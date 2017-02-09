Новости Украины и Новороссии 09 февраля 2017

Борьба пауков в банке. Ростислав Ищенко

Внутренние противоречия на Украине обострились до предела и стали определяющим фактором политики

Последние несколько недель обострение в Донбассе приковало к себе внимание тех, кому еще не надоел украинский кризис. Убийство командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной «Гиви») с новой силой всколыхнуло интерес к событиям в непризнанных республиках. А на развитие внутриполитической ситуации в Киеве практически перестали обращать внимание. Резонно констатируя, что местные политические силы отличаются друг от друга не степенью русофобии, а уровнем лицемерия, большинство экспертов оставили всякие попытки разобраться в хитросплетениях борьбы пауков в банке.

Уже к концу правления Обамы Вашингтон стал очевидно тяготиться своими украинскими клиентами. Киевские политики всех сортов и оттенков продемонстрировали уникальные способности к разворовыванию иностранной помощи и кредитов, но при этом не смогли выполнить ни одной задачи из поставленных перед ними США.

Администрация Трампа логически завершила смену вех американской политики на Украине. Новый президент США ничего не придумывал специально для Киева. Он реализует на этом направлении ту же стратегическую идею, что и в отношениях с другими союзниками. Так же как европейцам предлагается заплатить за НАТО (если альянс им до такой степени необходим), Украине советуют самой о себе позаботиться.

В этих условиях внутренние противоречия на Украине обострились до предела и стали определяющим фактором политики. Мне уже приходилось подчеркивать, что корни нынешнего обострения в Донбассе необходимо искать в непримиримых противоречиях между киевскими политиками. Как видим, накал обстрелов снизился, всплеск активности на линии фронта вроде бы сходит на нет. Но для Киева, для его внутренних отношений, тема продолжает оставаться важнейшей. Вся риторика, все шаги, предпринимаемые киевской властью и ее оппонентами, связаны именно с нарастающим накалом внутриполитического противостояния.

Вчера Тимошенко заявила о необходимости введения в Донбассе военного положения и признания факта ведения Украиной войны. С точки зрения внешней политики Украины или ее политики в Донбассе — заявление странное. В Донбассе давно явочным порядком введен режим более жесткий, чем предусмотренный законом режим военного положения. Конституционные права граждан просто отменены, действие конвенций по защите прав человека приостановлено, власть осуществляют не конституционные органы, а «военно-гражданские администрации» и т.д. Таким образом, введение режима военного положения не даст Киеву никаких новых возможностей в Донбассе.

Что касается признания факта войны, так Украина не может и не хочет признать факт гражданской войны, поскольку тогда будет необходимо сесть за стол переговоров с ДНР/ЛНР, официально признав их равноправной стороной конфликта. Стандартный подход международного сообщества к разрешению подобного рода конфликтов — оппозиция должна быть интегрирована во власть. Для Киева он совершенно неприемлем не только потому, что придется прямо или косвенно признать факт государственного переворота, но и в связи с тем, что переворот-то и учинялся для того, чтобы очистить власть от всех ненационалистических сил. Без такой чистки националисты были не в состоянии реализовывать свои программные идеи. Им необходима монополия на власть. За нее они и воюют.

С другой стороны, Украина с первых же столкновений гражданской войны кричит о том, что она воюет с Россией, но войну Москве не объявляет. Если Порошенко в очередной раз «признает факт» этой войны, но официально войну не объявит, то принципиально тоже ничего не изменится.

Если не учитывать украинскую внутриполитическую проблематику, мы не поймем, зачем огород городить.

На Украине нет политика, который бы давно и упорно не желал бы убрать Порошенко и не хотел забраться на его место, став главным по дележу награбленного. Давным-давно (два года назад) подготовлено его силовое свержение с опорой на нацистские батальоны, интегрированные в МВД. Но для сохранения хотя бы условного контроля над страной и для признания мировым сообществом потенциальным сменщикам Порошенко необходимо, чтобы он передал власть добровольно и легитимно.

Петр Алексеевич, естественно, это делать отказывается. Во-первых, Порошенко слишком долго и иррационально мечтал о посте президента, чтобы просто так уйти. Во-вторых, уходить ему некуда. Какие бы гарантии ему ни давали оппоненты, он прекрасно понимает, что в момент, когда он потеряет власть, на него начнут охотиться, как охотились на Януковича.

Порошенко неоднократно демонстрировал своим оппонентам, что готов защищать свою власть вооруженной силой. Следовательно, для того чтобы принудить его уйти добровольно, надо лишить его надежды на вооруженную силу. МВД и так контролирует враг Порошенко Аваков. Прочие силовики, включая СБУ, слишком слабы, малочисленны и плохо вооружены. Остается только армия. Если перехватить рычаги управления вооруженными силами, у Порошенко не останется шансов на возможность эффективного сопротивления и можно попытаться вынудить его к капитуляции.

Военное положение резко усиливает полномочия секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Турчинова по управлению силовыми структурами. Порошенко теряет возможность отдавать генералам прямые приказы. Только через Турчинова.

