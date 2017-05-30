Мечты, удел юнцов

Название статьи — цитата из диснеевского мультфильма “Геркулес”. Сатир Фил произнес эту фразу, пытаясь переубедить своего ученика — мол, не всем быть героями. Как показало время, козлоногий учитель ошибался — Геракл все-таки прославился, а мечты о прекрасном будущем вовсе не стали уделом только юнцов и фантастов. Более того, сформировалось целое направление взрослых “мечтателей”, основывающих свои прогнозы на том уровне технического прогресса, который существовал в их время. Сбылось далеко не все. Предлагаю ознакомиться с некоторыми из этих предсказаний, чтобы увидеть наше время глазами людей из прошлого.

Нет комарам!

Начать можно со статьи Джона Элфрита Уоткинса-младшего, который в 1900 году попытался спрогнозировать, что произойдет в течение следующего века. Среди множества утопических гипотез была весьма интересная: Уоткинс был твердо уверен, что уже очень скоро насекомые, доставляющие людям кучу хлопот (вроде мух и комаров) будут уничтожены. Делегации ученых от министерств здравоохранения, представители большинства стран мира, создадут уникальный проект. Согласно его инструкциям будут повсеместно осушаться болота, главные рассадники гнуса. Прочие водоемы, на которых также любят “гнездиться” насекомые, обработают специально созданными для этой цели химикатами, и тем самым “добьют” остатки летучей пакости. На планете наступит мир и благоденствие, и никто уже не будет доставать исстрадавшееся человечество противным писком в ночи.

Но почему-то господин Уоткинс не подумал о том, что, раз на планете существуют насекомые определенного рода, то они выполняют какую-то роль в экосистеме. Комар мешает человеку, но для некоторых живых организмов он — пища. Да и кому я вру? Не так уж он и мешает. Избавиться от писклявого грызуна достаточно просто, и незачем ради этого рушить экосистему. Благо, что идеи Уоткинса не воплотились в жизнь: современным ученым пока не приходила в голову мысль о тотальном уничтожении комариной братии.

Маршрут следования — воздух

Немногим позднее мир познакомился с творением французского философа. В своем интервью The New York Times Анри Антуан Жюль-Буа рассказал о том, как ему видится обозримое будущее. Для человека, жившего в 1909 году, у него были весьма смелые предположения. Мсье считал, что через 100 лет после опубликования интервью, то есть в 2009 году, автомобили и мотоциклы в нашем нынешнем понимании просто перестанут существовать. Вместо них человечество сядет за руль летающих велосипедов — именно так их назвал Жюль-Буа. Путешествия по воздуху перестанут быть роскошью, и станут доступны абсолютно каждому человеку.

Также философ предсказал, что города потеряют свою значимость: люди будут посещать мегаполисы только по деловой необходимости, а уж жить в каменных джунглях — нет уж, увольте. Есть же летающие велосипеды, так что добраться из любой точки сельской местности в город не составит никакого труда. Из наземного транспорта останутся пневматические железные дороги. На мой взгляд, очень красивая картина. Но увы — философ не учел множество факторов, на корню “зарезавших” его сказочный проект. А жаль.

Где разместить аэродром?

Конечно, подальше от города, чтобы шум от двигателей не приводил население в состояние безумия. Ну и еще сотня причин. Но в начале прошлого столетия идея о размещении взлетных полос прямо в городе была весьма популярна. Даже не так: не В городе, а НАД городом. Безымянные архитекторы даже пытались создать чертеж подобной конструкции, при которой между несколькими зданиями будет оставлено пространство для строительства взлетно-посадочной полосы. Если честно, то очень вяло представляю себе такое сооружение. Во-первых, это постоянный шум в непосредственной близости от жилого сектора, а во-вторых — это какая же квалификация должна быть у пилотов, чтобы раз за разом садиться и взлетать между тесно налепленных многоэтажек?

Один из проектировщиков заведомо утопического проекта предложил иной вариант: разместить аэродром не между домами, а над ними. Для этого он придумал конструкцию, напоминающую стол, ножками которого служили небоскребы. “Столешница”, соответственно, и будет тем самым аэродромом. Но этот проект тоже “задавили”, сославшись на нехватку средств и недостаточную прочность имеющихся высотных зданий. Наверное, оно и к лучшему.

