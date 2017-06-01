Главная » События

1 июня 2017 День защиты детей – мероприятия в Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге

10:22. 1 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

1 июня в РФ отмечают один из самых светлых и добрых праздников — День защиты детей. Первый день лета обычно вызывает у детишек радость, улыбки и смех, ведь это начало летнего отдыха. Но кроме долгожданных каникул 1 июня несет за собой масштабные и яркие празднования «Дня детства».

Одним из первых основателей этого праздника считается Генконсул Китая, который в 1925 году нашел обездоленных и осиротевших детей в Сан-Франциско и организовал для них Фестиваль лодок-драконов — Дуань-у-цзе. Вдобавок к этому, в Женеве 1 июня в 1925 году проходила международная конференция, на которой рассматривались вопросы, касающиеся организации нормального уровня благополучия несовершеннолетних. Именно эти события способствовали введению в календарь Дня детства.

За годы Первой мировой войны число сирот и голодающих несовершеннолетних возросло в несколько раз. Чтобы хоть как то повлиять на сложившуюся ситуацию в ноябре 1949 года на Международном женском съезде был рассмотрен вопрос о защите обездоленных детей. Начиная уже со следующего года, 1 июня 51 страна отметила День защиты детей. В первую очередь, этот праздник был направлен на их защиту от войны и голода.

В 1959 году ООН была составлена Декларация о правах ребенка с разделами, обеспечивающими защиту несовершеннолетних. Эта декларация не закреплялась юридически, но ее поддержали во многих странах мира.

В 1989 году Организация Объединенных Наций издала Конвенцию о правах ребенка. Этот документ главным образом отображает обязанности государства перед детьми. Правительство Советского Союза утвердило конвенцию 13 июля 1990 году, 15 июля она вступила в законную силу. Документ состоит из 54 статьей, которые отображают права детей, функции и роль взрослых по отношению к ним.

1 июня 2017 День защиты детей – мероприятия в Москве

В Государственном Кремлевском Дворце в Международный день защиты детей состоится открытие летних сезонов. С 1 июня по 15 июля зрители смогут наслаждаться лучшими спектаклями театра «Кремлёвский балет», таких, как «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Баядерка». Спектакли пройдут в сопровождении Симфонического оркестра радио «Орфей». 1 июня публику ждет балет «Щелкунчик». Стоимость билетов на все спектакли сезона будет очень доступной – от 200 рублей.

На территории ГБУЗ «Детская городская клиническая больница им. З.А Башляевой Департамента здравоохранения города Москвы» пройдет Второй Московский фестиваль здоровья и безопасности детей, также приуроченный к Дню защиты детей. Фестиваль создан, чтобы поддержать детей, которые находятся на длительном стационарном лечении, внести праздник в их будни.

В этот день в парке перед Тушинской больницей можно будет пройти диспансеризацию: отвести своего ребенка к врачу, сделать УЗИ и ЭКГ. Можно будет проконсультироваться у таких врачей, как педиатр, кардиолог, гастроэнтеролог, эндокринолог, невролог, офтальмолог, лор.

«Малышам понравятся развлечения и угощения, клоуны, аквагрим, мобильный скалодром. После такого праздника ваши дети полюбят врачей и никогда не будут их бояться», – обещает главный врач Тушинской больницы Исмаил Османов.

На главной сцене выступят артисты музыкального канала RUTV. В числе специальных гостей: Оксана Федорова, Лена Летучая, Ксюша Новикова (Блестящие), Костя Цзю, Даниил Спиваковский, Наталья Подольская, Андрей Малахов.

В День защиты детей в рамках фестиваля «Москва встречает друзей» и при поддержке Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», которую возглавляет академик РАН Л.А. Бокерия, и программы Общероссийского общественного движения «Стопнаркотик» под руководством С.А. Полозова в Доме музыки пройдет «Антинаркотическая Олимпиада», организуемая Международным фондом культуры и науки «Гармония».

