10 невообразимо крутых фактов об Антарктиде

Что такое Антарктида? Огромный континент покрытый льдом? Да, но не всё так просто. В этом посте мы собрали 10 по-настоящему интересных фактов о самом холодном месте на земле, которые мало кто знает.

В Антарктиде есть горный массив по размерам сопоставимый с Альпами

Эти горы называются Горы Гамбурцева по фамилии советского геофизика и академика Георгия Гамбурцева, чья экспедиция в 1958 году и открыла их существование. Длинна горного массива составляет 1300 км, ширина — от 200 до 500 км. Наивысшая точка — 3390 м. Ну а теперь самое интересное: вся эта громадина покоится под огромной толщей льда. В среднем толщина ледового покрова над горами составляет 600 метров, но попадаются участки, где толща льда более 4 км.

В подлёдных озёрах Антарктиды, возможно, существует жизнь, которые миллионы лет эволюционировала совершенно отдельно от всей Земли

Всего в Антарктиде обнаружено более 140 подледниковых озёр. Но самым известным из них является озеро Восток, расположенное вблизи советской, а позднее российской антарктической станции «Восток», которая и дала озеру своё название. Над озером находится четырёхкилометровая толща льда, но само оно, благодаря располагающимся под ним подземных геотермальным источникам не замерзает. Температура воды в глубине озера находится на уровне 10°C. Именно это толща льда по предположениям учёных могла послужить естественным изолятором, сохранившим уникальные живые организмы, которые все эти миллионы лет развивались и эволюционировали совершенно обособлено.

В Антарктиде отсутствуют временные зоны

Антарктида является единственным континентом на планете, которые не разделён на часовые пояса и временные зоны. Какого-то определённого собственного времени в Антарктиде тоже нет. Все живущие там учёные и члены экспедиций ориентируются либо на время своей родной страны, либо на время сотрудников, которые доставляют им припасы.

Антарктида содержит 70% от запасов всей пресной воды на планете, но при этом является самым сухим местом на Земле

Парадоксально, но именно так. Хотя, если разобраться, ничего странного здесь нет. Запасы пресной воды — это, конечно же лёд. Ну а с осадками здесь дело обстоит действительно скверно: всего 18 мм в год. Даже в пустыне Сахара за год выпадает 76 мм осадков.

В Антарктиде находится море с самой чистой водой на свете

Это море Уэдделла и оно по праву считается самым прозрачным в мире. Впрочем, здесь тоже нет ничего удивительного, ведь в Антарктиде его попросту некому загрязнять. Вода в море Уэдделла настолько чиста, что в ней можно рассмотреть объекты, находящиеся на глубине до 79 метров. Это почти соответсвует прозрачности дистиллированной воды.

Антарктические айсберги могут быть размером с целый город

И это ещё мягко сказано. Только представьте: самый большой айсберг, отколовшийся здесь (естественно из тех, что удалось зарегистрировать), имел 295 километров в длину и 37 в ширину. Ещё раз: 295 километров!

У Антарктиды есть своё доменное имя и телефонный код

Не смотря на то, что в Антарктиде нет постоянного населения, этот континент имеет и собственное доменное имя .aq, и уникальный телефонный код 672. А ещё у Антарктиды есть своя, хоть и неофициальная, валюта — Антарктический доллар.

Вопреки расхожему заблуждению, далеко не вся территория Антарктиды покрыта льдом

Для многих Антарктида представляется бескрайней ледяной пустыней, где нет ничего кроме снега льда. И по большей части это, конечно, так. Но в Антарктиде есть и достаточно обширные бесснежные долины и даже песчаные дюны. Впрочем, не стоит обольщаться, снега там нет не потому что в этих областях теплее, чем в других, наоборот, условия там ещё суровее. В сухих долинах Мак-Мёрдо дуют ужасные катабатические ветра со скоростью до 320 км/ч. Именно они вызывают испарение влаги и поэтому здесь нет ни снега, ни льда. Условия жизни здесь настолько приближены к марсианским, что НАСА даже проводило в долинах Мак-Мёрдо испытания спускаемых космических аппаратов «Викинг».

В Антарктиде есть несколько действующих вулканов

Вообще Антарктида является весьма спокойным местом с точки зрения сейсмической активности. Хотя, здесь тоже есть свои вулканы и не только спящие, но и вполне активные. По крайней мере два из них извергались в течение последних 200 лет. А самый известный вулкан Антарктиды, который по совместительству является и самым активным, носит название Эребус, его ещё часто называют «вулкан, сторожащий путь к Южному полюсу».

В Антарктиде находится крупнейший из известных астероидных кратеров

Этот кратер располагается в районе Земли Улкиса и имеет диаметр воронки около 482 км. По мнению учёных он образовался примерно 250 миллионов лет назад в пермско-триасовый период в результате падения на Землю астероида размером не менее 48 километров в поперечнике. Пыль, поднятая при падении и взрыве астероида, привела к многовековому похолоданию и, по одной из гипотез, гибели большей части флоры и фауны той эпохи.

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Антарктида и тайны прошлого

Евгений Гавриков рассказывает порталу Крамола о своём личном опыте пребывания в Антарктиде, и утверждает, что там действительно есть пирамиды и следы деятельности Третьего Рейха. Откуда взялась озоновая дыра над Антарктидой и почему только США не подписали Киотский протокол, ограничения которого как раз аргументировались разрушением озонового слоя?

Евгений Гавриков продолжает рассказывать о своих наблюдениях во время пребывания в Антарктиде. Он показывает воронку, которая располагается вблизи станции Новолазаревская, а также рассказывает о разрушенной пирамиде, с которой традиционно знакомятся индусы, впервые прибывшие на индийскую станцию.

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