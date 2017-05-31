«Бог не фраер, он все видит»

Епископ РПЦ потребовал от журналистов удалить все публикации о нем

Орловский епископ, у которого нашли внедорожник за 6 млн руб., потребовал от журналистов удалить все публикации о нем, пригрозив ответственностью за оскорбление чувств верующих. В митрополии письмо называют провокацией и утверждают, что священнослужитель не имеет к СМИ никаких претензий. На скандал уже отреагировал орловский губернатор Вадим Потомский, заявивший, что журналистам не стоит задаваться вопросами о том, как живут и на чем передвигаются священнослужители.

Неожиданное продолжение получила история с епископом из Орловском митрополии, которому подарили внедорожник Toyota Land Cruiser V8 стоимостью около 6 млн руб. Накануне в редакцию регионального издания «Орловские новости» пришло письмо на официальном бланке епархии (есть в распоряжении «Газеты.Ru»), в котором епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий якобы утверждал, что его крайне возмутила статья про автомобиль епископа, размещенная на сайте издания.

«Подобные выходки подрывают духовно-нравственные устои нашего общества бросая тень на Святую Церковь и ее честных служителей. Не надейтесь, что ваша публичная ложь останется без ответа со стороны РПЦ», — говорится в письме (орфография и пунктуация автора сохранены. — «Газета.Ru»).

При этом, однако, автор обращения считает, что «Иисус Христос призывал прощать врагов», поэтому он дает «единственный шанс все исправить» и требует удалить заметку про него «из ваших безнравственных СМИ».

Автор письма пригрозил тем, что в противном случае будет вынужден обратиться в правоохранительные органы и привлечь якобы оскорбляющих его лиц к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), максимальная ответственность по этой статье — лишение свободы на срок до года. Обращение подписано епископом Ливенским и Малоархангельским Нектарием, на бумаге стоит печать и подпись.

После публикации обращения в сети на скандал отреагировал даже губернатор Орловской области Вадим Потомский. Он осудил журналистов и назвал их претензии к дорогому автомобилю епископа неправомерными.

«Надо почитать Библию: не судите, да не судимы будете. А когда журналисты начинают задавать вопросы, кто как живет из священнослужителей, у меня возникает один вопрос: их кто уполномочил этот вопрос задавать? И потом, где есть критерий — это можно для священника, а вот это нельзя.

Он разве кого-то оскорбил? Он неправильно провел проповедь? В его приход стало меньше ходить прихожан? Он не занимается восстановлением храма?» — сказал Потомский в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам чиновника, епископ Нектарий находится в «иерархическом подчинении», и при необходимости этот вопрос смогут решить внутри митрополии.

«Бог не фраер. Он все видит. И суд бывает только один: божий суд. У нас это идет до патриарха: не те часы, не так живет, не на тех машинах ездит», — подытожил Потомский.

При этом в РПЦ скандал назвали исключительно епархиальным делом и заявили, что органы РПЦ не будут участвовать в его урегулировании.

В то же время в Орловской митрополии опровергли информацию о том, что епископ Нектарий обращался к журналистам, назвав письмо, поступившее в редакцию, провокацией.

«Обращения епископа Нектария к «Орловским новостям» не было.

Мы имеем дело с грязной провокацией, с подлогом.

На опубликованном изображении виден только текст и подпись — нет никакой шапки, это не официальный бланк, нет никаких реквизитов. Кто может быть к этому причастен, стоит спрашивать у «Орловских новостей», — объяснил «Газете.Ru» руководитель информационно-аналитического отдела Орловской митрополии Евгений Борисов.

В действительности же письмо, опубликованное местным изданием, имеет и реквизиты, и «шапку». При этом в редакции «Орловских новостей» не сомневаются в его подлинности, рассказал «Газете.Ru» главный редактор издания Денис Волин.

«С утра оказалось, что у епископа Нектария никаких претензий к нашему изданию нет, а письмо является подделкой. В таком случае предмета спора нет, мы судиться не собираемся. Но у нас подлинность письма не вызывает сомнений — оно имеет все реквизиты, к тому же, по информации наших источников в Орловской митрополии, вчера епископу рекомендовали отказаться от написания этого обращения, поэтому мы ожидали именно такой реакции», — сказал Волин.

Напомним, скандал вокруг епископа Нектария разгорелся после того, как в СМИ появилась информация о том, что он обзавелся автомобилем Toyota Land Cruiser V8 в комплектации, стоимость которого составляет порядка 6 млн руб. При этом на внедорожнике были установлены номера, которыми в регионе оснащают, как правило, правительственные автомобили.

В пресс-службе Орловской митрополии «Газете.Ru» ранее сообщали, что автомобиль священнослужителю подарил один из местных агрохолдингов. Свои деньги и тем более деньги епархии епископ на покупку внедорожника не тратил.

«Хозяйствующие субъекты в нашей стране вправе совершать законные действия с имуществом. Они приняли такое решение, в чем здесь информационный повод? Мы не можем запретить людям делать такие подарки», — объяснял руководитель информационно-аналитического отдела Орловской митрополии Евгений Борисов.

По словам представителя митрополии, архиерей ежедневно должен оперативно выполнять свои обязанности, при этом на обычном легковом автомобиле по дорогам Орловской области зачастую бывает проехать затруднительно.

«Это глубокая провинция, вы представляете, какие дороги в провинции? Их иногда просто нет. В XIX веке на каретах по неделе добирались до отдаленных окраин епархии, но мы сейчас уже в другом мире живем», — заявляли в митрополии, добавив, что обладание дорогостоящим автомобилем нисколько не смущает прихожан.

Евгений Костогоров

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П.С.

Бывало, спросишь — а откуда у рядового руководителя госпредприятия/священника вилла тут, вилла там, бентли-шментли и дети в Оксфорде… — тут же ханжеские голоса: "Не надо считать деньги в чужом кармане!"

Нет, ребята, надо. Экономический рост и демократическая политика случаются именно там, где деньги в чужом кармане — особенно в кармане тех, кто главнее и богаче — считают с особым тщанием.

"Не надо считать деньги в чужом кармане" — рабская мораль. Имеется в виду "Не надо считать деньги в кармане господ".

А ведь господа в нашем кармане считают всё до копеечки. И выгребают подчистую. А вы холопы тяните лодку молча и не раскачивайте.

Источник: nnm.me