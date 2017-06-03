Древние сооружения Южной Саккары

Большая малоизученная территория, находящаяся между Дашуром и Саккарой, называется Южной Саккарой. Здесь расположено несколько групп пирамид.

Место историческое и территория обширная, поэтому здесь довольно много охраны. Пробраться туда не только трудно, но и небезопасно. На все мои просьбы местные отвечали, что если я хочу туда добираться, то только на лошадях (возможно, сопровождавший меня смотритель просто не хотел пешком ходить по пустыне). Место это очень почитаемо местными жителями. На территории между двумя группами пирамид находится мусульманское кладбище, рядом с которым пролегал и наш путь.

Запреты, наложенные на посещение этого места, настораживают и в то же время толкают на дальнейшие поиски. В результате посещения нескольких южно-саккарских пирамид, представления, которые были в моей голове по поводу древней цивилизации, еще больше запутались. Во всех этих сооружениях явно прослеживается мегалитическое ядро. Доступ к внутренним помещениям завален обломками, но по некоторым данным из сети известно, что некоторым исследователям все-таки удалось проникнуть в мастабу Шепсескафа и пирамиду Джедкара.