Атомный реактор на службе у автомобилистов

Если подобные фантазии, относящиеся к тому времени, воспринимаются как наивные мечты и вера в светлое будущее, то не совсем понятны не менее утопические предположения, принадлежащие более позднему периоду. В середине 1950-х годов шла серия передач “Диснейленд”, в одной из которых авторы рассказывали о том, какими они видят дороги будущего. Так, на каждом шоссе, на каждой, даже самой захудалой проселочной дороге, будут нанесены цветные полосы, помогающие автопутешественнику ориентироваться в направлении движения. Каждая трасса будет оснащена оборудованием, принцип действия которого сравним с современным кондиционером, только он будет направлен на поддержание сухости во время непогоды. Дорожному покрытию, рядом с которым установят такое устройство, не будет страшен ни дождь, ни снег, ни гололед, а автомобилисты смогут со спокойной душой двигаться в пункт назначения, не переживая о заносах из-за скользкой трассы и плохой видимости. Да и само строительство новых шоссе станет простым до безобразия: специальный каток разровняет даже самую непригодную для прокладки асфальта местность, на особо крутых и сложных подъемах установят эскалаторы для автомобилей, а построить туннель сквозь гору поможет атомный реактор, который просто расплавит породу и значительно ускорит создание новой трассы.

Насчет цветных полос — это они, конечно, здорово придумали, но как по мне — современный навигатор попроще будет. Что касается инноваций для шоссе — не спорю, было бы здорово прокладывать асфальтированные дороги без труда и больших временных затрат, но, видимо, слишком много ресурсов требуется для их воплощения, поэтому проект до сих пор пылится на полках архивов.

Пластиковое жилье и переработка отходов

Примерно в тот же период, когда “планировались” цветные дороги, в американском научно-популярном журнале “Популярная механика” вышла статья с интригующим названием “Чудеса, которые вы увидите в следующие 50 лет”. Срок-то, вроде, не такой уж и большой — думаю, что многие читатели ждали этих самых “чудес” еще на своем веку. Однако их ни они, ни мы пока что не дождались.

Предположений было множество. В первую очередь они касались привычных строительных материалов, таких, как камень, кирпич и дерево. Авторы статьи утверждали, что цена на эти ресурсы взлетит до небес, поэтому граждане с зарплатой на среднем уровне (и ниже) будут вынуждены переключить внимание на более дешевые глину, металл и пластик. Ничего не имею против глиняных домов — народ в таких долго жил. Пластиковые пытались делать в качестве эксперимента, но дальше дело не двинулось — забуксовало на нескольких опытных экземплярах. А металлический дом вообще не представляю, на ум приходит только гараж-”ракушка”. Но в 1950-х мечтали… мечтали и планировали. По представлениям авторов той статьи, стоимость таких домов не будет превышать $5 тысяч, их стены и кровля вполне справятся с защитой жилья от внешних воздействий, однако срок службы “ракушек” дотянет только до четверти века. Потом придется строить новый, и ни о каких “строительствах на века” тут и речи быть не может. Очень хорошо, что прогноз не сбылся — как-то не вяжется в подсознании настолько хлипкое строение.

Те же авторы полагали, что использование бытовых приборов, и, соответственно, их количество, будет сведено к минимуму. Отпадет потребность в посудомоечных машинах, потому что одноразовая посуда после использования легко растворится в горячей воде. Сам пластик, который займет главенствующие позиции на мировом рынке, будут производить из всего, что “бог пошлет”: соломы, опилок, косточек от фруктов и прочей подобной ерунды. Примерно из того же сырья начнут изготавливать и продукты питания. Спасибо уж, пожелали приятного аппетита. Хотя что-то мне подсказывает, что в последнем пункте “предсказатели” не ушли далеко от истины.

Эта порция “новшеств” тоже не нашла отклика в ученых сердцах, и осталась уделом футурологов. В пластиковом доме жить никто не собирается — был один, и тот разобрали; использование одноразовой посуды при каждом приеме пищи разорит и миллионера, а переработка отходов с пользой стала пищей для ума уже для нынешнего поколения мечтателей.

Забивать или клеить?

В 1960 году журналисты решили сделать более близкий прогноз — на 10 лет, и в итоге родилось несколько интересных предположений. Одна из гипотез гласила, что крыши у домов больше не будут окрашены однообразными заводскими красками: покрытие автоматически поменяет цвет в зависимости от погодных условий. В солнечный день оно будет светлых, пастельных оттенков, а в пасмурный — темных, более холодных. Это должно было быть связано с экономией энергии, которая поступала в дома от солнечных лучей: в ясную погоду дом “подзаряжался”, в пасмурную — берег “силы”.

