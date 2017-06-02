Новости Украины и Новороссии 02 июня 2017

Как сказал один китайский художник, когда его спросили, почему он рисует не Бога, а приземлённые вещи типа бамбука или петухов, «петухов рисовать сложнее — их все видели, и каждый увидит неточности в рисунке. Бога же не видел никто, поэтому никто и не может сказать, что я неправильно его нарисовал».

Украинские реформы тоже никто не видел. Но зато разнообразные «реформаторы» их непрерывно описывают яркими красками. Но лучше бы гройсманы и яценюки петухов рисовали. Эти птички, в отличие от «украинских реформ», существуют.

Видимо, в этом месте нужно дать определение, что я понимаю под реформами.

Реформа — изменение правил игры в какой-то сфере человеческой жизни, не затрагивающее функциональных основ этой сферы, или преобразование, вводимое законодательным путём.

То есть некая перестройка, когда разбирают определённый государственный, социальный, экономический, финансовый «механизм» и собирают иным способом.

С этой точки зрения, например, отмена на Украине советских ГОСТов — это не реформа. Это чистой воды разрушение. Потому что если бы было реальное реформирование, то вместо ГОСТов ввели бы западные стандарты качества ISO или какие-то свои собственные.

А в текущем варианте, когда стандартов качества нет и «можно всё», на Украину разрешается завозить любые продукты и товары самого низкого качества, и всё это совершенно без ограничений и ответственности. Внутренний рынок Украины открыли для любого хлама.

Это не реформа, ибо не содержит конструктивной, созидательной части. Это чистый акт разрушения, акт энтропии.

На протяжении всей человеческой истории социумы почти непрерывно усложнялись. Начиная с родов, в которых жили десятки человек, и племён, в которых жили сотни, и до сложных федераций, где уживаются и кооперируются сотни миллионов индивидов. Поэтому почти любое упрощение структуры — это шаг назад, примитивизация.

И именно примитивизацию и торжество энтропии мы видим последние три года на Украине.

Возьмём судебную систему. С точки зрения работающей правоохранительной системы многие функционеры и сторонники действующей киевской власти — уголовные преступники. Госпереворотщики, убийцы, насильники, воры, грабители, мародёры, рейдеры и так далее. Причём так их можно классифицировать как по старой, постсоветской юридической системе, так и по любой другой — европейской или англосаксонской («континентальной» или «островной»).

Поэтому единственный вариант, который устраивает нынешнюю киевскую власть и её сторонников, — это когда судебная система вообще не работает.

Именно поэтому мы видим, что все три года после переворота эффективная деятельность судов блокируется. Так называемые «активисты» блокируют деятельность судов по большинству ключевых и резонансных дел, устраивают беспорядки в залах суда, нападают и запугивают судей, заставляют их писать самоотводы и заявления об увольнении «по собственному желанию».

Причём это происходит не только по «политическим» и уголовным делам, но и по хозяйственным. В результате не только блокируется и лишается силы судебная ветвь власти, но и вымываются квалифицированные кадры, заменяясь на некомпетентных хапуг и приспособленцев.

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И более того, даже приспособленцы не могут угодить майданной власти, потому что различные группировки внутри неё конфликтуют, и решение, которое устраивает одну группировку, вызывает гнев и агрессию со стороны других.

Последний яркий пример, когда так называемый «генеральный прокурор» Луценко (не имеющий, кстати, юридического образования) грозится сжечь здание Печерского районного суда города Киева, потому что ему не нравятся принимаемые им решения.

Не провести проверку правомочности, не подать апелляции в вышестоящие инстанции, не обратиться в коллегию судей и не предпринять другие нормативно-правовые действия, предусмотренные законами, а сжечь. Как говорится «без комментариев».

В законодательной ветке власти ничуть не лучше. Вместо юристов, экономистов и управленцев в Верховной Раде заседают майданные «сотники самообороны» и «вытираны АТО» типа Гаврылюка, Парасюка, Мосийчука или Берёзы.

Эти дегенераты умеют махать кулаками, но не имеют ни малейшего представления, как должно функционировать государство (и даже как именно писать законы, чем мотивационная часть отличается от содержательной).

Большинство из депутатов, собственно, не только не читает принимаемых законов, но и многие из них открыто говорят об этом.