В Москве центральной площадкой празднования станет Цветной бульвар. Однако основные события там будут происходить в субботу 3 июня, с 12.00 до 18.00. Детям предложат «импровизированный городок развлечений», где они увидят выступления артистов и дрессированных животных, смогут попрыгать на батутах, поучаствовать в спортивных состязаниях, пройти по аллее кривых зеркал, посетить множество мастер-классов. Там же выступят детские танцевальные и певческие коллективы.

Непосредственно в День защиты детей, 1 июня, Московский зоопарк проведет благотворительную экскурсию в поддержку подопечных фонда «Дети-бабочки». Место сбора — Летняя эстрада на Старой территории, время — 18.00. В 19.00 на эстраде состоится музыкально-литературный концерт с участием актера Анатолия Белого и музыкального фестиваля «Крошка Джаз». С 11.00 на Новой территории, рядом с павильоном «Обезьяны», будет проведена ярмарка добрых дел, где желающие смогут приобрести изделия народных промыслов, а также художественные работы, сделанные людьми с ограниченными возможностями. Вырученные средства пойдут в пользу Общества поддержки родителей с инвалидностью и членов их семей «Катюша».

В Государственном музее А.С. Пушкина 1 июня с 16.00 до 17.00 будет проходить детская программа анимационных фильмов по произведениям А.С. Пушкина «Пиковая дама», «Метель», и «Капитанская дочка». А в «Музее Москвы» детям расскажут, как строились дома в XVI-XVII вв. и познакомят с традициями строителей. Участники программы построят миниатюрный жилой дом и поиграют в средневековые московские игры.

В Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя состоится концерт, посвященный Международному дню защиты детей. В мероприятии примет участие хор старших классов ДМШ им. С.М.Майкапара «Мелодия». Гала-концерт лауреатов Первого открытого фестиваля юных талантов «Дадим шар земной детям» состоится в Большом концертном зале Детской музыкальной школы имени М.П. Мусоргского в 15.00.

Московский театральный центр «Вишневый сад» подготовил к 1 июня интерактивную программу «Играем вместе», посвящённую 218-летию А.С. Пушкина. Поиграть можно будет с 12.00 до 13.00, вход свободный. А Электротеатр «Станиславский» приглашает детей от 5 до 12 лет вместе с родителями на экскурсию, где можно будет посмотреть, из чего сделаны декорации, как гримируются артисты, как работают механизмы сцены. Вход – по предварительной записи на сайте театра.

В Парке Горького 1 июня в 12.00 и в 18.00 будут учить кататься на скейтбордах и лонгбордах. А в Розарии с 12.00 пройдут занятия Русского географического общества, участникам которых расскажут о звероящерах и о том, как правильно собраться в поход. На площадке у Пионерского пруда в 15:00 выступят артисты Шоу Вячеслава Полунина при поддержке Фонда Спивакова.

В Таганском парке 1 июня в 17.00 пройдет предпремьерный показ анимационной комедии для всей семьи «Спарк. Герой вселенной» с сурдопереводом. Дети смогут принять участие в мастер-классах по созданию фигур из воздушных шаров и получить подарки.

В Парке Победы на Поклонной горе для малышей организуют творческий мастер-класс: они смогут нарисовать автопортреты на больших листах картона. Начало в 16.00 1 июня.

В парке Садовники покажут мюзикл «Король Лев» в исполнении детских творческих клубов. Начало в 16.00 1 июня.

Праздничные мероприятия пройдут и во многих других парках, музеях, театрах и культурных центрах Москвы. Причем, многие из них запланированы не только на 1-е, но и на 3 и даже 4 июня.

1 июня 2017 День защиты детей – мероприятия в Екатеринбурге

Центральной площадкой праздничных мероприятий в День защиты детей в Екатеринбурге станет Исторический сквер. Начнется праздник с традиционного шествия ребят по центральной аллее сквера.

