Резонанс в обществе как ответ на установку памятника А. Солженицыну

Итак, памятник символу предательства будет воздвигнут в период обострения гибридной войны с Западом. Что это значит для всех нас, как это понимать?

Тринадцатого апреля 2017 года состоялось очередное заседание Комиссии по монументальному искусству Московской городской Думы, посвящённое установке памятника Солженицыну, который планируется установить через год, в год его 100-летия со дня рождения, в сквере между домами 11 и 13 по улице, носящей его имя. Разработку проекта памятника профинансирует Министерство культуры Российской Федерации, а его изготовление, установку и благоустройство прилегающей территории возьмёт на себя общественно-благотворительный фонд имени Солженицына.

Сообщение о возможной установке памятника вызвало обсуждение и большое количество комментариев. Хотелось бы тоже высказать нашу точку зрения на этот вопрос.

Появление улицы Солженицына в 2008 году вызвало гнев коммунистов Москвы.

При этом улица Александра Солженицына появилась в Таганском районе Центрального административного округа Москвы всего через несколько месяцев после его смерти, став ещё одним нарушением столичной мэрией муниципального закона 1997 года, позволяющего называть улицы в честь людей не ранее, чем через 10 лет после их смерти, хотя этот закон не особо останавливает власти (http://www.interfax.ru/moscow/427607) .

Выбор улицы для переименования — Большая Коммунистическая — вызвал широкий резонанс. Символичность этой замены названий оценили и в КПРФ: члены партии резко осудили новое название.

Полемика вокруг имени Солженицына и его творчества не прекращается все эти годы, и намерение Мосгордумы (в обход соцопроса населения, что они думают по этому поводу) в очередной раз вызвало в обществе крайне негативный резонанс.

Пример тому, реакция и возмущение жителей Владивостока на установленный памятник писателю в сентябре 2015 года: монумент Нобелевскому лауреату установили без обсуждения с общественностью. При этом связь писателя с городом многим кажется неочевидной.

И уже 7 сентября на груди бронзового Солженицына появилась табличка с надписью «Иуда». Её быстро сняли, но фотографии успели попасть в СМИ и соцсети.

Критики, однако, указывают на тот факт, что Александр Солженицын побывал в Приморье только один раз — в 1994 году, когда возвращался из эмиграции. При этом есть целый ряд писателей, связанных с Владивостоком гораздо сильнее, в том числе Антон Чехов, за установку монументов которому владивостокцы не раз высказывались.

«С точки зрения краеведения без обсуждения вообще ничего нельзя делать. Но обсуждение с участием именно краеведов. Поставили памятник Солженицыну. Почему? Он не приехал сюда специально. Он просто проезжал через Владивосток. Но через наш город проезжали многие люди, например, Сомерсет Моэм, Рихард Зорге», — говорит краевед Нелли Мизь.

И вот решение суда: Ленинский суд Владивостока прекратил административное дело по факту «осквернения» памятнику А.Солженицыну (https://lenta.ru/news/2015/10/02/pamiatn ik/). По этому делу проходил коммунист Максим Шинкаренко, который 7 сентября повесил табличку с надписью «Иуда» на шею бронзового изваяния писателя на Корабельной набережной города.

«Дело прекращено за отсутствием состава преступления»,

— сообщил представитель Приморского отделения Ленинского коммунистического союза молодёжи.

Это не первый случай, когда памятники Солженицыну подвергаются нападению. Весной 2015 года года неизвестные закрасили мемориальную доску, установленную на здании Калужской областной научной библиотеки, где Солженицын некогда прочитал публичную лекцию.

Или вот другой пример:

Так почему же такая реакция у общества на А.Солженицына?

КТО ВЫ, АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН — «ВЕЛИКИЙ ПИСАТЕЛЬ» ИЛИ «ВЕЛИКИЙ ПРЕДАТЕЛЬ» НАШЕЙ РОДИНЫ?

Имя Александра Солженицына всегда вызывало много жарких споров и обсуждений. Одни называют и называли его великим русским писателем и активным общественником, другие — подтасовщиком исторических фактов и хулителем Родины. Однако истина, наверное, где-то есть. Ларчик открывается очень просто: Хрущёву нужен был писака, который бы без зазрения совести смог очернить те успехи, которые были достигнуты в период правления Иосифа Сталина. Им и оказался — Александр Солженицын.

Почти на протяжении более 20 лет российские либеральные министры и чиновники открыто в лицо называли Солженицына великим русским писателем. И он даже для приличия ни разу не возразил этому. Равно он не протестовал против титулов «Лев Толстой ХХ века» и «Достоевский ХХ века». Сам себя Александр Исаевич скромно именовал «Антилениным».

Правда, подлинный титул «великий писатель» у нас в России присваивался только Временем. И, судя по всему, Время уже вынесло свой приговор. Любопытно, что жизнь Толстого, Достоевского, Чехова известна литературоведам и историкам достаточно хорошо. И если они о чём-то спорят, то по некоторым моментам.

