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“Экстремистов” заказывали? [2017, Калининград. Репрессии]

16:53. 31 мая 2017 Просмотров - 182 2 коммент. Опубликовал:

orshulevich

Александр Оршулевич, его супруга с детьми и адвокат Мария Бонцлер в зале суда..

Вчера, 29 мая, состоялся суд, а вернее, судилище, на котором избирали т.н. «меру пресечения» троим фигурантам нового калининградского дела об «экстремистском сообществе». Предыдущее подобное дело возбуждалось в 2014 году, также, как и в этом случае – следственным отделом регионального ФСБ, в отношении Василия Адрианова. Но  до суда оно не дошло и было закрыто. Нынешнее же направили в суд, явно в карательно-показательных целях.

В настоящее время обвиняемыми по ч. 2, ст. 282.1 УК РФ являются трое жителей Калининграда, имеющие отношение к умеренной правой организации Б.А.Р.С. (Балтийский Авангард Русского Сопротивления). Это Александр Оршулевич (экс-лидер), Игорь Иванов (действующий лидер), и священник РПЦЗ – Николай Мамаев. Представители организации известны своей приверженностью монархическим взглядам. Они последовательно выступали за десоветизацию и традиционные христианские ценности в их европейском понимании. При этом уважали и ценности общегражданские – в протестном поле сотрудничали с активистами либеральных убеждений и регионалистами, выступающими за европеизацию региона. В частности, «барсовцы» были активными сторонниками идеи возвращения Калининграду его исторического названия – Кёнигсберг, и никогда не противопоставляли русское европейскому. Кроме того, члены Б.А.Р.С. всегда с осуждением относились к агрессии Кремля в отношении Украины.

Из всего перечисленного можно сделать вывод, что Б.А.Р.С. – это организация националистов европейского склада, с момента своего возникновения вызывавшая недовольство ставленников путинского режима в Калининградском регионе.

Трафареты для захвата власти

Троих фигурантов дела задержали 27 мая. В 7 утра к Александру Оршулевичу ворвались домой оперативники отдела ЗКСиБТ ФСБ, которые повалили его на пол, надели на голову полиэтиленовый пакет и заковали в наручники. Затем, в целях давления и запугивания, они неоднократно применяли к задержанному грубую физическую силу (позже, на суде, представлявший прокуратуру Михаил Львов цинично заявит, что такие избиения в ходе задержания происходили «в рамках закона»). Всё это совершалось на глазах жены и малолетних детей Александра.

Сила применялась и к другим задержанным, в том числе и к ещё одному участнику Б.А.Р.С — Евгению Артюшенко, которому пока не предъявили обвинения.

Как утверждает Александр Оршулевич, ему не дали ознакомиться с протоколом обыска, результатом которого стали… некие трафареты «экстремистского содержания» и баллончик с краской! По словам супруги задержанного Ванды Оршулевич, сомнительные улики её мужу подбросили. Но даже если бы таковые и впрямь нашлись, остаётся тайной, как эти предметы, согласно постановлению о возбуждении уголовного дела, помогли бы осуществить «насильственный захват власти в Калининградской области путём совершения ряда экстремистских преступлений, направленных, в том числе, на выход Калининградской области из состава Российской Федерации и её независимое существование в составе Евросоюза».

Логика и здравый смысл здесь бессильны.

Пыточных дел мастера

Как заявляет адвокат Мария Бонцлер, «Оршулевич после задержания подвергся многочисленным унижениям и избиениям. У него разбита переносица, следы побоев на руках и коленях. Его два часа держали на коленях, надев на голову мешок».

Сам арестованный рассказал на заседании суда, что его заставили стоять на коленях с надетым на голову пакетом около двух часов. Именно в таком виде его демонстрировали несовершеннолетним свидетелям обвинения, запугивая их перед дачей показаний.

Кроме того, Мария Бонцлер обращает внимание на судьбу ещё одного пострадавшего от рук чекистских изуверов – Евгения Артюшенко. Как утверждают очевидцы, он был избит до потери сознания и госпитализирован.

Лояльность вместо компетентности

Примечательно, что на суде Михаил Львов неоднократно пытался прервать подсудимого и адвоката, рассказывавших о пытках. Также представитель прокуратуры ходатайствовал, чтобы сделать судебное заседание закрытым, но суд его не поддержал. Затем неутомимый Львов в безудержном верноподданническом экстазе взялся за обличение врагов государства. В частности, он добился отказа суда приобщить к делу заявление регионального отделения «Открытой России» – на том основании, что движение якобы признано в РФ «нежелательным». Забыв однако, что данное решение Генпрокуратуры касается лишь одноимённой британской организации.

