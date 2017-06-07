Контрреволюция. Очередная неудача
В продолжение публикации от 3 июня «Пока в Питере форум, в Москве — контрреволюция?» http://pravosudija.net/article/poka-v-pitere-forum-v-moskve-kontrrevolyuciya
Третьего июня в Москве, благодаря бдительности безвестного ФСОшника и известной телеведущей был неожиданно замечен король Швеции, прилетевший, вероятно, для участия в тайной коронации. В связи с раскрытием его тайного визита, коронация не состоялась, хоть было все подготовлено: 4-го в 12.30 должен был прилететь предполагаемый претендент на Российский престол. Претендентом, как теперь выяснилось, был Майкл Кентский.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Майкл_Кентский
Принц Майкл Кентский (англ. PrinceMichaelofKent, полное имя — Майкл Джордж Чарльз Франклин (MichaelGeorgeCharlesFranklin); род. 4 июля 1942 года) — член британской королевской семьи, внук короля Георга V и королевы Марии, двоюродный брат королевыЕлизаветы II. Кроме того он — внучатый двоюродный племянник российского императора Николая II.
Майкл Кентский и его дочь и наследница, к месту и не к месту упоминают о принадлежности к православию, а также поддерживают тесные дружеские связи с принцем Чарльзом.
https://www.euromag.ru/man_of_week/46795.html(18 марта 2016 года)
ЧЕЛОВЕК НЕДЕЛИ: АМЕЛИЯ ВИНДЗОР
…Девушка родилась 24 августа 1995 года в госпитале Роузи (Кембридж) и долгое время была единственным членом своей семьи, имеющим право наследовать британский престол. По акту, принятому еще в 1701 году католики не могут претендовать на корону, а Амелия – единственный представитель своей ветви, отказавшаяся принимать католичество.
Эта ситуация изменилась в 2015 году после внесения изменений в британское законодательство. Впрочем, новым претендентом на престол стал лишь её отец, а братьев, перешедших в католичество, поправка не коснулась.
…Также она признается, что очень любит своего дядю принца Чарльза, называя его «лучшим дядей всех времен».
Коронация, вероятнее всего, должна была пройти в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, где 3 и 4 июня был замечен Святейший Владыка и другие иерархи церкви. Справедливости ради хочу отметить, что далеко не все из них являются горячими сторонниками восстановления монархического строя в РФ, а уж знать об истинных целях заговорщиков могли единицы.
http://www.patriarchia.ru/db/text/4922081.html
3 июня 2017 года, накануне праздника Святой Троицы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.
У святых врат обители Предстоятеля Русской Церкви встречали: председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви, ректор Московской духовной академииархиепископ Верейский Евгений; председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству, наместник Троице-Сергиевой лавры архиепископ Сергиево-Посадский Феогност; руководитель Административного секретариата Московской Патриархииархиепископ Солнечногорский Сергий, первый заместитель глава администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области С.Б. Тостановский; депутат Государственной Думы ФС РФ С.А. Пахомов; духовенство и насельники Лавры.
По прибытии в Лавру Святейший Владыка в сопровождении иерархов и духовенства проследовал в Троицкий собор, где поклонился честным мощам преподобного Сергия Радонежского и совершил всенощное бдение.
Его Святейшеству сослужили: митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор; архиепископ Верейский Евгений;архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим; архиепископ Сергиево-Посадский Феогност; архиепископ Солнечногорский Сергий; епископ Воскресенский Савва, первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии, наместник Новоспасского ставропигиального монастыря; протопресвитер Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; архимандрит Серафим (Амельченков), председатель Синодального отдела по делам молодежи, избранный епископом Люберецким, викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси;архимандрит Мелетий (Павлюченков), клирик Смоленской епархии, избранный епископом Рославльским и Десногорским;архимандрит Аксий (Лобов), насельник Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального монастыря, избранный епископом Нерчинским и Краснокаменским; архимандрит Фома (Демчук), насельник Донского ставропигиального монастыря, избранный епископом Гдовским, викарием Псковской епархии; протоиерей Михаил Дудич (Польская Православная Церковь); насельники обители в священном сане.
В алтаре Троицкого собора молился митрополит Китрский Георгий (Элладская Православная Церковь).
Богослужебные песнопения исполнил хор Московской духовной академии под управлением иеромонаха Нестора (Волкова).
Богослужение транслировалось в прямом эфире на телеканале «Союз».
По окончании всенощного бдения Предстоятель Русской Церкви поздравил верующих с праздником Святой Троицы.
Затем в Тронном зале Патриарших покоев Троице-Сергиевой лавры Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кириллвозглавил чин наречения архимандрита Серафима (Амельченкова) во епископа Люберецкого, архимандрита Мелетия (Павлюченкова) во епископа Рославльского, архимандрита Аксия (Лобова) во епископа Нерчинского и архимандрита Фомы (Демчука) во епископа Гдовского.
Завтра, 4 июня, в праздник Святой Троицы (Пятидесятницы), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит в Свято-Троицкой Сергиевой лавре служение Божественной литургии.
Как бы то ни было, коронация очередной раз не состоялась, а вопрос более чем актуальный.
Недавно русины Закарпатья, компактно проживающие на территории Украины вдоль границы с Венгрией и Словакией, подали запрос в ООН о суверене над территорией Российской империи. Злые языки болтают, что юридический отдел АП подвергнется кадровой чистке за недосмотр…
И еще свежие новости из Букингемского дворца. Говорят, что при помощи магических ритуалов здоровье королевы удалось немного поправить и она еще «поскрипит». Близкие члены семьи скинулись по году жизни с носа. Заранее прошу не спрашивать меня, верю ли я в магические ритуалы, главное, что верят те, кто их делает. Некоторым даже помогает…
Связаны ли с ритуалами на улучшение здоровья монарха массовые нападения и убийства на мостах в Лондоне, или эти теракты связаны с падением рейтинга премьер-министра Т. Мэй — пока информацией не располагаю.
И как же объяснить подданным чудесное улучшение здоровья королевы, практически, воскрешение с того света? А вот как, – диету надо соблюдать:
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2884871&utm_source=smi2(4 мая 2017)
Меню королевы: чем питается 91-летняя Елизавета II
Доля истины в этом есть. Жрать надо меньше, а хорошие тосты с джемом в умеренном количестве еще никому не навредили, как и бокал шампанского перед сном.
Источник: pravosudija.net
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Всю свору во главе с продажной шкурой Гундяем запретить на государственном уровне.Это не патриоты своей Родины,это слуги дьявола,прислужки жидов,подонки низшего пошиба.Это та свора и мразота,которая ради своего блаженства предаст и продаст все и вся.