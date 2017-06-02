Новости Украины и Новороссии 02 июня 2017
- 08:41 Украинские АЭС еще много лет будут зависимы от России.
- 07:14 Геращенко: Сурков шатает всю Украину.
- 06:00 Цель украинских реформ — уничтожение Украины.
- 03:00 Наука ненависти: «чужие» дети Украины.
- Вчера 23:50 Вороненков. Light версия.
- Вчера 23:31 Донецк: в память о погибших детях Донбасса в небо выпустили сотни горящих фонариков.
- Вчера 22:23 «С ангелом в сердце» — акция в Берлине, рисунки с которой отправят детям Донбасса.
Украинские АЭС еще много лет будут зависимы от России
Министерство энергетики Украины вчера опубликовало проект новой энергетической стратегии страны до 2035 года, в котором признается возможность существенного сокращения транзита российского газа из-за ввода в строй обходных газопроводов.
Об этом пишет ПолитНавигатор.
«Существует большая вероятность, что до 2019 года включительно транзит российского газа сохранится в диапазоне 50-80 млрд кубометров. Вместе с тем на данный момент нет документальных подтверждений относительно продолжения транзита российского газа через Украину после 2019 года», — цитирует издание проект стратегии.
«В документе признается, что «только благодаря действию режима санкций и ограничений в отношении РФ и «Газпрома» и усилиям Еврокомиссии» можно сохранить украинский транзит на 15-40 млрд кубометров в год до ввода в 2019 году «Турецкого потока» (проект газопровода «Газпрома» по дну Черного моря на 31,5 млрд кубометров в год). Кроме того, в проект внесено давнее требование Киева о переносе точки приема-передачи транзитного газа с западной на восточную границу — с Россией. Договориться об этом предполагается в формате Украина—ЕС—РФ. Это требование Москва традиционно не поддерживает, заявляя, что это невозможно до завершения контракта на транзит», — отмечает газета.
Кроме того, целью в снижении энергозависимости от РФ названо уменьшение доли закупок топлива для украинских АЭС.
«Киев имеет долгосрочный контракт с топливной компанией «Росатома» ТВЭЛ, но последовательно наращивает долю закупок у американской Westinghouse. Согласно стратегии, к 2020 году доля одного поставщика в поставках топлива для АЭС должна снизиться до 70%, к 2025-му — до 60%», — говорится в документе.
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Геращенко: Сурков шатает всю Украину
фото:informator.news
Советник главы МВД, нардеп Антон Геращенко прокомментировал акции протеста болгарской общины в Одесской области. По его мнению, подобные проплаченные мероприятия режиссируются из Москвы, а руководит этой работой помощник Путина Владислав Сурков.
Слова Геращенко приводит украинское издание «Обозреватель».
«Если вы возьмете, почитаете план Суркова, который был найден в почте приемной Владислава Суркова выяснится, что именно он — руководитель линии издевательства над Украиной в администрации Путина. Там четко расписано, что одна из задач — создавать точки напряженности на национальной почве. В Закарпатье — с русинами, во Львовской области — с поляками, в Одесской области — по болгаро-румынской линии. Поэтому это такие попытки дестабилизировать ситуацию. Причем, чем меньше на них будут реагировать в прессе, тем лучше. Так в меньшей степени будут добиваться своего заказчики», — подчеркнул он.
Геращенко проинформировал, что Служба безопасности Украины проводит расследование по факту проведения проплаченных акций протеста болгарской общины. В том числе, по его мнению, необходимо тщательно изучить вопрос причастности ко всем этим акциям лидера болгарской общины Украины, нардепа от «Нашего края» Антона Киссе.
Ранее президент Ассоциации болгар Украины, депутат Верховной Рады Антон Киссе заявил, что украинская власть и правоохранительные органы заигрывают с радикальными неонацистами. Так он прокомментировал нападение на представителя болгарской диаспоры, белгород-днестровского депутата городского совета Василия Кащи.
Последний стал жертвой нападения ультраправых боевиков из-за того, что отказался голосовать за строительство храма раскольников из УПЦ КП. Упрямого члена исполкома Горсовета облили зеленкой и попытались бросить в мусорный контейнер, однако полиция смогла отбить Кащи у радикалов. Пострадавший был доставлен в больницу.