Следовательно, военное положение лишает Порошенко силовой опоры и делает беззащитным. Поэтому сейчас в Киеве идет борьба за контроль над армией. И она прямо отражается на ситуации в Донбассе. Причем если Порошенко для получения аргументов против своих оппонентов устроил фейковую войну, ограничившись сильнейшим артиллерийским обстрелом, но без серьезных пехотных боев, то его оппоненты, для того чтобы добиться введения военного положения, готовы развязать реальную полномасштабную войну.

Пока Порошенко держится, но долго ли ему осталось?

Ростислав Ищенко, газета «Известия»

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Курс на Европу 1943 года: УПА отмечает 75-летие

Несмотря на прямое недовольство европейских политиков, украинская власть продолжает внедрять в обществе мифологизированный культ УПА

8 февраля на Украине стартовала масштабная пропагандистская кампания, которая призвана закрепить на государственном уровне культ Организации украинских националистов и ее боевого крыла — Украинской повстанческой армии.

По этому поводу в национальном информационном агентстве «Укрінформ» прошла пресс-конференция, посвященная 75-летию основания УПА. Помимо главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, в ней приняли участие представитель Службы безопасности Украины Андрей Когут, глава Государственного агентства Украины по вопросам кино «свободовец» Филипп Ильенко и глава ученого совета НаУКМА, бывший министр образования и науки Сергей Квит. Все эти высокопоставленные государственные чиновники давно известны открытыми идеологическими симпатиями к ОУН Степана Бандеры и не первый год занимаются системной глорификацией украинского националистического движения.

Сегодня они говорят о необходимости дополнительно усилить пропаганду национализма, избрав в качестве повода дату «основания УПА». Все это происходит в стране, стоящей на грани дефолта, полностью зависимой от международной финансовой поддержки, стране, где государственный механизм насквозь пропитан коррупцией, а власть, не стесняясь, зарабатывает на войне.

Как все начиналось

Почему Вятрович берет точкой отсчета деятельности УПА именно 8 февраля? По словам главы Института национальной памяти Украины, 75 лет назад небольшой отряд оуновцев атаковал расположенное на Ровенщине местечко Владимирец, где размещался немецкий гарнизон. И дело даже не в том, что исторические сведения об этом вооруженном столкновении крайне скудны. При любом объективном рассмотрении истории УПА эту дату никак нельзя назвать моментом ее основания или первым боевым крещением этой военизированной структуры украинских националистов.

Дело в том, что организация под названием Украинская повстанческая армия была создана еще в декабре 1941-го, на основе «Полесской Сечи» — вооруженного формирования Тараса Бульбы-Боровца, который то сотрудничал с гитлеровцами в качестве вспомогательной полиции, то вступал с ними в локальные стычки. Что касается представителей вооруженного крыла ОУН, с самого начала войны и до самого конца 1942 года они находились в рядах коллаборационных военных подразделений, участвовавших в тыловых операциях немецкой армии и полиции. А затем сформировали «Украинский легион» — карательное подразделение в составе 201-й охранной дивизии полиции и СД, которое девять месяцев терроризировало жителей Белоруссии.

Руководство ОУН(б) и не помышляло в то время о полномасштабной борьбе с оккупационными войсками Германии. «В то время, когда на востоке еще стоят миллионные большевистские армии, любая наша вооруженная акция против немцев была бы помощью Сталину», — прямо указывали участники Военной конференции бандеровской ОУН, которая состоялась в конце 1942 года. Ситуация резко изменилась в середине зимы, когда победа под Сталинградом обозначила перспективу военного поражения Третьего Рейха, а в полесских лесах появились два крупных соединения советских партизан, которые приступили к атакам на немецкие гарнизоны. Эти действия встретили отклик у местных жителей, которые страдали от насилия и грабежей, и заставили забеспокоиться теряющих влияние националистов.

Впрочем, до самого конца зимы антинемецкие акции ОУН, вроде владимирецкого боя, носили случайный характер, а большинство бандеровцев оставались в составе немецкой полиции. Только 23 февраля 1943 года, на III конференции ОУН, которая прошла в Олевском районе на Львовщине, было принято решение приступить к созданию полноценной военной структуры — чтобы «оторвать от влияния Москвы те элементы украинского народа, которые ищут защиту от угрозы со стороны немецкого оккупанта».

При этом, контролировавший ход конференции Роман Шухевич, который накануне снял с себя китель немецкого офицера, подчеркивал, что основная борьба должна быть направлена не против германской оккупации, а против советских партизан и поляков.

УПА в новом статусе

Новое вооружённое формирование планировалось назвать «Украинская освободительная армия». Однако, после того, как бандеровцы уничтожили большинство сторонников своего конкурента и недолговременного союзника Тараса Боровца, они захватили и присвоили уже раскрученный на Волыни бренд УПА. По сообщениям советской партизанской резидентуры, «формирования украинской национальной армии за счет полицейских, казаков и местных украинцев бандеровского и бульбовского направления» проходило в марте-апреле 1943 года, когда УПА пополнило от 4 до 6 тысяч сотрудников немецкой полиции, которые состояли в бандеровской и мельниковской ОУН, а также в разгромленном бандеровцами отряде Боровца.

