Контрреволюция. Очередная неудача

В продолжение публикации от 3 июня «Пока в Питере форум, в Москве — контрреволюция?» http://pravosudija.net/article/poka-v-pitere-forum-v-moskve-kontrrevolyuciya

Третьего июня в Москве, благодаря бдительности безвестного ФСОшника и известной телеведущей был неожиданно замечен король Швеции, прилетевший, вероятно, для участия в тайной коронации. В связи с раскрытием его тайного визита, коронация не состоялась, хоть было все подготовлено: 4-го в 12.30 должен был прилететь предполагаемый претендент на Российский престол. Претендентом, как теперь выяснилось, был Майкл Кентский.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Майкл_Кентский

Майкл Кентский и его дочь и наследница, к месту и не к месту упоминают о принадлежности к православию, а также поддерживают тесные дружеские связи с принцем Чарльзом.

https://www.euromag.ru/man_of_week/46795.html(18 марта 2016 года)

ЧЕЛОВЕК НЕДЕЛИ: АМЕЛИЯ ВИНДЗОР …Девушка родилась 24 августа 1995 года в госпитале Роузи (Кембридж) и долгое время была единственным членом своей семьи, имеющим право наследовать британский престол. По акту, принятому еще в 1701 году католики не могут претендовать на корону, а Амелия – единственный представитель своей ветви, отказавшаяся принимать католичество. Эта ситуация изменилась в 2015 году после внесения изменений в британское законодательство. Впрочем, новым претендентом на престол стал лишь её отец, а братьев, перешедших в католичество, поправка не коснулась. …Также она признается, что очень любит своего дядю принца Чарльза, называя его «лучшим дядей всех времен».

Коронация, вероятнее всего, должна была пройти в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, где 3 и 4 июня был замечен Святейший Владыка и другие иерархи церкви. Справедливости ради хочу отметить, что далеко не все из них являются горячими сторонниками восстановления монархического строя в РФ, а уж знать об истинных целях заговорщиков могли единицы.

http://www.patriarchia.ru/db/text/4922081.html

Как бы то ни было, коронация очередной раз не состоялась, а вопрос более чем актуальный.

Недавно русины Закарпатья, компактно проживающие на территории Украины вдоль границы с Венгрией и Словакией, подали запрос в ООН о суверене над территорией Российской империи. Злые языки болтают, что юридический отдел АП подвергнется кадровой чистке за недосмотр…

И еще свежие новости из Букингемского дворца. Говорят, что при помощи магических ритуалов здоровье королевы удалось немного поправить и она еще «поскрипит». Близкие члены семьи скинулись по году жизни с носа. Заранее прошу не спрашивать меня, верю ли я в магические ритуалы, главное, что верят те, кто их делает. Некоторым даже помогает…

Связаны ли с ритуалами на улучшение здоровья монарха массовые нападения и убийства на мостах в Лондоне, или эти теракты связаны с падением рейтинга премьер-министра Т. Мэй — пока информацией не располагаю.

И как же объяснить подданным чудесное улучшение здоровья королевы, практически, воскрешение с того света? А вот как, – диету надо соблюдать:

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2884871&utm_source=smi2(4 мая 2017)