“Экстремистов” заказывали? [2017, Калининград. Репрессии]
Александр Оршулевич, его супруга с детьми и адвокат Мария Бонцлер в зале суда..
Вчера, 29 мая, состоялся суд, а вернее, судилище, на котором избирали т.н. «меру пресечения» троим фигурантам нового калининградского дела об «экстремистском сообществе». Предыдущее подобное дело возбуждалось в 2014 году, также, как и в этом случае – следственным отделом регионального ФСБ, в отношении Василия Адрианова. Но до суда оно не дошло и было закрыто. Нынешнее же направили в суд, явно в карательно-показательных целях.
В настоящее время обвиняемыми по ч. 2, ст. 282.1 УК РФ являются трое жителей Калининграда, имеющие отношение к умеренной правой организации Б.А.Р.С. (Балтийский Авангард Русского Сопротивления). Это Александр Оршулевич (экс-лидер), Игорь Иванов (действующий лидер), и священник РПЦЗ – Николай Мамаев. Представители организации известны своей приверженностью монархическим взглядам. Они последовательно выступали за десоветизацию и традиционные христианские ценности в их европейском понимании. При этом уважали и ценности общегражданские – в протестном поле сотрудничали с активистами либеральных убеждений и регионалистами, выступающими за европеизацию региона. В частности, «барсовцы» были активными сторонниками идеи возвращения Калининграду его исторического названия – Кёнигсберг, и никогда не противопоставляли русское европейскому. Кроме того, члены Б.А.Р.С. всегда с осуждением относились к агрессии Кремля в отношении Украины.
Из всего перечисленного можно сделать вывод, что Б.А.Р.С. – это организация националистов европейского склада, с момента своего возникновения вызывавшая недовольство ставленников путинского режима в Калининградском регионе.
Трафареты для захвата власти
Троих фигурантов дела задержали 27 мая. В 7 утра к Александру Оршулевичу ворвались домой оперативники отдела ЗКСиБТ ФСБ, которые повалили его на пол, надели на голову полиэтиленовый пакет и заковали в наручники. Затем, в целях давления и запугивания, они неоднократно применяли к задержанному грубую физическую силу (позже, на суде, представлявший прокуратуру Михаил Львов цинично заявит, что такие избиения в ходе задержания происходили «в рамках закона»). Всё это совершалось на глазах жены и малолетних детей Александра.
Сила применялась и к другим задержанным, в том числе и к ещё одному участнику Б.А.Р.С — Евгению Артюшенко, которому пока не предъявили обвинения.
Как утверждает Александр Оршулевич, ему не дали ознакомиться с протоколом обыска, результатом которого стали… некие трафареты «экстремистского содержания» и баллончик с краской! По словам супруги задержанного Ванды Оршулевич, сомнительные улики её мужу подбросили. Но даже если бы таковые и впрямь нашлись, остаётся тайной, как эти предметы, согласно постановлению о возбуждении уголовного дела, помогли бы осуществить «насильственный захват власти в Калининградской области путём совершения ряда экстремистских преступлений, направленных, в том числе, на выход Калининградской области из состава Российской Федерации и её независимое существование в составе Евросоюза».
Логика и здравый смысл здесь бессильны.
Пыточных дел мастера
Как заявляет адвокат Мария Бонцлер, «Оршулевич после задержания подвергся многочисленным унижениям и избиениям. У него разбита переносица, следы побоев на руках и коленях. Его два часа держали на коленях, надев на голову мешок».
Сам арестованный рассказал на заседании суда, что его заставили стоять на коленях с надетым на голову пакетом около двух часов. Именно в таком виде его демонстрировали несовершеннолетним свидетелям обвинения, запугивая их перед дачей показаний.
Кроме того, Мария Бонцлер обращает внимание на судьбу ещё одного пострадавшего от рук чекистских изуверов – Евгения Артюшенко. Как утверждают очевидцы, он был избит до потери сознания и госпитализирован.
Лояльность вместо компетентности
Примечательно, что на суде Михаил Львов неоднократно пытался прервать подсудимого и адвоката, рассказывавших о пытках. Также представитель прокуратуры ходатайствовал, чтобы сделать судебное заседание закрытым, но суд его не поддержал. Затем неутомимый Львов в безудержном верноподданническом экстазе взялся за обличение врагов государства. В частности, он добился отказа суда приобщить к делу заявление регионального отделения «Открытой России» – на том основании, что движение якобы признано в РФ «нежелательным». Забыв однако, что данное решение Генпрокуратуры касается лишь одноимённой британской организации.