Читатель без труда может узнать за что, когда и как подвергались правительственным репрессиям наши писатели. Когда и какими тиражами издавались их книги. Каков был реальный успех (продаваемость) этих книг. Какой авторы получали гонорар. На какие средства, к примеру, Чехов купил усадьбу Мелихово.

Ну, а жизнь Солженицына — это скандалы, эпатаж, триумфы и море белых пятен, причём именно в самых поворотных моментах его биографии (читайте нашу статью «Солженицын — «великий предатель» Родины?» — http://inance.ru/2015/10/solzenitsi n/ ).

ЛИТЕРАТУРНЫЕ АНТИПОДЫ

Кого бы ни взять из писателей советского периода, каждый входил в литературу своим путём, заявляя о себе не истошными воплями о неких особых страданиях и несправедливостях, а произведениями, которыми, как правило, зачитывались современники. За ними стояли в очередях, обсуждали на диспутах и в домашней обстановке.



Многие актуальные романы и повести, издаваемые, как правило, большими тиражами — по 50, 100, 200 тысяч экземпляров, были на слуху у читающей публики, а имена их авторов, которых никто не видел (телевидение ещё не вошло в широкий обиход), становились таинственными и даже легендарными. Увидеть живого писателя — это много значило!

В русской литературе ХХ века два имени оказались в центре общественного внимания, но с диаметрально противоположными позициями и устремлениями.

Это Михаил Александрович Шолохов (1905 — 1984) — подлинный духовный колосс, отважный и бесстрашный в своих действиях на крутых виражах истории, создатель бессмертных романов «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Они сражались за Родину» (плюс множество рассказов, очерков и других произведений), наставник молодых талантов, заботливый общественный деятель, советский человек и коммунист в самом лучшем, значении этих понятий. Но он к своему 100-летию не был прославлен и отмечен так, как того заслуживали его творческая биография и литературные произведения. Бездарные окололитературные шавки, завистники всех мастей, бумажные пачкуны, скрытые — а потом и открытые! — враги Советской власти на протяжении всей жизни преследовали великого писателя надуманными, беспочвенными обвинениями в плагиате, день за днём изощрённо, садистски изобретательно отравляли ему жизнь, и одним из главных и наиболее злобных отравителей стал Александр Исаевич Солженицын (1918 — 2008).

Его 100-летний юбилей запланирован и объявлен на три года раньше предполагаемого факта и, что естественно для нашей вывернутой наизнанку жизни, готовится с небывалой помпой (благо опыт в подобной горячечной и безумной фантасмагории уже приобретён в ходе открытия Ельцин-центра).

И здесь примечательно следующее… Наша страна стараниями горе-политиков последней четверти века окружена врагами и недоброжелателями всех мастей и калибров. Одной из главных задач их было сокрушить идеологию государства и общества, благодаря которой страна сохраняла идейную целостность и достигла многих высот в кратчайшие исторические сроки.

ЖИЗНЬ ПО ЛЖИ?

Встав в позу праведного национального пророка, СоЛЖЕницын провозгласил на весь подлунный мир призыв: «Жить не по лжи!». Есть ли предел человеческому цинизму?!

Однако приведём иной постулат его жизненного кредо, который куда ближе к истинному внутреннему содержанию «героя», его жизненной философии:

«Отмываться всегда труднее, чем плюнуть. Надо уметь быстро и в нужный момент плюнуть первым».

В устах новоявленного «пророка», прожившего антисоветчиком, это звучит бесподобно! Причём, «пророка», оспаривающего некое духовное первенство у величайших столпов Великой Русской Литературы: Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева.

Но давайте попытаемся представить себе подобную жизненную философию как руководство к действию из уст либо из-под пера каждого из перечисленных высоконравственных литераторов. Ничего, кроме кощунственной карикатуры, не получится…

Самый Русский поэт, во время своего путешествия в Арзрум, по собственному почину принял участие в нескольких столкновениях с противником (атаках в казачьей цепи), хотя командующий войсками на Кавказе генерал Паскевич, оберегая поэта, настоятельно рекомендовал ему уехать из действующей армии.

А вот современный трусоватый «классик» действовал диаметрально противоположным образом и, используя все доступные и даже преступные возможности, довольно искусно уклонялся от прямого соприкосновения с противником, создавая себе достаточно безбедный уровень существования в условиях военного времени. А потом ярко расцвечивал в публичных разглагольствованиях «тяготы» своего командования батареей.

Сравним для большей ясности: например, отважным писателем, журналистом и воином, проявившим себя во все военные годы, К.М. Симоновым, который и в окружение попадал, и воевал в боевых порядках пехотного полка под Могилёвом, и ходил во вражеские воды на подводной лодке, и воочию видел смерть советских воинов — товарищей по оружию, постоянно подвергая опасности собственную жизнь. Он, как мало кто другой, имел моральное право судить и о страшнейшей мировой бойне, и о своём времени. Однако этот большой русский писатель и в военное, и в мирное время достойно оценивал и жизнь Советского народа, и его полководцев, и жизнь воевавшего Советского Солдата.

