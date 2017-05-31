Демократия – зло!

Ох, чувствую многим не понравится то, что я сейчас напишу. Уж больно силен стереотип, будто демократия — это самая совершенная форма правления, ничего лучше не придумано, а если кому-то при демократии плохо, значит он просто "не умеет ее готовить".

Но давайте все-таки отойдем от стереотипов и попробуем понять, что такое демократия на самом деле, существует ли она на практике и так ли хороша, как нас убеждают демократы?

Начнем с определения:

Демократия буквально означает "власть народа" от слов "демос" (народ) и "кратос" (власть).



"Демократия — это политический режим, в основе которого лежит метод коллективного принятия решений с равным воздействием участников на исход процесса или на его существенные стадии."

Основными признаками демократического государства считаются:

На словах действительно все выглядит здорово.

Прямо-таки шоколадно.

Но это на словах, а как на деле?

Начнем с первого пункта:

Назначение лидеров путем честных состязательных выборов.

Думаю тут уже должно быть смешно.

Что значит "честные состязательные выборы"?

Выборы из кого?



В качестве кандидатов на выборы попадают либо представители действующей власти, либо состоятельные люди, способные оплатить сбор подписей и предвыборную кампанию, либо успешные политики (как правило конформисты, партнеры действующей власти), либо разного рода крикуны, которые как правило угрозы для власти не представляют.

Чтобы стать кандидатом, уже нужны либо деньги, либо административный ресурс, а лучше то и другое. Либо своя партия, которую тоже нельзя создать и раскрутить без денег.

Это значит, что в качестве кандидатов в выборах участвует политическая элита. Иногда кандидатом становится кто-то из бизнес-элиты, как правило без особого успеха, что само по себе характерно. Но в любом случае это элита.

Человек из народа в качестве кандидата на высокий пост губернатора или мэра в крупном городе, не говоря уже о должности президента — даже претендовать не может.

Выбор осуществляется из представителей элиты, в основном политической.

И попасть в элиту, чтобы потом стать кандидатом на высокий пост, просто так нельзя, для этого недостаточно знаний или каких-то идей, для этого нужно разделять политические взгляды элиты, стать для элиты своим, потому что чужих в свои ряды элита не пускает.

Таким образом, уже на этапе формирования "демократического выбора" происходит отсев, причем не по критерию знаний, опыта, соответствия интересам народа, а по критерию вхождения в элиту, соответствия интересам элиты, близости к власти.

Чем ближе к власти, чем больше административный ресурс, чем больше финансовых возможностей, чем больше поддержка в среде элиты — тем проще стать кандидатом на тот или иной пост.

Это значит, что чисто статистически большинство выборов в стране выигрывают представители действующей власти. Им проще становиться кандидатами, а значит суммарно по всем выборам большинство кандидатов — это либо представители действующей власти, либо ее партнеры-конформисты.

И это не только в России.

Покажите мне, кто в США, не будучи представителем элиты, становился кандидатом в президенты хотя бы на уровне внутрипартийных праймериз. Сколько таких было? Список в студию!



Итак:Выдвинуть из своих рядов какого-нибудь Семена Семеновича, потому что он честный, справедливый, не имеет детей и недвижимости за рубежом, воевал на фронте и готов жизнь отдать за страну и благополучие народа — такой возможности у народа на практике нет.

Такой возможности нет, потому что Семен Семенович даже необходимое количество подписей для участия в выборах не соберет. В теории это возможно, а на практике подобных случаев даже на уровне выборов в губернаторы не припомню, не говоря уже о выборах президента.

Вот и получается, что формирование списка кандидатов, из которых осуществляется "демократический выбор", происходит не по критерию способностей или человеческих качеств, а по критериям ресурса, близости к власти и элитарности.

И чем выше пост, тем больше нужен ресурс, чтобы стать хотя бы кандидатом, не говоря уже о победе.

И где тут "власть народа"?

Может быть власть народа заключается в том, что именно народ выбирает одного из двух и более представителей элиты, ставших кандидатами на высокий пост?

Давайте разберемся, каким образом народ осуществляет выбор.

Народ хочет выбрать лучшего из кандидатов, который сделает для народа и страны (города, региона) много всего хорошего — правильно?

На каком основании народ делает свой выбор?

Народ делает выбор исходя из того, что он знает о кандидатах. А что народ знает о кандидатах?

Народ знает о кандидатах то, что про них говорят по телевизору, пишут в газетах, интернетах и на разных плакатах. А кому принадлежат телеканалы, газеты и интернеты?



Медиаресурсы, СМИ, включая крупные Интернет-ресурсы, принадлежат той же самой элите — медиакорпорациям, которые контролируют наиболее состоятельные люди или корпорации вроде Газпрома. Кстати, многие российские СМИ, которые считаются независимыми, на самом деле принадлежат корпорации Газпром-медиа. И на Западе примерно так же, один только Руперт Мердок контролирует хренову тучу медиаресурсов. Реально независимые СМИ, не связанные с крупным капиталом и корпорациями, надо очень сильно поискать, это в основном мелкие издания, аудитория которых так мала, что повлиять на выборы они никак не могут.Получается, что народ делает выбор, исходя из того, что о кандидатах говорят… сами кандидаты, а также СМИ, принадлежащие друзьям одного или нескольких кандидатов.