Так старший помощник прокурора Калининградской области по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму Михаил Львов продемонстрировал вопиющую некомпетентность в профессиональном вопросе.
Родственников попросили удалиться
«Мера пресечения» для Александра Оршулевича рассматривалась первой. В назначенный час зал суда был переполнен. Однако все имевшиеся в зале кресла успели занять не друзья и родственники арестованного, а некие коротко стриженые юноши, наотрез отказавшиеся уступить место даже пожилым людям и женщинам. Себя они называли студентами юрфака Калининградского университета. По наблюдениям очевидцев, на суд их привезли всех вместе, в организованном порядке.
Юнцы держались вызывающе, громко разговаривали, обильно приправляя свою речь «блатным» жаргоном и ненормативной лексикой. Остальным пришлось стоять, заполнив всё пространство от рядов кресел до судейской трибуны. Михаил Львов заявил,что проводить заседание в такой тесноте невозможно, и судья Олег Ласко попросил удалиться из зала всех, кому негде сесть, включая родственников подсудимого. И без того напряжённая обстановка предельно накалилась. По предложению Марии Бонцлер было решено воспользоваться другим, более вместительным помещением, в котором и состоялся в конце концов суд.
Обвинение в намерениях
По итогом судебного разбирательства всем фигурантам дела была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. В будущем, после аналогичных судов, срок может продлеваться снова и снова. По оценки Марии Бонцлер, это абсолютно противоправное «обвинение в намерениях». Не было предано гласности никаких конкретных фактов «создания преступного экстремистского сообщества», в котором обвиняются трое оппозиционеров. Ведь даже если экстремистские материалы были действительно найдены, само по себе их хранение без использования в публичном пространстве отнюдь не противозаконно.
Мария Бонцлер и Александр Оршулевич говорят и об откровенном подлоге – предоставленных следствием материалах, якобы подтверждающих бронирование фигурантами дела авиарейса в Стамбул с целью скрыться от правосудия.
Так или иначе, обвиняемые были заключены под стражу, включая и Александра Оршулевича — отца четырёх малолетних детей и единственного кормильца семьи. Характерно, что эти семейные обстоятельства в постановлении суда даже не упоминались. На какие средства будет жить растящая годовалого ребёнка мать и вся её многочисленная семья — российское правосудие не волнует. Источник: http://afterempire.info
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php
Террор личности всегда оправдывается интересами народа. Сто лет назад была контра, вредители, кулаки, враги народа. Сегодня новая диктатура клеймит оппозиционеров, несогласных, агентов госдепа, экстремистов и пятую колонну.
Но тоталитарная суть подавления инакомыслия и ограничения свобод одна, хоть из-за развития общества, роста информ потоков и прозрачности, методы стали несколько гуманнее. Но суть диктатуры не изменилась, что и сто лет назад, давить любое инакомыслие, ущемляя фундаментальные права и свободы людей, прикрываясь интересами народа, сея атмосферу страха, пугая общество врагами, экстремистами, террористами.
Любая тирания всегда оправдывается необходимостью заботы об обществе, нам внушают абсурдную идею о том, что ограничение свобод каждой личности в отдельности происходит якобы в интересах всего общества. Само утверждение, на мой взгляд, что можно пожертвовать правами и свободами граждан, ради интересов общества состоящего из граждан абсурдно.
Интересам общества могут противоречить желания отдельных граждан, которые противоречат нормам общепринятого поведения, но в интересах общества не может быть ограничения фундаментальных прав и свобод всех граждан, потому как это ущемление всего общества.
Должно быть ясное понимание того, что авторитарная тирания ограничивает вовсе не тех, кто нарушает общепринятые нормы, создавая угрозу обществу, а именно фундаментальные права и свободы всех граждан, давя прежде всего тех, кто не согласен с потерей человеческих прав и свобод.
Сегодня в РФ антиэкстремистское законодательство и есть главное проявление экстремизма в отношении абсолютно всех граждан РФ.
Сегодня есть прямые статьи УК фактически упраздняющие действие Конституции и основных гражданских прав.
Мы можем открыто называть чудовищные статьи, которые сегодня напрямую отменяют конституционные свободы, являясь аналогом репрессивной советской 58 статьи. К ним вне сомнений относятся все части 282, 280 и раздел о нарушениях митингов и пикетирований 212 УК.