Также авторы полагали, что отпадет надобность в таком архаизме, как гвозди. Ну действительно, столько веков уже строители гвоздями пользуются — пора бы уже что-то новенькое придумать! И журналисты придумали: металлических “помощников” заменит суперклей.

Нынешние “Секунда” и “Момент” ему и в подметки не годятся, потому что всего одна капля фантастической жидкости сумеет удержать на простом железном бруске автомобиль с четырьмя пассажирами. Правда, у меня тут же назрел вопрос о том, выдержит ли сам брусок, но увы — спрашивать не у кого.

Взгляд на далекий 2017-й

Далеким он был в 1960-х, когда в Советском Союзе появился диафильм с названием “В 2017 году”. Согласно его сюжету, школьник Игорь живет в Москве 2017 года, которая является столицей огромного государства и вовсю готовится к празднованию 100-летия Октябрьской революции. Дивная картина: западный империализм уничтожен, все цветет и радуется жизни, а Аляска соединена с Россией через Берингов пролив. Идиллия.

В Арктике подо льдом построены шикарные города, в один из которых Игорь и направляется на экскурсию, предварительно побеседовав с мамой по телевидеофону (очень напоминает нынешний скайп). Подводным населенным пунктам не страшен лед, потому что в стране научились добывать энергию прямо из недр планеты. В фильме были показаны вещи, которые иначе, чем пророческими, и не назвать.Но во многом режиссеры и сценаристы промахнулись. Конечно, они не могли знать, что в 2017 году уже не будет такой страны. С Аляской тоже не ладится, да и тепловую энергию из указанного источника не научились получать. А может, они просто цифры в названии спутали, и всего этого нужно ждать не в 2017, а в 2117 году? Почему бы, собственно, и нет.

Мечта Ихтиандра

По мнению Айзека Азимова, высказанному еще в далеком 1964 году посредством коротенького эссе, уже в самое ближайшее время начнется масштабное строительство подводных городов. Писатель считал, что это будет связано с развитием туризма и водных видов спорта. Небольшие города, отдельные гостиницы и даже апартаменты будут пользоваться спросом, к тому же благодаря такому “вмешательству” человек гораздо эффективнее использует ресурсы Океана.

Помимо подводных, появятся и подземные строения, в которых можно не переживать за непогоду на поверхности. Вот уж действительно, фантасты — такие фантасты. Частично слова Азимова сбываются — сегодня можно из-под воды посмотреть на жизнь обитателей океана и не замочить ножки, но все же это явно не то, что имел в виду писатель.

Хлеб за $ 8

Именно такую цену спрогнозировали авторы книги “Всеобщий альманах будущего”. Вообще, я заметила, что американцы склонны сами себе предсказывать какие-нибудь глобальные катастрофы и прочие неприятности, вроде колонизации планеты разумными роботами или падения метеорита. Чуть что — американские герои тут же становятся на защиту родины нарисованной и аккуратно раскрашенной грудью. Но авторы “Альманаха” пошли дальше. В кои-то веки в Америке наступил расцвет всего, чего душа пожелает! Каждый станет миллионером как минимум, а простые работяги будут получать никак не меньше $ 200 тысяч в месяц. Правда, хлеб будет стоить не меньше $ 8, а уровень жизни резко упадет, потому что цены станут просто заоблачными. То есть — деньги вроде и есть, но вот купить за них вы ничего не сможете, потому что у вас не хватает. Как-то так.

Может, и к лучшему, что гипотезы из “Альманаха” оказались не более, чем гипотезами? Пусть зарплата у средних американцев гораздо ниже заявленной, пусть по уровню жизни они тоже не дотягивают до идеала — но зато хлеб дешевый.

Производство в невесомости

В 1983 году более 2000 японских экспертов составили собственный прогноз на тему того, какой была бы жизнь, если б реализовались абсолютно все из имеющихся на тот момент инновационных идей. Многие сошлись во мнении, что уже в 2010 году часть фабрик “перекочует” в космос, и производство некоторых медикаментов будет вестись прямо в состоянии невесомости, что будет только преимуществом для отдельных препаратов.

Еще одна часть опрошенных дала более оптимистичный прогноз. В начале XXI века человечество должно было справиться с такими бедами, как рак, апоплексия мозга и множеством сердечно-сосудистых заболеваний. Жаль, что эти прогнозы так и остались на уровне предположений и идей. Очень хочется верить, что это вопрос ближайшего времени.

Источник: slavyanskaya-kultura.ru