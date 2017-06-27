ФАКТУРА СОВЕТСКОГО НАСЛЕДИЯ

Строго говоря-то, путей только три:



-от человека к Человеку

-от человека к бессмысленному скоту

-от человека к хищному монстру

Если первые два пути отсечь, останется только третий, а он и есть фашизм (слово пустое, от «фашио»-«пучок». Суть-то не в пучке, а в хищном зверстве, декриминализации убийств как способа решения личных материальных и карьерных проблем).

Поэтому далеко не так безобидны люди, исповедующие концепцию «войны на два фронта» – и против советского наследия и против либерально-западного влияния. Засушенные в гербариях собственных фантазий, оторванные от реальной жизни, выдумавшие свой мир, они стремятся совместить несовместимое.

Если разбираться с психологией современника – то ненависть к рыночным либералам носит в ней актуальный, текущий характер, на основании личного опыта. Ненависть же к СССР, свойственная многим – ретроспективно-амнезийный характер: она всегда касается тех периодов СССР, в которых ненавистник не жил.

Схема такова: некто Пётр меня обидел, оскорбил, унизил, ограбил, смешал с грязью. От сего я тёплых чувств к Петру не питаю, естественно. Но Пётр, когда меня мутузил и за волосы таскал, мордой по асфальту – рассказывал мне, какой плохой человек Иван. Я Ивана совсем не знаю, ни разу его не видел. Но парадоксальным образом я впитал в себя ненависть моего обидчика к его врагу, то есть ненависть к врагу моего врага…

Те, кто помнят 80-е – говорят «нет, в 80-е-то всё уже было нормально, а вот до них что творилось!» Те, кто помнят 70-е, говорят, что и в 70-е ничего плохого не было, «а вот раньше-то!». Те, кто застал 60-е – реабилитируют 60-е. А ветхие дедушки и бабушки, которые помнят довоенное время, недоумевают: «да ничего там такого не было страшного, про что вы рассказываете!».

Ну, было в 1937-38 годах, на самом пике “репрессий” арестовано 1 372 392 человек. А прямо сегодня в тюрьмах США содержится более 2 млн арестантов. И что? В каждой стране есть какое-то количество арестованных и какое-то количество тюрем – почему до небес раздули ничем не примечательный факт?!

То есть, грубо говоря, либералы насвистели баек в ухо человеку – и человек отверг те байки, которые может на личном опыте отвергнуть.А остальные проглотил.

«При Ельцине было ужасно, но ведь и при Сталине тяжело жилось!» Откуда ты знаешь про Сталина?! Про Ельцина понятно, ты при нём жил (хотя для молодёжи уже сегодня начали толкать туфту про «святые 90-е»). А про Сталина откуда?!

+++

Затхлый консерватизм реставраторов XIX века «а ля рюс» – занятие пустое, неблагодарное и оторванное от жизни. Вместо живого русского медведя предлагается чучело медведя, набитое опилками и со стеклянными глазами.

Мумии архаики охотно надевают одежду прошлого (косоворотки, как их укро-коллеги вышиванки) и видят русское начало только в лаптях, балалайках, кондовых избах и тишине непроглядной грязи. Они не хотят разглядеть русского начала в космосе и атоме, в высших и блистательных достижениях человеческого гения. Они разделяют навязанный с Запада взгляд на русских, как на индейцев, гуронов или чероки, которые победу над «бледнолицыми» заменили самоукрашением перьями и метанием томогавков.

Мумии (не только в России – по всему миру), помешанные на исторических реставрациях и реконструкциях, ненавидят Октябрьскую Революцию за её модернизаторское ядро и модернизаторский пафос. Они подобны тем самураям, которые противились «революции Мэйдзи»: не хотим, мол, огнестрельного оружия, будем дальше мечами махать[1]…

В рамках мумификаторской критики большевизма и Сталина (как наиболее выдающегося его представителя) – миф о «нормальной жизни», которую сломали «террористы, захватившие власть».

То есть, понимаете, была нормальная жизнь. А потом её не стало. Начались страшные репрессии. Но потом, правда, нормальная жизнь начала возвращаться – вместе с Горбачёвым, Ельциным, Сванидзе, Ходорковским… А поскольку такое возвращение слишком уродливо, чтобы всерьёз считаться современниками за «нормальную жизнь» – придуман дополнительный миф: о «великой порче», произведённой большевизмом.

