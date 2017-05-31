Пока полиция воюет с мальчиком, читающим Шекспира…

Синтетические (или, как их еще называют, «дизайнерские») наркотики стремительно наводняют города страны. Купить их сегодня может любой школьник: сделать заказ, оплатить его, а затем условиться с курьером о встрече по телефону или в соцсетях, которые наводнены рекламой спайсов и прочей дряни. Как бороться с этой напастью?!

8 тысяч призывов к самоубийству

Все слышали про скандал, который вызвал мальчик, читавший Шекспира на Арбате. Эту историю обсуждают все и везде, будто это главная проблема страны. Надо ли было полиции вмешиваться в эту историю? Считать ли ребенка попрошайкой? СМИ страны активно пережевывают эту тему. Запомнился комментарий к одной из публикаций про юного шекспироведа. Мол, пока полиция мальчика ловит, а у нее в это время под ногами на асфальте написаны номера телефонов где купить наркотики. И никто из силовиков не звонит по этим номерам, не вычисляет адреса притонов. Им проще ловить мальчика с Шекспиром. Похоже, так оно и есть. К проблеме, на которую полиция закрывает глаза можно отнести еще множество. Среди них — пресловутые «группы смерти».

В понедельник Совет Федерации приступил к рассмотрению двух законопроектов, который вводит уголовною ответственность для создателей и администраторов «групп смерти». Разработчиком обоих документов изначально была вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, но затем в число соавторов набились еще 86 депутата-единоросса, а также шесть членов Совета Федерации. Поддержали законопроекты и парламенты 11 российских регионов.

Теперь создателей суицидальных сообществ в соцсетях можно отправить в колонию на срок до шести лет, а на три года — тех, кто предлагает подросткам поучаствовать в опасных для жизни играх вроде «трейнсерфинга» (проезд на крыше поезда), «Рефинга» (лазанья по крышам) и «зацепинга».

В пояснительной записке Яровая ссылается на официальные данные Роскомнадзора, который ведет «Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов»: в 2016 году в этот реестр было внесено более 60 тысяч опасных записей, из которых почти 8 тысяч — с информацией о способах совершения самоубийства и призывах к суициду.

Причем зачастую в «группах смерти» распространяется и другая опасная информация, например, реклама наркотиков. Сегодня, признают эксперты, это ничуть не меньшее, а еще большее зло для молодежи, нежели призывы к суициду.

Несмотря на все усилия Роскомнадзора, сегодня темой доступности наркотиков пронизана вся молодежная субкультура — и в первую очередь благодаря рэп-музыке. Для ребят, живущих в крупных города, это стало уже повседневной реальностью. При этом сами наркоторговцы активно внедряют в сознание молодежи мифы о наркотиках: дескать, если один раз попробовал — то ничего не будет, не привыкнешь…

«Дизайнерские» наркотики продают под видом синтетических курительных смесей (спайсов), или солей для ванн. А «дизайнерскими» они называются потому, что их химические формулы в подпольных лабораториях разрабатываются настолько быстро, чтобы МВД не успевал их вносить в список запрещенных веществ.

И это, кстати, огромная проблема. В других странах с того момента, как новый «дизайнерский» наркотик впервые попал на улицы, до внесения его в список запрещенных, проходит несколько недель, а в России — месяцы и годы!

И вместо того, чтобы бороться со спайсами, законотворцы всерьез озабочены тем, чтобы запретить популярные и привычные для большинства россиян лекарственные препараты вроде глазных капель, таблеток от кашля и болеутоляющих пилюль, а еще бьются на всех телеканалах страны против мальчика с Шекспиром…

«Черные» деньги текут рекой. Откуда и куда?!

«Дизайнерские» наркотики сегодня не только разработать, но и легко распространить. Для этого тоже создана отлаженная индустрия, которая использует технологические наработки — соцсети, интернет-мессенджеры (Viber, Telegram и прочие), системы мгновенной оплаты (вроде Qiwi).

Иные наркоторговцы от безбоязненно наглеют настолько, что открыто рекламируют свои «услуги»: на стенах домов, гаражей, магазинов и даже школ появляются написанные через трафарет адреса сайтов, где можно купить «дизайнерские» наркотики. И правоохранители об этом прекрасно знают.

