Сводки от ополчения Новороссии 18 мая 2017

В ДНР погибла мирная жительница из-за обстрела армии Порошенко

Еще один человек ранен

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины сорок пять раза нарушили режим прекращения огня. Были обстреляны семнадцать населенных пунктов ДНР.

«По которым применялись РСЗО, артиллерия, танки, минометы, ПТУР, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — рассказал источник в Вооруженных силах ДНР.

Разрушения:

н.п. Трудовские

ул.Черногорская, 27 –попадание в крышу,

ул.Черногорская, 34 повреждено остекление.

н.п. Гольмовский

ул. Мушкетовская, 19 — повреждено остекление, поврежден газопровод.;

ул. Мушкетовская 22 — ОШ №77 (закрытое здание, 2-й корпус) — остекление

ул. Мушкетовская 20 — повреждено остекление;

ул. Советской армии, 8 — повреждено остекление;

ул. Советской армии 12 — повреждено остекление;

ул. Светской армии, 10 повреждено здание музыкальной школы.

ул. Житкова, 2 — повреждено остекление;

ул. Ворошиловградская, 7 — повреждено остекление.

н.п. Крутая Балка

ул.Широкая д. 4 — повреждение кровли, остекления;

ул.Широкая д. 15 — повреждение фасада, кровли, остекления;

ул. Широкая д.29 — повреждение кровли, остекления;

ул. Широкая д. 82 -повреждено остекление.

В результате обстрелов ВСУ н.п. Крутая Балка погибла Бурова Раиса Николаевна, 1955 г.р. и ранен Накропов Виталий Юрьевич 1983 г.р.

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В ДНР уточнили число пострадавших домов из-за обстрела силовиков ВСУ

Как минимум 12 домов и две школы были повреждены в Донецке, Горловке и окрестностях Ясиноватой из-за обстрелов со стороны ВСУ минувшей ночью.

Об этом свидетельствуют сводные данные полученные от оперативного командования ДНР и глав местных администраций, пишет ДАН.

«Минувшей ночью в поселке Трудовские повреждения получили два дома по улице Черногорская. В поселке Гольмовский на севере Горловки повреждены шесть домов и здание школы №77, еще четыре дома повреждены в поселке крутая Балка Ясиноватского района», — отметили в командовании.

В свою очередь и.о. мэра Горловки Иван Приходько уточнил, что в результате обстрелов также в поселке Гольмовский повреждено здание музыкальной школы по улице Светской армии, 10.

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ВСУ семь раз нарушили «режим тишины» в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки семь раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Фрунзе и Калиново, сел Сокольники и Калиновка.

Огонь велся из 120-мм минометов, противотанкового ракетного комплекса, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, ручных противотанковых гранатометов РПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.

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Бойцы ДНР привезли гуманитарную помощь жителям поселка Спартак (ВИДЕО)

Вооруженные Силы Донецкой Народной Республики продолжают свою гуманитарную деятельность. Так, 15 мая военнослужащие ВС ДНР совместно с инициативной группой помощи раненым бойцам Новороссии, во главе с Артуром Закировым, доставили гуманитарную помощь жителям прифронтового поселка Спартак, который страдает от регулярных обстрелов со стороны ВСУ. В числе прочего жителям поселка были доставлены продукты питания и предметы первой необходимости. Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой Народной милиции ДНР. Читайте также: Украинских неонацистов ждут суды Линча, — мнение (ФОТО)

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Поселок Гольмовский под обстрелом ВСУ

Авторская съемка военкора команды News Front Филиппа Преображенского

Украинские силовики минувшей ночью открыли огонь по поселку Гольмовский в Никитовском районе Горловки, обстрел велся из 122-миллиметровых артиллерийских орудий с позиций противника в районе оккупированного Дзержинска (украинские власти его называют Торецком).

В частности, под обстрелом оказался северный пригород Горловки – поселок Гольмовский. Там, по улице Спортивная, в результате обстрела серьезно поврежден двухэтажный дом. Несколько квартир остались без оконных блоков, заметны разрушения перекрытий и кровли.

Местные жители рассказали о последствиях обстрелов украинскими террористами поселка Гольмовский.

«Часов в 12 ночи взорвалось, окна посыпались и стекла», — рассказал местный житель. «Тут была прям гора осколков. Прилетело прям в окно, срикошетило и в балкон попало, но не взорвался на балконе, если бы взорвался меня б уже не было. С балкона повыскакивали аж в квартиру прутья. Меня оглушило, не отойду никак, был здесь дома, телевизор смотрел. Стреляют каждый день, поселок убирают или как, ни военных нет, ни кого, конченные. Ну это ненормальные люди, брат брата убивает », — рассказал житель поселка Гольмовский.

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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 17.05.2017

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