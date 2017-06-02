Больше двух третей россиян начали экономить на пропитании

Режут расходы на еду пенсионеры и горожане.

ВЦИОМ. При этом 27 процентов россиян отметили, что были вынуждены существенно сократить свои расходы.

В минувшем году 67 процентов жителей России начали экономить на еде. Такие данные в ходе опроса

Как показали результаты опроса, чаще всего на продовольствии экономят пенсионеры и жители крупных городов.

В то же время подавляющее большинство респондентов (88 процентов) заявили о том, что не готовы не понижение качества продуктов ради падения цен.

Около 55 процентов опрошенных сообщили, что не считают искусственное сдерживание цен государством эффективной мерой и выступили за иные меры поддержки.

Колбаса, мясо, сыр: на чем начали экономить жители России

Накануне были приведены данные опроса, проведенного «инФОМ» по заказу Банка России. Он показал, что почти треть россиян начала экономить на мясе, в том числе птицы, сыре, колбасе и морепродуктах.

В свою очередь специалисты холдинга «Ромир» заявили, что в феврале текущего года расходы россиян упали до пятилетнего минимума.