После этого сотни представителей болгарской диаспоры вышли на митинг под стенами горсовета. Одним из их требований было объявление импичмента президенту Порошенко. Представители болгарской диаспоры обвинили украинского президента в том, что киевская власть использует украинских праворадикалов для ущемления прав национальных меньшинств.
Комментируя протесты болгар, советник главы МВД Илья Кива заявил о том, что «раскусил» план по дестабилизации Бессарабии. По его словам, акции болгарской общины курируют люди помощника президента РФ Владислава Суркова. Кива обвинил Кремль в причастности к разжиганию межэтнической розни и расшатыванию ситуации в регионах по «донецкому» сценарию. Болгарская и венгерская община якобы стали звеньями комплексного плана по дестабилизации, полагает Кива. Впрочем, никаких доказательств своим словам советник Авакова, как и его коллега Геращенко, так и не привел.
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Цель украинских реформ — уничтожение Украины
Как сказал один китайский художник, когда его спросили, почему он рисует не Бога, а приземлённые вещи типа бамбука или петухов, «петухов рисовать сложнее — их все видели, и каждый увидит неточности в рисунке. Бога же не видел никто, поэтому никто и не может сказать, что я неправильно его нарисовал».
Украинские реформы тоже никто не видел. Но зато разнообразные «реформаторы» их непрерывно описывают яркими красками. Но лучше бы гройсманы и яценюки петухов рисовали. Эти птички, в отличие от «украинских реформ», существуют.
Видимо, в этом месте нужно дать определение, что я понимаю под реформами.
Реформа — изменение правил игры в какой-то сфере человеческой жизни, не затрагивающее функциональных основ этой сферы, или преобразование, вводимое законодательным путём.
То есть некая перестройка, когда разбирают определённый государственный, социальный, экономический, финансовый «механизм» и собирают иным способом.
С этой точки зрения, например, отмена на Украине советских ГОСТов — это не реформа. Это чистой воды разрушение. Потому что если бы было реальное реформирование, то вместо ГОСТов ввели бы западные стандарты качества ISO или какие-то свои собственные.
А в текущем варианте, когда стандартов качества нет и «можно всё», на Украину разрешается завозить любые продукты и товары самого низкого качества, и всё это совершенно без ограничений и ответственности. Внутренний рынок Украины открыли для любого хлама.
Это не реформа, ибо не содержит конструктивной, созидательной части. Это чистый акт разрушения, акт энтропии.
На протяжении всей человеческой истории социумы почти непрерывно усложнялись. Начиная с родов, в которых жили десятки человек, и племён, в которых жили сотни, и до сложных федераций, где уживаются и кооперируются сотни миллионов индивидов. Поэтому почти любое упрощение структуры — это шаг назад, примитивизация.
И именно примитивизацию и торжество энтропии мы видим последние три года на Украине.
Возьмём судебную систему. С точки зрения работающей правоохранительной системы многие функционеры и сторонники действующей киевской власти — уголовные преступники. Госпереворотщики, убийцы, насильники, воры, грабители, мародёры, рейдеры и так далее. Причём так их можно классифицировать как по старой, постсоветской юридической системе, так и по любой другой — европейской или англосаксонской («континентальной» или «островной»).
Поэтому единственный вариант, который устраивает нынешнюю киевскую власть и её сторонников, — это когда судебная система вообще не работает.
Именно поэтому мы видим, что все три года после переворота эффективная деятельность судов блокируется. Так называемые «активисты» блокируют деятельность судов по большинству ключевых и резонансных дел, устраивают беспорядки в залах суда, нападают и запугивают судей, заставляют их писать самоотводы и заявления об увольнении «по собственному желанию».
Причём это происходит не только по «политическим» и уголовным делам, но и по хозяйственным. В результате не только блокируется и лишается силы судебная ветвь власти, но и вымываются квалифицированные кадры, заменяясь на некомпетентных хапуг и приспособленцев.
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И более того, даже приспособленцы не могут угодить майданной власти, потому что различные группировки внутри неё конфликтуют, и решение, которое устраивает одну группировку, вызывает гнев и агрессию со стороны других.
