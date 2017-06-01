Полиция США и Европы дала “урок работы” с детьми российским коллегам

Избыточное применение силы сотрудниками полиции — это проблема, с которой сталкиваются дети по всему миру.

История 10-летнего Оскара Скавронски в центре Москвы породила общественную дискуссию относительно правил действий полиции в отношении детей. В том случае мальчик был задержан за то, что читал «Гамлета» Шекспира и клянчил с прохожих деньги, при этом поблизости не было его родителей и законных представителей. Действия полицейских выглядели "неоправданно жесткими", многие потребовали их увольнения, а некоторые — люстрировать и едва ли не линчевать.

«Ридус» изучил YouTube — самый большой видеоархив планеты, чтобы выяснить, как и где полицейские обижают детей. Оказалось, что самые душераздирающие записи загружают из США.

Так, в городе Форт-Майерс-Бич полицейский наставил пистолет на маленьких детей во время задержания их отца. Стражам порядка не понравилось, что мужчина разговаривал с ними на испанском. Когда его дочери попытались приблизиться к своему арестованному папе, полицейские стали их толкать. В ответ старшая девочка попыталась ударить офицера кулаком и была жестко задержана.

Разбирая этот случай, журналисты заметили ложь в рапорте полицейского: он указал, что 14-летняя девочка пыталась ударить его несколько раз, хотя на записи ясно видно, что она лишь отчаянно защищала себя и своих сестер. Также на грубое обращение полиции жаловались и другие местные жители.

В другой видеозаписи из США полицейский не стесняется бить мальчика, которому на вид от восьми до десяти лет, по лицу, хотя знает, что свидетели фиксируют всё на камеру.

Еще один случай, попавший в телевизионные новости, — задержание 10-летнего мальчика-аутиста из Окичоби, штат Флорида, который был арестован после жалобы из школы на его поведение. Мать больного ребенка была вне себя от ярости и выложила запись действий полиции в Facebook. По ее словам, сотрудники учебного учреждения могли бы просто сообщить о проблемах ей самой, вместо того, чтобы сразу вызывать полицию.

Не отстают от коллег мусора из Техаса, которые прославились видеозаписью «винтилова» несовершеннолетних подростков на вечеринке с бассейном. Особенно досталось хрупкой чернокожей девушке, которая тщетно звала на помощь маму. Ее вина заключалась в том, что она не выполнила требование полицейского «проваливать» прямо в одном купальнике. Манера общения стражей порядка на этом видео способна занять даже тех, кто не понимает по-английски.

В другом случае американский школьник по имени Карлос был жестко задержан за то, что возмутился «мягким» и необоснованным задержанием своего приятеля. Полицаи едва не задушили подростка, а также имели все шансы свернуть ему шею.

Впрочем, при встрече с в чем-то провинившимися детьми не все американские полицейские сразу хватаются за пистолет и пускают в ход дубинки и кулаки. Некоторые проводят обстоятельные беседы «по душам». Но потом все равно надевают наручники и везут в участок.

Недалеко ушли от заокеанских коллег европейские мусора. На YouTube нашлось несколько видеороликов из Британии, Испании и Португалии, которые доказывают, что не церемонятся с детьми и в Старом Свете.

На видео из Лондона "офицеры" проводят задержание с использованием служебной собаки, которой буквально травят всех, кто пытается сопротивляться.

Возможно, джентльмены в форме ведут себя так только со смуглыми подростками? На самом деле британской полиции все равно, какой цвет кожи у школьников. С белыми подростками обращаются столь же грубо, как и с цветными.

Полиция Португалии на ровном месте избила дубинками отца двух сыновей, которые приехали посмотреть футбольный матч, при этом схватив и изрядно напугав младшего мальчика, который на вид не старше 11 лет. Инцидент попал в новостной выпуск EuroNews.

В Испании полицейские избили дубинками 13-летнюю девушку за замечание, которое та сделала после избиения другой девушки.

Если судить по количеству подобных видеороликов, то складывается впечатление, что Соединенные Штаты — абсолютный чемпион в области издевательств над детьми. Возможно, что в странах Азии, Африки и Латинской Америки подобных происшествий не меньше, просто там люди не привыкли в любой непонятной ситуации хвататься за смартфон.

У российской полиции после истории с Оскаром Скавронски есть хорошие шансы поработать над ошибками и оказаться в конце списка стран по признаку полицейского насилия в отношении детей.

Источник: nnm.me