Роль «перестройки» в ослаблении власти партии и появлении капитализма

... об этом «прораб перестройки» и главный оператор предательской...которого имело своей целью ослабление и дальнейшее расчленение ...настаивали на сокрушении «немецкой партии» во власти, партии, которая, по их ... ему принадлежала ключевая роль в подстегивании войны ...