Последний яркий пример, когда так называемый «генеральный прокурор» Луценко (не имеющий, кстати, юридического образования) грозится сжечь здание Печерского районного суда города Киева, потому что ему не нравятся принимаемые им решения.
Не провести проверку правомочности, не подать апелляции в вышестоящие инстанции, не обратиться в коллегию судей и не предпринять другие нормативно-правовые действия, предусмотренные законами, а сжечь. Как говорится «без комментариев».
В законодательной ветке власти ничуть не лучше. Вместо юристов, экономистов и управленцев в Верховной Раде заседают майданные «сотники самообороны» и «вытираны АТО» типа Гаврылюка, Парасюка, Мосийчука или Берёзы.
Эти дегенераты умеют махать кулаками, но не имеют ни малейшего представления, как должно функционировать государство (и даже как именно писать законы, чем мотивационная часть отличается от содержательной).
Большинство из депутатов, собственно, не только не читает принимаемых законов, но и многие из них открыто говорят об этом.
Поэтому вместо того, чтобы заниматься реальным реформированием, они занимаются запретами советской символики, запретом или переносом праздников, переименованием городов и улиц и другой подобной бессмысленной деятельностью.
Вообще, большая часть активности постмайданной власти (та, которая не касается разворовывания бюджетов) носит имитационный характер. Казаться, а не быть. Делать вид, а не делать дело. Имитировать патриотизм и бурную деятельность.
Один из самых ярких примеров — это так называемая «борьба с коррупцией». После госпереворота майданная власть создала не один, а сразу несколько новых органов по борьбе с коррупцией (часть из них на деньги западных грантов).
Основной деятельностью этих «антикоррупционных» бюро, как легко можно увидеть по сообщениям в СМИ, стали аресты и обыски в конкурирующих «антикоррупционных» ведомствах.
А реальный результат — Украина вошла в тройку самых коррумпированных стран мира.
Аналогичная ситуация и с инвестиционной привлекательностью. На словах делается всё, чтобы привлечь иностранных инвесторов. А на практике:
— налоги выросли;
— риски выросли;
— существующая инфраструктура неудовлетворительна и разрушается дальше;
— не хватает квалифицированных кадров, и ничего не предпринимается, чтобы улучшить эту ситуацию;
— плохая криминогенная обстановка;
— чрезвычайно слабый внутренний рынок;
— стоимость энергоресурсов на внутреннем рынке существенно завышена;
— огромное количество рейдерских захватов и отсутствие возможностей защитить свою собственность.
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Характерный пример — это опубликованное несколько месяцев назад письмо немецкого предпринимателя, который был вынужден свернуть свой бизнес на Украине, потому что его с одной стороны кошмарили рядящиеся под «патриотов» бандиты, а с другой — коррумпированные чиновники.
Другой характерный пример — это конфискованный «миллиард Януковича». Который на самом деле не миллиард (а полтора) и не Януковича, а принадлежит восьми кипрским инвестиционным фондам, которые теперь судятся, чтобы вернуть незаконно отнятую у них собственность.
И как после этого инвестировать в украинскую экономику? И как после этого давать в долг режиму Порошенко?
Впрочем, что все обещания «евроинтеграторов» нереальны, думающим людям было понятно изначально. И за инвестиции, и за рынки во всём мире идёт жесточайшая борьба. И сказочкам о том, что «сейчас добрые западные капиталисты придут, принесут денег и построят заводы, а потом позволят продавать нашу продукцию у себя», могли верить только полные неадекваты.
Тем более что на сегодняшний день украинское производство — одно из самых энергонеэффективных в мире: на единицу ВВП тратится более чем в полтора раза больше энергии, чем в той же России.
Так что результат (прежде всего социально-экономический) трёх лет майданной власти вполне предсказуем, и лично для меня никакой неожиданностью не является:
— падение ВВП;
— падение экспорта;
— падение уровня жизни;
— рост преступности;
— депопуляция.
И все действия режима Порошенко (независимо от того, кто является премьер-министром — Яценюк или Гройсман) носят только разрушительный характер: убийства, репрессии, цензура, обстрелы, блокады, запреты, уничтожение торговых, финансовых, научных, производственных, транспортных связей с крупнейшим соседом etc.