По существу выбор делается не между кандидатами, а между теми медиа-образами, которые рисуют СМИ. А нарисовать можно все, что угодно.

Одного можно нарисовать героем, а другого наоборот злобным гоблином.

И как проверить, кто есть кто на самом деле?

Тот, у кого больше медиа-ресурс и больше денег, может создать себе лучший образ. И не только визуальный в виде прически и костюма. Предвыборный штаб анализирует, что волнует избирателей, что они хотят услышать и составляют программы выступлений так, чтобы их кандидат понравился наибольшему числу тех, кто собирается пойти на выборы. А противника наоборот можно облить грязью, запустив информацию, которая оттолкнет от него избирателей. И у кого больше ресурс — тот может выпустить в эфир больше информации в свою пользу и больше информации во вред противникам.

И вот по этим "нарисованным картинкам" народ делает свой "демократический выбор".

Это все равно, что выбирать между силуэтами в театре теней, когда не видно, кто за какой фигурой скрывается на самом деле.



Хотя в большинстве случаев за фигурами прячутся одни и те же, потому что выше уже было показано — далеких от власти и элиты людей даже в числе кандидатов не встречается.

Так в чем заключается "власть народа"?

В том, что народ раз в 4-6 лет выбирает одного из представителей элиты, руководствуясь тем, что про него говорят контролируемые элитой СМИ?

Получается, что демократия — это не власть народа, а власть элиты. Власть демократов.

Элита просто играет с народом в кошки-мышки, делая свой выбор "народным достоянием", легитимизируя его.

И потом, когда выбор уже сделан и президент (мэр, губернатор, нужное вписать) вступает в должность, он начинает действовать от имени народа. А всем, кто не согласен с его решениями, говорят так: это выбор народа, если вы не согласны — значит вы против народа.

Осуществляется подмена.

Представитель элиты, выбранный элитой, принимает решения от имени народа.

Поэтому демократия — это на самом деле не власть народа, а обман народа.

Сперва народ обманывают на этапе выбора, когда предлагают не тех, кто нужен народу, а тех, кто нужен элите. Потом народ обманывают, когда с помощью СМИ рисуют кандидатам от элиты образ патриотов, пекущихся о народе. И далее в течение 4-6 лет народ обманывают, принимая решения в интересах элиты, но от имени народа.

Демократия на практике — это именно власть элиты.



1. Список кандидатов формируется из элиты.

2. Выбор осуществляет элита.

3. Решения принимаются в интересах элиты.

Никакой власти народа здесь даже рядом нет.И главная беда даже не в том, что выбор осуществляет элита и решения принимаются в интересах элиты. Главная беда в том, что народ думает, будто это он делает выбор и решения принимаются в его интересах.

Подмена — вот, что самое страшное.

Народ думает, что власть принадлежит ему, но на самом деле это совершенно не так. Народ думает, что выбрал лучшего президента (мэра, губернатора), а на самом деле он выбрал того, кого ему ловко подложила элита.

Шулерство власти — вот, что страшно.

При монархии царь принимал решения от своего имени и народ относился к этим решениям как к решениям монарха. Изменить эти решения народ не мог, но он знал, кто виноват, если решение оказалось плохим. А монарх не хотел, чтобы его подданные лишний раз обвиняли его в своих бедах, поэтому думал и о народе тоже, а не только о своем окружении.

При советской власти решения принимала партия и ее главный руководящий орган — ЦК КПСС. И народ знал, кто принимает решения и откуда "ноги растут". И партия, которая очень переживала за свой авторитет, старалась не принимать непопулярных решений. Правда популизм в конечном итоге сыграл с партией злую шутку, но это отдельный разговор.

При демократии получается так, что руководитель, как бы выбранный народом, принимает решения от имени народа и если что-то не так — народ может винить только самого себя, якобы выбрал не того, кого нужно.

При демократии ответственность за принимаемые решения перекладывается с того, кто их принимает и с тех, кто на самом деле выбрал этого руководителя, на народ, который на самом деле и выбор-то не делал.



Перенос ответственности с элиты, обладающей реальной властью, на народ, властью не обладающий — вот уникальное отличие демократии от любых других форм правления.

Ни монархия, ни советская власть, ни диктатура ответственность за принимаемые решения на народ не переносит.Правда и призвать к ответу монарха, диктатора или генерального секретаря было непросто, прямых механизмов для этого не было, но косвенный механизм в виде авторитета правителя в народе — был.

При демократии авторитет власти защищен через механизм переизбрания руководства и перенос ответственности за принимаемые решения на народ.

Раз в 4-6 лет все накопившиеся претензии народа как бы обнуляются, потому что в ходе выборов народу дают снова проголосовать и заново сделать "свой демократический выбор".

