороды.
В течение четырёх дней продолжался обстрел города. Боевики выгоняли людей из домов и захватывали заложников для получения выкупа.
В тот период жители начали покидать н. п. Маалюля и бежали в сторону Дамаска до субботы (считая с 4 сентября 2013 г.), оказывали помощь правительственным войскам.
В результате наступления боевиков погибло пять человек, один пропал без вести и шестеро попали в плен. Кроме того, террористы взяли в заложники 16 монахинь, среди которых находилась настоятельница монастыря Такла и удерживали их в г. Ябруд. За содеянное на себя взяла ответственность террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра».
После наступления боевики начали разрушать монастырь Св. Георгия: сжигали исторические и культурные ценности, надругались над могилами и надгробьями, украли ценные иконы и священную утварь, имущество монастыря. Они уничтожали инфраструктуру города.
Оскверненный боевиками храм, Маалюля, фото «Русской Весны»
Оскверненная икона Георгия Победоносца, Маалюля, фото «Русской Весны»
За совершённые действия в г. Маалюля взяли на себя ответственность группировки «Джабхат ан-Нусра»*, «Харакат Ахрар аш-Шам», «Джабхат Ахрар Идлиб» и отряды экстремистов из районов и населённых пунктов с севера и запада Маалюли.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Вечерний котел
События к востоку от Алеппо ускоряются http://colonelcassad.livejournal.com/345
Это уже второй котел к востоку от Алеппо, в который попадают "черные". Первый был в районе Дейр-Хафира. Теперь же пришла очередь Масканского котла. Так же стоит отметить, что несколько часов назад передовые подразделения "Тигров" выкатились к границам провинции Ракка и перешли ее.
Т-72 Халифата в районе Маскана.
Если не успел укатить на восток, то недолго ему осталось.
Если боевики не смогут или не захотят отступить, то они конечно могут попробовать организовать деблокирующий удар по пока еще непрочному кольцу окружения, но имея в тылу американо-курдскую группировку в районе Ракки и частично перерезанные пути снабжения, эффективность подобных ударов представляется сомнительной, хотя если будет поставлена цель вытащить из Маскана окруженных боевиков, то командование Халифата конечно может рискнуть, чтобы спасти войска, необходимые для сражения за провинцию Ракка.
Плюс видео.
Обзор от "Южного фронта". Восточный Алеппо. Восточный Хомс. Сувейда.
На подступах к Маскану. 01.06
По Сувейде.
В прессе появились утечки о идущих закрытых консультациях о нарезке зон влияния в южной Сирии. Насколько это правда, пока неясно. Во всяком случае прямого продвижения к Ат-Танфу нет уже несколько дней, хотя пустынные районы к северу от границы с Иорданией сирийцы продолжают занимать.
Угасший свет. Алеппо и Ракка. 2012-2016.
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Су-35 открыл огонь из пушки, заставляя боевиков США покинуть сирийско-иракскую границу (ВИДЕО)
Проамериканские боевики обвинили ВКС России в нападении на их позиции у сирийско-иракской границы.
Видеоматериал, опубликованный оппозиционным информационным агентством «Квасьюн», используется как «доказательство» того, что российские военные атаковали бандформирования «оппозиции» пушечным огнем в районе Бадия-Аль-Шам, недалеко от иракского пограничного перехода.
Боевики утверждают, что самолет ВКС РФ открыл огонь из пушки, чтобы заставить членов «Свободной сирийской армии», подготовленных и снабжаемых США, уйти из этого района в юго-восточной части провинции Дамаск.
Предположительно, на кадрах российский многоцелевой сверхманёвренный истребитель Су-35 поколения 4++, у которого имеется 30 мм авиационная пушка ГШ-30–1. Возможно также, что это не Су-35, а Су-30СМ.
Ранее сообщалось, что боевики вблизи сирийско-иракской границы открыли огонь по Сирийской армии.
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