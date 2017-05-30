Самые прозрачные существа в мире

В процессе эволюции все живые существа вырабатывали свой собственный способ защиты от жестокой реальности. Хищники вооружились клыками и прекрасной реакцией, их потенциальная добыча взяла на вооружение кто что — от скорости до брони. А самые хитрые выбрали невидимость — как поймать того, кого никак не заметить?

Сальпа Маджоре

Чудесную рыбку, больше похожую на пришельца из глубокого космоса, ученые долгое время считали всего лишь мистификацией. Однако, в 2014 году это редкое создание попалось на удочку — встретить прозрачную рыбу можно только у берегов Новой Зеландии.

Ледяная рыба

Эндемики антарктических вод обладают полностью бесцветной кровью, которая, помимо прочего, имеет странные функции, напоминающие антифриз.

Рыба-хирург

Помните мультик «В поисках Немо»? Дори — рыба-хирург, мальки которой совершенно прозрачны. Только с возрастом малыши приобретают характерную окраску и вырастают до 30 сантиметров.

Прозрачная лягушка

Вид Hyperolius Leucotaenius относится к прыгучему семейству гиперолиидов. Это эндемик республики Конго, который считался полностью вымершим до недавнего времени.

Жук-черепаха

Панцырь этого необычного жучка практически невидим. Таким образом насекомое обманывает хищника — через панцырь просвечивают специальные отметины, характерные для ядовитых собратьев жука.

Малоротая макропинна

Абсурдная внешность макропинны вызывает вопросы к Создателю. Купол на голове рыбы прозрачен, чтобы она могла видеть окружающее пространство.

Европейский угорь

Европейский угорь сохраняет прозрачное тело только до половой зрелости. Она, правда, наступает у них лишь в десятилетнем возрасте, так что многие специалисты даже называют взрослых особей иначе — серебристыми угрями.

Фараонов муравей

Небольшие Monomorium pharaonis встречаются по всему миру, от Европы до Австралии. Все съеденное муравьем прекрасно видно через его прозрачное брюшко.

Грета ото

Бабочки вида Greta oto отличаются почти прозрачными крыльями. Основной ареал обитания — Центральная и Южная Америки, но встретить их можно и гораздо дальше, вплоть до Техаса.

Бессмертная медуза

Единственное биологически бессмертное создание на планете. Turritopsis dohrni обитают в водах Японского моря и могут вернуться в стадию полипа уже после половой зрелости. Начать все заново, так сказать.

Костариканские головастики

Жутковатые с виду ребята, желудок которых прекрасно просматривается сквозь прозрачное брюшко.

Источник: nashaplaneta.su