Так старший помощник прокурора Калининградской области по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму Михаил Львов продемонстрировал вопиющую некомпетентность в профессиональном вопросе.

Родственников попросили удалиться

«Мера пресечения» для Александра Оршулевича рассматривалась первой. В назначенный час зал суда был переполнен. Однако все имевшиеся в зале кресла успели занять не друзья и родственники арестованного, а некие коротко стриженые юноши, наотрез отказавшиеся уступить место даже пожилым людям и женщинам. Себя они называли студентами юрфака Калининградского университета. По наблюдениям очевидцев, на суд их привезли всех вместе, в организованном порядке.

Юнцы держались вызывающе, громко разговаривали, обильно приправляя свою речь «блатным» жаргоном и ненормативной лексикой. Остальным пришлось стоять, заполнив всё пространство от рядов кресел до судейской трибуны. Михаил Львов заявил,что проводить заседание в такой тесноте невозможно, и судья Олег Ласко попросил удалиться из зала всех, кому негде сесть, включая родственников подсудимого. И без того напряжённая обстановка предельно накалилась. По предложению Марии Бонцлер было решено воспользоваться другим, более вместительным помещением, в котором и состоялся в конце концов суд.

Обвинение в намерениях

По итогом судебного разбирательства всем фигурантам дела была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. В будущем, после аналогичных судов, срок может продлеваться снова и снова. По оценки Марии Бонцлер, это абсолютно противоправное «обвинение в намерениях». Не было предано гласности никаких конкретных фактов «создания преступного экстремистского сообщества», в котором обвиняются трое оппозиционеров. Ведь даже если экстремистские материалы были действительно найдены, само по себе их хранение без использования в публичном пространстве отнюдь не противозаконно.

Мария Бонцлер и Александр Оршулевич говорят и об откровенном подлоге – предоставленных следствием материалах, якобы подтверждающих бронирование фигурантами дела авиарейса в Стамбул с целью скрыться от правосудия.

Так или иначе, обвиняемые были заключены под стражу, включая и Александра Оршулевича — отца четырёх малолетних детей и единственного кормильца семьи. Характерно, что эти семейные обстоятельства в постановлении суда даже не упоминались. На какие средства будет жить растящая годовалого ребёнка мать и вся её многочисленная семья — российское правосудие не волнует. Источник: http://afterempire.info

 
* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php
 
 
Политика большого террора - "Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек"
 

282

Террор личности всегда оправдывается интересами народа. Сто лет назад была контра, вредители, кулаки, враги народа. Сегодня новая диктатура клеймит оппозиционеров, несогласных, агентов госдепа, экстремистов и пятую колонну.
Но тоталитарная суть подавления инакомыслия и ограничения свобод одна, хоть из-за развития общества, роста информ потоков и прозрачности, методы стали несколько гуманнее. Но суть диктатуры не изменилась, что и сто лет назад, давить любое инакомыслие, ущемляя фундаментальные права и свободы людей, прикрываясь интересами народа, сея атмосферу страха, пугая общество врагами, экстремистами, террористами.
Любая тирания всегда оправдывается необходимостью заботы об обществе, нам внушают абсурдную идею о том, что ограничение свобод каждой личности в отдельности происходит якобы в интересах всего общества. Само утверждение, на мой взгляд, что можно пожертвовать правами и свободами граждан, ради интересов общества состоящего из граждан абсурдно.
Интересам общества могут противоречить желания отдельных граждан, которые противоречат нормам общепринятого поведения, но в интересах общества не может быть ограничения фундаментальных прав и свобод всех граждан, потому как это ущемление всего общества.
Должно быть ясное понимание того, что авторитарная тирания ограничивает вовсе не тех, кто нарушает общепринятые нормы, создавая угрозу обществу, а именно фундаментальные права и свободы всех граждан, давя прежде всего тех, кто не согласен с потерей человеческих прав и свобод.
Сегодня в РФ антиэкстремистское законодательство и есть главное проявление экстремизма в отношении абсолютно всех граждан РФ.
Сегодня есть прямые статьи УК фактически упраздняющие действие Конституции и основных гражданских прав.
Мы можем открыто называть чудовищные статьи, которые сегодня напрямую отменяют конституционные свободы, являясь аналогом репрессивной советской 58 статьи. К ним вне сомнений относятся все части 282, 280 и раздел о нарушениях митингов и пикетирований 212 УК.
Сегодня антиэкстремисткое законодательство ущемляет свободу слова и выражения, право на тайну личной переписки, право избираться и быть избранным, право на мирный протест, то есть фундаментальные права человека, закреплённые в главном законе страны Конституции и в Международной декларации прав человека.

