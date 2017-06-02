Константин Никифоров. Евро и новый порядок в Европе

В преддверии противостояния с США Еврокомиссия ставит перед собой цель: завершить формирование еврозоны к 2025 году

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“Еврокомиссия выделила два этапа развития еврозоны и вынесла на обсуждение такие вопросы, как создание единого казначейства, европейского валютного фонда и учреждение должности министра финансов еврозоны.

Еврокомиссия в среду, 31 мая, представила возможный план развития еврозоны до 2025 года. Он делится на два этапа: первый заканчивается 2019 годом, когда пройдут выборы в Европарламент, а второй должен продлиться с 2020 по 2025 год. К концу второго этапа планируется углубить сотрудничество между странами еврозоны и окончательно завершить формирование единого валютного и экономического пространства.

В документе, представленном Еврокомиссией, описаны варианты дальнейшего развития еврозоны, которые теперь будут обсуждаться в Брюсселе. В частности, речь идет о создании единого казначейства и валютного фонда еврозоны, выпуске совместных облигаций, а также учреждении должности министра финансов еврозоны, который будет возглавлять евроказначейство и одновременно являться главой Еврогруппы – объединения министров финансов стран ЕС.

Лидеры стран ЕС на юбилейном саммите в Риме в марте, где обсуждалось будущее Евросоюза после Brexit, договорились о дальнейшей работе над единым экономическим и валютным пространством. На данный момент в еврозону входят 19 стран-членов ЕС. Остальные государства, за исключением Великобритании и Дании, обязаны также присоединиться к валютному союзу, однако конкретные сроки для этого не предусмотрены”( конец цитаты).

Обращает внимание на стремлении ЕК и Германии создать наднациональные структуры, чье решение станет обязательным для всех стран- членов ЕС. Начинают прорисовываться контуры настоящего ” четвертого рейха”- леволиберального супертолерантного и максимально политкорректного.

Вот что интересно: 6 апреля 2017 года валютный регулятор Чехии с разницей в чуть более 2 лет принял решение, аналогичное решению Национального банка Швейцарии. С того дня чешская крона (как ранее и щвейцарский франк) стали более не привязана к евро.

http://business-swiss.ch/2017/04/cheshskaya-krona-evro/

“Ещё одна страна отказывается от привязки к евро

В течение последних 3 лет Национальный банк Чехии поддерживал минимальный курс 27 крон за 1 евро. Данная мера была призвана помочь местному экспорту.

Если же курс начинал изменяться в сторону укрепления кроны, местный Нацбанк предпринимал валютные интервенции, скупая на валютном рынке иностранные валюты – прежде всего, евро.

6 апреля 2017 года минимальный курс стал историей. Рынки отреагировали мгновенно: за считанные часы чешская крона к евро подорожала на 1,4 процента. Данный рост был наиболее сильным за последние 24 месяца.

Что побудило Нацбанк Чехии открепить крону от евро?

Не секрет, что центральные банки, которые привязывают свои валюты к доллару США или евро, часто становятся объектами атак спекулянтов. Последние играют на повышение курса местной валюты и, тем самым, проверяют силы валютных регуляторов на прочность.

В ситуации с чешской кроной спекулянты поставили на рост её курса около 65 миллиардов долларов. Чтобы не допустить укрепления кроны, Национальный банк Чехии скупал евро. Вместе с этим рос и его валютный баланс. В итоге, с точки зрения властей, положительный эффект для местных экспортёров более не перевешивал риски от надувания баланса, что и привело к обсуждаемому решению.

Чехия – не первая и не последняя

Решение об отвязке чешской кроны от евро сразу же напомнило событие 15 января 2015 года: именно в тот день неожиданно для мировых рынков Нацбанк Швейцарии объявил об отказе поддерживать минимальный курс франка к евро на уровне 1,20. Тогда единая европейская валюта испытала самое серьёзное падение за всю свою историю существования.

По последствию для курса евро отвязка чешской кроны возымела куда меньший эффект, что понятно: экономика Швейцарии в международном контексте куда весомее чешской (ВВП Швейцарии больше чешского в 4 раза).

Вероятно, что чешская крона – не последняя европейская валюта, которая будет освобождена от привязки к евро. Наиболее очевидным следующим кандидатом является датская крона. Центробанк Дании в настоящее время испытывает те же проблемы, что и в своё время Национальный банк Швейцарии и, до совсем недавнего времени, – Нацбанк Чехии.

Политическое значение освобождения от евро?

Итак, одно из объяснений для отвязки чешской кроны от евро состоит в нежелании местного регулятора и дальше раздувать свои валютные резервы. Однако есть ли другие обоснования для подобного решения? Видится, что желание дистанцироваться от евро может быть обусловлено и предвидением краха еврозоны как таковой. При данном сценарии потери для соответствующей страны будут тем меньше, чем слабее будут её связи с евро.

Хотя на данный момент данное предположение является лишь теорией, не исключено, что официальной Праге известно то, о чём не рассказывают обычной публике: еврозону и Евросоюз ожидают экономические и политические потрясения.

Возможно, что аналогичного мнения придерживается и Великобритания, которая – метафорично выражаясь – покидает на спасательной шлюпке тонущий корабль «Европейский союз социалистических республик (ЕССР)». При этом Лондон прощается с ЕС заранее, чтобы его шлюпку не задело волной, которая возникнет, когда последняя мачта Евросоюза скроется под воду” ( конец цитаты).

Получается, руководство ЕС надеется образумить правительство Чехии и направить его экономическую политику по правильному пути. Не появилось ли у Меркель желания променять рынок ЕС (открыв его для американских компаний в рамках принятия ТТИП) на признание “нового порядка” в Европе?