В 11 часов в сквере будет дан старт концертно-развлекательной программе. Кроме того, на территории сквера будут организованы презентации различных учреждений допобразования. В программе также квесты и викторина от МЧС и ГИБДД. Организаторы праздника обещают юным жителям Екатеринбурга много других интересных мероприятий.

Праздник в сквере для детей планируют завершить в 14 часов.

Важно отметить, что 1 июня в День защиты детей в городе организованным группам детей в сопровождении педагогов с 10 до 15 часов будет предоставлен бесплатный проезд в общественном транспорте.

1 июня 2017 День защиты детей – мероприятия в Санкт-Петербурге

Во всех районах Санкт-Петербурга 1 июня по традиции пройдет благотворительная акция «Белый цветок», главной целью которой является сбор средств для помощи детям с онкологическими заболеваниями. Студенты и волонтеры будут раздавать прохожим белые бумажные цветы и собирать пожертвования.

В Петропавловской крепости пройдет квест-игра в поисках клада барона Мюнхгаузена. В Гагарин парке -«Супергеройская вечеринка», где будут тролли, трансформеры и «искрометное», как обещают организаторы, Тесла-шоу.

На Елагином острове состоится выставка «Игра в куклы». На ней покажут авторские куклы ведущих мастеров кукольного жанра из России и Эстонии.

В Культурном Центре Елены Образцовой состоится концерт, в котором примут участие многодетные семьи. В качестве гостей приглашают не только многодетных, но и всех желающих.

На Васильевском острове в 15.00 состоится открытие Семейного Парка активного отдыха Joki Joya, которое станет «грандиозным праздником». Дети смогут побывать в двухэтажном игровом лабиринте, покататься на тарзанке, испробовать пневматическую подушку для прыжков с высоты и горку для «ватрушек». Также для детей оборудовано футбольное поле, настольный хоккей и батуты.

В Концертном зале «У Финляндского» в 16.00 состоится XV Ежегодный благотворительный фестиваль детского творчества.

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 01 июня 2015
... защиты детей в Донецке на площади Ленина состоялись «Веселые старты». Это мероприятие...что сейчас детям нужен отдых от обстрелов. — В Москву отправились дети, которые на... пройдет в Донецке 1 июня. «В Международный день защиты детей в Донецке пройдет митинг...
Новости Украины и Новороссии 02 июня 2015
...ленты» появилась 2 июня на официальном сайте ...проводятся следственно-оперативные мероприятия, часть метрополитена и...День защиты детей в Горловке прошла панихида по погибшим детям (ФОТО) Празднование Дня защиты детей... Boeing, но Москва все еще призывает...
Новости Украины и Новороссии 02 июня 2016
...— У Народного Совета были запланированы мероприятия на это время? — Да.... шарах, которые 1 июня, в Международный день защиты детей, взмыли в небо.... отливок деталей ГМП в Москве на ВДНХ Наконец-то... миссии ОБСЕ в Донбассе.Москвой эта информация подтверждена не...
Право на родительство придётся отстаивать
... страны решение, и 1 июня 2011 г., в День защиты детей, Д.А. Медведев... «интересных новаций» предлагалось на этом мероприятии: и новые законопроекты, и сертификация... упорно приезжает в Москву - искать помощи. Нужно признать, что защита детей для родителей...
Новости Украины и Новороссии 22 июня 2015
...В этот день проходят различные памятные мероприятия с ...защиты прав потребителей «Общественный контроль», зарегистрированная по адресу: г. Москва...что 22 июняДень памяти и скорби, день начала ..., не стесняйтесь жаловаться. Дети сидят, разучивают речевки: ...
Новости Украины и Новороссии 29 мая 2015
... и возможно учитывалось и в Москве и в Вашингтоне). Разумеется, .... Торжественное открытие состоится на День защиты детей 1 июня в 11.00 возле 3... проспекта Ватутина (напротив исполкома). Откроет мероприятие руководитель благотворительного фонда «Белая книга...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>