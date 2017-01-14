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10 невообразимо крутых фактов об Антарктиде

22:07. 14 января 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Что такое Антарктида? Огромный континент покрытый льдом? Да, но не всё так просто. В этом посте мы собрали 10 по-настоящему интересных фактов о самом холодном месте на земле, которые мало кто знает.

В Антарктиде есть горный массив по размерам сопоставимый с Альпами

Эти горы называются Горы Гамбурцева по фамилии советского геофизика и академика Георгия Гамбурцева, чья экспедиция в 1958 году и открыла их существование. Длинна горного массива составляет 1300 км, ширина — от 200 до 500 км. Наивысшая точка — 3390 м. Ну а теперь самое интересное: вся эта громадина покоится под огромной толщей льда. В среднем толщина ледового покрова над горами составляет 600 метров, но попадаются участки, где толща льда более 4 км.

10 невообразимо крутых фактов об Антарктиде, которые вы могли не знать

 

В подлёдных озёрах Антарктиды, возможно, существует жизнь, которые миллионы лет эволюционировала совершенно отдельно от всей Земли

Всего в Антарктиде обнаружено более 140 подледниковых озёр. Но самым известным из них является озеро Восток, расположенное вблизи советской, а позднее российской антарктической станции «Восток», которая и дала озеру своё название. Над озером находится четырёхкилометровая толща льда, но само оно, благодаря располагающимся под ним подземных геотермальным источникам не замерзает. Температура воды в глубине озера находится на уровне 10°C. Именно это толща льда по предположениям учёных могла послужить естественным изолятором, сохранившим уникальные живые организмы, которые все эти миллионы лет развивались и эволюционировали совершенно обособлено.

10 невообразимо крутых фактов об Антарктиде, которые вы могли не знать

В Антарктиде отсутствуют временные зоны

Антарктида является единственным континентом на планете, которые не разделён на часовые пояса и временные зоны. Какого-то определённого собственного времени в Антарктиде тоже нет. Все живущие там учёные и члены экспедиций ориентируются либо на время своей родной страны, либо на время сотрудников, которые доставляют им припасы.

Антарктида содержит 70% от запасов всей пресной воды на планете, но при этом является самым сухим местом на Земле

Парадоксально, но именно так. Хотя, если разобраться, ничего странного здесь нет. Запасы пресной воды — это, конечно же лёд. Ну а с осадками здесь дело обстоит действительно скверно: всего 18 мм в год. Даже в пустыне Сахара за год выпадает 76 мм осадков.

10 невообразимо крутых фактов об Антарктиде, которые вы могли не знать

В Антарктиде находится море с самой чистой водой на свете

Это море Уэдделла и оно по праву считается самым прозрачным в мире. Впрочем, здесь тоже нет ничего удивительного, ведь в Антарктиде его попросту некому загрязнять. Вода в море Уэдделла настолько чиста, что в ней можно рассмотреть объекты, находящиеся на глубине до 79 метров. Это почти соответсвует прозрачности дистиллированной воды.

10 невообразимо крутых фактов об Антарктиде, которые вы могли не знать

Антарктические айсберги могут быть размером с целый город

И это ещё мягко сказано. Только представьте: самый большой айсберг, отколовшийся здесь (естественно из тех, что удалось зарегистрировать), имел 295 километров в длину и 37 в ширину. Ещё раз: 295 километров!

10 невообразимо крутых фактов об Антарктиде, которые вы могли не знать

У Антарктиды есть своё доменное имя и телефонный код

Не смотря на то, что в Антарктиде нет постоянного населения, этот континент имеет и собственное доменное имя .aq, и уникальный телефонный код 672. А ещё у Антарктиды есть своя, хоть и неофициальная, валюта — Антарктический доллар.

10 невообразимо крутых фактов об Антарктиде, которые вы могли не знать

Вопреки расхожему заблуждению, далеко не вся территория Антарктиды покрыта льдом

Для многих Антарктида представляется бескрайней ледяной пустыней, где нет ничего кроме снега льда. И по большей части это, конечно, так. Но в Антарктиде есть и достаточно обширные бесснежные долины и даже песчаные дюны. Впрочем, не стоит обольщаться, снега там нет не потому что в этих областях теплее, чем в других, наоборот, условия там ещё суровее. В сухих долинах Мак-Мёрдо дуют ужасные катабатические ветра со скоростью до 320 км/ч. Именно они вызывают испарение влаги и поэтому здесь нет ни снега, ни льда. Условия жизни здесь настолько приближены к марсианским, что НАСА даже проводило в долинах Мак-Мёрдо испытания спускаемых космических аппаратов «Викинг».

10 невообразимо крутых фактов об Антарктиде, которые вы могли не знать

В Антарктиде есть несколько действующих вулканов

Вообще Антарктида является весьма спокойным местом с точки зрения сейсмической активности. Хотя, здесь тоже есть свои вулканы и не только спящие, но и вполне активные. По крайней мере два из них извергались в течение последних 200 лет. А самый известный вулкан Антарктиды, который по совместительству является и самым активным, носит название Эребус, его ещё часто называют «вулкан, сторожащий путь к Южному полюсу».

10 невообразимо крутых фактов об Антарктиде, которые вы могли не знать

В Антарктиде находится крупнейший из известных астероидных кратеров

Этот кратер располагается в районе Земли Улкиса и имеет диаметр воронки около 482 км. По мнению учёных он образовался примерно 250 миллионов лет назад в пермско-триасовый период в результате падения на Землю астероида размером не менее 48 километров в поперечнике. Пыль, поднятая при падении и взрыве астероида, привела к многовековому похолоданию и, по одной из гипотез, гибели большей части флоры и фауны той эпохи.

10 невообразимо крутых фактов об Антарктиде, которые вы могли не знать

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Антарктида и тайны прошлого

Евгений Гавриков рассказывает порталу Крамола о своём личном опыте пребывания в Антарктиде, и утверждает, что там действительно есть пирамиды и следы деятельности Третьего Рейха. Откуда взялась озоновая дыра над Антарктидой и почему только США не подписали Киотский протокол, ограничения которого как раз аргументировались разрушением озонового слоя?

Евгений Гавриков продолжает рассказывать о своих наблюдениях во время пребывания в Антарктиде. Он показывает воронку, которая располагается вблизи станции Новолазаревская, а также рассказывает о разрушенной пирамиде, с которой традиционно знакомятся индусы, впервые прибывшие на индийскую станцию.

< ![CDATA[]]>Полная необработанная версия интервью< ![CDATA[]]>

Смотрите также документальный фильм: ​Тайны Антарктиды

Источник: www.kramola.info

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