Любой Г.Явлинский объяснит вам (почти дословно цитирую) – мол, реформаторы такие уроды, потому что у них большевистское прошлое за плечами. Если бы не было «чёрной дыры» большевизма – «норма» выглядела бы привлекательной для людей. А из-за террористов, захвативших власть в 1917 году, возвращение «нормальной жизни» – проходит тяжело и болезненно…

+++

Во второй половине 1860-х годов грамотность среди русских крестьян составляла 5-6%, а к 1897 году достигла 17,4%. Это дало основание В. Ленину писать (а его никто из современников опровергать не бросился) вот что:

«Такой дикой страны, в которой бы массы народа настолько были ограблены в смысле образования, света и знания, – такой страны в Европе не осталось ни одной, кроме России. И эта одичалость народных масс, в особенности крестьян, не случайна, а неизбежна при гнете помещиков, захвативших десятки и десятки миллионов десятин земли, захвативших и государственную власть…»[2].

Вот это нам предлагается считать «нормальной жизнью», которую разрушили «захватившие власть террористы»?!

Наша газета уже не раз приводила свидетельства классиков литературы о страшных нищете и голоде, которых (взамен тусклой, но упитанной прежней патриахальности отношений) принёс с собой в Россию капитализм и свободный рынок.

Мы приводили свидетельства Л.Н.Толстого, и важно, что Толстой подчеркивает: капитализм довел до голода далеко не только, и даже не столько Россию, сколько весь мир[3].

Толстой указывает и хронологические рамки: «в современной ему России уже лет 20 существует хроническое недоедание, ведущее к ослаблению организма, болезням и сокращению продолжительности жизни».

Мы приводили свидетельства Лескова, о жизни «освобожденного» либеральными реформами народа: «прибывали в город толпы оборванных мужиков в лаптях и белых войлочных колпачках. Они набивались в бурлаки из одних податей и из хлеба и были очень счастливы, если их брали сплавлять в далекие страны тот самый хлеб, которого недоставало у них дома. Но и этого счастья, разумеется, удостоивались не все. Предложение труда далеко превышало запрос на него. Об этих излишних людях никто не считал себя обязанным заботиться, нанятые были другое дело о них заботились. Их подпускали к пище при приставниках, которые отгоняли наголодавшихся от котла, когда они наедались в меру. До отвала наголодавшимся нельзя давать есть, эти, как их называют, “жадники” объедаются, “не просиживают зобов” и мрут от обжорства»[4]..

Мы приводили свидетельство Ивана Бунина: «…чернозем на полтора аршина, да какой! А пять лет не проходит без голода». «Город на всю Россию славен хлебной торговлей – ест же этот хлеб досыта сто человек во всем городе»[5].

Мы говорили о работах известного мыслителя-монархиста (расстрелянного в 1918 г.) М.О. Меншикова[6], писателя Мельникова-Печерского, доктора-антрополога Элизабет Брейнерд (профессор Брандейского университета, США) – и все эти труды современников того и нашего времени говорят одно и то же: капитализм привёл Россию к антропологической катастрофе!

«…антропометрические данные российских детей в начале и первой половине двадцатого века были неудовлетворительными. Они стали улучшаться в период индустриализации страны (отметим, что это и годы «страшной» коллективизации) и стремительно пошли вверх в отношении детей, родившихся в 1940-е, 50-е и 60-е годы».

Организм русского бедняка к началу ХХ века в буквальном смысле слова иссыхал и увядал, «порода портилась», костяк мельчал, ухудшались пропорции лица и тела, и т.п.

И.А.Бунин в сердцах буквально кричал об этом в самом известном своём произведении, «Деревне»:

«Нищих, дурачков, слепых и калек, – да все таких, что смотреть страшно и тошно, – прямо полк целый!».

+++

Могут сказать: это потому что в России был азиатский, испорченный строй и уклад, что русские – «неправильные». Ничего подобного: русский угнетатель если чем и отличался от европейского, то только некоторой гуманностью и патриархальностью. Нас, конечно, Россия интересует в первую очередь, но и о Европе мы знаем достаточно. Достаточно, чтобы сказать – не было никакой «нормальной жизни», которую прервал бы большевистский «беспричинный и безумный террор».

