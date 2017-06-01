1 июня 2017 День защиты детей – мероприятия в Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге

1 июня в РФ отмечают один из самых светлых и добрых праздников — День защиты детей. Первый день лета обычно вызывает у детишек радость, улыбки и смех, ведь это начало летнего отдыха. Но кроме долгожданных каникул 1 июня несет за собой масштабные и яркие празднования «Дня детства».

Одним из первых основателей этого праздника считается Генконсул Китая, который в 1925 году нашел обездоленных и осиротевших детей в Сан-Франциско и организовал для них Фестиваль лодок-драконов — Дуань-у-цзе. Вдобавок к этому, в Женеве 1 июня в 1925 году проходила международная конференция, на которой рассматривались вопросы, касающиеся организации нормального уровня благополучия несовершеннолетних. Именно эти события способствовали введению в календарь Дня детства.

За годы Первой мировой войны число сирот и голодающих несовершеннолетних возросло в несколько раз. Чтобы хоть как то повлиять на сложившуюся ситуацию в ноябре 1949 года на Международном женском съезде был рассмотрен вопрос о защите обездоленных детей. Начиная уже со следующего года, 1 июня 51 страна отметила День защиты детей. В первую очередь, этот праздник был направлен на их защиту от войны и голода.

В 1959 году ООН была составлена Декларация о правах ребенка с разделами, обеспечивающими защиту несовершеннолетних. Эта декларация не закреплялась юридически, но ее поддержали во многих странах мира.

В 1989 году Организация Объединенных Наций издала Конвенцию о правах ребенка. Этот документ главным образом отображает обязанности государства перед детьми. Правительство Советского Союза утвердило конвенцию 13 июля 1990 году, 15 июля она вступила в законную силу. Документ состоит из 54 статьей, которые отображают права детей, функции и роль взрослых по отношению к ним.

1 июня 2017 День защиты детей – мероприятия в Москве

В Государственном Кремлевском Дворце в Международный день защиты детей состоится открытие летних сезонов. С 1 июня по 15 июля зрители смогут наслаждаться лучшими спектаклями театра «Кремлёвский балет», таких, как «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Баядерка». Спектакли пройдут в сопровождении Симфонического оркестра радио «Орфей». 1 июня публику ждет балет «Щелкунчик». Стоимость билетов на все спектакли сезона будет очень доступной – от 200 рублей.

На территории ГБУЗ «Детская городская клиническая больница им. З.А Башляевой Департамента здравоохранения города Москвы» пройдет Второй Московский фестиваль здоровья и безопасности детей, также приуроченный к Дню защиты детей. Фестиваль создан, чтобы поддержать детей, которые находятся на длительном стационарном лечении, внести праздник в их будни.

В этот день в парке перед Тушинской больницей можно будет пройти диспансеризацию: отвести своего ребенка к врачу, сделать УЗИ и ЭКГ. Можно будет проконсультироваться у таких врачей, как педиатр, кардиолог, гастроэнтеролог, эндокринолог, невролог, офтальмолог, лор.

«Малышам понравятся развлечения и угощения, клоуны, аквагрим, мобильный скалодром. После такого праздника ваши дети полюбят врачей и никогда не будут их бояться», – обещает главный врач Тушинской больницы Исмаил Османов.

На главной сцене выступят артисты музыкального канала RUTV. В числе специальных гостей: Оксана Федорова, Лена Летучая, Ксюша Новикова (Блестящие), Костя Цзю, Даниил Спиваковский, Наталья Подольская, Андрей Малахов.

В День защиты детей в рамках фестиваля «Москва встречает друзей» и при поддержке Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», которую возглавляет академик РАН Л.А. Бокерия, и программы Общероссийского общественного движения «Стопнаркотик» под руководством С.А. Полозова в Доме музыки пройдет «Антинаркотическая Олимпиада», организуемая Международным фондом культуры и науки «Гармония».

В Москве центральной площадкой празднования станет Цветной бульвар. Однако основные события там будут происходить в субботу 3 июня, с 12.00 до 18.00. Детям предложат «импровизированный городок развлечений», где они увидят выступления артистов и дрессированных животных, смогут попрыгать на батутах, поучаствовать в спортивных состязаниях, пройти по аллее кривых зеркал, посетить множество мастер-классов. Там же выступят детские танцевальные и певческие коллективы.

Непосредственно в День защиты детей, 1 июня, Московский зоопарк проведет благотворительную экскурсию в поддержку подопечных фонда «Дети-бабочки». Место сбора — Летняя эстрада на Старой территории, время — 18.00. В 19.00 на эстраде состоится музыкально-литературный концерт с участием актера Анатолия Белого и музыкального фестиваля «Крошка Джаз». С 11.00 на Новой территории, рядом с павильоном «Обезьяны», будет проведена ярмарка добрых дел, где желающие смогут приобрести изделия народных промыслов, а также художественные работы, сделанные людьми с ограниченными возможностями. Вырученные средства пойдут в пользу Общества поддержки родителей с инвалидностью и членов их семей «Катюша».