Как правило, направлена такая «реклама» именно на подростков и молодежь. Набрал номер телефона, оплатил «дозу» через платежный терминал, и получил наркотики. Для этого используют так называемые «закладки»: пакеты с наркотиками курьеры доставляют по конкретному адресу. Или могут, скажем, спрятать в неприметном месте: под деревом или под лавочкой у дома, где живет юный наркоман. Тот вечером вышел погулять с собакой — и забрал «дозу».

О том, какие суммы крутятся в этом бизнесе, можно судить по зарплатам курьеров-«закладкичов» — они получают от 100 до 300 тысяч рублей в месяц. Именно поэтому «закладчиками», как показывает практика, работают самые разные люди — от школьников до пенсионеров, среди них много мигрантов, которые приезжают в Россию в поисках заработка.

Причем порой даже привлечь их к ответственности нереально, если «дизайнерский» наркотик не внесен в реестр запрещенных веществ. Если полицейские вдруг задержали курьера, то выйти на всю преступную цепочку тоже крайне сложно: все контакты происходят дистанционно, через соцсети или по телефону, никаких личных встреч с поставщиками и покупателями.

Во многих городах России, где синтетические наркотики стали огромной напастью, уже появляются «народные дружины», которые пытаются бороться с «закладками». Например, на Ставрополье появилось движение под неформальным названием «Красный прямоугольник»: казачьи патрули, да и просто неравнодушные граждане по ночам патрулируют спальные районы и закрашивают объявления о продаже спайса и солей для ванн. Ну и, конечно, ловят тех, кто их рисует на стенах.

Наркоманы — потенциальные террористы?

Синтетические наркотики — это серьезная социальная угроза. И не только в России, но и во всем мире. Истинная причина того, что молодые люди попадают в наркотическую зависимость, — это кризис современного «общества потребления». Это отсутствие смысла жизни и ясных позитивных целей у молодежи. Это то, что подростки вынуждены существовать в состоянии постоянного стресса (в том числе из-за старых, продолжительных конфликтов в семье или школе).

Не все подростки готовы к таким испытаниям, не все умеют рассудительно реагировать на жизненные вызовы. И тогда наркоторговец «услужливо» подсказывает им выход: мол, всего одна доза спайса — и жизнь наладится…

Сколь бы драконовскими не были методы борьбы с наркомафией, она все равно будет находить для себя потенциальных «клиентов». Пока не будет создана работающая молодежная политика, которую можно было бы противопоставить навязываемому подросткам идеологии консюмеризма и гедонизма.

Синтетические наркотики — еще и мощные психотропные препараты, которые позволяют подчинить волю молодого человека. «Есть огромное количество примеров, когда под действием таких наркотиков совершаются суициды, убийства, нападения на людей, кражи, ДТП. Современные наркоманы социально опасны, многие из них готовы совершать террористические акты и различные диверсии, готовы за дозу исполнить любое указание», — говорит председатель Ассоциации православных реабилитационных центров Северного Кавказа Николай Новопашин.

Сейчас эта ассоциация разрабатывает пакет поправок к законодательству, которая позволила бы эффективно бороться с «дизайнерскими» наркотиками. Одно из главных предложений — это воссоздать единый федеральный орган, который бы решал проблему наркомании в России. После того, как Госнаркоконтроль был ликвидирован, а его функции частично переданы МВД, такая система оказалась никому не нужна.

Сертификат для наркозависимого

Как рассказал сам Новопашин «Свободной прессе», 4 июля в Ставрополе в возглавляемом им реабилитационном центре состоится выездное заседание думского Комитета по безопасности, посвященное проблеме наркомании в России. На этом заседании эксперты из различных регионов представят законодательные предложения, которые в настоящее время разрабатываются.

По словам Николая Новопашина, в числе таких предложений, в частности, введение принудительного тестирования на наркотики, а также принудительной реабилитации наркозависимых. Сегодня в стране действует более 500 общественных реабилитационных центров, в которых находится более 20 тысяч человек. Конечно, это капля в море: ни МВД (которому переданы функции Госнаркоконтроля), ни Минздраву система таких учреждений оказалась фактически не нужна.

В связи с этим, считает Николай Новопашин, необходимо законодательно повысить статус общественных реабилитационных центров. Например, на федеральном уровне можно ввести практику выдачи сертификатов на реабилитацию, подкрепленных бюджетными средствами. Затем наркозависимый реализовать его в любом реабилитационном центре в любом регионе России (такой же принцип действия у «родового сертификата»).