Начнём с того, что в известном исследовании Т. Роджерса, посвящённому позднему средневековью в Англии доказано (со всей английской дотошностью), что реальная оплата труда, выраженная в квартерах пшеницы, в Англии не росла с развитием капитализма, а довольно заметно падала. Ибо 3 шиллинга XV в. превышают по своему значению 36 шиллингов XIX в., указывает Роджерс. Парадокс, но средний человек с развитием торговли и техники начинал жить не лучше, а… хуже!

Бродель доказал, что до капитализма Европа не знала социального голода (т.е. голода бедняков при полных амбарах у богачей). А Леви-Стросс показал, что «Запад создал себя из материала колоний», перенеся неслыханные злодеяния против соотечественников на иные континенты, и тем несколько ослабив нажим на соотечественников в метрополии.

По авторитетному свидетельству лорда Байрона, в Англии человеческие ценились «дешевле чулка»[7]:

Не странно ль, что, если является в гости

К нам голод и слышится вопль бедняка.

За ломку машины ломаются кости

И ценятся жизни дешевле чулка?

А если так было, то многие спросят;

Сперва не безумцам ли шею свернуть,

Которые людям, что помощи просят,

Лишь петлю на шее спешат затянуть?

Выдающийся новеллист XIX века В.А.Соллогуб очень четко диагностирует либеральные «свободы»:

«Немцы да французы жалеют о нашем мужике: мученик де! – говорят, а глядишь, мученик-то здоровее, сытее и довольнее многих других. Ау них… мужик то уж точно труженик: за все плати: и за воду, и за землю, и за дом, и за пруд, и за воздух, и за все, что только можно содрать. Плати аккуратно: голод, пожар – а ты все равно плати, каналья! Ты вольный человек: не то вытолкают по шеям, умирай с детьми, где знаешь… нам дела нет».

Русского помещика Соллогуб описывает так: «Первое мое правило – чтобы у мужика все было в исправности. Пала у него лошадь – на тебе лошадь, заплатишь помаленьку. Нет у него коровы – возьми корову – деньги не пропадут. Главное дело – не запускать. Недолго так расстроить имение, что и поправить потому будет не под силу».

Русским писателям вторит известный русофоб, человек, свидетельство которого ценно хотя бы тем, что заподозрить его в «лакировке русской действительности» невозможно – Р.Пайпс.

Проработав огромное количество источников, он сделал вывод, что с середины XVIII века и до отмены крепостного права и помещик, и крестьянин были относительно современного им европейского уровня жизни вполне “зажиточны”. Данные Пайпса «не подтверждают картины” особых русских “мучений и угнетения, почерпнутой в основном из литературных источников”, которая чем-то отличала бы Россию от Европы.



Из отчета Интернационального статистического конгресса в Париже:



«Помимо „разрушающего влияния ночного труда на человеческий организм” отмечается также „роковое влияние ночного совместного пребывания обоих полов в одних и тех же скудно освещенных мастерских”». Также жилищные условия больших городов, скученность, переполнение жилищ отрицательно влияют на характер пролетариата. Д-р Саймон свидетельствовал на конгрессе: «…оно (переполнение жилищ) почти неизбежно обусловливает такое отрицание всяких приличии, такое грязное смешение тел и физических отправлений, такую наготу полов, что все это носит звериный, а не человеческий характер».

«Многие, не раздеваясь, спят без постели на голом полу—молодые мужчины и женщины, женатые и холостые без разбора, скученные вместе». «Указывая на то, насколько часто случается, что взрослые люди обоего пола, женатые и неженатые, скучены (huddled) в тесных спальнях, их отчеты должны были приводить к убеждению, что при описанных обстоятельствах чувство стыда и приличия нарушается самым грубым образом, и что нравственность разрушается почти неизбежно».

Слова д-ра Hunter’a:

«Надо быть смелым пророком, чтоб предсказать все, чего можно ожидать от детей, которые при условиях, не имеющих себе равных в этой стране (Англии), теперь подготовляются воспитанием к тому, что они сделаются членами опасных классов—воспитываются, проводя до полуночи с людьми разных возрастов, пьяными, непристойными и сварливыми».

+++

Бельгийцы в ходе колонизации Конго уничтожили около 10 млн. (!) местных жителей. По самым скромным оценкам число жертв голода, сознательно организованного английскими властями в Индии[8] в 1942—1943 гг. было не менее 1,5 млн. человек. Более реальные оценки оценивают число умерших в 3-4 млн. человек[9].

А первый голод-геноцид, организованный англичанами в Индии был… текстильный. Для решения проблем своей текстильной промышленности англичане занялись соответствующими мероприятиями по формуле «купи конкурента и уничтожь его».

