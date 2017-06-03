Пока в Питере форум, в Москве — контрреволюция?

Как мы все сегодня случайно узнали из Инстаграм актрисы и телеведущей Аллы Довлатовой, Москву с необъявленным визитом посетил король Швеции:

Ведущую Довлатову задержали за попытку пристроиться к кортежу шведского короля Надежда Гладченко сегодня в 21:30 Звезда торопилась на съёмки, однако несколько часов ей пришлось провести в полиции. Известную теле- и радиоведущую Аллу Довлатову задержали в Москве за объезд пробки с кортежем шведского короля. Инцидент, о котором звезда написала в своём “инстаграме”, произошёл сегодня днём. По словам ведущей, она торопилась на съёмки, однако несколько часов ей пришлось провести в отделе полиции. — Стою в пробке, вдруг едет кортеж машин с мигалками, и к ним из пробки прицепляются самые отчаянные. Вот и я к ним прицепилась. Еду и радуюсь! И вдруг меня — цап-царап! — останавливает инспектор ГИБДД, а к нему подъезжает машина, и оттуда злой дяденька (из ФСО) кричит, чтоб меня жестоко наказали и ему доложили обязательно, — написала Довлатова. Сейчас звёздную маму четверых детей ждёт административное разбирательство.

У меня возник вопрос, а что королю в Москве делать, если президент России сейчас не в Москве, а в Санкт-Петербурге? Разве приличные люди ходят в гости, когда хозяина дома нет? А тут — целый король приехал, а пресса ни сном, ни духом.

Собирались же тайную коронацию в России провести для чего спешно Исаакий передавали РПЦ. В Санкт-Петербурге не вышло, теперь в Москве пробуют?

Если коронация тайная, то без свидетеля — действующего монарха она будет недействительна. И тут, как ложка к обеду — король Швеции к нам в гости…

Если мое предположение верно — то момент выбран самый удачный. Первое лицо в Санкт-Петербурге на Международном экономическом форуме. Пост закончился. Вероятный претендент из «наших» — в Москве. (Фамилию не повторяю – много раз уже писала.) Свидетель королевской крови имеется. Патриарх, как пионер, — всегда готов. У президента с ним недавно вышла крупная ссора, служитель культа «закусил удила» и теперь способен на всё. Если же король Швеции должен получить статус регента для последующей передачи власти настоящему наследнику российского престола где-нибудь в Лондоне, так наш президент до последнего момента ничего и не узнает. Все будут валять дурака.

Сегодня вечером в Санкт-Петербурге — банкет и все не то чтобы напьются, но слегка расслабятся, а по утру проснутся и узнают, что в России-монархия.

Если бы не популярная телеведущая и безвестный ФСО-шник, ничего бы мы не узнали. Всем благодарность в приказе!

А шапки Мономаха из Оружейной палаты не пропадали?

http://xn—-dtbjalal8asil4g8c.xn--p1ai/dragotsennosti/istoriya-shapki-monomaha.html

Внимательнее надо за шапками приглядывать. А то, не ровён час…