Поэтому вместо того, чтобы заниматься реальным реформированием, они занимаются запретами советской символики, запретом или переносом праздников, переименованием городов и улиц и другой подобной бессмысленной деятельностью.

Вообще, большая часть активности постмайданной власти (та, которая не касается разворовывания бюджетов) носит имитационный характер. Казаться, а не быть. Делать вид, а не делать дело. Имитировать патриотизм и бурную деятельность.

Один из самых ярких примеров — это так называемая «борьба с коррупцией». После госпереворота майданная власть создала не один, а сразу несколько новых органов по борьбе с коррупцией (часть из них на деньги западных грантов).

Основной деятельностью этих «антикоррупционных» бюро, как легко можно увидеть по сообщениям в СМИ, стали аресты и обыски в конкурирующих «антикоррупционных» ведомствах.

А реальный результат — Украина вошла в тройку самых коррумпированных стран мира.

Аналогичная ситуация и с инвестиционной привлекательностью. На словах делается всё, чтобы привлечь иностранных инвесторов. А на практике:

— налоги выросли;

— риски выросли;

— существующая инфраструктура неудовлетворительна и разрушается дальше;

— не хватает квалифицированных кадров, и ничего не предпринимается, чтобы улучшить эту ситуацию;

— плохая криминогенная обстановка;

— чрезвычайно слабый внутренний рынок;

— стоимость энергоресурсов на внутреннем рынке существенно завышена;

— огромное количество рейдерских захватов и отсутствие возможностей защитить свою собственность.

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Характерный пример — это опубликованное несколько месяцев назад письмо немецкого предпринимателя, который был вынужден свернуть свой бизнес на Украине, потому что его с одной стороны кошмарили рядящиеся под «патриотов» бандиты, а с другой — коррумпированные чиновники.

Другой характерный пример — это конфискованный «миллиард Януковича». Который на самом деле не миллиард (а полтора) и не Януковича, а принадлежит восьми кипрским инвестиционным фондам, которые теперь судятся, чтобы вернуть незаконно отнятую у них собственность.

И как после этого инвестировать в украинскую экономику? И как после этого давать в долг режиму Порошенко?

Впрочем, что все обещания «евроинтеграторов» нереальны, думающим людям было понятно изначально. И за инвестиции, и за рынки во всём мире идёт жесточайшая борьба. И сказочкам о том, что «сейчас добрые западные капиталисты придут, принесут денег и построят заводы, а потом позволят продавать нашу продукцию у себя», могли верить только полные неадекваты.

Тем более что на сегодняшний день украинское производство — одно из самых энергонеэффективных в мире: на единицу ВВП тратится более чем в полтора раза больше энергии, чем в той же России.

Так что результат (прежде всего социально-экономический) трёх лет майданной власти вполне предсказуем, и лично для меня никакой неожиданностью не является:

— падение ВВП;

— падение экспорта;

— падение уровня жизни;

— рост преступности;

— депопуляция.

И все действия режима Порошенко (независимо от того, кто является премьер-министром — Яценюк или Гройсман) носят только разрушительный характер: убийства, репрессии, цензура, обстрелы, блокады, запреты, уничтожение торговых, финансовых, научных, производственных, транспортных связей с крупнейшим соседом etc.

Более того, нет ни понимания стоящей перед правительством проблематики, ни необходимых знаний, чтобы это понимание возникло, ни мотивации для решения этой проблематики, если кто-то из руководства режима вдруг решит прислушаться к экспертному сообществу (которое за три года тоже существенно ослабло, потому что лучшие уехали в Россию, а остающиеся преимущественно боятся возражать этой власти).

Всё целеполагание текущего режима заключается не в том, чтобы развивать экономику или улучшать уровень жизни населения Украины, а сосредоточено на трёх целях:

— удерживать власть любой ценой, даже путём массовых репрессий и войны;

— воровать;

— гадить России, причём вопреки логике, интересам государства и населения.

С таким дебильным целеполаганием никаких позитивных перспектив у Украины нет и быть не может.

И как подтверждение мы видим свежие данные статистики — последствия безумной блокады Донбасса и прочих русофобских действий привели к новому падению производства примерно на 7% за каждый весенний месяц.

Чтобы достигнуть высоких результатов, нужны творчество, знания, проектное мышление и огромное трудолюбие. А когда режим Порошенко руководствуется исключительно жадностью и злобой, неизбежно будет только Руина.

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