Наряду с уже принятыми 282 и 280 статьями, добавилась в российском законодательстве и ужасная 212.1, которая вводит наказание до 5 лет лишения свободы для людей, которые несколько раз несанкционированно вышли на улицу с плакатами. Пять лет за решеткой — это больше, чем за грабеж, причинение побоев и кражу. По некоторым санкциям 282 ст и вовсе предполагается наказание сопоставимое с убийством человека. Это при том, что в данной статье нет не одного потерпевшего!
Разве справедливо наказывать человека за плакат, картинку или репост в социальной сети строже, чем за кражу или насилие? Соответствует ли вообще институту права суровое уголовное преследование за мирный протест или выражение своего мнения?
Особенно, когда приговоры выносятся на основании картинок и текстов, по которым нет однозначных методик определения экстремизма, наглядный тому пример, дело Дмитрия Демушкина, которого арестовали и судят за размещённую им фотографию в соц сети с согласованного властями мероприятия, на котором изображён банер с надписью по которой расходятся даже выводы экспертов- "России рус..ю власть".

Уголовным преступлением считается нечто общественно опасное. То есть приносящее ощутимый вред. Какой вред наносят обществу и отдельным людям грабители и насильники — понятно. Но какую опасность представляет человек с плакатом? Например осуждённый по 212 ст Ильдар Дадин?
Очевидно, мирные протестующие не представляют общественной опасности. Даже если протест собрался спонтанно, участников не следует подвергать уголовному преследованию. Ведь свобода слова закреплена в Конституции, мирно и без оружия собираться это неотъемлемое право граждан. Конечно, если они начнут бить витрины и переворачивать автомобили, то общественная опасность появится и хулиганы будут задержаны. Но ведь в случае 212 ст и Дадине речь идет исключительно о мирном протесте!

«За плакат» могут сажать только в тоталитарных государствах, когда любая свободная мысль является неприемлемой. По этой причине можно было загреметь в лагерь при СССР за несогласие с «генеральной линией партии» и даже за анекдот.
Наш Основной закон Конституция гарантирует соблюдение основных прав человека: свободы слова, свободы собраний. А Уголовный кодекс как будто бы уже и нет.
Молчать и «больше двух не собираться»
такая судьба нас ждет, если продолжать молчать и надеятся на отдельных героев жертвующих свободой за всех нас. Источник: Русские новости

Эпизод “Итоги недели” с Степаном Сулакшиным. Согласно последним исследованиям, все больше населения перестают доверять телевизору и пытаются найти ответы в интернете. Поэтому властям приходиться менять способы защиты своего паразитического существования. Раз люди не хотят жрать чушь с телевизора, остается только авторитарный метод. Что мы сейчас и наблюдаем. По всей стране идут аресты и запугивания. Если Вы заметили, то кремлевская фабрика троллей так же сменила тактику и теперь не занимается оправданием режима и переубеждением, теперь они как гопники, пугают всех арестами и расправами. Источник: Аксиома

 

Метки: власть, геноцид, государство, Калашников, Левашов, медицина, навальный, наука, образование, политика, религия, Россия, Рохлина, Русь, система, Тартария, экономика
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2 коммент.»

  • 2019 -39
    krikunoleg 31 мая 2017 в 17:23 Ссылка Пометить
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    Т.е. Александр Оршулевич ПОСТРАДАВШИЙ. Пострадавший за правду и т.п. Да… бедняга, затравили, однако…

    “А теперь более подробно о политических взглядах Оршулевича. Но в связи с тем, что они представляют собой смесь из антисемитизма, нацизма, русофобии и прочей ереси, приведу примеры для лучшего понимания. Начнем с главного: Оршулевич – фанат немецкого рейха, Вермахта и Гитлера персонально.” Короче здесь можно ознакомиться: Источник: http://5kolonna.info/xroniki-orshulevicha-neonacizm-v-dejstvii/

    Почему бы не сказать прямо: Оршулевич — подонок, оскорбляющий героическую память наших дедов, жизнь положивших в боях против гитлеровской орды.

    А детишки с мамашами на главном фото что бы слезу выдавить?

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  • 24 18
    Валерий 31 мая 2017 в 17:52 Ссылка Пометить
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    Ах, ах, бедные либералы и бедные, бедные, бедные борцы за европейскую интеграцию… А туда и дорога. На Украине растление населения и развал государства начинали такие же “невинные” либералы-крикуны, да и развал СССР начался с них же. Пятая колонна в чистом виде, а как прижмут – детьми прикрываются с воплями про “кровавую гэбню” и “людоеда Сталина”. ФСБ РФ респект и уважуха, хорошо отработали. Да будет здоровый и своевременный государственный террор.

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