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Самые прозрачные существа в мире

21:25. 30 мая 2017 Просмотров - 106 Нет комментариев Опубликовал:



В процессе эволюции все живые существа вырабатывали свой собственный способ защиты от жестокой реальности. Хищники вооружились клыками и прекрасной реакцией, их потенциальная добыча взяла на вооружение кто что — от скорости до брони. А самые хитрые выбрали невидимость — как поймать того, кого никак не заметить?

Самые прозрачные существа в мире

Сальпа Маджоре

Чудесную рыбку, больше похожую на пришельца из глубокого космоса, ученые долгое время считали всего лишь мистификацией. Однако, в 2014 году это редкое создание попалось на удочку — встретить прозрачную рыбу можно только у берегов Новой Зеландии.

Самые прозрачные существа в мире

Ледяная рыба

Эндемики антарктических вод обладают полностью бесцветной кровью, которая, помимо прочего, имеет странные функции, напоминающие антифриз.

Самые прозрачные существа в мире

Рыба-хирург

Помните мультик «В поисках Немо»? Дори — рыба-хирург, мальки которой совершенно прозрачны. Только с возрастом малыши приобретают характерную окраску и вырастают до 30 сантиметров.

Самые прозрачные существа в мире

Прозрачная лягушка

Вид Hyperolius Leucotaenius относится к прыгучему семейству гиперолиидов. Это эндемик республики Конго, который считался полностью вымершим до недавнего времени.

Самые прозрачные существа в мире

Жук-черепаха

Панцырь этого необычного жучка практически невидим. Таким образом насекомое обманывает хищника — через панцырь просвечивают специальные отметины, характерные для ядовитых собратьев жука.

Самые прозрачные существа в мире

Малоротая макропинна

Абсурдная внешность макропинны вызывает вопросы к Создателю. Купол на голове рыбы прозрачен, чтобы она могла видеть окружающее пространство.

Самые прозрачные существа в мире

Европейский угорь

Европейский угорь сохраняет прозрачное тело только до половой зрелости. Она, правда, наступает у них лишь в десятилетнем возрасте, так что многие специалисты даже называют взрослых особей иначе — серебристыми угрями.

Самые прозрачные существа в мире

Фараонов муравей

Небольшие Monomorium pharaonis встречаются по всему миру, от Европы до Австралии. Все съеденное муравьем прекрасно видно через его прозрачное брюшко.

Самые прозрачные существа в мире

Грета ото

Бабочки вида Greta oto отличаются почти прозрачными крыльями. Основной ареал обитания — Центральная и Южная Америки, но встретить их можно и гораздо дальше, вплоть до Техаса.

Самые прозрачные существа в мире

Бессмертная медуза

Единственное биологически бессмертное создание на планете. Turritopsis dohrni обитают в водах Японского моря и могут вернуться в стадию полипа уже после половой зрелости. Начать все заново, так сказать.

Самые прозрачные существа в мире

Костариканские головастики

Жутковатые с виду ребята, желудок которых прекрасно просматривается сквозь прозрачное брюшко.



Источник: nashaplaneta.su

Метки: животные и растения
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