Сегодня антиэкстремисткое законодательство ущемляет свободу слова и выражения, право на тайну личной переписки, право избираться и быть избранным, право на мирный протест, то есть фундаментальные права человека, закреплённые в главном законе страны Конституции и в Международной декларации прав человека.
Наряду с уже принятыми 282 и 280 статьями, добавилась в российском законодательстве и ужасная 212.1, которая вводит наказание до 5 лет лишения свободы для людей, которые несколько раз несанкционированно вышли на улицу с плакатами. Пять лет за решеткой — это больше, чем за грабеж, причинение побоев и кражу. По некоторым санкциям 282 ст и вовсе предполагается наказание сопоставимое с убийством человека. Это при том, что в данной статье нет не одного потерпевшего!
Разве справедливо наказывать человека за плакат, картинку или репост в социальной сети строже, чем за кражу или насилие? Соответствует ли вообще институту права суровое уголовное преследование за мирный протест или выражение своего мнения?
Особенно, когда приговоры выносятся на основании картинок и текстов, по которым нет однозначных методик определения экстремизма, наглядный тому пример, дело Дмитрия Демушкина, которого арестовали и судят за размещённую им фотографию в соц сети с согласованного властями мероприятия, на котором изображён банер с надписью по которой расходятся даже выводы экспертов- "России рус..ю власть".
Уголовным преступлением считается нечто общественно опасное. То есть приносящее ощутимый вред. Какой вред наносят обществу и отдельным людям грабители и насильники — понятно. Но какую опасность представляет человек с плакатом? Например осуждённый по 212 ст Ильдар Дадин?
Очевидно, мирные протестующие не представляют общественной опасности. Даже если протест собрался спонтанно, участников не следует подвергать уголовному преследованию. Ведь свобода слова закреплена в Конституции, мирно и без оружия собираться это неотъемлемое право граждан. Конечно, если они начнут бить витрины и переворачивать автомобили, то общественная опасность появится и хулиганы будут задержаны. Но ведь в случае 212 ст и Дадине речь идет исключительно о мирном протесте!
«За плакат» могут сажать только в тоталитарных государствах, когда любая свободная мысль является неприемлемой. По этой причине можно было загреметь в лагерь при СССР за несогласие с «генеральной линией партии» и даже за анекдот.
Наш Основной закон Конституция гарантирует соблюдение основных прав человека: свободы слова, свободы собраний. А Уголовный кодекс как будто бы уже и нет.
Молчать и «больше двух не собираться»
такая судьба нас ждет, если продолжать молчать и надеятся на отдельных героев жертвующих свободой за всех нас. Источник: Русские новости
Эпизод “Итоги недели” с Степаном Сулакшиным. Согласно последним исследованиям, все больше населения перестают доверять телевизору и пытаются найти ответы в интернете. Поэтому властям приходиться менять способы защиты своего паразитического существования. Раз люди не хотят жрать чушь с телевизора, остается только авторитарный метод. Что мы сейчас и наблюдаем. По всей стране идут аресты и запугивания. Если Вы заметили, то кремлевская фабрика троллей так же сменила тактику и теперь не занимается оправданием режима и переубеждением, теперь они как гопники, пугают всех арестами и расправами. Источник: Аксиома
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Т.е. Александр Оршулевич ПОСТРАДАВШИЙ. Пострадавший за правду и т.п. Да… бедняга, затравили, однако…
“А теперь более подробно о политических взглядах Оршулевича. Но в связи с тем, что они представляют собой смесь из антисемитизма, нацизма, русофобии и прочей ереси, приведу примеры для лучшего понимания. Начнем с главного: Оршулевич – фанат немецкого рейха, Вермахта и Гитлера персонально.” Короче здесь можно ознакомиться: Источник: http://5kolonna.info/xroniki-orshulevicha-neonacizm-v-dejstvii/
Почему бы не сказать прямо: Оршулевич — подонок, оскорбляющий героическую память наших дедов, жизнь положивших в боях против гитлеровской орды.
А детишки с мамашами на главном фото что бы слезу выдавить?
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Ах, ах, бедные либералы и бедные, бедные, бедные борцы за европейскую интеграцию… А туда и дорога. На Украине растление населения и развал государства начинали такие же “невинные” либералы-крикуны, да и развал СССР начался с них же. Пятая колонна в чистом виде, а как прижмут – детьми прикрываются с воплями про “кровавую гэбню” и “людоеда Сталина”. ФСБ РФ респект и уважуха, хорошо отработали. Да будет здоровый и своевременный государственный террор.