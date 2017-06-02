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Больше двух третей россиян начали экономить на пропитании

15:57. 2 июня 2017 Просмотров - 29 3 коммент. Опубликовал:

Режут расходы на еду пенсионеры и горожане.

В минувшем году 67 процентов жителей России начали экономить на еде. Такие данные в ходе опроса получил ВЦИОМ. При этом 27 процентов россиян отметили, что были вынуждены существенно сократить свои расходы.
Больше двух третей россиян начали экономить на пропитании
 

Как показали результаты опроса, чаще всего на продовольствии экономят пенсионеры и жители крупных городов.

В то же время подавляющее большинство респондентов (88 процентов) заявили о том, что не готовы не понижение качества продуктов ради падения цен.

Около 55 процентов опрошенных сообщили, что не считают искусственное сдерживание цен государством эффективной мерой и выступили за иные меры поддержки.

Колбаса, мясо, сыр: на чем начали экономить жители России

Накануне были приведены данные опроса, проведенного «инФОМ» по заказу Банка России. Он показал, что почти треть россиян начала экономить на мясе, в том числе птицы, сыре, колбасе и морепродуктах.

В свою очередь специалисты холдинга «Ромир» заявили, что в феврале текущего года расходы россиян упали до пятилетнего минимума.

 

 

http://www.mk.ru/economics/2017/05/30/bolshe-dvukh-tretey-rossiyan-nachali-ekonomit-na-propitanii.html

 

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3 коммент.»

  • 14407 6495
    Ursus 2 июня 2017 в 16:03 Ссылка Пометить
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    67% значит. Я думаю эта цифра должна еще немного вырасти до 82% и сравняться с рейтингом *****. И тогда наступит апогей, кульминация и катарсис.

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    Олег Козлов 2 июня 2017 в 16:07 Ссылка Пометить
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    Так и есть. Экономим экономим экономим. А всё почему? А потому что мы не Миллеры и даже не Сечины. Ведь это они благосостояние всей страны. А мы так, шмакодявки зудящие, хлоп и нет нас.

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  • 876 796
    александр 2 июня 2017 в 16:10 Ссылка Пометить
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    Куда же еще ниже качества продуктов? Вот Вам и здоровье нации. А власть свиристит, что долго живем. Уж на пенсию ходить вроде как и не надо. Медведев без подсказок Кудрина голодом пенсионеров победит.

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