«При англичанах налоги в Индии росли ежегодно, приводя к обнищанию местного населения. Успешно испробованная тактика вытеснения в Ирландии одинаково хорошо себя показала и в Индии. В результате крестьяне разорялись и вынуждены были продавать свои земли в счет долгов[10].

Таким образом, с начала XIX века, по мере того как англичане распространяли свое влияние в Индии, массовый голод, КОТОРОГО РАНЬШЕ НЕ БЫЛО, стал обыденным явлением в стране. Согласно британским официальным данным, в Индии от голода умерло: в 1800–1825 гг. – 1 млн чел.; в 1825–1850 гг. – 400 тыс. чел.; в 1850–1875 гг. – 5 млн чел.; в 1875–1900 гг. – 26 млн чел.».

+++

На основании анализа статистических данных Борис Борисов в статье «Голодомор по-американски» оценил число жертв финансового кризиса (параллельного голоду в СССР 1932-33 гг.) в США в более чем 7 миллионов человек. В своей статье Борисов использует официальные данные американского статистического ведомства.

«Мало кто знает … о пяти миллионах американских фермеров (около миллиона семей) ровно в эти же время согнанных банками с земель за долги, но не обеспеченных правительством США ни землёй, ни работой, ни социальной помощью, ни пенсией по старости – ничем», — говорится в статье.

«Каждый шестой американский фермер попал под каток голодомора. Люди шли в никуда, лишенные земли, денег, своего родного дома, имущества — в охваченную массовой безработицей голодом и повальным бандитизмом неизвестность».

Что происходило в те годы с американским обществом прекрасно показывает фильм «Кинг-Конг» режиссера Питера Джексона. Первые кадры ленты повествуют о периоде Великой депрессии и рассказывают нам историю актрисы, которая не ела три дня и пытается украсть с лотка яблоко. Еда в городе есть, но в охваченном тотальной безработицей Нью-Йорке у людей нет денег, чтобы ее купить. При заполненных магазинах и красочных витринах кондитерских и мясных лавок, люди на улицах элементарно голодают.

«Вот подлинные воспоминания ребенка об этих годах : «Мы заменяли нашу привычную любимую пищу на более доступную… вместо капусты мы использовали листья кустарников, ели лягушек… в течение месяца умерли моя мама и старшая сестра…» ( Jack Griffin)». Цена вопроса: более 7 млн. американцев стали жертвами голода 1932-33 годов…

+++

Вот это нам предлагается считать «нормальной жизнью», которую разрушили «захватившие власть террористы»-сталинцы?!

+++

Человечество в ХХ веке сумело избавиться от очень многих кошмаров социально-экономического устройства «свободной рыночной экономики». Но этого не случилось бы без большевиков и Сталина. Как не случилось бы и победы над Гитлером и мировым фашизмом – ибо всем понятно, что трухлявым армиям Англии и США одолеть вермахт собственными силами было абсолютно немыслимо.

Под руководством СССР человечество победило планетарный голодомор и под руководством СССР мир избавился от «коричневой чумы». Оказалось – и то, и другое – не навсегда…

По чёрной иронии именно голодомор, веками терзавший человечество – повесили потом на шею Сталина обвинители…

+++

Так вот, друзья и враги, запомните раз и навсегда: Сталин не организовывает голода! Он получил голод в наследство от той реальности, в какой родился, а до него – родились сорок колен его и наших предков. Даже в первой половине ХХ века острый голод для человека тех лет – совершенно обыденное и заурядное явление.

Скажем, роман, сделавший Кнута Гамсуна знаменитым – назывался «Голод» (норв. Sult) и вышел в 1890 году. Роман автобиографический, он рассказывает о том, как молодой норвежец (притом что Норвегия – одна их самых благополучных стран мира) совершенно обыденным образом умирает и сходит с ума от голода[11].

Нужно ли говорить, что Сталин не правил в 1890-м году, и никогда не правил Норвегией?

Это происходило в мире, в котором европейские колонизаторы убивали голодом целые континенты, не щадя, впрочем, и собственных низов (положение простолюдина в Европе, несмотря на допинг колониального грабежа, ещё и в первой половине ХХ века являлось ужасающим[12]).

+++

СССР получил голод в наследство от старого мира, старого устройства экономики, на которое и покусились большевики, стремясь покорить стихии и управлять ими.

