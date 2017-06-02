Больше двух третей россиян начали экономить на пропитании
Режут расходы на еду пенсионеры и горожане.
Как показали результаты опроса, чаще всего на продовольствии экономят пенсионеры и жители крупных городов.
В то же время подавляющее большинство респондентов (88 процентов) заявили о том, что не готовы не понижение качества продуктов ради падения цен.
Около 55 процентов опрошенных сообщили, что не считают искусственное сдерживание цен государством эффективной мерой и выступили за иные меры поддержки.
Колбаса, мясо, сыр: на чем начали экономить жители России
Накануне были приведены данные опроса, проведенного «инФОМ» по заказу Банка России. Он показал, что почти треть россиян начала экономить на мясе, в том числе птицы, сыре, колбасе и морепродуктах.
В свою очередь специалисты холдинга «Ромир» заявили, что в феврале текущего года расходы россиян упали до пятилетнего минимума.
http://www.mk.ru/economics/2017/05/30/bolshe-dvukh-tretey-rossiyan-nachali-ekonomit-na-propitanii.html
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67% значит. Я думаю эта цифра должна еще немного вырасти до 82% и сравняться с рейтингом *****. И тогда наступит апогей, кульминация и катарсис.
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Так и есть. Экономим экономим экономим. А всё почему? А потому что мы не Миллеры и даже не Сечины. Ведь это они благосостояние всей страны. А мы так, шмакодявки зудящие, хлоп и нет нас.
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Куда же еще ниже качества продуктов? Вот Вам и здоровье нации. А власть свиристит, что долго живем. Уж на пенсию ходить вроде как и не надо. Медведев без подсказок Кудрина голодом пенсионеров победит.