Накопились претензии к Иванову — выбрали Петрова, накопились претензии к Петрову — выбрали Сидорова. Вот только за ними стоит одна и та же элита и решения как принимались в пользу этой элиты, так и будут приниматься.

А пример Путина показывает, что средствами агитации и пропаганды в совокупности с регулярными перевыборами можно "перезагружать" не только власть демократов в целом, но и одного конкретного руководителя индивидуально.

Накопились претензии к Путину — его снова поставили на выборы, через СМИ объяснили народу, что лучше Путина никого нет, остальные только хуже, народ сходил на выборы — и вот чудо: Путин, который за предыдущий срок не сделал ничего особенного для страны, снова становится главой государства.

То же самое было с выборами в парламент, на которых триумфально победила Единая Россия, которая казалось бы растеряла всякий авторитет. И по итогам выборов народу торжественно объявили, что никто не работает лучше, да еще и поблагодарили за оказанное доверие.

Таким образом:

Демократия — это власть элиты, при которой народ думает, будто власть принадлежит ему и страной управляют его избранники, в результате принимает все недостатки власти на свой счет и не знает, с кого и как спросить за них.



Кто принял решение? — народный избранник.Кто его выбрал? — народ.Кто виноват? — никто.

Никто не виноват, потому что другого народа у народа для народа нет.

Виноват народ, а значит никто, потому что сам с себя народ не спросит.

Демократия — это система переноса ответственности за принимаемые решения с тех, кто на самом деле их принимает и с тех, кто на самом деле выбирает руководство, на народ, который на самом деле играет роль статиста и ничего на практике не решает ввиду отсутствия механизма принятия решений.

Народ ничего не решает, потому что не он составляет списки кандидатов. Народ ничего не решает, потому что не располагает необходимой информацией для реального выбора.

У народа нет своих источников информации о кандидатах, чтобы сделать выбор в свою пользу.

У народа нет механизма выдвижения нужных ему кандидатов.

Демократия — власть элиты в пользу элиты, но при этом элита за принимаемые решения не отвечает — ни прямо, ни косвенно.

Новый президент не отвечает за решения предыдущего, экс-президент за свои решения тоже не отвечает, и элита за их решения не отвечает. СМИ за решения раскрученных кандидатов тоже не отвечают. Политтехнологи за их решения не отвечают. Сборщики подписей тем более ни за что не отвечают.

Власть не несет никакой ответственности за свои решения — не только уголовной и административной, но даже моральной.

Монарх нес хотя бы моральную ответственность за результаты своего правления. Монарх — избранник божий, а значит отвечал перед Богом, это входило в его собственную веру.



Генеральный секретарь отвечал перед партией — пусть номинально, но отвечал. Было еще такое понятие как моральный кодекс строителя коммунизма. Многим сейчас это покажется смешным, но было время, когда в это верили — не только простые люди, но и руководители. Не очень долго, но верили.

У демократов все ровно наоборот — их "демократическая вера" в то, что они являются народными избранниками, снимает с них всякую ответственность — и перед Богом, и перед собой, и перед народом, что характерно.

Многие демократические руководители так искренне верят в то, что являются народными избранниками, что считают любое свое решение народным, а значит и ответственности за него не чувствуют.

И это в демократии самое плохое — то, что руководитель теряет чувство ответственности перед кем бы то ни было.

Хороша такая "власть народа"?

Элита сама формирует выбор из своих представителей, сама подводит народ к выбору нужной персоны, потом представитель элиты действует в интересах элиты и ни за что не отвечает — ни сам, ни те, кто помогал ему прийти к власти.

Красота? Красота!

Где здесь народ?

Народ здесь в одном месте, которое не буду лишний раз называть.

И вы по-прежнему считаете демократию "лучшей формой власти"?

Я считаю, что это самая паскудная, лживая, антинародная, безответственная, предательская власть. Власть паразитов, изменников, врагов народа. Именно им при такой власти хорошо и вольготно — можно делать все, что угодно и ни за что не отвечать. Именно для них это "лучшая форма власти".



Поэтому Черчилль, которого так любят цитировать поборники демократии, совершенно прав — лучше демократии действительно ничего не придумано. Вот только фраза Черчилля не полна — лучше демократии ничего не придумано для таких, как Черчилль, для демократической элиты.

И не нужно ссылаться на то, что в Европе и США при демократии такой высокий уровень жизни — он там высокий не по причине демократии, а по целому ряду других причин. В том числе по причине паразитирования Запада на странах третьего мира. По причине технологического лидерства, которое возникло еще в период империй с монархическим правлением. А в последние 30 лет Европа и США стали богаче еще и за счет утилизации "соцблока".

Кстати, в Великобритании демократия вообще очень относительна — премьер-министра там выбирают без участия народа. И в США последние сто лет власть делят между собой две партии, ни один независимый от них кандидат даже близко к посту президента не подбирался — вот вам и образец демократии.

Но может быть демократия просто еще не достигла своего совершенства?

Может быть пройдет время и демократия станет лучше?

Этот вопрос будет разобран в следующей части.

Источник: nnm.me