В Государственном музее А.С. Пушкина 1 июня с 16.00 до 17.00 будет проходить детская программа анимационных фильмов по произведениям А.С. Пушкина «Пиковая дама», «Метель», и «Капитанская дочка». А в «Музее Москвы» детям расскажут, как строились дома в XVI-XVII вв. и познакомят с традициями строителей. Участники программы построят миниатюрный жилой дом и поиграют в средневековые московские игры.

В Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя состоится концерт, посвященный Международному дню защиты детей. В мероприятии примет участие хор старших классов ДМШ им. С.М.Майкапара «Мелодия». Гала-концерт лауреатов Первого открытого фестиваля юных талантов «Дадим шар земной детям» состоится в Большом концертном зале Детской музыкальной школы имени М.П. Мусоргского в 15.00.

Московский театральный центр «Вишневый сад» подготовил к 1 июня интерактивную программу «Играем вместе», посвящённую 218-летию А.С. Пушкина. Поиграть можно будет с 12.00 до 13.00, вход свободный. А Электротеатр «Станиславский» приглашает детей от 5 до 12 лет вместе с родителями на экскурсию, где можно будет посмотреть, из чего сделаны декорации, как гримируются артисты, как работают механизмы сцены. Вход – по предварительной записи на сайте театра.

В Парке Горького 1 июня в 12.00 и в 18.00 будут учить кататься на скейтбордах и лонгбордах. А в Розарии с 12.00 пройдут занятия Русского географического общества, участникам которых расскажут о звероящерах и о том, как правильно собраться в поход. На площадке у Пионерского пруда в 15:00 выступят артисты Шоу Вячеслава Полунина при поддержке Фонда Спивакова.

В Таганском парке 1 июня в 17.00 пройдет предпремьерный показ анимационной комедии для всей семьи «Спарк. Герой вселенной» с сурдопереводом. Дети смогут принять участие в мастер-классах по созданию фигур из воздушных шаров и получить подарки.

В Парке Победы на Поклонной горе для малышей организуют творческий мастер-класс: они смогут нарисовать автопортреты на больших листах картона. Начало в 16.00 1 июня.

В парке Садовники покажут мюзикл «Король Лев» в исполнении детских творческих клубов. Начало в 16.00 1 июня.

Праздничные мероприятия пройдут и во многих других парках, музеях, театрах и культурных центрах Москвы. Причем, многие из них запланированы не только на 1-е, но и на 3 и даже 4 июня.

1 июня 2017 День защиты детей – мероприятия в Екатеринбурге

Центральной площадкой праздничных мероприятий в День защиты детей в Екатеринбурге станет Исторический сквер. Начнется праздник с традиционного шествия ребят по центральной аллее сквера.

В 11 часов в сквере будет дан старт концертно-развлекательной программе. Кроме того, на территории сквера будут организованы презентации различных учреждений допобразования. В программе также квесты и викторина от МЧС и ГИБДД. Организаторы праздника обещают юным жителям Екатеринбурга много других интересных мероприятий.

Праздник в сквере для детей планируют завершить в 14 часов.

Важно отметить, что 1 июня в День защиты детей в городе организованным группам детей в сопровождении педагогов с 10 до 15 часов будет предоставлен бесплатный проезд в общественном транспорте.

1 июня 2017 День защиты детей – мероприятия в Санкт-Петербурге

Во всех районах Санкт-Петербурга 1 июня по традиции пройдет благотворительная акция «Белый цветок», главной целью которой является сбор средств для помощи детям с онкологическими заболеваниями. Студенты и волонтеры будут раздавать прохожим белые бумажные цветы и собирать пожертвования.

В Петропавловской крепости пройдет квест-игра в поисках клада барона Мюнхгаузена. В Гагарин парке -«Супергеройская вечеринка», где будут тролли, трансформеры и «искрометное», как обещают организаторы, Тесла-шоу.

На Елагином острове состоится выставка «Игра в куклы». На ней покажут авторские куклы ведущих мастеров кукольного жанра из России и Эстонии.

В Культурном Центре Елены Образцовой состоится концерт, в котором примут участие многодетные семьи. В качестве гостей приглашают не только многодетных, но и всех желающих.

На Васильевском острове в 15.00 состоится открытие Семейного Парка активного отдыха Joki Joya, которое станет «грандиозным праздником». Дети смогут побывать в двухэтажном игровом лабиринте, покататься на тарзанке, испробовать пневматическую подушку для прыжков с высоты и горку для «ватрушек». Также для детей оборудовано футбольное поле, настольный хоккей и батуты.

В Концертном зале «У Финляндского» в 16.00 состоится XV Ежегодный благотворительный фестиваль детского творчества.