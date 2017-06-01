Пять примеров народного самоуправления в разных уголках мира

Очень много людей сегодня любят поговорить о кооперативах, самоорганизации и самоуправлении, но привести конкретные примеры часто представляется довольно сложным. Ниже представлена подборка из 4 примеров, как в разных уголках мира реализовывались подобные идеи.

Невероятное чудо в Китае

Есть в провинции Цзянсу в Китае примерно в двух часах езды от Шанхая деревня под названием Хуаси. Сами китайцы называют ее «Деревня №1 Поднебесной». Деревня в самом деле необычная. Все жители Хуаси живут в собственных коттеджах, ездят исключительно на Мерсах и БМВ и имеют на банковском счету не одну сотню миллионов юаней.

Что случилось в 1985 году на нашей Родине

По словам М.Чартаева: «Самый главный экономический показатель – затраты. Себестоимость продукции за первые три года уменьшилась в четыре раза и продолжает снижаться, хотя и не такими темпами. Производительность труда за 10 лет работы выросла в 64 раза. Чтобы не подумали, что это опечатка, – подчеркивает Чартаев, – скажу по–другому, 6400 процентов. Это, естественно, в сопоставимых ценах, а не за счет инфляции. При такой производительности труда можно многое себе позволить, поэтому уровень жизни в нашем союзе примерно на порядок выше, чем в среднем по стране. Это подтверждается таким объективным показателем, как уровень рождаемости. При отрицательном приросте населения в Дагестане (как и в России в целом) в нашем союзе рождаемость в шесть раз превышает смертность. За последние три года поголовье овец увеличилось в три раза, поголовье крупного рогатого скота – на 50 процентов, посевные площади увеличились на 50 процентов. Ведется интенсивное жилищное строительство – в 1995 году для членов союза построено 60 трехэтажных коттеджей, развивается социальная инфраструктура. Появились новые направления деятельности: переработка, строительство, транспортные услуги».

Фактически: валовая продукция сельского хозяйства с 1985 по 1993 год увеличилась более, чем в 14 раз при той же численности работников, урожайность возросла в 3 раза, производительность труда – в 64 раза, затраты сократились на порядок, многократно увеличилась техническая и социальная база, резко, в 10 раз, снизилась себестоимость продукции.

Прекрасные трехэтажные дома для каждой семьи, личное богатство, образцовые школы, снижение заболеваемости, рождаемость в 6 раз больше смертности – таковы социальные результаты перехода на эту систему.



Но главный результат внедрения навой системы отношений – не доходы, не прибыль, а заинтересованность работников в результатах своего труда и успехах своего соседа, ответственность за свою работу всех участников производства вне зависимости от должности, реальная отдача за вложенный труд, социальное согласие.

Полностью ликвидировано отчуждение от результатов труда. Разрешено противоречие между общественной и частной собственностью, между бедными и богатыми, потому что в модели каждому созданы условия обогащения как результат нормализации режима труда и производства. Возрастающее благосостояние каждого не вызывает негативной ответной реакции окружающих, так как соответственно возрастает благосостояние всех»

Отношения коллективного, общественного совладения результатами труда и средствами производства обеспечивают не только материальный достаток (его достичь можно и грабежом), но и позволяют жить по совести. А ведь это и есть та русская идея в ее самом лаконичном и емком выражении.

Испания – страна басков

Кооперативное движение Мондрагона берёт своё название от имени небольшого городка Мондрагон, расположенного на севере Испании, в автономной исторической области Басконии. Идейным вдохновителем и основоположником Мондрагонского кооперативного движения является священник Хосе Мария Арисменди, который ещё в начале 40-х гг. XX в. прибыл в Страну Басков, где вёл катехизис и преподавал социальное учение студентам.

Израиль: Кибуц – дело добровольное

Сегодня в Израиле около 220 кибуцев. Что же из себя представляет коммунизм по-израильски в наши дни? За счет чего, потерпев неудачу во всем мире, этот эксперимент до сих пор продолжается здесь, в Израиле?

Завод Forja в Аргентине под управлением рабочих

«Захват» — канадский документальный фильм, выпущенный в 2004 году Ави Льюис и Наоми Кляйн. Фильм рассказывает о рабочих Буэнос-Айрес (Аргентина), которые восстановили завод Forja, где они когда-то работали, и запустили его под рабочим контролем. Это удивительный фильм, который в отличие от других антиглобалистских лент обрисовывает перспективу будущего общества. Общества прямой демократии, самоуправления и по-настоящему народной собственности.