Формирование Украинской повстанческой армии в целом завершилось только к концу весны и началу лета 1943 года. И вместо борьбы с немцами, боевики этого подразделения тут же приступили к массовому уничтожению польских жителей Западной Украины. Летом 1943-го в дистрикте Волынь и Подолия рейхскомиссариата Украины прошли широкомасштабные акции по «очистке территории от польского элемента», жертвами которых стали около 40 тысяч поляков — преимущественно женщин, детей и стариков, обвиненных в антиукраинских настроениях и сотрудничестве с советскими партизанами.

Наиболее крупная акция «Волынской резни» была осуществлена 12 июля 1943-го, когда одновременному нападению подверглись около 150 польских сел. Их население было вырезано украинскими националистами в рамках полномасштабной и организованной этнической чистки. В то же время, УПА почти не проводило в этот период антинемецких акций — не считая небольших стычек с немецкими патрулями, у которых обычно просто отбирали оружие.

Естественно, эта историческая правда, которая давно признана во всем мире, в том числе польскими историками, никак не вписывается в канву современной украинской пропаганды. Именно поэтому, украинское Министерство Правды конструирует миф об УПА, которая действовала в какой-то воображаемой, альтернативной вселенной, занимаясь борьбой с немецкими оккупантами. Незначительный и почти не отраженный в архивах бой возле Владимирца преподносится современным украинцам в качестве даты, обозначающей начало деятельности Украинской повстанческой армии. А массовая резня мирного населения, которой преимущественно занимались на Волыни вооруженные подразделения бандеровцев, либо полностью отрицается как «пропагандистский советский вымысел», либо игнорируется как досадный, но незначительный и несущественный эпизод в «сложной истории отношений» между Украиной и Польшей.

Демифологизация

Проблема только в том, что эта позиция бандеровского фан-клуба, в который превратился при Вятровиче Институт национальной памяти Украины, все меньше устраивает научные круги, политических лидеров и общественность европейских стран. Буквально на днях об этом прямым текстом заявил самый влиятельный из польских политиков — лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

Он предупредил, что Украина никогда не войдет в Европу в том случае, если ее руководство продолжит поддерживать культ личности Степана Бандеры. А испанские и немецкие фанаты по-своему подтвердили наметившееся в европейском обществе неприятие украинского национализма, устроив обструкцию украинскому футболисту Роману Зозуле, который неосмотрительно публиковал свои фото с изображением вождя ОУН.

И хотя Владимир Вятрович поспешил заявить, что на Украине нет никакого бандеровского культа, это ребяческое вранье уже не сможет ввести в заблуждение европейских союзников Украины. Можно не сомневаться, что новые попытки продвижения националистического мифа, которые опять осуществляются сейчас на государственном уровне, вскоре получат с их стороны соответствующую оценку. Потому что Европа, о которой мечтает Вятрович, закончилась еще в 1945 году.

Александр Сокуренко, Ukraina.ru

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Украина через Молдавию продолжает покупать российские двигатели

Укроборонпром через дочерние компании закупает российские двигатели для военной техники через молдавские фирмы.

«Молдавская компания купила на заводе КАМАЗ 20 двигателей, эта компания ввезла эти двигатели в Молдову на двух грузовиках. Компания, которая ввозила эти двигатели – это молдавско-украинская компания. Через несколько дней эти двигатели она перепродала другой компании – Автопрезенту, другая молдавская компания перепродала третей, немецкой компании, и немецкая уже ввезла эти двигатели в Украину. Это схема, в которой принимают участие четыре экономических агента… «, – выяснили украинские журналисты.

Согласно информации, чтобы не покупать моторы напрямую из России, дочернее предприятие Укроборонпрома Укринмаш провело закупку 20 двигателей для украинских БТР-80 через молдавские фирмы-посредники.

Украинский оборонный концерн заплатил за двигатели по 15 тысяч долларов за единицу.

В Молдавии указанные комплектующие для техники готовы были продать не дороже 10 тысяч евро, включая ПДВ за штуку, что дешевле почти на 5 тысяч, от того что заплатило дочернее предприятие Укроборонпрома посредникам.

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Завод на линии фронта: судьба Авдеевского коксохима (ВИДЕО)

Обострившаяся в конце января ситуация на юго-востоке Украины продолжает оставаться сложной. В зоне риска оказался крупнейший в отрасли: Авдеевский коксохимический завод. Производство этого уникального предприятия законсервировано. А ведь оно является одним из лучших в Европе.

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ВАЖНО: У Яроша заявили, что Гиви и Моторолу убили украинские ДРГ

Близкая соратница Яроша, известная украинская неонацистка Алена Белозерская заявила, что комбат «Сомали» Гиви и комбат «Спарты» Моторола были убиты украинскими ДРГ. «Это сделали наши. В двух случаях. Знаю просто», — написала она на своей странице в соцсети. «Я не владею подробностями, потому что непричастна к планированию и исполнению этой операции, но что на днях с Гиви произойдет несчастный случай я знала», — добавила она. Читайте также: Украинские военные пожалели о смерти Гиви

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Как украинка Нобелевскую премию получила

Извините меня. Пожалуйста…

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