Да, Сталин не был волшебником, чтобы, придя к власти, за день или за год решить проблему тысячелетий, взмахнув волшебной палочкой. Ему, как не-волшебнику, пришлось обойтись без чудес, без обращения камней в хлебы. Проблему пришлось решать становлением новой экономики, в окружении жутких хищников, а ресурсы на новую экономику было взять неоткуда, кроме как из старой, доставшейся по наследству от прошлого.

В этой ситуации и пришёл в Россию (включая её юго-западную украину) голод 1932-33 годов – ОЧЕРЕДНОЙ, А ВОВСЕ НЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ!

Потому что голодали в 1932-33 годах все народы определённой климатической полосы, поражённые страшным неурожаем в их климате – а средств для преодоления гримас стихии у советского правительства тогда ЕЩЁ не было.

Голод бушевал и на территориях, не имеющих никакого отношения к советской власти – в Зaпaднoй Укpaинe, нaхoдящeйcя в cocтaвe Пoльши, Pyмынии, Чeхocлoвaкии. Об этом просто меньше трубят и треплются. Например, сколько погибло населения в Польше от голода и сколько осталось после его в Польше до Второй Мировой войны по сей день осталось тайной. Даже в 1968 году в ООН не имела таких сведений. В справочнике “Экономика стран Мира” в графе население Польши в 1938 г стоит многоточие — данные отсутствуют.

Голод 1932-33 годов коснулся и Германии и Англии[13]. Интересный факт: «800 тысяч революционеров за два года (1932-33) убито и приговорено к смерти в странах Европы». Сколько людей погибло от голода до сего времени не известно.

+++

Эти факты можно приводить бесконечно, но нам важны не сами факты (мы и без них знаем, что свобода торговли = голодомору), а то, что Сталин не имеет к голоду 1933 года, как и ко всем предыдущим (удручающе следовавшим через века, примерно раз в 5-10 лет) никакого отношения.

Причины голодомора всякий раз одни и те же: отсутствие технических средств преодоления слепой стихии – которое делало роковым фактором то засуху, то ливневые дожди, то прожорливое насекомое, то какой-нибудь бурно размножающийся грибок. Любая гримаса природы могла оставить миллионы людей без куска хлеба – потому что люди не укрощали стихию, а поклонялись ей, как жестокому и кровожадному идолу.

+++

Прогрессивная роль коммунистов в общечеловеческой цивилизации заключается в их последовательном переходе от приспособленчества к плановому созиданию реальности. Велика и величественна в этом процессе роль лично И.В. Сталина.

В своем приветствии по случаю 20-летия Октябрьской революции выдающийся американский писатель Теодор Драйзер писал в «Правде» 7 ноября 1937 года: «Использовать труд, сельское хозяйство, промышленность, естественные богатства, технику, человеческие знания, власть человека над природой, использовать всё это на благо всех трудящихся, для того, чтобы обеспечить всем зажиточную и культурную жизнь, — вот урок, который советская революция преподает остальному человечеству».

Всё живое вначале проявляется на планете как плесень, живущая обстоятельствами. Человек-паразит (идеал наших либералов-рыночников) не умеет никак влиять на мир, он умеет только приспосабливаться к не им созданным условиям.

Такой паразит – заложник и частая жертва стихий. Стало чуть-чуть суше – и вот уж вся плесень погибла, пересохла…

Весь смысл цивилизации в том, чтобы от плесени биосферы прийти к Ноосфере (термин В. Вернадского), в которой Разум станет фактором геологического и космического масштаба: человек сумеет сконструировать искусственно не только климат или насыпать остров, но и планеты, и целые звёздные системы начнёт производить по собственной воле! Но это потом – а пока нужно просто подать поливальные установки туда, где засуха и организовать тепличные хозяйства в зонах рискованного земледелия. Тогда и не будет голода – спутника предыстории рода человеческого.

Ведь если человек созидатель – то он творит свою реальность. А формируемый рынком приспособленец является заложником слепых стихий, игры случая, заложником конъюнктуры. Реальность ему не подчиняется и им не управляется.

Именно поэтому приспособленцы-прагматики тысячелетиями не могли одолеть голода, как и всех прочих проблем человечества.