Более того, нет ни понимания стоящей перед правительством проблематики, ни необходимых знаний, чтобы это понимание возникло, ни мотивации для решения этой проблематики, если кто-то из руководства режима вдруг решит прислушаться к экспертному сообществу (которое за три года тоже существенно ослабло, потому что лучшие уехали в Россию, а остающиеся преимущественно боятся возражать этой власти).
Всё целеполагание текущего режима заключается не в том, чтобы развивать экономику или улучшать уровень жизни населения Украины, а сосредоточено на трёх целях:
— удерживать власть любой ценой, даже путём массовых репрессий и войны;
— воровать;
— гадить России, причём вопреки логике, интересам государства и населения.
С таким дебильным целеполаганием никаких позитивных перспектив у Украины нет и быть не может.
И как подтверждение мы видим свежие данные статистики — последствия безумной блокады Донбасса и прочих русофобских действий привели к новому падению производства примерно на 7% за каждый весенний месяц.
Чтобы достигнуть высоких результатов, нужны творчество, знания, проектное мышление и огромное трудолюбие. А когда режим Порошенко руководствуется исключительно жадностью и злобой, неизбежно будет только Руина.
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Наука ненависти: «чужие» дети Украины
Что происходит с человеком или народом, пораженным бациллой национализма?
Он начинает делить других по сортам, не сомневаясь в том, что среди них есть те, которые можно считать полноценными или даже доминирующими, а есть непригодный биологический мусор, обездвиживающий здоровые национальные силы, мешающий им органично развиваться.
Такой подход, далеко не всегда осознаваемый, индоктринация которого в общественный организм происходит, как в случае с Украиной, постепенно, но последовательно, лишает людей одного из основных свойств, служащих основой, фундаментом человеческих отношений в любом коллективе, начиная от семьи и заканчивая государством.
Это способность испытывать сочувствие, переживать чужое горе, как свое. Из него вырастают начала сострадания, желания оказать помощь слабым и страждущим, ощущение глубокой уязвимости человеческой природы и понимание, что она нуждается в деятельной защите.
Национализм же помещает «чужое» в зону эмоционального отчуждения — в своем кругу человек националистических убеждений или даже не убеждений, а смутного настроя, который является результатом длительного внушения извне, может оставаться тонко чувствующим, переживающим, готовым оказать всяческую поддержку нуждающимся — прекрасным отцом и братом, надежным другом, неравнодушным волонтером и так далее.
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Но стоит ему перевести взгляд на пространство, населяемое существами, которые выглядят как люди, ведут себя, как люди, но людьми не являются, его глаза становятся колючими и ненавидящими, сердце каменеет и переполняется злобой.
В течение многих лет ему тихо и прикровенно, а после революции достоинства уже вполне открыто, рассказывали о том, что вот там — на территории, именуемой Донбассом — обитают орки, чье существование определяется желанием и готовностью рабски подчиняться любой слепой и жестокой силе, которые не умеют и не хотят ничего более, кроме как обременять себя тяжелой и бездумной работой, сидеть глубоко под землей, вгрызаясь в ее недра, и лишь изредка выходить на поверхность, чтобы тут же забыться в тяжелом алкогольном угаре.
Я не сомневаюсь в том, что те, кто сегодня, в День защиты детей в Киеве и других украинских городах оплакивает сирот, чьи отцы сложили свою голову в зоне АТО, делают это искренне, их скорбь безгранична и глубока, их слезы чисты и невымученны. Точно так же сердца жителей нацистской Германии заходились от жалости, когда речь заходила о гибели своих мальчишек, ушедших на фронт, о сотнях тысяч немецких детей, осиротевших после того, как их отцы сгинули на полях сражений страшной и ненавистной советской России.
Многие не знали и не хотели знать, кто-то знал, но считал такое положение дел нормальным, что там — в русских городах, деревнях и селах — гибнут и голодают славянские дети. Тысячи, десятки тысяч. А в детские концлагеря идут и идут составы с маленькими людьми, у которых будут отнимать кровь, чтобы переливать ее раненным немецким солдатам; над которыми будут ставить чудовищные опыты.