О нём читайте нашу статью «Константин Симонов — тот, кому было разрешено говорить о Сталине» (http://inance.ru/2015/12/simonov/) .

Здесь нельзя не обратить внимания на странные извивы общественной психологии — готовности широких масс к примитивной манипуляции сознанием, совершаемой «героем» — новоявленным «пророком» и кучкой его окололитературных воспевателей. На прямой, отпрепарированный вопрос о заведомом предательстве лжепророка, со ссылкой на документальное подтверждение, почти всегда следует уклончивый ответ каждого записного «адвоката», признающий, однако, тот или иной факт совершённого предательства. Но не чувствуется понимания того, что в суждениях и оценках любого предателя не имеют значения арифметические выкладки — важна определяющая характер личности способность и даже готовность предать, когда наступит психологически удобный момент. Так же, как нельзя много раз убить человека. А предательство равносильно самоубийству, ибо известен неотразимый вопрос:

«Единожды солгавший, кто тебе поверит?»,

как известна и другая истина:

«Кто предал один раз, предаст и второй».

Негодяй подобного рода, как правило, уже не может остановиться в своём падении…

Но при оценке немыслимого по масштабам предательства, ставшего программой действий А.Солженицына и активно — даже агрессивно! — совершаемого им на протяжении всей жизни, люди склонны соглашаться уже не с единичным фактом, а с образом его жизни, с жаром призывавшего: «Жить не по лжи!» — напоминающего прямой аналог известного клича: «Держите вора!»

Священный гражданский долг защиты Отечества предатель искусно — с помощью запредельной лжи — объехал на вороных и сделал предметом выгодной для себя спекуляции. Особая подлость этого духовного недоросля заключается в том, что он не только сам уклонялся от по-настоящему боевой воинской службы, но и занимался разлагательской работой, клевеща на Верховного Главнокомандующего воюющей страны и армии, тем самым содействуя подобным же усилиям безжалостного и беспощадного врага.

НЕНАВИСТЬ «ПРОРОКА» К СВОЕЙ РОДИНЕ

По странным извивам общественной психологии, наиболее близкой к уголовному миру оказывается так называемая творческая интеллигенция, вездесущие, пронырливые представители которой — «фраера», «лохи» и «хевры» охотно перенимают блатную «феню», лихо щеголяют лексическими перлами и блёстками «кильдимного» сленга, а вместе с этим — заряжаются пренебрежительным отношением к государственной системе, её основам и от безответственного фрондирования постепенно переходят к ненависти. А она, как правило, ведёт к предательству, измене Родине.

Например, кто бы из поклонников и воздыхателей — последышей А.Солженицына ни закатывал от благоговения глазки перед портретом-иконой кумира, они либо не хотят просто знать, либо трусливо уклоняются от глубокой и нелицеприятной оценки обращения его к руководству и общественности США:

«Я говорю вам: пожалуйста, побольше вмешивайтесь в наши внутренние дела… Мы просим вас — вмешивайтесь!..»

Ещё красноречивее звучит злобный вопль «пророка» (из опуса «Архипелаг ГУЛАГ»:

«Подождите, гады! Будет на вас Трумэн! Бросят вам атомную бомбу на голову!»

И этот вопль тоже принадлежит «пророку», озаботившемуся почему-то проблемой «Как нам обустроить Россию», когда его единомышленник Б.Ельцин сбросил на Россию «бомбу» своего негодяйства, во много раз страшнее и губительнее атомной.

Мало известно и такое гнусное обращение-призыв предателя к властям вражеской страны, каковой на протяжении десятилетий являлись для СССР Соединённые Штаты Америки, — оценка им своей бывшей преданной и проданной Родины:

«Это мировое зло, ненавистное к человечеству, полно решимости уничтожить ваш строй. Надо ли ждать, когда американская молодёжь будет гибнуть, защищая границы вашего континента?!» (В.Бушин, «Неизвестный Солженицын», М., 2009, стр. 53, 520).

http://putnik-76.livejournal.com/682867.h tml — видео (призывает бомбить СССР ядерным оружием).

Что это, если не открытый призыв к агрессии против нашей с вами страны, уважаемые читатели? «Радетель» Русской земли не просто призывает — он торопит врага, нацелившего свои ракеты на все сколько-нибудь значимые города и объекты СССР! Он уже готовит ту самую яичницу, чтобы изжарить её на пожаре родного (?!) дома.

И это публично — на всю исконно вражескую страну! — говорил не юный несмышлёныш, а кондовый, заматерелый антисоветчик, просчитывавший каждый свой шаг. А чем оборачивается для других стран и народов подобное вмешательство США, носящее характер безжалостной и беспощадной агрессии, показывает новая и новейшая история — в частности, бандитский разгром Югославии, Ливии, Ирака, Афганистана, война в Сирии…





Молодёжная аналитическая группа

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