Они же не могут природе (слепой стихии рынка) запретить, например, неурожай, или несколько неурожаев подряд. Они не могут запретить саранче или гессенской мухе её набеги на поля. И в этом причина голодомора 1932-33 годов. Как и всех остальных, которые были веками. Как и тех, которые СНОВА МОГУТ БЫТЬ – если не свернём с гибельной тропы паразитарного приспособленчества –рыночного прагматизма…





[1] Революция Мэйдзи — комплекс политических, военных и социально-экономических реформ в Японии 1868—1889 годов, превративший отсталую аграрную страну в одно из ведущих государств мира. Являлась переходом от самурайской системы управления в лице сёгуната к прямому императорскому правлению в лице императора Муцухито и его правительства. Существенно повлияла на государственный строй, законодательство, императорский двор, провинциальную администрацию, финансы, промышленность, дипломатию, образование, религию и другие сферы жизни японцев. С Мэйдзи связывается формирование японского национального государства нового времени и японской национальной идентичности. Годы Мэйдзи характеризовались ломкой японского традиционного образа жизни и ускоренным внедрением в стране достижений передовой технической цивилизации.

[2] Владимир Ленин (Ульянов). Полное собрание сочинений. Том 19. Июнь 1909 ~ октябрь 1910.

[3] «Если разуметь под словом «голод» такое недоедание, вследствие которого непосредственно за недоеданием людей постигают болезни и смерть, как это было недавно в Индии, то такого голода не было ни в 1891 году, нет и в нынешнем».

[4] Лекарь вскрыл трупы и, ища в желудке отравы, нашел одну кашу, кашей набит растянутый донельзя желудок, кашей набит был пищевод, и во рту и в гортани везде лежала все та же самая съеденная братьями каша. Грех этой кончины падал на приставника, который не успел вовремя отогнать от пищи наголодавшихся братьев “жадников”.

[5] Иван Бунин, «ДЕРЕВНЯ», М., 1996 г.

[6] М.О. Меньшиков «Из писем ближним», М., 1991 г., стр.47

[7] Лорд Джордж Ноэл Гордон Байрон, ОДА АВТОРАМ БИЛЛЯ, НАПРАВЛЕННОГО ПРОТИВ РАЗРУШИТЕЛЕЙ СТАНКОВ

[8] Британская администрация вывезла из Бенгалии все запасы риса и все лодки, вместимостью более 10 человек. В итоге именно это и привело к массовому голоду и миллионам смертей. Ураган октября 1942 года привёл к большому наводнению, урожай 1941 года был плохим. Когда начался голод, англичане так и не вернули запасы риса назад в Бенгалию и не предприняли никаких мер для оказания помощи голодающим.

[9] Безземельные крестьяне, мелкие лавочники, ткачи и ремесленники были вынуждены продавать за бесценок своим наиболее удачливым соседям домашний скарб, украшения, инструменты, одежду. Продавали даже двери и окна своих жилищ… К маю в 6 районах дельты от голода умирало все больше и больше людей, особенно в Читтагонге. В июне смертность в два раза превысила средний пятилетний уровень, а в июле — в 3-4 раза уровень, характерный для июня… Администрация Калькутты оставалась равнодушной к трагической ситуации. Это была тихая армия просящих милостыню. Многие из них умирали на улицах возле запертых амбаров, где хранился тот самый рис, который мог спасти их от голодной смерти … Уровень смертности от голода достиг пика в декабре 1943 г. Если в начале года люди гибли в основном от голода, то позже причиной смерти стали сопутствующие заболевания вроде ветряной оспы, холеры, малярии.

[10] Так, только в Мадрасском регионе за 10 лет прибывания британцев у власти было с молотка продано 1,9 млн. акров земли, а почти 850 тыс. Крестьян оказались выброшенными на улицу. Фактически 1/8 населения региона была лишена земли, дома, скота. За долги отбирали даже одежду, мебель, посуду!

[11] Целыми днями нищий юноша скитается по столице в поисках пропитания, среди толп таких же, как он сам. Он сходит с ума: на улицах города он встречает странных людей и ведёт с ними странные разговоры, обсуждая странные темы, например, электрический молитвенник, изобретённый персидским министром. Он придумывает новые слова — слово «Кубоа», «имеющее огромное значение для грамматики».

[12] При частном характере присвоения прибылей совершенно неважно, сколько прибыли получили «мы вдвоём». Важно только одно: сколько каждый лично положил в карман. Богатства соседа не имеют к тебе никакого отношения и любая роскошь у него – никак не отражается на твоём уровне жизни.

[13] . В 1932 году в Германии было 7 млн. безработных, половина из них голодали.