У нас другие масштабы. За три года в Донбассе погибло более сотни детей, а тысячи стали сиротами. Но для скорбящих 1-го июня на Украине их не существует, для них не найдется слова сочувствия, никто не скажет, что пора останавливать братоубийственную войну хотя бы из-за этого — из-за того, что она убивает тех, кто ни за что еще не несет ответственности, кто только начинал свою жизнь и не успел нахвататься грехов или принести в этот мир зло.
Смерть ребенка — это вообще безусловная причина для немедленно возникающего и заполняющего душу ощущения горя и неправды. Но нет, детей уже тоже поделили — не на тех, кого можно убивать, а кого нет — все-таки на виду у западных друзей как-то не с руки объявлять на весь свет о своей привычке употреблять в пищу человеческое мясо.
Но произведенная Петром Порошенко сепарация детей (с точки зрения украинского закона это все дети Украины) — на тех, кто будет ходить в школы и тех, кто будет сидеть в подвалах, если ее логически продлить до последних выводов, то получится та самая правда.
Одни могут рассчитывать жить в человеческих условиях, другим рассчитывать не на что, да и вообще к чему им достойное человеческое существование.
Не стоит забывать о том, в какую человеконенавистническую тьму временами погружается сознание людей на той стороне, когда они не просто отказывают в сочувствии погибшим под обстрелами детям Донбасса, но находят в себе силы ликовать по поводу их гибели.
Через пару месяцев мы будем отмечать трагедию, произошедшую в Горловке, когда снаряды, выпущенные украинской армией, унесли жизни 23-летней Кристины Жук и ее 1-месячной дочки Киры. Маму так и похоронили с ребенком на руках. Фото мертвой женщины с ребенком моментально попало в сети и широко разошлось.
Конечно, среди обсуждавших этот трагический случай украинцев были и те, кто выражал сочувствие, но не они сегодня задают тон в украинском обществе. Отношение к Донбассу формируют нацистские ублюдки, констатировавшие, что доблестные защитники Украины оборвали еще две ненужные и бессмысленные жизни, которым нет места на украинской земле.
Я думаю, что степень одичания на небратской стороне в течение этих страшных трех лет растет и ширится. Общество, раздавленное нищетой и страхом, сознание которого перекорежено пропагандой, продолжает постигать науку ненависти. В своих бедах они винят не себя, а внешние силы — Россию, Донбасс, тех, кто обороняет от агрессора собственный дом, собственную землю. И детей, которые когда-нибудь станут взрослыми и тоже могут взять в руки оружие. Лучше бы, чтобы они не стали.
Я бы сказал всем скорбящим сегодня на Украине — есть один простой рецепт. Не пускайте своих мужчин на войну, они несут ответственность за собственных детей. Отцы обязаны растить сыновей и дочек, дарить им свою любовь, помогать им стать людьми. И этот долг священен в отличие от вменяемой им государством обязанности убивать других. Я бы сказал, но меня едва ли услышат.
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Андрей Бабицкий
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Вороненков. Light версия
Это была месть за патриотическую позицию
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Донецк: в память о погибших детях Донбасса в небо выпустили сотни горящих фонариков
Авторская съемка военкора команды News Front Филиппа Преображенского.
Жители Донецка пришли в парк культуры и отдыха имени Щербакова, чтобы принять участие в акции «Ангелы» памяти погибших юных жителей Донбасса в ходе военной агрессии со стороны Украины.
В Международный день защиты детей 1 июня участники мероприятия вспомнили об ушедших, и в знак скорби запустили в небо горящие фонарики.
Акция прошла на мосту перед входом в парк, вдоль него были развешены рисунки школьников, изображающие мир глазами детей. В мероприятии приняли участие родители погибших.
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«С ангелом в сердце» — акция в Берлине, рисунки с которой отправят детям Донбасса
В Берлине прошла акция «С ангелом в сердце», приуроченная ко Дню защиты детей 1 июня. Организатором выступил правозащитник Олег Музыка.
Присутствующие на акции приняли участие в конкурсе Детского рисунка. Все дети получили подарки, а их рисунки будут отправлены детям Донбасса.
Выступившие активисты обратили внимание на ситуацию в Сирии, Ираке, Афганистане и Украине. Они уверены, что каждый ребёнок имеет право на семью, учебу, радость. Жаль, что киевская власть с этим не согласна.
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